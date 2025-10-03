«Бар "Один звонок"»: Выпьем за упокой

В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Бар "Один звонок"» — мистическая философская драма режиссера Сергея Филатова («Урок», «Отпечатки») с Данилой Козловским в роли бармена, не только наливающего клиентам, но и позволяющего им позвонить умершим. Посетители потустороннего питейного заведения — люди разных возрастов и профессий, в исполнении известных российских актеров, среди которых Оксана Акиньшина, Иван Макаревич, Полина Ауг и даже блогер Егор Шип в роли самого себя.
На пороге бара, интерьер которого напоминает то ли средневековую таверну, то ли ирландский паб — полумрак, деревянная стойка, массивные люстры, винтовая лестница ведет на второй этаж с балюстрадами, многочисленные полки уставлены фолиантами с буквами на корешках — появляются женщина (Акиньшина), все еще не забывшая своего жестокого бывшего, и мужчина (Олег Рязанцев
), ее богатый и заботливый муж, от которого она, впрочем, не знает, как избавиться. Оба понимают, зачем пришли — у бармена, который тут же возникает перед ними, можно купить один звонок покойному человеку. Достаточно назвать полное имя и дату рождения, и хозяин найдет номер в одной из книг, наберет нужные цифры на допотопном телефоне, запустит таймер — есть всего одна минута на разговор, после чего, чтобы выйти, придется заплатить, сыграв в русскую рулетку. Осечка — и человек свободен, однако некоторым не везет, и они остаются лежать на полу бара, пока тело не уберут. У бармена есть помощник, мальчик Витя (Кай Гетц
), которого по ту сторону двери отчаянно разыскивает отчим Андрей (Александр Ильин-младший
). Его жена и мама Вити, Марина (Марина Воржищева
), лежит в коме после аварии, а ребенок сбежал — не успевший догнать его Андрей, к слову, полицейский, видел, как тот скрылся за дверями бара «Один звонок». Однако через секунду ни вывески, ни двери уже не было, и теперь Андрей одержим идеей отыскать питейное заведение и вызволить оттуда Витю.
Первые эпизоды — череда случайных, но неслучайно попавших в бар людей. Каждому из них по разным причинам нужно поговорить с теми, кого уже нет. Каждая история — будь то разборки взрослого сына с холодной матерью, жертвы с абьюзером, любовницы с «папиком», друзей и врагов, детей и родителей — полна ненавязчивого морализаторства, которое задет тон всему сериалу. Красной нитью проходит тема вины, она гложет здесь каждого, пожирает изнутри, поэтому многие из посетителей мертвы еще до рокового выстрела. Единицы, но выживают в игре с судьбой, она, очевидно, избирательна, ведь русская рулетка – самый яркий символ фатума.
Постепенно, впрочем, фокус все больше смещается на линии главных действующих лиц, о которых поначалу зритель не знает ровным счетом ничего. Во флэшбеках мелькают сцены семейной жизни Андрея и Марины, наполненные приятными домашними хлопотами, но омраченные конфликтом сына с отчимом — банальным, кажущимся легко разрешимым, но роковым образом приводящим к трагедии. Постепенно выясняется, как бар взаимодействует со внешним миром, как люди попадают в него, как течет время внутри. По поводу того, кто управляет, — тут, пожалуй, каждый решит сам в силу своих духовных убеждений.
Самым интересным и до поры до времени загадочным героем почти до финала остается безымянный герой Данилы Козловского, для которого «Бар "Один звонок"» стал своеобразным возвращением на экраны после творческого перерыва длиной в несколько лет. Актер все еще в отличной форме (во всех смыслах) и играючи изображает циничного, саркастичного, кажущегося равнодушным до жестокости персонажа — это обманчивое первое впечатление, за которым скрывается боль потери и вина, ничем не уступающие по силе тем чувствам, которые приводят в питейное заведение всех остальных. Благодаря бармену в истории появляется и Леонид Ярмольник
— инфернальный донельзя, одетый, как и Козловский в кадре, в костюм с иголочки, только более изысканный и дорогой. Он тут главный, и в этом нет сомнений, перед ним бессилен даже всесильный и непробиваемый бармен — когда-то и ему придется платить по счетам, не вечность же отсиживаться за стойкой, отпуская надменные шутки. Из непроницаемого и будто бы бесчувственного он в мгновение ока превращается в раздавленного прошлым обычного человека. В поисках искупления, избавления — любой ценой. Впрочем, финал будто бы открытый, так что, кто знает, — второй сезон в этом мире, где можно звонить на тот свет, кажется меньшим из чудес.
