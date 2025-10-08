«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких

что почитать?

Для Юрия Колокольникова, Максима Матвеева и Леонида Ярмольника наступил «Полдень»

Меган Маркл раскритиковали за видео у места гибели принцессы Дианы

В ночь с 7 на 8 октября, 02:05, Дом Кино

Апрельский дождь: «Мужчина и женщина» — московский альманах на мотив оттепельного кино

Лисы не то, чем кажутся: шесть ключей к пониманию Silent Hill f

Исполнитель главной роли в фильме «Первый на Олимпе» – о спортивном кино, профессии и службе в армии

Лайфстайл

«Мила сейчас в смешном и чудесном периоде»: Анна Заворотнюк показала фото с сестрой

В этом году дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева пошла в первый класс