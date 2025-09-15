«Бой с тенью»: Зла не хватает

что почитать?

Второй сезон «Мистера и миссис Смит» с Марком Эйдельштейном отложили на неопределенный срок

Бурака Озчивита и Неслихан Атагюль заменили Федор Гамалея и Виктория Серикова

«Матвей — это не Кемаль»: репортаж со съемок российской версии турецкого хита «Черная любовь»

Ксения Бородина и Алексей Чадов приступили к съемкам в фильме «За любовь»

Интервью

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»

Актер – о «Семейном счастье», продюсерском дебюте и работе со Стасей Толстой и Кириллом Серебренниковым