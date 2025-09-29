«Няня Оксана»: Карты говорят «Тю!»

На телеканале «Пятница!» и в онлайн-кинотеатре PREMIER выходит «Няня Оксана» — ситком о девушке, которая приезжает c юга в столицу в надежде удачно выйти замуж, а в итоге находит свое призвание в воспитании троих непоседливых детей столичного бизнесмена. Фабула «Моей прекрасной няни», хита 2000-х с Анастасией Заворотнюк, накладывается на современные реалии, неизменными остаются юмор, говор и романтическое напряжение между главными героями. В роли няни Оксаны – звезда шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, для которой сериал стал актерским дебютом.
фото: пресс-служба телеканала "Пятница"
Оксана живет в Краснодаре и раз в месяц встречается с командировочным – возлюбленный регулярно прилетает из Москвы с подарками и обещаниями скоро забрать невесту с собой. Но девушке не терпится, так что, попрощавшись с семьей, она без предупреждения отправляется навстречу своей судьбе. Которая оказывается жестока – выясняется, что ее парень женат, да еще и с ребенком. Гордыня не позволяет Оксане вернуться домой, поэтому, наврав родителям о скорой свадьбе, общительная, энергичная и непосредственная девушка устраивается на работу курьером. Один из заказов приводит героиню в особняк Ивана Самсонова (Виктор Хориняк), успешного ресторатора и молодого отца-одиночки, воспитывающего несносную троицу детей. На ее глазах очередная няня, не пережив выходок подопечных, в слезах увольняется. Ситуация патовая, ведь вечером в доме ожидается званый ужин – и Оксана предлагает свои услуги.
Понятная и перспективная завязка, в ходе которой зрителю удается познакомиться со всеми ключевыми персонажами ситкома – точнее, с новыми исполнителями, так как роли примерно те же, что и в «Моей прекрасной няне». Так у Самсонова есть пусть не дворецкий – это все же совсем пережиток – но строгий управляющий, а также ассистентка с задатками Жабы… ой, то есть Жанны Аркадьевны. Детей снова трое: девочка-подросток, мечтающая о парнях и свиданиях, девочка-отличница, помышляющая о научной карьере, и мальчик-хулиган, точнее блогер, снимающий пранки. Лишенная смущения, с громогласным «Тю!» наперевес и колодой Таро в рукаве Оксана бросается на воспитательную амбразуру – уровень экспертности оставляет желать лучшего, так что одна проблема стремительно перерастает в другую. Ураганом проносясь по многочисленным комнатам особняка Самсоновых, бедовая няня каким-то образом очаровывает всех присутствующих – от детей и Ивана до, к сожалению, неприятного, но необходимого хозяину дома бизнес-партнера в исполнении Ростислава Бершауэра. Вырисовывается моральная дилемма, впрочем, бояться серьезной драмы, конечно, не имеет смысла – исключительно хиханьки да хахоньки.
фото: пресс-служба телеканала "Пятница"
В основном, кстати, стараниями Олеси Иванченко, которая в новом для себя амплуа не растеряла не только колоритный кубанский говор, но и в целом присущую ей органическую комичность. Выглядит не натужно или наигранно, а естественно и местами даже уморительно. Так как, по словам самой Олеси, создатели просили ее в кадре оставаться самой собой, то логично, что важной деталью образа в итоге стало увлечение няни Оксаны эзотерикой – в частности картами Таро. Ненавязчивое подмигивание фанатам Иванченко и в каком-то смысле разрушение четвертой стены – даже в этом смысле «Няня Оксана» куда прогрессивнее «Моей прекрасной няни».
Двух героинь разделяют два десятилетия, так что изменения неизбежны. Но в основном, надо отметить, они формальные – новая она НЕ работала в бутике в Бирюлево, потускневшая телекартинка уступила место модному, стильному, глянцевому видеоряду, все действующие лица омолодились, дети «обросли» гаджетами. А по посылу и смыслам все будто бы осталось прежним, как и кричащие наряды няни – вечная сказка о Золушке. Что само по себе не минус, а дань тренду – и безусловная дань уважения великому оригиналу и неповторимой Анастасии Заворотнюк.
обсуждение >>