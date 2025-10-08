Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких

Обзор сериалов >>
8 октября 2025
Завершился съемочный период сериала «Полдень» — экранизации повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Сериал производится компанией «Медиаслово» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и выйдет в онлайн-кинотеатрах KION и Okko. Режиссер проекта — Клим Козинский, на счету которого такие известные работы, как «Первый номер», «13 клиническая», «Вне себя». Герои фантастической истории о далеком будущем воплотились в актерской игре Юрия Колокольникова, Максима Матвеева, Юлии Снигирь, Леонида Ярмольника, Софьи Синицыной, Наледи Никиты Тау, Евгения Сангаджиева. Кино-Театр.Ру побывал на съемках эпизода, рассказывающего о прошлом Льва Абалкина в экспедиции на планету Надежда.

«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких
фото: кинокомпания «Медиаслово»

В августе 2025 года отмечался вековой юбилей Аркадия Стругацкого. Дуэт братьев-фантастов обрел новую волну популярности после гениальных экранизаций прошлого века. Уже запущены несколько больших проектов, переносящих в зрителей в будущее. Один из них — сериал «Полдень». Название проект получил по наименованию метавселенной Стругацких – «Мир Полудня», куда входит трилогия о приключениях Максима Каммерера. Будущий фантастический триллер основан на повести «Жук в муравейнике» — второй части цикла.
Действие разворачивается в 2278 году. Прогрессор Лев Абалкин (Максим Матвеев) самовольно прерывает опасную миссию на планете Надежда и тайно возвращается на Землю. Его странное поведение вызывает тревогу у руководства. Глава Комиссии по контактам Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает опытному сотруднику Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Абалкина и выяснить его цели. Центральной загадкой становится «тайна личности» Льва — секретные сведения о нем, скрытые даже от него самого. Максиму предстоит узнать, является ли прогрессор безобидным «жуком в муравейнике» или же «хорьком в курятнике», несущим неотвратимую угрозу.

Евгений Сангаджиев, играющий в будущем сериале роль Тристана – личного врача, приставленного к Абалкину Сикорским, вспомнил о своих впечатлениях при знакомстве с этим произведением: «В первый раз я читал «Жук в муравейнике» в очень юном возрасте, поэтому не замечал каких-то ключевых вещей, не задумывался о том, что судьба Абалкина изначально была предопределена. Когда я перечитал эту историю, она показалась мне похожей на «Матрицу» с похожим центральным героем, который проходит через большие переживания. В контексте этого я задумался о свободе выбора, о моей системе координат».

«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких
фото: кинокомпания «Медиаслово»

О своем подходе к воплощению литературного источника рассказал режиссер проекта – Клим Козинский: «Можно встретить мнение о том, что лучшие фильмы по Стругацким получаются, когда от оригинального текста достаточно далеко отходят. Я с этим согласен. Вспомним «Чародеев», «Сталкер». В повести «Жук в муравейнике» хороший борется с лучшим во имя добра. В какой-то момент мы поняли, что не можем рассказывать эту историю так, как она раскрывается в романе, потому что экзистенциальному пласту, который там спрятан, нужно найти какое-то реальное, фактическое доказательство на экране».

Авторами было принято решение немного сместить акценты. Изменения коснулись в том числе и декораций. «Чтобы создать тот образ Земли будущего, который описан в произведении, нужно было снабдить этот мир бесконечным количеством предметов и отношений с ними, при которых будет выражена тактильность и доступность. Это очень непростая задача. И я вдруг вспомнил, что Стругацкие были японоведами. С точки зрения русского менталитета японские дома, со стенами из бумаги, светлыми комнатами, красивыми миниатюрными чайными принадлежностями, мягко красивы и источают доброжелательность. В этом я нашел какое-то решение. Нужно было найти эти элементы в Москве и добавить атмосферу, в которой человек на первом месте», — поделился Клим.

«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких
фото: кинокомпания «Медиаслово»

Для создания инопланетного образа пришлось идти от обратного – серая выжженная земля, густой туман и камни окружают актеров в сценах на планете с абсурдным названием Надежда. Окружают практически буквально: за выстроенными декорациями, как гигантский портал в иной мир, находится полукруглый экран с изображением пустыни и неба. Использование новых технологий, по словам актеров, помогает не только погрузиться в заданные обстоятельства, но и еще в процессе съемок подглядеть то, что увидит зритель после монтажа.

В окружающей серости выделяются желтые люди с красными радужками глаз – аборигены с планеты Надежда. Они одеты в серые мешковатые лохмотья, поверх которых закреплен каркас, похожий на скелет. Художница по гриму Ирина Лешко призналась, что создание образов для массовки оказалось самым сложным на начальном этапе проекта: «Аборигенов у нас большое количество, и они придумывались практически по ходу движения. Мы изобретали их уже во время съемочного периода. Планета Надежда радиоактивна, у них очень большие проблемы с экологией, поэтому мы отталкивались от каких-то болезненных образов. Также мы не хотели прибегать к пластике, а изменить их живописным путем. Первоначально за основу было взято Витилиго, но Клим посмотрел на них и решил, что они станут желтыми. Довольно большое время занимает покраска такого количества людей».

