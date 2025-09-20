Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Девушка моего сына»: Мамина корзиночка

Обзор сериалов >>
20 сентября 2025
На Amazon Prime Video вышел сериал «Девушка моего сына» - параноидальный психологический триллер, среди режиссеров которого Андреа Харкин и Робин Райт. Последняя сыграла одну из главных ролей – матери, подозревающей новую возлюбленную отпрыска во лжи. Чтобы вывести девушку на чистую воду, она не остановится не перед чем – впрочем, соперница ей попадается достойная, так что исход схватки двух сильных женщин не известен вплоть до самого финала.

«Девушка моего сына»: Мамина корзиночка

Врач Дэниел (Лори Дэвидсон) и риелтор Черри (Оливия Кук) влюбляются друг в друга с первого взгляда. Она из простой семьи, он – сын состоятельных родителей, с которыми тут же готов познакомить пассию. Мама Лора (Робин Райт), известная галеристка, с порога настроена негативно: яркая, громкая, вульгарная девушка в коротком красном мини, с копной медных волос и именем, как у стриптизерши (Cherry – «вишенка», а эта «шутка» - первое, что слышит от нее девушка), кажется ей не ровней любимому сыночке. Пытаясь выведать побольше о незнакомке, женщина замечает, что та будто бы врет об образовании и в целом что-то недоговаривает о прошлом и настоящем. В этот же вечер внезапно пропадает любимый кот Лоры, а в сумочке Черри мелькает браслет, поразительно похожий на украшение хозяйки дома. Всего этого достаточно, чтобы мама бесповоротно невзлюбила потенциальную невестку. Теперь её цель – показать Дэниелу и всему миру настоящее лицо девушки.

Читать На какие еще сериалы обратить внимание осенью?
Сериал начинается как злой близнец анекдотов про тещу и зятя: свекровь и невестка перетягивают на себя внимание сына, который, в свою очередь, активно иллюстрирует относительно свежий мем «Сам решу». Ситуации, в которых оказываются герои, подставляющие друг другу ментальные подножки, кажутся слишком уж надуманными и вычурными. Лора то и дело застает парочку в неловких романтических ситуациях, Черри же с ужасом взирает на нездорово близкие отношения мамы и сына, подозревая Эдипов комплекс. Намеки на античность вполне уместны: жестокости и изворотливости героев позавидовали бы персонажи Еврипида и Софокла, а то, что сперва кажется комедией, постепенно превращается в трагедию.

«Девушка моего сына»: Мамина корзиночка

Эпизоды, снятые как затяжная дуэль, блестяще разыгрываемая Райт и Кук, разбиты на своеобразные главы: каждый значимый момент показан с разных точек зрения — глазами то Лоры, то Черри. Поразительно наглядная демонстрация, как причудливо порой работает мозг, а одно и то же событие может в пересказе менять тональность, обрастая выгодными одной из сторон деталями. Более жесткие взгляды и хлесткие фразы, более резкие замечания и неадекватные реакции – обе героини поочередно склоняют зрителя, как и Дэниела, на свою сторону. Впрочем, есть место не только субъективным оценками персонажей, но и объективному взгляду со стороны, который не щадит обеих. Границы переходят и Лора, которая в какой-то момент будет готова похоронить сына, лишь бы он расстался с ненавистной подружкой, и Черри, всё больше напоминающая зловещую героиню Розамунд Пайк из «Исчезнувшей».

«Девушка моего сына»: Мамина корзиночка

История написана и снята женщинами, а мужские персонажи играют роль функций и фона. Не стоит сразу же думать о перекосе — такой подход обоснован сюжетом и никак не унижает достоинство героев: им отведена определенная, в этот раз второстепенная роль мужей, парней, сыновей, спутников. Оттеняющих темную красоту и мрачное изящество первого плана. Конечно, взятое не с потолка и не для красного словца. И Лора, пережившая смерть дочери, сопутствующие кризисы отношений и компенсирующая потерю болезненной привязанностью к сыну, и Черри, выросшая с отцом тираном, по-разному ранены и вполне логичным образом оказываются в точке, где готовы биться до последней капли крови за то, что считают своим. Травмами можно было бы объяснить всё, но авторы тем не менее оставляют место и для другого: тот факт, что человек может быть просто психопатом, в данном случает добавляет интриги и кинематографичности всему происходящему. Когда тебя боится мать, может быть страшно только в жизни, а в кино – это вишенка на торте.

«Девушка моего сына». Трейлер на английском языке

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Две могилы»: Бабушка нелегкого поведения
«Задание»: Отчаявшиеся домохозяины
«Газета»: Больше, чем просто бумага
«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки
«Исчезнувшая»: Прощай, детка, прощай
Поиск по меткам
Amazon PrimeЗарубежные сериалыНаталия Григорьева
персоны
Лори ДэвидсонОливия КукРозамунд ПайкРобин Райт
фильмы
Девушка моего сынаИсчезнувшая

фотографии >>
"Девушка моего сына" (2025)
"Девушка моего сына" (2025)
"Девушка моего сына" (2025)
«Девушка моего сына»: Мамина корзиночка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Москва»

Скорбим

Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Карина Андоленко
Юрий Грубник
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Мун Бладгуд
Бетси Брэнтли
София Лорен
Йонас Най
Сэмми Ханратти
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Новости кино
Ефремов, Зулькарнаев и Талызина присоединились к команде «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Лев предстанет в образе Михаила Лермонтова, Никита сыграет его лучшего друга Николая Мартынова, а Анастасия встанет между ними в роли Эмилии
3 комментария