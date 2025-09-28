Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только

28 сентября 2025
Сентябрь вот-вот окажется позади, на российских и американских стримингах уже появилось несколько громких премьер, а японская индустрия развлечений ведет отсчет нового, осеннего сезона только с 1 октября. Традиционно мы подготовили для вас почти два десятка интересных аниме: эфирные сериалы и кинотеатральные премьеры, от долгоиграющих хитов до громких новинок. О многих проектах вы наверняка слышали, если следите за нашими дайджестами (или модным телеграм-каналом об аниме). Для тех, кто ждет, чтобы сезоны выходили целиком, могут быть полезны наши прошлые рекомендациями: за лето, весну и зиму, или рецензии на самые громкие/интересные проекты настоящего и прошлого.

NB. Возможно, чьих-то фаворитов нет в списке: даже в финале материала, где мы выписали тайтлы, которые продолжаются с прошлого сезона или просто не влезли в выборку. Так что делитесь в комментариях, какие премьеры ждете лично вы. Все трейлеры — с русскими субтитрами или дубляжом!

«Обычные дни Яно» — с 1 октября

Где смотреть: Crunchyroll

Обычные дни Яно (2025)

Киёко Ёсида — староста класса 2-1. Заботливая девушка известна тем, что страшно переживает за одноклассников и готова всегда помочь. Неудивительно, что Яно Цуёси частенько появляется на ее радаре: дело в том, что юноша то и дело обзаводится новыми синяками и ссадинами. Тут бы заподозрить неладное, вплоть до травли, но Ёсида случайно узнает, что парень… просто очень неловкий. Девушка начинает заботиться о невезучем сверстнике, что перерастает сначала в дружбу, а после — во что-то большее.

Странноватый ромком от студии Ajia-do, известной по «Любви с кончиков пальцев» и «Скрытым вещам», заранее настраивает на нужный лад. Ожидается легкая комедия с необычным флером, за режиссуру которой отвечает Симпэй Мацуо (эпизоды «Любви…» и «Мстителя»). Яно озвучил Кохэй Амасаки (Масатика Кудзэ из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»), а Киёко — Юка Нукуи (Лили Сироганэ из «Детективов Футо»).

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

«Звезда, что ярче солнца» — со 2 октября

Где смотреть: —

Звезда, что ярче солнца (2025)

Саэ и Коки дружат с начальной школы: миниатюрный юноша привлек внимание девочки, которая была выше его. Со временем он вырос в уверенного красавца — и накануне старших классов Саэ понимает, что влюблена. Правда, она не одна испытывает к Коки симпатию — вопрос в том, кто же нравится ему.

Адаптация сёдзё-манги Кадзунэ Кавахара от студии KaiСупер Каб», «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир»). За сценарий отвечал Ясухиро НаканисиГоспожа Кагуя», «Ведьма с Меркурия»), а робких влюбленных озвучили Минори Фудзидэра (Кёко из «Яростного бойца Уродомена») и Юки Оно (Луи из «Выдающихся зверей»).

Читать Поцелуй навылет: в чем секрет аниме «Госпожа Кагуя: В любви как на войне»

«Леди со странным вкусом и безумный герцог» — с 3 октября

Где смотреть: Crunchyroll

Леди со странным вкусом и безумный герцог (2025)

Юная аристократка Мэлфиэра Маршалрейд шокирует окружающих гастрономическим пристрастием: она обожает готовить и поедать монстров. Чтобы поправить дела в светской иерархии, девушка отправляется на званый вечер, надеясь встретить мужчину, который не сбежит при упоминании жареного чудовища. Выход в свет оборачивается встречей с эксцентричным герцогом Аристидом де Гэлбрейтом — харизматичным дворянином, который, по слухам, увлекается расчленением мифических тварей. Общая тяга к экстремальному сближает парочку: на фоне крови, магии и кулинарных экспериментов развивается причудливая история любви.

Постановкой брутального ромкома занимался Муцуми Такэда (третий сезон «Проекта-Б») на студии Asahi ProductionГигантский зверь Арса», «Становясь волшебницей»). Гурманку Мэлфиэру озвучивает Канна Накамура (Нарита Топ Род из «Девушек-пони»), а её кавалера Аристида — Тайто Бан (Сон Джину из «Поднятия уровня в одиночку»).