«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких
фото: кинокомпания «Медиаслово»

От всех героев отличается персонаж Наледи Никиты Тау – Щекн. По книге это собаковидное существо с планеты Саракш, напарник Льва Абалкина в экспедициях на другие планеты. В проекте «Полдень» в образе Щекна увидеть какое-то знакомое животное крайне сложно – его серо-голубое тело отливает серебром, лицо изменено с помощью пластического грима. Однако Ирина пояснила, что в этом персонаже она отталкивалась вовсе не от книжного описания: «Мы рассмотрели огромное количество разных вариантов, где человек смешан с собакой. Это либо получается очень карикатурный образ, детский, чудаковатый, либо очень агрессивный, как оборотень. Поэтому мы решили отказаться от массивной собачьей морды и заменили животное на более приближенное по скульптуре к человеку. Наш Щекн изначально был ближе к кошке, хотя при взгляде на него сейчас, это уже не очень заметно».

Для Никиты это дебютная роль в кино, сразу же поставившая его в необычные рамки – не оценивать персонажа с точки зрения Земных понятий. Актер и блогер рассказал о том, как режиссер помог ему найти ключ к образу Щекна: «В одну из наших встреч Клим попросил меня посмотреть фильм «Пес-призрак: Путь самурая» с Форестом Уитакером. Главное, что я почерпнул для себя о его герое – беспрекословное следование кодексу чести и преданность. Щекн несмотря ни на что верен Абалкину. Это не собачья преданность, а по-настоящему самурайская. Сначала я не замечал этого в поступках Щекна, но потом вспомнил о том, что говорили о нем Стругацкие. На Саракше совершенно другая норма морали. Нам сложно это понять, потому что у нас нет никакой иной, кроме как человеческой, но для роли мне нужно было это как-то для себя определить, придумать, попытаться присвоить, а после попробовать это сыграть. Ну вот и посмотрим, что из этого получилось».

«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких
фото: кинокомпания «Медиаслово»

Экспедиция с Тристаном и Щекном на Надежду – переломный момент в судьбе Льва Абалкина, показанный в ретроспективе. Однако многое в судьбе героя Максима Матвеева остается за кадром. То, что в книге можно прочесть между строк, актер должен передать игрой. Для этого, в отличие от Никиты, отчуждавшем себя от человеческого образа, Максим погружался в чувственный омут. «У меня был серьезный подготовительный этап. Я дал себе обет молчания на две недели, прекратил контакты с окружающим миром. У меня был только кнопочный телефон, я отвечал только на экстренные звонки. Многое открывалось в себе, в отношениях. И когда ты выходишь после этого, ты начинаешь дозировать слова, понимаешь, что у тебя есть мышцы, способные что-то произнести. Это такое полудикое состояние, очень любопытное», — рассказал актер.

По первоначальной идее Максим Матвеев должен был сыграть своего тезку Каммерера, однако после прочтения сценария актер заинтересовался образом антагониста, что связано с глубинным смыслом его истории: «Я люблю высокую трагедию, а она в этом персонаже заключена. Абалкин – бесконечно одинокий человек, который большую часть своей жизни провел в ссылке по неизвестной ему причине. Его история про перерождение очень тихого, спокойного человека в монстра. И кто его сделал таким? Люди. Мы сами ответственны за тех чудовищ, которых рождаем. И в этом один из смыслов произведения».

Сериал «Полдень» выйдет в онлайн-кинотеатре KION и Okko в 2026 году.

«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень»
Холодная вoйна, Сайлент Хилл и братья Стругацкие: главные трейлеры за неделю
«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
Юлия Снигирь получила главную женскую роль в адаптации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике»
«Вегетация», «Полураспад» и анимационная «Манюня»: Okko представил новинки сезона
Колокольников, Матвеев и Снигирь снимаются в сериале по мотивам «Жука в муравейнике» братьев Стругацких
Поиск по меткам
Валерия БелошицкаяРепортаж со съемочной площадки
персоны
Клим КозинскийЮрий КолокольниковМаксим МатвеевЕвгений СангаджиевСофья СиницынаЮлия СнигирьАркадий СтругацкийНикита Тау НаледиФорест УитакерЛеонид Ярмольник
фильмы
13 клиническаяВне себяМатрицаПервый номерПёс-призрак: Путь самураяПолдень

фотографии >>
«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких фотографии
«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких фотографии
«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких фотографии
«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Марк Бернес
Михаил Богдасаров
Валентин Голубенко
Людмила Дребнёва
Петар Зекавица
Леонид Куравлёв
Анна Тараторкина
Владимир Тягичев (младший)
Светлана Щедрина
Козетта Греко
Питер Грин
Энн-Мэри Дафф
Майкл Дудикофф
Мэтт Дэймон
Игорь Жижикин
Сигурни Уивер
все родившиеся 8 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram