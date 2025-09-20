«Девушка моего сына»: Мамина корзиночка

На Amazon Prime Video вышел сериал «Девушка моего сына» - параноидальный психологический триллер, среди режиссеров которого Андреа Харкин и Робин Райт. Последняя сыграла одну из главных ролей – матери, подозревающей новую возлюбленную отпрыска во лжи. Чтобы вывести девушку на чистую воду, она не остановится не перед чем – впрочем, соперница ей попадается достойная, так что исход схватки двух сильных женщин не известен вплоть до самого финала.
Врач Дэниел (Лори Дэвидсон
) и риелтор Черри (Оливия Кук
) влюбляются друг в друга с первого взгляда. Она из простой семьи, он – сын состоятельных родителей, с которыми тут же готов познакомить пассию. Мама Лора (Робин Райт
), известная галеристка, с порога настроена негативно: яркая, громкая, вульгарная девушка в коротком красном мини, с копной медных волос и именем, как у стриптизерши (Cherry – «вишенка», а эта «шутка» - первое, что слышит от нее девушка), кажется ей не ровней любимому сыночке. Пытаясь выведать побольше о незнакомке, женщина замечает, что та будто бы врет об образовании и в целом что-то недоговаривает о прошлом и настоящем. В этот же вечер внезапно пропадает любимый кот Лоры, а в сумочке Черри мелькает браслет, поразительно похожий на украшение хозяйки дома. Всего этого достаточно, чтобы мама бесповоротно невзлюбила потенциальную невестку. Теперь её цель – показать Дэниелу и всему миру настоящее лицо девушки.
Сериал начинается как злой близнец анекдотов про тещу и зятя: свекровь и невестка перетягивают на себя внимание сына, который, в свою очередь, активно иллюстрирует относительно свежий мем «Сам решу». Ситуации, в которых оказываются герои, подставляющие друг другу ментальные подножки, кажутся слишком уж надуманными и вычурными. Лора то и дело застает парочку в неловких романтических ситуациях, Черри же с ужасом взирает на нездорово близкие отношения мамы и сына, подозревая Эдипов комплекс. Намеки на античность вполне уместны: жестокости и изворотливости героев позавидовали бы персонажи Еврипида и Софокла, а то, что сперва кажется комедией, постепенно превращается в трагедию.
Эпизоды, снятые как затяжная дуэль, блестяще разыгрываемая Райт и Кук, разбиты на своеобразные главы: каждый значимый момент показан с разных точек зрения — глазами то Лоры, то Черри. Поразительно наглядная демонстрация, как причудливо порой работает мозг, а одно и то же событие может в пересказе менять тональность, обрастая выгодными одной из сторон деталями. Более жесткие взгляды и хлесткие фразы, более резкие замечания и неадекватные реакции – обе героини поочередно склоняют зрителя, как и Дэниела, на свою сторону. Впрочем, есть место не только субъективным оценками персонажей, но и объективному взгляду со стороны, который не щадит обеих. Границы переходят и Лора, которая в какой-то момент будет готова похоронить сына, лишь бы он расстался с ненавистной подружкой, и Черри, всё больше напоминающая зловещую героиню Розамунд Пайк
из «Исчезнувшей
».
История написана и снята женщинами, а мужские персонажи играют роль функций и фона. Не стоит сразу же думать о перекосе — такой подход обоснован сюжетом и никак не унижает достоинство героев: им отведена определенная, в этот раз второстепенная роль мужей, парней, сыновей, спутников. Оттеняющих темную красоту и мрачное изящество первого плана. Конечно, взятое не с потолка и не для красного словца. И Лора, пережившая смерть дочери, сопутствующие кризисы отношений и компенсирующая потерю болезненной привязанностью к сыну, и Черри, выросшая с отцом тираном, по-разному ранены и вполне логичным образом оказываются в точке, где готовы биться до последней капли крови за то, что считают своим. Травмами можно было бы объяснить всё, но авторы тем не менее оставляют место и для другого: тот факт, что человек может быть просто психопатом, в данном случает добавляет интриги и кинематографичности всему происходящему. Когда тебя боится мать, может быть страшно только в жизни, а в кино – это вишенка на торте.