Читать «Подземелье вкусностей» — кулинарное фэнтези, которое не стоит пропускать

«Для тебя, Бессмертный» (сезон 3) — с 4 октября

Где смотреть: Crunchyroll

кадры второго сезона

Фуси — бессмертное существо, периодически меняющее облик, но сохраняющее воспоминания о пережитом. За долгую жизнь оно побывало и камнем, и волком, и мальчиком, а теперь, вновь в человеческом облике, Фуси знакомится с современностью, где его ждут небоскребы, смартфоны, бабл-ти и новые встречи с Наблюдателем. Что нужно этой загадочной фигуре, возможно, герою поможет выяснить юная Мидзуха.

Аниме по экзистенциальному фэнтези Ёситоки ОимыФорма голоса»), которое закончилось летом. За сериал со второго сезона отвечает студия DriveДа благословят боги сей расчудесный мир!»), которой теперь помогает MassketСлабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев»). Фуси по-прежнему озвучивает Рэйдзи Кавасима (Финн Эймс из «Магии и мускулов»).

Читать Не уходи безропотно во тьму: рецензия на «Форму голоса»

«Семья шпиона» (сезон 3) — с 4 октября

Где смотреть: Crunchyroll, Hulu

кадр третьего сезона

Самая необычная семейка снова в деле! Форджеры успели сплотиться и почувствовать себя полноценной ячейкой общества, а еще каждый получил свой звездный час: и спецагент Лойд, и наемница Йор, и телепатка Аня, и даже пес-провидец Бонд. Теперь пришло время поговорить о прошлом: в частности о детстве Лойда и его становлении шпионом Сумраком.

За создание шоу по-прежнему отвечают студии WitВиви») и CloverWorksВетролом»), а режиссер вновь сменился: на место Кадзухиро Фурухаси и Такахиро Харады пришла Юкико Имаи, до этого отвечавшая за раскадровку и постановку нескольких эпизодов. Авторы обещают, что новый сезон шпионской комедии будет мрачнее, но взамен подарит большую глубину персонажам.

Читать Что происходило во втором сезоне «Семьи шпиона»

«Санда» — 4 октября

Где смотреть: Amazon Prime Video

Санда (2025)

Санда Кадзусигэ — старшеклассник, который ничем особо не выделялся на фоне сверстников. Всё изменилось, когда в один заурядный день его атаковала с ножом одноклассница Сиори Фуюмура. Парень было списал всё на странности пубертата, но вскоре узнал правду: девушка уверена, что Санда — потомок Санта-Клауса, плюс до кучи похитил её подругу. В общем, о скучных буднях явно можно забыть.

Создательница «Выдающихся зверей» Пару Итагаки вернулась с новым хитом, уже полюбившимся читателям манги. За производство отвечает Science SARUДандадан», «Твой цвет»), а за режиссуру — Томохиса Симояма, ранее поставивший «Духов Деко» по задумке Масааки Юасы. Студия славится безумным подходом к анимации, так что и здесь можно рассчитывать на что-то особенное!

Читать «Выдающиеся звери» — серьезное аниме о предубеждениях

«Моя геройская академия» (сезон 8) — 4 октября

Где смотреть: Crunchyroll, Hulu

Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только

Настало время поставить точку: схватка между героями и злодеями во главе со Всем За Одного подошла к кульминации. На горизонте — важнейшая битва, способная поставить точку в одной из самых глобальных конфликтов с применением причуд в истории. Ключевых фигур две: Все За Одного, вселившийся в тело Томуры Сигараки, и Идзуки Мидория, сумевший полностью подчинить силы Одного За Всех. Деку всё еще отказывается верить, что Сигараки не спасти, поэтому хочет рискнуть и выручить антагониста. Получится ли у него — вопрос открытый.

Для аниме восьмой сезон назначен финальным: манга Кохэя Хорикоси завершилась летом 2024-го, а теперь и сериал подошел к этой стадии. Развязка оригинала разделила читателей — тем интереснее, как к нему отнесутся зрители. Вводные те же, что и всегда: снимает по-прежнему студия Bones, выделившая производственное подразделение в компанию Bones FilmГатиакута»). Режиссеры — Кэндзи Нагасаки и Наоми Накаяма, ставившие седьмой сезон.

Читать Плохиши спасают мир: яркие команды антигероев в кино и анимации

«Ганглион» — с 4 октября

Где смотреть: —

Ганглион (2025)

Начало 2000-х, Кэндзи Исобэ — сотрудник корпорации Ganglion, чья цель — мировое господство. Для приближения к цели верных миньонов рассылают на опасные миссии вроде сбора пыльцы токийского кедра или попытки взорвать Фудзи. Правда, Исобэ постоянно мешают: то начальство, то могучий Хоупмен.

