«Планетяне»: Они не хотят верить

22 сентября на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Планетяне» - комедии режиссера Урала Сафина, участвовавшей в конкурсе фестиваля «Пилот» и завоевавшей там приз за лучший актерский ансамбль. Награду получили Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, сыгравшие мужа и жену, чьи личности похищают инопланетяне. Тем необходимо проникнуть на Землю, и облик её обитателей – лучшая маскировка. Вот только будет ли её достаточно, чтобы засланцев из далекого космоса не рассекретили некоторые особо пытливые земляне, — покажет время.
Капитан полиции Антон (Лагашкин) переругивается с супругой-психологом Мариной (Стулова) по дороге на дачу — типичная ссора пары, которая давно вместе и столь же давно на грани развода. Внезапно путь им преграждает идущий сверху луч света: выйдя из машины и подняв головы, герои понимают, что над ними парит настоящая летающая тарелка. В следующую минуту обоих затягивает на борт, где антропоморфные слизни копируют тела мужа с женой — и в новом облике отравляются вниз, чтобы занять их место. Они должны отыскать некоего сына императора своей планеты — конечно, так, чтобы их не разоблачили. Впрочем, в этом смысле «Антон» и «Марина» могут быть спокойны, ведь окружающие упорно не замечают странности в их поведении. Все, кроме доморощенного Малдера — Киселева (Александр Волохов
). Тот стал когда-то случайным свидетелем инопланетного вторжения и теперь одержимого идеей доказать, что пришельцы существуют.
Завязка, и впрямь достойная «Секретных материалов
», оборачивается комедией положений, чьи главные герои оценивают нас, землян, незамутненным взглядом гостей с другой планеты — и, естественно, подмечают кажущиеся им максимально странными привычки. «Нам надо ходить на работу, это часть нашей легенды
», - говорит пришелец Антон, в ответ на что псевдо-Марина справедливо клянет земную жизнь. Её персонаж отказывается наслаждаться маскировкой и мечтает поскорее завершить миссию, скинуть ненавистную оболочку и вернуть домой — даже если придется в прямом смысле уничтожать всех, кто мешает (в кармане припрятан бластер). А вот герой Лагашкина, напротив, проникается заданием и усиленно пробует влиться в ряды настоящих людей, как бы тяжело ни было. Оказывается, что у реального Антона была интрижка с женой (Марина Доможирова
) начальника (Алексей Розин
). Только подставному Антону сперва придется разобраться, что такое работа и кто такой начальник.
Инопланетяне постоянно ошибаются: не знают, для чего утюг, зачем смешивать резаные овощи и называть это салатом, а для шашлыка привозят живую свинью вместо мяса – однако притворяться землянами оказывается проще, чем можно было подумать. Люди, зацикленные на своих проблемах, скорее поверят в сумасшествие, чем в существование внеземного разума. Потому несчастный Киселев и оказывается в психиатрической лечебнице уже в первом эпизоде. Ему в целом достается больше всех: то едва не забирают в полицию за издевательства над животным (он принимает свинью за еще одного пришельца), то вовсе уменьшают до размеров насекомого, которого кровожадная «Марина» мечтает прихлопнуть «Анной Карениной».
Неловкие ситуации, в которые попадают инопланетяне, чудесным образом помогают окружающим с их проблемами, а странности поведения всегда можно списать на похмелье. Другое дело, что и сами пришельцы обрастают житейскими трудностями, вынуждены приспосабливаться — и всё больше походят на тех, кого имитируют, то есть на обычную пару. Если «Марине» всё человеческое пока что чуждо, то «Антон», который наслаждается новым обликом и статусом, записывает наблюдения в дневник, где наивно, почти детским языком описывает простые истины и базовые ценности. Полезные не столько для него, сколько для настоящих, но немного забывших о том, что это значит, людей.
