Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только

Где смотреть: Crunchyroll
Киёко Ёсида — староста класса 2-1. Заботливая девушка известна тем, что страшно переживает за одноклассников и готова всегда помочь. Неудивительно, что Яно Цуёси частенько появляется на ее радаре: дело в том, что юноша то и дело обзаводится новыми синяками и ссадинами. Тут бы заподозрить неладное, вплоть до травли, но Ёсида случайно узнает, что парень… просто очень неловкий. Девушка начинает заботиться о невезучем сверстнике, что перерастает сначала в дружбу, а после — во что-то большее.
Странноватый ромком от студии Ajia-do
, известной по «Любви с кончиков пальцев
» и «Скрытым вещам
», заранее настраивает на нужный лад. Ожидается легкая комедия с необычным флером, за режиссуру которой отвечает Симпэй Мацуо
(эпизоды «Любви…» и «Мстителя
»). Яно озвучил Кохэй Амасаки
(Масатика Кудзэ из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
»), а Киёко — Юка Нукуи
(Лили Сироганэ из «Детективов Футо
»).
Где смотреть: —
Саэ и Коки дружат с начальной школы: миниатюрный юноша привлек внимание девочки, которая была выше его. Со временем он вырос в уверенного красавца — и накануне старших классов Саэ понимает, что влюблена. Правда, она не одна испытывает к Коки симпатию — вопрос в том, кто же нравится ему.
Адаптация сёдзё
-манги Кадзунэ Кавахара
от студии Kai
(«Супер Каб
», «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
»). За сценарий отвечал Ясухиро Наканиси
(«Госпожа Кагуя
», «Ведьма с Меркурия
»), а робких влюбленных озвучили Минори Фудзидэра
(Кёко из «Яростного бойца Уродомена
») и Юки Оно (Луи из «Выдающихся зверей
»).
Где смотреть: Crunchyroll
Юная аристократка Мэлфиэра Маршалрейд шокирует окружающих гастрономическим пристрастием: она обожает готовить и поедать монстров. Чтобы поправить дела в светской иерархии, девушка отправляется на званый вечер, надеясь встретить мужчину, который не сбежит при упоминании жареного чудовища. Выход в свет оборачивается встречей с эксцентричным герцогом Аристидом де Гэлбрейтом — харизматичным дворянином, который, по слухам, увлекается расчленением мифических тварей. Общая тяга к экстремальному сближает парочку: на фоне крови, магии и кулинарных экспериментов развивается причудливая история любви.
Постановкой брутального ромкома занимался Муцуми Такэда
(третий сезон «Проекта-Б
») на студии Asahi Production
(«Гигантский зверь Арса
», «Становясь волшебницей
»). Гурманку Мэлфиэру озвучивает Канна Накамура
(Нарита Топ Род из «Девушек-пони
»), а её кавалера Аристида — Тайто Бан
(Сон Джину из «Поднятия уровня в одиночку
»).
Где смотреть: Crunchyroll
Фуси — бессмертное существо, периодически меняющее облик, но сохраняющее воспоминания о пережитом. За долгую жизнь оно побывало и камнем, и волком, и мальчиком, а теперь, вновь в человеческом облике, Фуси знакомится с современностью, где его ждут небоскребы, смартфоны, бабл-ти и новые встречи с Наблюдателем. Что нужно этой загадочной фигуре, возможно, герою поможет выяснить юная Мидзуха.
Аниме по экзистенциальному фэнтези Ёситоки Оимы
(«Форма голоса
»), которое закончилось
летом. За сериал со второго сезона отвечает студия Drive
(«Да благословят боги сей расчудесный мир!
»), которой теперь помогает Massket
(«Слабейшая укротительница в путешествии по сбору питомцев
»). Фуси по-прежнему озвучивает Рэйдзи Кавасима
(Финн Эймс из «Магии и мускулов
»).
«Семья шпиона» (сезон 3) — с 4 октября
Где смотреть: Crunchyroll, Hulu
Самая необычная семейка снова в деле! Форджеры успели сплотиться и почувствовать себя полноценной ячейкой общества, а еще каждый получил свой звездный час: и спецагент Лойд, и наемница Йор, и телепатка Аня, и даже пес-провидец Бонд. Теперь пришло время поговорить о прошлом: в частности о детстве Лойда и его становлении шпионом Сумраком.