Едкая (анти)супергероика по манге Хисаи Сираивы и Такаси Ицуки, вышедшей в 2009-м. Это первый большой проект небольшой студии maf, занимавшейся ключевой анимацией «Эпизода с Наги» и первой серии «Ведьмы и чудовища». Кэндзи озвучивает Ёдзи Уэда (Шеф из «Басни», Айзен из «Фрирен»), а режиссером выступил продуктивный Аюму Ватанабэ, поставивший «Детей моря», «Летнее время» и «Никуко из рыбацкой деревни».

Читать «Любовь после мирового господства» — ромком о любви супергероя и злодейки

«Ранма 1/2» (сезон 2) — с 5 октября

Где смотреть: Netflix

Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только

Во время тренировки в китайских горах Ранма Саотомэ с отцом падают в волшебные источники Дзюсэнкё. Теперь контакт с холодной водой превращает Ранму в девушку, а родителя — в панду (для обратной трансформации нужен кипяток). Вернувшись в Японию, Ранма узнает, что по воле бати должен жениться на Аканэ — вспыльчивой дочери владельца додзё. Молодые постоянно цапаются, а непредсказуемые перевоплощения лишь усугубляет ситуацию под одной крышей. В водовороте боев, ревности и неразберихи юноше предстоит разобраться не только в двойственной натуре, но и подлинных желаниях. За стенами додзё тем временем объявляются соперники, друзья детства и загадочные персонажи.

Студия MAPPAДороро», «Дети на холме») продолжает делать ремейк сериала по легендарной манге Румико ТакахасиДоходный дом Иккоку», «Несносные пришельцы»). Всех ключевых участников команды удалось сохранить: у руля — Коносукэ Уда (режиссер эпизодов «Сейлор Мун» и «Ван-Пис»), а в главных ролях — Каппэй Ямагути (гениальный Эл Лоулайт из «Тетради смерти») и Норико Хидака (Юки Цукумо из «Магической битвы»).

Читать «Я к этому привыкну!» — абсурдистский ромком про айдолов, гопников и медведя

«Пышечка, любовь и ошибки!» — с 6 октября

Где смотреть: Crunchyroll

Пышечка, любовь и ошибки! (2025)

27-летняя офисная сотрудница Юмэко Кода ненавидит всё: работу, свое тело и саму себя. Всё радикально меняется, когда она теряет память в результате странного инцидента. Прежней Юмэко больше нет, новая же уверена, что она блистательна, умна и неотразима. Начальство в восторге, коллеги под впечатлением, а сама девушка — на высоте. Ситуацию омрачает лишь то, что амнезия может быть связана с покушением на убийство.

За выпекание «Пышечки» отвечали студия Marvy JackОммёдзи», «Семь смертных грехов») и постановщик Кадзуоми КогаЗолотой Камуй», «Перерождение дяди»). Неунывающая Юмэко говорит голосом Аи Эндо (Миюки Такара из «Счастливой звезды», Каттлея Бодлер из «Вайолет Эвергарден»).

Читать Есть ли жизнь после SEGA? Рецензия на исекай «Перерождение дяди»

«Гинтама: 3-Z класс Гинпачи-сэнсэя» — c 7 октября

Где смотреть: —

Гинтама: 3-Z класс Гинпачи-сэнсэя (2025)

Ни внешность, ни поведение Гинтоки Сакаты не выдают в нем школьного учителя, однако ему повезло стать наставником самого неуправляемого класса. В 3-Z учатся самураи, пришельцы и фантастические создания, которые препираются с сэнсэем, пытаются срывать контрольные и вообще устраивают полный хаос.

Альтернативная история во вселенной культового «Гинтамы», основанная на ранобэ Томохито Осаки. В нем одновременно пародируются истории о школе и оригинальное шоу (большинство персонажей ценители франшизы привыкли видеть не за партами, а, например, в бою). Спин-офф, как и основную серию, делала студия Bandai Namco PicturesРок — женская скромность»), а главным режиссером выступил Макото МоривакиДобро пожаловать в ад, Ирума!»). Сэйю Гинтоки тоже прежний — Томокадзу Сугита (Джозеф Джостар из «ДжоДжо»).

