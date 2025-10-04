Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Камбэк»: Александр Петров и компот беспамятства

Обзор сериалов >>
4 октября 2025
На Кинопоиске случился «Камбэк», который продолжает намеченный сериалом «Москва слезам не верит» тренд на рефлексию уже не 90-х, а «нулевых». В отличие от мелодрамы про слезы в большом городе проект Ильи Куликова не заигрывает с ностальгией по ушедшей эпохе – что и немудрено: тут даже главный герой в исполнении Александра Петрова попросту лишен памяти, как и определенного места жительства.

Камбэк (2025)

В 2002-м где-то в лесу Нижегородской области приходит в себя мужчина (Петров), который совершенно ничего не помнит о прошлой жизни. Спустя время он оказывается на улицах города – в качестве бездомного, который периодически столуется то в местной школе, то в кочегарке. Работники последней угощают бродягу водкой, сотрудница школьной столовой – компотом, отчего наблюдающие за этим процессом ученики дают незнакомцу, кажется, вполне смирившемуся с новой ролью, прозвище Компот.

У самих подростков жизнь при этом не сахар. Птаха (Хетаг Хинчагов) то и дело огребает от отца, Олег (Григорий Столбов) – от слишком заботливой матери, которая уже придумала сыну его счастливое будущее, у Даши (Василиса Коростышевская) родительница то и дело скатывается в запой, и только Юра (Илларион Маров) выглядит как самый счастливый ребенок: папа работает в полиции, мать занимается бизнесом, так что у сына водятся деньги (но вдруг его ресурсом и хотят пользоваться сверстники?). Четверка друзей, которые с первого класса вместе, то и дело вступают в конфликты с влюбленным в Дашу однокашником, у которого вдобавок старший брат, очевидно, связан с криминалом. Когда одна из потасовок уже грозит тяжкими ножевыми, на помощь неожиданно приходит тот самый Компот, демонстрируя невероятные для спивающегося бездомного навыки обезоруживания особо опасных элементов. С этого спасения и начинается новая история дружбы: отчасти униженного жизнью — с оскорбленными родителями и ровесниками.

Камбэк (2025)

«Камбэк» создан в творческом союзе Ильи Куликова с продюсерами и сценаристами «Мира! Дружбы! Жвачки!». Первый отвечал за «Закон каменных джунглей» и «Полицейского с Рублевки» – знаковые для отечественного сериального движения проекты, раскрывавшие такого разного Александра Петрова и во многом сделавшие его звездой. Вторые запустили ностальгическую киномоду на 90-е, а еще придумали Алика-афганца в исполнении тогда еще только начинавшего громкую карьеру Юры Борисова. Новый проект не только своего рода возвращение к истокам, но и ироничный творческий перевертыш судеб двух самых популярных артистов в отечественном кино сейчас. Оба убедительны в роли так и не нашедших себя в новых реалиях — неважно, 90-е или «нулевые» — наставников для подростков, готовых впитывать опыт прошлых поколений (но по возможности не равняться на них).

Очевидны подмигивания «Бригаде» и, конечно, фильмам Алексея Балабанова – недаром местом действия выбран Нижний Новгород, он же Горький, с которым режиссера многое связывало. Да и герой Петрова в поизносившемся свитере, пусть и не таком модном, как был у Данилы Багрова, ищет свою правду, а в первых кадрах появляются архивные телевизионные записи — в том числе с программой «Взгляд» и Сергеем Бодровым-младшим.

Камбэк (2025)

Однако экспозиционные серии — при большом количестве подобных отсылок и очевидно важном социальном посыле про скитания бездомного человека — будто бы не проговаривают главного. «Камбэк» не только о сформулированном Балабановым желании «найти своих и успокоиться»: он про коллективную и не зависящую от эпох и поколений травму тотального беспамятства, когда каждое десятилетие отечественной истории преподносит новые «уроки» и «разговоры о важном», а любой маленький человек просто оказывается заложником обстоятельств. Тут уж и впрямь не знаешь, что лучше: вспомнить всё — или просто забыть.

Смотрите «Камбэк» в онлайн-кинотеатре Кинопоиск с 4 октября.

«Камбэк»

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 19:33
А я то думаю, что мне по сюжету напоминает Камбэк, а в нём и вправду много совпадений с "Мир. Труд. Жвачка" и "ЗКД". читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 20:27
Спасибо за подробный разбор. Теперь сериал находится в топе моего списка для просмотра. Любопытно увидеть "творческий перевертыш" с Борисовым. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Смотреть онлайн: «Камбэк», «Дорогой Вилли» и продолжение «Ведьмака»
Жизнь такова и больше никакова: мокьюментари о школе, свадьбе, работе и бессмертии
Семья шатунов. «Лихие. Глава вторая» — возвращение в кабинет мерзостей Юрия Быкова
Новая Москва: о чем мечтают и о чем поют в сериале Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова
«Во сне вроде в одежде было»: фрагмент книги «Мир! Дружба! Жвачка! Не спеши взрослеть»
Илья Куликов: «Хобби, ставшее работой, – лучшее, что может быть»
Юность волнуется два: «Мир! Дружба! Жвачка! 2». Каким вышло продолжение грустной сказки из 90-х
«Мир! Дружба! Жвачка!». Второй сезон: Голая дрель
«Мир! Дружба! Жвачка!»: Вот такие дела
«Полицейский с Рублёвки»: Денег нет, но вы задержаны
«Закон каменных джунглей»-2: Антигерои с нашего двора
«Полицейский с Рублёвки»: Предъявите ваши миллионы
Поиск по меткам
КинопоискМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Алексей БалабановСергей Бодров (младший)Юра БорисовВасилиса КоростышевскаяИлья КуликовИлларион МаровАлександр Петров (IV)Григорий СтолбовХетаг Хинчагов
фильмы
БригадаЗакон каменных джунглейКамбэкМир! Дружба! Жвачка!Москва слезам не верит. Все только начинаетсяПолицейский с Рублёвки

фотографии >>
"Камбэк" (2025)
"Камбэк" (2025)
"Камбэк" (2025)
"Камбэк" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анна Гурьева
6 октября ушла из жизни оперная певица Анна Гурьева.
Ремо Джироне
3 октября ушёл из жизни актёр Ремо Джироне.
Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.

День рождения >>

Юозас Будрайтис
Артём Гайдуков
Вера Кузнецова
Вячеслав Манучаров
Валентина Панина
Сергей Перегудов
Ирина Шевчук
Николай Шрайбер
Наталья Эсхи
Йоан Гриффит
Эми Джо Джонсон
Бруно Кремер
Кэрол Ломбард
Эльжбета Старостецкая
Элизабет Шу
Ида Энгволь
все родившиеся 6 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram