«Две могилы»: Бабушка нелегкого поведения

17 сентября 2025
На Netflix вышел мини-сериал «Две могилы» — трехсерийный испанский триллер режиссера Кике Маильо рассказывает историю преступления и наказания в декорациях залитого солнцем юга. Начинаясь как классический тру-крайм, хотя история и вымышленная, сериал превращается в кровавую криминальную драму о возмездии. Название – отсылка к Конфуцию и его высказыванию «перед тем, как мстить, вырой две могилы». Впрочем, трупов будет больше.

«Две могилы»: Бабушка нелегкого поведения
фото: Sábado Películas

Однажды вечером старшеклассница Вероника с подругой отправились гулять, пообещав отцу (Овик Кечкерян) и бабушке Изабель (Кити Манвер) вернуться не поздно. Наутро выяснилось, что обе не ночевали дома – поиски, которые длились несколько дней и широко освещались в прессе, закончились тем, что полиция обнаружила в воде труп подруги Вероники. Сама же она бесследно исчезла, допросы подозреваемых ни к чему не привели, операция в итоге была приостановлена, шумиха поутихла. Спустя два года Изабель, которая на пенсии дает частные уроки фортепиано у себя дома, все еще не может смириться с пропажей внучки и хватается за любую зацепку, что помогла бы раскрыть тайну ее пропажи. Не смирился с гибелью дочери и отец второй девочки (Альваро Морте) – именно к нему, человеку с сомнительной репутацией и связями в криминальном мире, за помощью отправляется бабушка, когда один из ее учеников проговаривается во время урока и выдает до этого момента неизвестную, но важную информацию о ночи исчезновения Вероники.

Насыщенный событиями, но при этом лаконичный проект, который плотно умещается в три серии – в итоге получается концентрат криминальной и детективной драмы. С замашками чуть ли не философской притчи, мораль которой громогласно звучит в финальной трагической развязке. Конечно, с самого начало ничто не намекает на хэппи-энд, однако авторы умудряются наполнить серии весьма неожиданными твистами, которые запутывают и зрителя, и героев. Солирует, безусловно, бабушка Изабель, чей твердый характер и неугасаемое желание найти внучку продиктованы не только безусловной любовью, но и, как выясняется, чувством вины. Все персонажи здесь оказываются не просто выпуклыми и сложными, а поистине неоднозначными – недаром фоновой темой становится осуждение, и глобальное, со стороны общества, которое с легкостью навешивает ярлыки, и более камерное, внутри семьи, переживающей одно потрясение за другим.

«Две могилы»: Бабушка нелегкого поведения
фото: Sábado Películas

Пропажа Вероники похожа на землетрясение, от эпицентра которого еще долго расходятся во все стороны подземные толчки, порождающие разрушительные для психики эмоциональные волны-цунами. Например, ее младшая сестра вынуждена проживать не только расставание и потерю, но и постоянное, не в свою пользу, сравнение со старшей – об исчезнувшей или хорошо, или никак. В том числе и из-за одержимости бабушки, для которой свет сходится клином лишь на одной внучке. В ее поисках Изабель, когда-то равнодушная мать-хиппи, колесившая по свету, ищет искупления для себя. И потому готова отдать все, в том числе жизнь, и свою, и чужую.

В такой же бессильной злобе, но куда более агрессивной с силу своего рода деятельности, бьется отец погибшей и теперь сообщник бабушки. Его месть совсем слепа, на этом пути нет места прощению, он не ищет покоя, не готов отпустить и простить хоть кого-то – и когда это становится проблемой, то бабушке приходится принести в жертву нечто очень ценное, пожалуй, самое ценное для каждого человека. Как проявление высшей любви. В общем, размышлений хватило бы на полноценный многосерийный проект, однако авторы разумно не стали загромождать и без того плотное повествование и размазывать сюжет. Темный, мрачный, грязный, резко контрастирующий со слепящими глаза солнечными пейзажами юга Испании. Где каждому хотелось бы погрузиться в нескончаемую сиесту, а вместо этого приходится решать непосильные моральные дилеммы.

«Две могилы». Трейлер на испанском языке

№ 2
Матвей Брикун   17.09.2025 - 21:36
Прям стоило писать про испанский банальный сериал. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   17.09.2025 - 20:55
Такой испанский мини-сериал можно было растянуть и на большее количество серий. читать далее>>
Всего сообщений: 2