Читать «Опасность в моем сердце» — школьный ромком, срывающий ярлыки

«Кулинарные скитания в параллельном мире» (сезон 2) — 8 октября

Где смотреть: Crunchyroll, Кинопоиск

Кулинарные скитания в параллельном мире (2023-2025)

Обычный клерк Мукода Цуёси постепенно обживается в фэнтези-мире, где оказался по ошибке. Вернуться назад не представляется возможным, так что надо привыкать к новой реальности. Благо, в этом ему помогают легендарный волк Фенрир и разумный слайм Суй. Оба прибились к незадачливому приключенцу благодаря его особым талантам: вместо огромной силы или могущественного колдовства он получил возможность… делать моментальные онлайн-покупки. Теперь Цуёси с радостью готовит различные блюда в мире, где никто не знаком с приправами и соусами современной Японии.

Впереди маячат два новых приключения: к команде присоединяется миниатюрный дракон Дора, а неподалеку от города Доран виднеется жуткое подземелье, которое никто пока не смог зачистить. Аниме делает по-прежнему студия MAPPAРоза Версаля», «Банановая рыба»), а в режиссерском кресле — Киёси Мацуда, ставивший первый сезон и эпизоды «Работы!!».

Читать «Кулинарные скитания в параллельном мире» — вкусный исекай MAPPA

«Ниндзя и якудза» — с 8 октября

Где смотреть: Amazon Prime Video

Ниндзя и якудза (2025)

Вражда ниндзя и якудза началась во времена Великого пожара в Эдо (XVII век), но тлеет и по сей день. Кивами Кимура — теневой глава семьи Такэмото и один из «восьми разрушительных гокудо» — устраивает хаос в Токио, надеясь выманить синоби. В стычке погибает один из бойцов Императорской восьмерки, и его товарищи клянутся отомстить. Среди них — молчаливый мститель Синоху Танака, потерявший семью из-за якудза. Днем он скрывается под личиной школьника, тогда как Кивами притворяется офисным служащим. Под этими масками и происходит их случайное знакомство, перерастающее в опасную, но искреннюю дружбу: оба любят аниме о принцессах и счастливы разделить увлечение с тем, в ком не опознают врага.

За экранизацию веб-манги Синсукэ Кондо взялась студия DeenЭтот замечательный мир!», «Бродяга Кэнсин»), доверив постановку ключевому аниматору «Трапеции» и «Вельзепуза» Тосинори Ватанабэ. Ниндзя Синоху озвучивает Тиаки Кобаяси (Мэш Бёрндэд из «Магии и мускулов»), а гокудо Кивами воплощает Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов»).

Читать История Японии в аниме: от шедевров Ghibli до «Истребителя демонов»

«Ванпанчмен» (сезон 3) — с 12 октября

Где смотреть: Crunchyroll, Hulu

кадр третьего сезона

Сайтама за три года домашних тренировок превратился в сильнейшего человека Земли, который побеждает любого неприятеля с одного удара. Вступив в Ассоциацию героев вместе с киборгом-учеником Геносом, он пытается не просто спасать людей, а еще и зарабатывать очки, которые влияют на ранг в этой ужасно зарегулированной организации. Правда, есть вещи пострашнее бюрократии — например, могущественный Гаро. С детства он сопереживал монстрам, а теперь, освоив боевые искусства, намерен взять реванш за вечных изгоев и антагонистов.

После шестилетней паузы культовая пародия на супергероику возвращается. Адаптацией манги за авторством ONE, как и в случае со вторым сезоном, занимается J.C. StaffПовар-боец Сома», «Юная революционерка Утэна»). Режиссером выступил Симпэй Нагай, в начале карьеры работавший и в хентай-индустрии, но затем снимавший, например, эпизоды «Психопаспорта» и «Гангсты». Роль Сайтамы остается за Макото Фурукавой (Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи», Нагарэ Дзябасири из «Буттигири?!»).

Читать Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — взросление с китайской едой и джиннами

«Человек-бензопила: Резе» — в октябре-ноябре

Где смотреть: в кинотеатрах

«Человек-бензопила: История Резе». Трейлер с русскими субтитрами

Сирота Дэндзи, никогда не знавший человеческого тепла, мечтал лишь о тосте с джемом и прикосновении женской груди. Переродившись, благодаря демоническому псу Почите, в Человека-бензопилу, юноша оказывается в агентстве по истреблению нечисти, где влюбляется в начальницу Макиму. Теперь он борется с демонами, получает за это деньги и в ус не дует. Понятная рутина оказывается под угрозой, когда Дэндзи встречает Резе — девушку со взрывным характером. Её симпатия заставляет паренька сомневаться, что он так уж привязан к Макиме.

