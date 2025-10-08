«Полдень» наступит: как создается новая экранизация Стругацких

В августе 2025 года отмечался вековой юбилей Аркадия Стругацкого. Дуэт братьев-фантастов обрел новую волну популярности после гениальных экранизаций прошлого века. Уже запущены несколько больших проектов, переносящих в зрителей в будущее. Один из них — сериал «Полдень». Название проект получил по наименованию метавселенной Стругацких – «Мир Полудня», куда входит трилогия о приключениях Максима Каммерера. Будущий фантастический триллер основан на повести «Жук в муравейнике» — второй части цикла.
Действие разворачивается в 2278 году. Прогрессор Лев Абалкин (Максим Матвеев) самовольно прерывает опасную миссию на планете Надежда и тайно возвращается на Землю. Его странное поведение вызывает тревогу у руководства. Глава Комиссии по контактам Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает опытному сотруднику Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти Абалкина и выяснить его цели. Центральной загадкой становится «тайна личности» Льва — секретные сведения о нем, скрытые даже от него самого. Максиму предстоит узнать, является ли прогрессор безобидным «жуком в муравейнике» или же «хорьком в курятнике», несущим неотвратимую угрозу.
Евгений Сангаджиев, играющий в будущем сериале роль Тристана – личного врача, приставленного к Абалкину Сикорским, вспомнил о своих впечатлениях при знакомстве с этим произведением: «В первый раз я читал «Жук в муравейнике» в очень юном возрасте, поэтому не замечал каких-то ключевых вещей, не задумывался о том, что судьба Абалкина изначально была предопределена. Когда я перечитал эту историю, она показалась мне похожей на «Матрицу» с похожим центральным героем, который проходит через большие переживания. В контексте этого я задумался о свободе выбора, о моей системе координат».
О своем подходе к воплощению литературного источника рассказал режиссер проекта – Клим Козинский: «Можно встретить мнение о том, что лучшие фильмы по Стругацким получаются, когда от оригинального текста достаточно далеко отходят. Я с этим согласен. Вспомним «Чародеев», «Сталкер». В повести «Жук в муравейнике» хороший борется с лучшим во имя добра. В какой-то момент мы поняли, что не можем рассказывать эту историю так, как она раскрывается в романе, потому что экзистенциальному пласту, который там спрятан, нужно найти какое-то реальное, фактическое доказательство на экране».
Авторами было принято решение немного сместить акценты. Изменения коснулись в том числе и декораций. «Чтобы создать тот образ Земли будущего, который описан в произведении, нужно было снабдить этот мир бесконечным количеством предметов и отношений с ними, при которых будет выражена тактильность и доступность. Это очень непростая задача. И я вдруг вспомнил, что Стругацкие были японоведами. С точки зрения русского менталитета японские дома, со стенами из бумаги, светлыми комнатами, красивыми миниатюрными чайными принадлежностями, мягко красивы и источают доброжелательность. В этом я нашел какое-то решение. Нужно было найти эти элементы в Москве и добавить атмосферу, в которой человек на первом месте», — поделился Клим.
Для создания инопланетного образа пришлось идти от обратного – серая выжженная земля, густой туман и камни окружают актеров в сценах на планете с абсурдным названием Надежда. Окружают практически буквально: за выстроенными декорациями, как гигантский портал в иной мир, находится полукруглый экран с изображением пустыни и неба. Использование новых технологий, по словам актеров, помогает не только погрузиться в заданные обстоятельства, но и еще в процессе съемок подглядеть то, что увидит зритель после монтажа.
В окружающей серости выделяются желтые люди с красными радужками глаз – аборигены с планеты Надежда. Они одеты в серые мешковатые лохмотья, поверх которых закреплен каркас, похожий на скелет. Художница по гриму Ирина Лешко призналась, что создание образов для массовки оказалось самым сложным на начальном этапе проекта: «Аборигенов у нас большое количество, и они придумывались практически по ходу движения. Мы изобретали их уже во время съемочного периода. Планета Надежда радиоактивна, у них очень большие проблемы с экологией, поэтому мы отталкивались от каких-то болезненных образов. Также мы не хотели прибегать к пластике, а изменить их живописным путем. Первоначально за основу было взято Витилиго, но Клим посмотрел на них и решил, что они станут желтыми. Довольно большое время занимает покраска такого количества людей».
От всех героев отличается персонаж Наледи Никиты Тау – Щекн. По книге это собаковидное существо с планеты Саракш, напарник Льва Абалкина в экспедициях на другие планеты. В проекте «Полдень» в образе Щекна увидеть какое-то знакомое животное крайне сложно – его серо-голубое тело отливает серебром, лицо изменено с помощью пластического грима. Однако Ирина пояснила, что в этом персонаже она отталкивалась вовсе не от книжного описания: «Мы рассмотрели огромное количество разных вариантов, где человек смешан с собакой. Это либо получается очень карикатурный образ, детский, чудаковатый, либо очень агрессивный, как оборотень. Поэтому мы решили отказаться от массивной собачьей морды и заменили животное на более приближенное по скульптуре к человеку. Наш Щекн изначально был ближе к кошке, хотя при взгляде на него сейчас, это уже не очень заметно».
Для Никиты это дебютная роль в кино, сразу же поставившая его в необычные рамки – не оценивать персонажа с точки зрения Земных понятий. Актер и блогер рассказал о том, как режиссер помог ему найти ключ к образу Щекна: «В одну из наших встреч Клим попросил меня посмотреть фильм «Пес-призрак: Путь самурая» с Форестом Уитакером. Главное, что я почерпнул для себя о его герое – беспрекословное следование кодексу чести и преданность. Щекн несмотря ни на что верен Абалкину. Это не собачья преданность, а по-настоящему самурайская. Сначала я не замечал этого в поступках Щекна, но потом вспомнил о том, что говорили о нем Стругацкие. На Саракше совершенно другая норма морали. Нам сложно это понять, потому что у нас нет никакой иной, кроме как человеческой, но для роли мне нужно было это как-то для себя определить, придумать, попытаться присвоить, а после попробовать это сыграть. Ну вот и посмотрим, что из этого получилось».
Экспедиция с Тристаном и Щекном на Надежду – переломный момент в судьбе Льва Абалкина, показанный в ретроспективе. Однако многое в судьбе героя Максима Матвеева остается за кадром. То, что в книге можно прочесть между строк, актер должен передать игрой. Для этого, в отличие от Никиты, отчуждавшем себя от человеческого образа, Максим погружался в чувственный омут. «У меня был серьезный подготовительный этап. Я дал себе обет молчания на две недели, прекратил контакты с окружающим миром. У меня был только кнопочный телефон, я отвечал только на экстренные звонки. Многое открывалось в себе, в отношениях. И когда ты выходишь после этого, ты начинаешь дозировать слова, понимаешь, что у тебя есть мышцы, способные что-то произнести. Это такое полудикое состояние, очень любопытное», — рассказал актер.
По первоначальной идее Максим Матвеев должен был сыграть своего тезку Каммерера, однако после прочтения сценария актер заинтересовался образом антагониста, что связано с глубинным смыслом его истории: «Я люблю высокую трагедию, а она в этом персонаже заключена. Абалкин – бесконечно одинокий человек, который большую часть своей жизни провел в ссылке по неизвестной ему причине. Его история про перерождение очень тихого, спокойного человека в монстра. И кто его сделал таким? Люди. Мы сами ответственны за тех чудовищ, которых рождаем. И в этом один из смыслов произведения».