За создание шоу по-прежнему отвечают студии Wit
(«Виви
») и CloverWorks
(«Ветролом
»), а режиссер вновь сменился: на место Кадзухиро Фурухаси
и Такахиро Харады
пришла Юкико Имаи
, до этого отвечавшая за раскадровку и постановку нескольких эпизодов. Авторы обещают, что новый сезон шпионской комедии будет мрачнее, но взамен подарит большую глубину персонажам.
«Санда» — 4 октября
Где смотреть: Amazon Prime Video
Санда Кадзусигэ — старшеклассник, который ничем особо не выделялся на фоне сверстников. Всё изменилось, когда в один заурядный день его атаковала с ножом одноклассница Сиори Фуюмура. Парень было списал всё на странности пубертата, но вскоре узнал правду: девушка уверена, что Санда — потомок Санта-Клауса, плюс до кучи похитил её подругу. В общем, о скучных буднях явно можно забыть.
Создательница «Выдающихся зверей
» Пару Итагаки
вернулась с новым хитом, уже полюбившимся читателям манги. За производство отвечает Science SARU
(«Дандадан
», «Твой цвет
»), а за режиссуру — Томохиса Симояма
, ранее поставивший «Духов Деко
» по задумке Масааки Юасы
. Студия славится безумным подходом к анимации, так что и здесь можно рассчитывать на что-то особенное!
Где смотреть: Crunchyroll, Hulu
Настало время поставить точку: схватка между героями и злодеями во главе со Всем За Одного подошла к кульминации. На горизонте — важнейшая битва, способная поставить точку в одной из самых глобальных конфликтов с применением причуд в истории. Ключевых фигур две: Все За Одного, вселившийся в тело Томуры Сигараки, и Идзуки Мидория, сумевший полностью подчинить силы Одного За Всех. Деку всё еще отказывается верить, что Сигараки не спасти, поэтому хочет рискнуть и выручить антагониста. Получится ли у него — вопрос открытый.
Для аниме восьмой сезон назначен финальным: манга Кохэя Хорикоси
завершилась летом 2024-го, а теперь и сериал подошел к этой стадии. Развязка оригинала разделила читателей — тем интереснее, как к нему отнесутся зрители. Вводные те же, что и всегда: снимает по-прежнему студия Bones
, выделившая производственное подразделение в компанию Bones Film
(«Гатиакута
»). Режиссеры — Кэндзи Нагасаки
и Наоми Накаяма
, ставившие седьмой сезон.
Где смотреть: —
Начало 2000-х, Кэндзи Исобэ — сотрудник корпорации Ganglion, чья цель — мировое господство. Для приближения к цели верных миньонов рассылают на опасные миссии вроде сбора пыльцы токийского кедра или попытки взорвать Фудзи. Правда, Исобэ постоянно мешают: то начальство, то могучий Хоупмен.
Едкая (анти)супергероика по манге Хисаи Сираивы
и Такаси Ицуки
, вышедшей в 2009-м. Это первый большой проект небольшой студии maf
, занимавшейся ключевой анимацией «Эпизода с Наги
» и первой серии «Ведьмы и чудовища
». Кэндзи озвучивает Ёдзи Уэда
(Шеф из «Басни
», Айзен из «Фрирен
»), а режиссером выступил продуктивный Аюму Ватанабэ
, поставивший «Детей моря
», «Летнее время
» и «Никуко из рыбацкой деревни
».
«Ранма 1/2» (сезон 2) — с 5 октября
Где смотреть: Netflix
Во время тренировки в китайских горах Ранма Саотомэ с отцом падают в волшебные источники Дзюсэнкё. Теперь контакт с холодной водой превращает Ранму в девушку, а родителя — в панду (для обратной трансформации нужен кипяток). Вернувшись в Японию, Ранма узнает, что по воле бати должен жениться на Аканэ — вспыльчивой дочери владельца додзё. Молодые постоянно цапаются, а непредсказуемые перевоплощения лишь усугубляет ситуацию под одной крышей. В водовороте боев, ревности и неразберихи юноше предстоит разобраться не только в двойственной натуре, но и подлинных желаниях. За стенами додзё тем временем объявляются соперники, друзья детства и загадочные персонажи.
