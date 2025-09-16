Кино-Театр.Ру
«Задание»: Отчаявшиеся домохозяины

16 сентября 2025
На канале HBO состоялась премьера сериала «Задание» - написанной сценаристом «Мейр из Исттауна» Брэдом Ингелсби криминальной драмы с Марком Руффало в роли агента ФБР, обросшего не только седой бородой и пузом, но и семейными проблемами. Которые причудливым образом оказываются схожи с тяготами судьбы его оппонента, мусорщика днем и грабителя ночью. Тут же – банды байкеров, торговля запрещенными веществами и прочие «прелести» одноэтажной американской субурбии.

Задание (2025)

В прошлом священник, а нынче скучающий офисный сотрудник ФБР Том (Руффало) переживает непростой личный кризис: жена умерла, приемный сын в тюрьме, отношения с дочерями, одна из которых живет с ним, натянутые – все ждут суда и приговора. На работе при этом затишье, и Тома отправляют «рекламировать» работу в бюро выпускникам – энтузиазма это не вызывает ни у него, ни у молодых людей. В городе тем временем продолжаются дерзкие ограбления – неизвестные в масках нападают на притоны, в которых, как известно, обитают и творят свои темные дела, связанные со сбытом наркотиков, члены байкерского клуба «Темные сердца». Влиятельная организация, она же банда, так что преступления имеют резонанс по обе стороны закона, и когда их число очевидно начинает тянуть на серию, ФБР принимает решение собрать оперативную группу по расследованию. Возглавляет ее Том, а штаб размещается в заброшенном доме, полном крыс. Что до преступников, то авторы не делают из их личностей интригу для зрителей – руководит всем Робби (Том Пелфри), мусорщик и еще один семьянин-неудачник, который воспитывает своих детей, на деле перевесив заботу о них на свою племянницу, 21-летнюю Мейв (Эмилия Джонс). Девушка и хотела бы начать собственную жизнь, да совесть не позволяет. Особенно, когда в доме внезапно появляется мальчик – сын одного из членов банды, которого накануне Робби с подельниками не только ограбили, но и убили вместе с женой.

Читать Чем запомнился «Мейр из Исттауна»
Марк Руффало – определенный знак качества, который мгновенно выводит любой проект на уровень, достойный смотрения. «Задание» — не исключение, особенно из-за контраста, созданного уютной внешностью актера и не самыми комфортными предлагаемыми обстоятельствами, в которые помещен его персонаж. Начиная с депрессивным декораций, так и кричащих о разгуле преступности и деструктивности любых отношений, и заканчивая местом работы, предполагающим участие в кровавых делах и расследованиях. Ему бы лежать на диване перед телевизором и в окружении любящей семьи, но вместо этого – лишь фото, напоминающие об этом некогда прекрасном и мирном существовании. Остается периодически напиваться с горя – а оно большое и сложное, как выясняется по ходу, – пытаться обустроить рабочее место в заброшке и разобраться в хитросплетениях внутренней иерархии байкеров-бандитов.

Задание (2025)

Робби зеркалит Тома, и этот не самый тривиальный конфликт придает сериалу дополнительный нерв. Отсутствие матери, дети, которые уже не ждут от отца выполнения его обязанностей – подводил слишком часто – становятся лишь вершиной айсберга проблем мусорщика-налетчика. Из грабителя он превращается не только в убийцу, но и в похитителя. Новости о пропаже ребенка звучат по всем каналам, так что избавиться от мальчика, уже достаточно взрослого, чтобы быть свидетелем, становится практически невозможным – Робби не маньяк, готовый уничтожить всех, кто на его пути, но и держать пацана с его бесконечными вопросами о маме и папе в доме, полном других детей, не вариант. Да и Мейв, которой теперь предстоит заботиться об еще одном малыше, задает наводящие вопросы, и, когда версии Робби и парня не совпадают, легко складывает два и два. Это кажется точкой невозврата, однако ФБР все еще не вышли на верный след. И, возможно, не они выйдут первыми, ведь байкеры, потерявшие членов своей команды, не оставят случившееся без внимания – такое дерзкое преступление заслуживает соответствующего отмщения.

Отсутствие детективной интриги (зритель знает, кто есть кто) не портит впечатление – это не самый выдающийся, но и не проходной проект, построенный на мрачной эстетике пригорода, чей идиллический образ с рекламных брошюр давно не совпадает с реальностью. К достоинствам (хотя ничего положительного, конечно, в этом нет) можно отнести и весьма актуальную повестку, связанную с повышенной криминальной активностью в США – все эти убийства, перестрелки и растущее общественно недовольство и беспокойство, не сходящие, так сказать, с первых полос. На их фоне «Задание» может даже показаться старомодным – несмотря на всю неоднозначность персонажей, разделение на черное и белое, плохих и хороших в сериале куда более четкое, чем в реальной жизни. Теперь побег от этой самой реальности выглядит как путешествие в мир понятных разборок ФБР с наркоторговцами, без политического подтекста и прочей пропаганды.

«Задание». Трейлер на английском языке

