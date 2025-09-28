Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только

«Обычные дни Яно » — с 1 октября

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

«Звезда, что ярче солнца » — со 2 октября

Читать Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

«Леди со странным вкусом и безумный герцог » — с 3 октября

Читать «Подземелье вкусностей» — кулинарное фэнтези, которое не стоит пропускать

«Для тебя, Бессмертный » (сезон 3) — с 4 октября

Читать Не уходи безропотно во тьму: рецензия на «Форму голоса»

«Семья шпиона » (сезон 3) — с 4 октября

Читать Что происходило во втором сезоне «Семьи шпиона»

«Санда » — 4 октября

Читать «Выдающиеся звери» — серьезное аниме о предубеждениях

«Моя геройская академия » (сезон 8) — 4 октября

Читать Плохиши спасают мир: яркие команды антигероев в кино и анимации

«Ганглион » — с 4 октября

Читать «Любовь после мирового господства» — ромком о любви супергероя и злодейки

«Ранма 1/2 » (сезон 2) — с 5 октября

Читать «Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и медведя

«Пышечка, любовь и ошибки! » — с 6 октября

Читать Есть ли жизнь после SEGA? Рецензия на исекай «Перерождение дяди»

Читать «Опасность в моем сердце» — школьный ромком, срывающий ярлыки

«Кулинарные скитания в параллельном мире » (сезон 2) — 8 октября

Читать «Кулинарные скитания в параллельном мире» — вкусный исекай MAPPA

«Ниндзя и якудза » — с 8 октября

Читать История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»

«Ванпанчмен » (сезон 3) — с 12 октября

Читать Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — взросление с китайской едой и джиннами

«Человек-бензопила: История Резе». Трейлер с русскими субтитрами

Читать «Человек-бензопила» — безумный хит ни на что уже не надеется

«Тацуки Фудзимото: С семнадцати до двадцати шести » — с 8 ноября

Читать «Оглянись» — драма о юности и творчестве по манге японского Тарантино

«Стометровка » — с 27 ноября

«Стометровка». Тизер с русскими субтитрами

Читать «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью

Что еще посмотреть