«Бой с тенью»: Зла не хватает

С 15 сентября на Первом канале «Бой с тенью» (в девичестве «Зло», под таким именем сериал выходил на Wink и РЕН ТВ) — политико-криминальный сериал, основанный на романе классика советского детектива Эдуарда Хруцкого. В основе сюжета лежит история «бриллиантовой мафии», корни которой проросли в высших эшелонах власти на излете брежневской эпохи. Раскрыть заговор берется патологически честный журналист (Даниил Страхов), на своей шкуре прочувствовавший все прелести противостояния с госаппаратом. Рука не поднимается поставить «Бой с тенью» в один ряд с эталонами жанра ретродетектива: здесь нет и намека на остросюжетность бесконечной франшизы «Мосгаз» или харизмы «Бизона». Но чего у сериала Алексея Мурадова и Екатерины Побединской не отнять, так это густой атмосферы общества и эпохи, которая была навсегда, но потом внезапно кончилась.
Москва, 1979 год. В высотке на Котельнической набережной — месте, где обычные советские работяги не живут, — происходит убийство. Домработница заслуженной балерины Захаровой не вовремя пришла на работу, застав грабителей за вскрытием хозяйского сейфа. Случайную свидетельницу устранили, богатства выкрали, а следователю Анохину (Евгений Харитонов
) теперь надо как-то со всем этим разбираться. Он просит помощи у своих давних знакомых: журналиста Юрия Ельцова (Страхов) и его брата Игоря (Андрей Чернышов
). Последний, будучи отставным главой Московского уголовного розыска, отлично знает мир столичного криминалитета и сразу замечает странность — «медвежатники» никогда бы не пошли на «мокрое дело». В воровской среде эта каста считается элитой, работает тихо и наверняка. Образовавшийся на месте их деятельности труп выглядит подозрительно, и Игорь убедительно просит своего братца не торопиться с написанием статьи для «Известий». Кто знает, какая каша вокруг налета заварится. Интуиция подполковника не подводит: вскоре Юрия (от статьи он, разумеется, не отказался) начинают обрабатывать гонцы со Старой площади, предлагающие забыть о сенсации в обмен на невероятный карьерный рост. Блестящая партия могла бы получиться, но идейный Ельцов решает гнуть свою линию до последнего. И пострадает за это по полной программе, потому что дело о злополучном сейфе — только часть многоступенчатой аферы, в которой замешаны высшие чины милиции, завотдела ЦК Шорин (Александр Устюгов
), бойко балакающий на фене авторитет Ястреб (Эдуард Флеров
) и вор высочайшего класса Махаон (Павел Трубинер
). Скандал — на весь Союз! Если всплывет, конечно, а этого серьезные люди не допустят.
Роман «Зло», на котором и основана фабула мытарств неподкупного журналиста Ельцова, написан в 2003 году, его автор Эдуард Хруцкий — классик масштабом ничуть не меньше Юлиана Семенова
и братьев Вайнеров
. Тем интереснее, что создатель народных детективов «Приступить к ликвидации
» и «На углу, у Патриарших
» в нулевых взялся рассказывать не о подвигах милиционеров, а о легендарной «бриллиантовой мафии» — целой подпольной империи, на вершине которой находились главные модницы Советского Союза во главе с дочерью генсека Татьяной Брежневой и женой главы МВД СССР Светланой Щелоковой. В этой истории прекрасно все, начиная с обычной спекуляции на рынке драгоценных камней до краж из квартир заслуженных деятелей искусств (так со своими богатствами рассталась вдова Алексея Толстого). Этот сюжет куда объемнее был проиллюстрирован сериалом «Охотники за бриллиантами
», «Зло» же лишь отталкивается от советского мифа, предпочитая не сыпать фамилиями, а показывать темную сторону эпохи, в которой происходит зарождение тесной дружбы криминала и власти.
Из генеральной идеи показать процесс разложения советской системы происходит одновременно и главное достоинство, и существенный недостаток «Боя с тенью» — маркеры эпохи здесь намного важнее любой, даже самой завалящей детективной интриги. Главные антагонисты в лице аппаратчика Шорина и его тайного визави Ястреба появляются на экране немногим позже главного героя, даже не пытаясь скрыть от зрителя ни своих малоприятных натур, ни причастности к громким преступлениям, география которых — от Москвы до солнечного Еревана. Велика вероятность, что обесценивание тайны нужно еще и затем, чтобы расследование не отвлекало от действительно значимого элемента — осторожной попытки преодолеть гегемонию ретродетективов и восстановить в правах несправедливо выброшенный на второй план жанр исторических драм в духе «Дела гастронома №1
», «Таинственной страсти
» и «Фарцы
». В них тоже было достаточно и бандитского угара, и интриг под коврами в чиновничьих кабинетах — и все же чувство эпохи и человека оставалось важнее игры в казаков-разбойников, на которой всецело зиждется сага о майоре Черкасове, модно приодевшийся «Бизон» и вылизанное (аж блестит) «Противостояние
».
Как ни странно, добровольный отказ от любых попыток всерьез следить за раскрытием дела станет лучшей стратегией для просмотра «Боя с тенью», потому что поиск бриллиантовых воров только отвлекает от драматичной арки главного героя. Юрий Ельцов в исполнении Страхова и спортсмен, и просто красавец, и в комсомоле тоже наверняка состоял, в общем — идеал с обложки «Огонька», к которому должен стремиться каждый уважающий себя житель страны развитого социализма. Но вот незадача: именно таких героев реальность Застоя и перемалывает самым жестоким образом. Жена (Любовь Толкалина
) истерично допрашивает Ельцова об изменах, отказываясь верить, что он каждый вечер прозябает на работе. Партийные функционеры выпучивают глаза, когда слышат о его намерении заниматься свободной журналистикой — он что, не замечает, в какой стране живет? Это кричащее несоответствие между реальностью безверия и симулякром приближающегося коммунизма и есть то самое пресловутое зло, которое обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй. Следить за его проявлениями немного страшно, но определенно занятнее, чем за конвенциональным поиском жадных до брюликов душегубов.
«Бой с тенью» с 15 сентября на Первом канале.
«Зло»
обсуждение >>