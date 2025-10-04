«Камбэк»: Александр Петров и компот беспамятства

На Кинопоиске случился «Камбэк», который продолжает намеченный сериалом «Москва слезам не верит» тренд на рефлексию уже не 90-х, а «нулевых». В отличие от мелодрамы про слезы в большом городе проект Ильи Куликова не заигрывает с ностальгией по ушедшей эпохе – что и немудрено: тут даже главный герой в исполнении Александра Петрова попросту лишен памяти, как и определенного места жительства.
В 2002-м где-то в лесу Нижегородской области приходит в себя мужчина (Петров), который совершенно ничего не помнит о прошлой жизни. Спустя время он оказывается на улицах города – в качестве бездомного, который периодически столуется то в местной школе, то в кочегарке. Работники последней угощают бродягу водкой, сотрудница школьной столовой – компотом, отчего наблюдающие за этим процессом ученики дают незнакомцу, кажется, вполне смирившемуся с новой ролью, прозвище Компот.
У самих подростков жизнь при этом не сахар. Птаха (Хетаг Хинчагов
) то и дело огребает от отца, Олег (Григорий Столбов
) – от слишком заботливой матери, которая уже придумала сыну его счастливое будущее, у Даши (Василиса Коростышевская
) родительница то и дело скатывается в запой, и только Юра (Илларион Маров
) выглядит как самый счастливый ребенок: папа работает в полиции, мать занимается бизнесом, так что у сына водятся деньги (но вдруг его ресурсом и хотят пользоваться сверстники?). Четверка друзей, которые с первого класса вместе, то и дело вступают в конфликты с влюбленным в Дашу однокашником, у которого вдобавок старший брат, очевидно, связан с криминалом. Когда одна из потасовок уже грозит тяжкими ножевыми, на помощь неожиданно приходит тот самый Компот, демонстрируя невероятные для спивающегося бездомного навыки обезоруживания особо опасных элементов. С этого спасения и начинается новая история дружбы: отчасти униженного жизнью — с оскорбленными родителями и ровесниками.
«Камбэк
» создан в творческом союзе Ильи Куликова
с продюсерами и сценаристами «Мира! Дружбы! Жвачки!
». Первый отвечал за «Закон каменных джунглей
» и «Полицейского с Рублевки
» – знаковые для отечественного сериального движения проекты, раскрывавшие такого разного Александра Петрова
и во многом сделавшие его звездой. Вторые запустили ностальгическую киномоду на 90-е, а еще придумали Алика-афганца в исполнении тогда еще только начинавшего громкую карьеру Юры Борисова
. Новый проект не только своего рода возвращение к истокам, но и ироничный творческий перевертыш судеб двух самых популярных артистов в отечественном кино сейчас. Оба убедительны в роли так и не нашедших себя в новых реалиях — неважно, 90-е или «нулевые» — наставников для подростков, готовых впитывать опыт прошлых поколений (но по возможности не равняться на них).
Очевидны подмигивания «Бригаде
» и, конечно, фильмам Алексея Балабанова
– недаром местом действия выбран Нижний Новгород, он же Горький, с которым режиссера многое связывало. Да и герой Петрова в поизносившемся свитере, пусть и не таком модном, как был у Данилы Багрова, ищет свою правду, а в первых кадрах появляются архивные телевизионные записи — в том числе с программой «Взгляд» и Сергеем Бодровым-младшим
.
Однако экспозиционные серии — при большом количестве подобных отсылок и очевидно важном социальном посыле про скитания бездомного человека — будто бы не проговаривают главного. «Камбэк» не только о сформулированном Балабановым желании «найти своих и успокоиться»: он про коллективную и не зависящую от эпох и поколений травму тотального беспамятства, когда каждое десятилетие отечественной истории преподносит новые «уроки» и «разговоры о важном», а любой маленький человек просто оказывается заложником обстоятельств. Тут уж и впрямь не знаешь, что лучше: вспомнить всё — или просто забыть.