Студия MAPPA
(«Дороро
», «Дети на холме
») продолжает делать ремейк сериала по легендарной манге Румико Такахаси
(«Доходный дом Иккоку
», «Несносные пришельцы
»). Всех ключевых участников команды удалось сохранить: у руля — Коносукэ Уда
(режиссер эпизодов «Сейлор Мун
» и «Ван-Пис
»), а в главных ролях — Каппэй Ямагути
(гениальный Эл Лоулайт из «Тетради смерти
») и Норико Хидака
(Юки Цукумо из «Магической битвы
»).
Где смотреть: Crunchyroll
27-летняя офисная сотрудница Юмэко Кода ненавидит всё: работу, свое тело и саму себя. Всё радикально меняется, когда она теряет память в результате странного инцидента. Прежней Юмэко больше нет, новая же уверена, что она блистательна, умна и неотразима. Начальство в восторге, коллеги под впечатлением, а сама девушка — на высоте. Ситуацию омрачает лишь то, что амнезия может быть связана с покушением на убийство.
За выпекание «Пышечки» отвечали студия Marvy Jack
(«Оммёдзи
», «Семь смертных грехов
») и постановщик Кадзуоми Кога
(«Золотой Камуй
», «Перерождение дяди
»). Неунывающая Юмэко говорит голосом Аи Эндо
(Миюки Такара из «Счастливой звезды
», Каттлея Бодлер из «Вайолет Эвергарден
»).
Где смотреть: —
Ни внешность, ни поведение Гинтоки Сакаты не выдают в нем школьного учителя, однако ему повезло стать наставником самого неуправляемого класса. В 3-Z учатся самураи, пришельцы и фантастические создания, которые препираются с сэнсэем, пытаются срывать контрольные и вообще устраивают полный хаос.
Альтернативная история во вселенной культового «Гинтамы
», основанная на ранобэ Томохито Осаки
. В нем одновременно пародируются истории о школе и оригинальное шоу (большинство персонажей ценители франшизы привыкли видеть не за партами, а, например, в бою). Спин-офф, как и основную серию, делала студия Bandai Namco Pictures
(«Рок — женская скромность
»), а главным режиссером выступил Макото Мориваки
(«Добро пожаловать в ад, Ирума!
»). Сэйю Гинтоки тоже прежний — Томокадзу Сугита
(Джозеф Джостар из «ДжоДжо
»).
Где смотреть: Crunchyroll, Кинопоиск
Обычный клерк Мукода Цуёси постепенно обживается в фэнтези-мире, где оказался по ошибке. Вернуться назад не представляется возможным, так что надо привыкать к новой реальности. Благо, в этом ему помогают легендарный волк Фенрир и разумный слайм Суй. Оба прибились к незадачливому приключенцу благодаря его особым талантам: вместо огромной силы или могущественного колдовства он получил возможность… делать моментальные онлайн-покупки. Теперь Цуёси с радостью готовит различные блюда в мире, где никто не знаком с приправами и соусами современной Японии.
Впереди маячат два новых приключения: к команде присоединяется миниатюрный дракон Дора, а неподалеку от города Доран виднеется жуткое подземелье, которое никто пока не смог зачистить. Аниме делает по-прежнему студия MAPPA
(«Роза Версаля
», «Банановая рыба
»), а в режиссерском кресле — Киёси Мацуда
, ставивший первый сезон и эпизоды «Работы!!
».
Где смотреть: Amazon Prime Video
Вражда ниндзя и якудза началась во времена Великого пожара в Эдо (XVII век), но тлеет и по сей день. Кивами Кимура — теневой глава семьи Такэмото и один из «восьми разрушительных гокудо» — устраивает хаос в Токио, надеясь выманить синоби. В стычке погибает один из бойцов Императорской восьмерки, и его товарищи клянутся отомстить. Среди них — молчаливый мститель Синоху Танака, потерявший семью из-за якудза. Днем он скрывается под личиной школьника, тогда как Кивами притворяется офисным служащим. Под этими масками и происходит их случайное знакомство, перерастающее в опасную, но искреннюю дружбу: оба любят аниме о принцессах и счастливы разделить увлечение с тем, в ком не опознают врага.
За экранизацию веб-манги Синсукэ Кондо
взялась студия Deen
(«Этот замечательный мир!
», «Бродяга Кэнсин
»), доверив постановку ключевому аниматору «Трапеции
» и «Вельзепуза
» Тосинори Ватанабэ
. Ниндзя Синоху озвучивает Тиаки Кобаяси
(Мэш Бёрндэд из «Магии и мускулов
»), а гокудо Кивами воплощает Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов
»).