Полнометражный сиквел аниме по манге Тацуки ФудзимотоОглянись», «Прощай, Эри»), который пришлось ждать долгие три года. За это время студия MAPPA успела закончить «Атаку титанов» и выпустить производственную фэнтези-комедию «Полное исследование», а главное — найти режиссера для флагманского проекта. Вместо покинувшего студию Рю Накаямы постановкой фильма занимался Тацуя ЁсихараЧерный клевер»).

Читать «Человек-бензопила» — безумный хит ни на что уже не надеется

«Тацуки Фудзимото: С семнадцати до двадцати шести» — с 8 ноября

Где смотреть: Amazon Prime Video

Тацуки Фудзимото: С семнадцати до двадцати шести (2025)

Альманах из восьми сюжетов, написанные упомянутым Фудзимото до 26 лет и первой сериализации («Огненный удар»). Среди них — истории о наемнице, которой себя заказал вампир, уставший от бессмертия, о юноше, ухаживающем за сестрой, чья демоническая сила может уничтожить человечество, и о студентке-инопланетянке, подкармливающей двух куриц на Земле после апокалипсиса.

Над антологией работают шесть студий: P.A.WORKSДолой безделье»), ZEXCSЦветы зла»), Lapin TrackФарс убитой нежити»), 100studioМоменты оваций»), Kafka (второй сезон и спин-оффы «Невесты чародея»), и молодая GRAPH77. Подробнее о сюжете каждой новеллы читайте в отдельном материале.

Читать «Оглянись» — драма о юности и творчестве по манге японского Тарантино

«Стометровка» — с 27 ноября

Где смотреть: в кинотеатрах

«Стометровка». Тизер с русскими субтитрами

Тогаси — прирожденный спринтер, без усилий преодолевающий стометровку. В шестом классе он знакомится с замкнутым Комией, для которого бег — единственный способ уйти от реальности. Юноша решает помочь новичку с тренировками, и постепенно между ними возникает особая связь — на грани дружбы и соперничества. Проходят годы, Тогаси становится звездой, но вместе со славой растет и страх проиграть. Однажды на старте рядом с ним снова оказывается Комия — теперь уже в статусе одного из лучших бегунов страны.

Спортивную драму УотоО движении Земли») со страниц манги на анимационный трек перенес человек-оркестр Кэндзи Иваидзава, чья музыкальная повседневность «Онгаку: Наш звук» снискала немало наград. Независимый режиссер предпочитает работать на собственной студии Rock'n Roll Mountain с относительно небольшой командой. Дуэт соперничающих товарищей озвучили Сёта Сомэтани (Кюта из «Ученика чудовища») и Тори Мацудзака (Наоми Катагаки из «Здравствуй, мир»).

Читать «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью

Что еще посмотреть


Гачиакута (2025)

Звездочками помечены фильмы и сериалы, которые появятся легально в российских (онлайн-)кинотеатрах.

Продолжается: «Соло-кемпинг на двоих»*, «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи», «Ватари на грани краха»*, «Гатиакута»*, «Темный демон»*, «Ван-Пис».

Еще новинки: «Монстр хочет съесть меня», «Дневник коалы» и второй сезон «Повара небесной гостиницы» (со 2 октября), «Мирские стремления», «Хироси Нохара: Стиль ланча», «Вечность Югурэ» и третий сезон «Фермера-аристократа» (с 3 октября), «Постапокалиптическое путешествие» и второй сезон «Сказания об обручальных кольцах» (с 4 октября), «Механическая Мари», «Дигимоны: Битбрейк», «Тандзабуро Тодзима хочет стать Наездником в маске», второй сезон «Синего оркестра» и шестой сезон «Царства» (с 5 октября), второй сезон «Плачущего призрака на пенсии»* (с 6 октября), «Титосэ внутри бутылки рамунэ» (с 7 октября), «Один танец» (с 8 октября), «Вампир не умеет правильно сосать» (с 12 октября), «Пересечение стен любви с тобой» (с 14 октября) и третий сезон альманаха «Звездные войны: Видения» (с 29 октября).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с создательницей «Ранмы 1/2» или актерами «Ванпанчмена», о возникновении «Семьи шпиона» или истории и хитах студии MAPPA.

Где снимали? Выпуск «Якутия»

что почитать?