«Матвей — это не Кемаль»: репортаж со съемок российской версии турецкого хита «Черная любовь»

В Москве продолжаются съемки российской версии турецкого хита «Черная любовь». Производством занимаются компании Norm Production, продюсерский центр Originals Production и ОККО. Мелодраматический сериал Хилаль Сарал шел в Турции с 2015-го по 2017-й. На последний год проект удостоился премию «Эмми» в номинации «Лучшая теленовелла года» и был продан в 70 стран. В России премьера состоялась в 2018 году, а теперь готовится отечественная версия — с многообещающими молодыми артистами. Кино-Театр.Ру побывал на съемках и выяснил особенности «Черной любви в России».
В оригинальном сериале Кемаль — парень из простой семьи, студент Горного института — влюбляется в девушку из высшего общества Нихан. Отец избранницы категорически против их отношений и планирует выдать дочь замуж за её друга детства — коварного Эмира. Влюбленным предстоит долгая изнурительная борьба за счастье быть вместе. Кемаля сыграла турецкая звезда Бурак Озчивит
(«Великолепный век
»), а Нихан – известная актриса Неслихан Атагюль
(«Дочь посла
»). Роль Эмира стала для Каана Урганджиоглу
первой заметной работой — и принесла ему популярность.
Режиссер новой версии сериала - Сахат Дурсунов
. Съемки проходят в Москве и Подмосковье. В парке «Сокольники», около пруда на закате снимали романтическую встречу главных героев — Матвея (Кемаль) и Полины (Нихан) — после долгой разлуки. Их роли исполняют молодые актеры Федор Гамалея
(«Финист. Первый богатырь
») и Виктория Серикова
(«Морозко
»).
«Сейчас мы снимаем первый сезон — это 115 серий оригинала (всего в нем 245 эпизодов), в нашей версии их будет 85. Наш выбор пал на «Черную любовь», потому что сюжет популярного сериала хорошо ложится на нашу действительность. Это международная история для всех стран и для всех поколений, история Ромео и Джульетты. У нас сложилась команда энтузиастов, которые хотят сделать яркий и красивый сериал. Мы сами полюбили этот материал и относимся к нему с уважением. Нам очень хочется снять чувственную эмоциональную историю, чтобы трогала за душу женщин, а возможно и мужчин»
, - рассказала Кино-Театру.Ру шоураннер проекта Дарья Шелякина
.
По её словам, кастинг на главные роли был долгий, около полугода. Особенно сложно было найти актера на роль Матвея (Кемаля). Прежде чем утвердили Федора Гамалея, нами было отсмотрено порядка 200 претендентов. Федя поразил режиссера своей искренностью и горящими глазами. Он идеально подошел на роль Матвея.
«Интересный образ антагониста создал Глеб Бочков. Его героя - главу строительного холдинга - также зовут Глеб. Он у нас немного отличается от Эмира. У него другой стиль существования. В нашей версии персонаж Глеба циничный, беспринципный нарцисс с признаками психопатии, но весь его абьюз и вся его злость скрывается под маской «спасителя семьи», в нем много иронии и сарказма»
, - отметила Шелякина.
Федор Гамалея рассказал, что не смотрел турецкий сериал до первых проб, так как хотел принести личную интерпретацию, свое видение персонажа. «Пробы у меня были не один раз, а четыре. Уже на третьих я начал выборочно смотреть какие-то эпизоды разных серий. Я не ставил перед собой цель повторять чью-то роль. Матвей — это не Кемаль, они два разных человека. Кемаль рос в Турции и живет в Турции, Матвей – человек из России, это совершенно другой культурный код. Сходства, которые есть у Матвея и Кемаля, это лишь череда тех событий, с которыми они столкнулись. Другое дело, как на все эти события отреагировал каждый из них. По сути, конечно же, они реагируют одинаково, но проявление эмоций – другое»
, - рассказал Гамалея.
По словам актера, в процессе разработки роли он углублялся в психологию Матвея, погружался в его детство, окружение, пытаясь пытался найти какие-то сходства с собственной жизнью. «Если подходить к работе так, что вот сейчас я Матвей, а вот тут я не Матвей, то таким образом появится наигрыш и пропадет органика, жизнь и персональная харизма, которую хочется добавить Матвею. Главное, хотелось бы, чтобы мой герой был живым, понятным и настоящим»
, - рассказал Гамалея.
Актриса Виктория Серикова рассказала, что на роль Полины её утвердили последней, и для нее это первая главная роль в масштабном сериале. «Я быстро влилась в коллектив, потому что команда у нас отличная. Материал очень интересный, тут такое безграничное поле для актерских проявлений. Нужно показать развитие моего персонажа на протяжении всей истории (в начале и через пять лет), провести героиню через череду испытаний»
, - рассказала Виктория.
Актриса отметила, что работать с Федором ей комфортно, он очень приятный человек. «Мы прекрасно общаемся, благодаря этому я не чувствую себя скованно на площадке»
, - поделилась Виктория. Серикова отметила, что её Полина в общих чертах похожа на Нихан: у нее такие же мотивации, она так же любит семью — и вынуждена регулярно преодолевать препятствия. Однако Полина в большей степени эмоции держит в себе. Страсти, которые кипят в турецкой «Черной любви», в российский реалиях трудно себе представить, но создатели отечественной версии обещают сохранить накал повествования.