«Ванпанчмен» (сезон 3) — с 12 октября
Где смотреть: Crunchyroll, Hulu
Сайтама за три года домашних тренировок превратился в сильнейшего человека Земли, который побеждает любого неприятеля с одного удара. Вступив в Ассоциацию героев вместе с киборгом-учеником Геносом, он пытается не просто спасать людей, а еще и зарабатывать очки, которые влияют на ранг в этой ужасно зарегулированной организации. Правда, есть вещи пострашнее бюрократии — например, могущественный Гаро. С детства он сопереживал монстрам, а теперь, освоив боевые искусства, намерен взять реванш за вечных изгоев и антагонистов.
После шестилетней паузы культовая пародия на супергероику возвращается. Адаптацией манги за авторством ONE
, как и в случае со вторым сезоном, занимается J.C. Staff
(«Повар-боец Сома
», «Юная революционерка Утэна
»). Режиссером выступил Симпэй Нагай
, в начале карьеры работавший и в хентай-индустрии, но затем снимавший, например, эпизоды «Психопаспорта
» и «Гангсты
». Роль Сайтамы остается за Макото Фурукавой
(Миюки Сироганэ из «Госпожи Кагуи
», Нагарэ Дзябасири из «Буттигири?!
»).
Где смотреть: в кинотеатрах
«Человек-бензопила: История Резе». Трейлер с русскими субтитрами
Сирота Дэндзи, никогда не знавший человеческого тепла, мечтал лишь о тосте с джемом и прикосновении женской груди. Переродившись, благодаря демоническому псу Почите, в Человека-бензопилу, юноша оказывается в агентстве по истреблению нечисти, где влюбляется в начальницу Макиму. Теперь он борется с демонами, получает за это деньги и в ус не дует. Понятная рутина оказывается под угрозой, когда Дэндзи встречает Резе — девушку со взрывным характером. Её симпатия заставляет паренька сомневаться, что он так уж привязан к Макиме.
Полнометражный сиквел аниме по манге Тацуки Фудзимото
(«Оглянись
», «Прощай, Эри»
), который пришлось ждать долгие три года. За это время студия MAPPA
успела закончить «Атаку титанов
» и выпустить производственную фэнтези-комедию «Полное исследование
», а главное — найти режиссера для флагманского проекта. Вместо покинувшего студию Рю Накаямы
постановкой фильма занимался Тацуя Ёсихара
(«Черный клевер
»).
Где смотреть: Amazon Prime Video
Альманах из восьми сюжетов, написанные упомянутым Фудзимото до 26 лет и первой сериализации («Огненный удар»
). Среди них — истории о наемнице, которой себя заказал вампир, уставший от бессмертия, о юноше, ухаживающем за сестрой, чья демоническая сила может уничтожить человечество, и о студентке-инопланетянке, подкармливающей двух куриц на Земле после апокалипсиса.
Над антологией работают шесть студий: P.A.WORKS
(«Долой безделье
»), ZEXCS
(«Цветы зла
»), Lapin Track
(«Фарс убитой нежити
»), 100studio
(«Моменты оваций
»), Kafka
(второй сезон и спин-оффы «Невесты чародея
»), и молодая GRAPH77
. Подробнее о сюжете каждой новеллы читайте в отдельном материале
.
Где смотреть: в кинотеатрах
«Стометровка». Тизер с русскими субтитрами
Тогаси — прирожденный спринтер, без усилий преодолевающий стометровку. В шестом классе он знакомится с замкнутым Комией, для которого бег — единственный способ уйти от реальности. Юноша решает помочь новичку с тренировками, и постепенно между ними возникает особая связь — на грани дружбы и соперничества. Проходят годы, Тогаси становится звездой, но вместе со славой растет и страх проиграть. Однажды на старте рядом с ним снова оказывается Комия — теперь уже в статусе одного из лучших бегунов страны.
Спортивную драму Уото
(«О движении Земли
») со страниц манги на анимационный трек перенес человек-оркестр Кэндзи Иваидзава
, чья музыкальная повседневность «Онгаку: Наш звук
» снискала немало наград. Независимый
режиссер предпочитает работать на собственной студии Rock'n Roll Mountain
с относительно небольшой командой. Дуэт соперничающих товарищей озвучили Сёта Сомэтани
(Кюта из «Ученика чудовища
») и Тори Мацудзака
(Наоми Катагаки из «Здравствуй, мир
»).
