«Барсукот. Очень зверский детектив-2»: Мартовские иды

На Кинопоиске стартовал второй сезон анимационного сериала «Барсукот. Очень зверский детектив», основанного на отличной серии книг Анны Старобинец, интересных не только детям, но и взрослым. В продолжении заглавный герой Барсукот мечется между чувствами и работой, всё чаще замечая, что его «как будто кто-то подменил». Возможно, он всё же настоящий кот.
После тревожных криминальных событий первого сезона в Дальнем Лесу наступила тишь да гладь, а еще пришла весна, которая отчаянно подействовала на младшего сотрудника лесной полиции Барсукота, влюбившегося в кошку Маркизу из соседнего села Охотки. Переживая не только первую влюбленность, но и протестный пубертат, он дерзко заявляет приемному отцу и старшему Барсуку полиции: «Предположение, что время года влияет на мой интеллект для меня оскорбительно!»
Однако из-за кошки своей мечты начинает «вполне допускать», что он кот: «Мы – полицейские и должны смотреть в лицо фактам: эти полоски на лице я рисую себе сам, а без них я похож на кота»
. Сходство, определенно, есть.
Пока Барсукот окутан чарами красавицы Маркизы, Дальний Лес готовится к первой в истории выставке зверского искусства, где будут представлены не только абстрактные работы местного художника Скунса и коллекция клыков собачьей своры, представленная ветераном 43-й лесной охоты Хорька, но и зарубежные экспонаты. Например, «не просто» муравейник «Милый дом» и эстетское «Красное на зеленом» – с клюквой во мху, созданные ярким авангардистом Дикобразом, уникальный интерактивный «Гонг спокойствия», сразу же полюбившийся одинокому койоту Йоту, и главный экспонат – «Муха в янтаре», где изображено насекомое, утонувшее еще в доеловую эпоху в смоле, которая по прошествии времени превратилась в янтарь. Это дорогостоящее произведение аккуратный, хоть и подслеповатый куратор выставки Крот обрамил пчелиными сотами, которые, с одной стороны, подчеркивают глубокий янтарный цвет, а с другой, как выясняется, выступают системой охраны на случай непредвиденных обстоятельств. Они, естественно, приключаются: светляки на вернисаже резко гаснут, экспонаты уничтожены, а на ценной «Мухе в янтаре» оставлены следы когтей, по которым Барсук намерен вычислить преступника-вандала. Младший сотрудник полиции не то чтобы собирается помогать в расследовании, у него есть дела поважнее: Маркиза участвует в конкурсе красоты в Охотках. Но и там светская жизнь в итоге заканчивается трагедией: кошку мечты похищают, и, возможно, это дело лап таинственного обладателя контркультурных когтей.
Второй сезон «Барсукота
» основан на третьей книжке литературной серии «Зверский детектив» под названием «Когти гнева». В пропущенной части «Право хищника» речь шла о непростой жизни в селе Охотки, где живут не только курицы, собаки и Маркиза, но и люди (кошечка как раз любимица Нины Палны). Без нее повествование анимационной версии оказывается немного запутанным, поскольку теперь, наряду с полицией Дальнего Леса, расследование ведут псы из Охоток, погрязшие в междоусобных войнах и стремящиеся завоевать уважение Нины Палны за счет поисков Маркизы. Впрочем, в дальнейших книгах «Зверского детектива», которые наверняка будут экранизированы с учетом успеха анимационного проекта, влияние Охоток постепенно сводится к минимуму, так что, может, и правильно, что семейный мультсериал не стали нагружать лишними подробностями.
Сами «Когти гнева» пока выглядят более безобидными, нежели первый, менее травоядный сезон «Барсукота». Не всё же Барсуку, так и не ушедшему в спячку, и его сыну-напарнику, занятому любовными переживаниями, искать настоящих убийц. Есть еще и воры, и вандалы, и похитители прекрасных кошечек, и просто хитрые звери, спешащие нарушить спокойствие Дальнего Леса, чей животный мир расширяется эпизодическими персонажами (не всегда, кстати, положительными). Продолжение мультсериала, несмотря на более детскую, чем раньше, детективную составляющую, как раз выступает значимым промежуточным звеном в цикле «Зверского детектива». Тут объемно показывают устройство вполне себе взрослого мира, исследуют дуальность животной природы и сбрасывают маски (или шкурки), за которыми могут скрываться даже близкие и любимые «звери».
«Барсукот. Очень зверский детектив-2»
