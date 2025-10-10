«Как приручить лису»: Бесподобный товарищ Кяро и зверские убийства

В онлайн-кинотеатре Okko выходит сериал «Как приручить лису», чей пилот еще в начале года привлек внимание зрителей и специалистов. Теперь историю о зоопсихологе в исполнении Кирилла Кяро, который ищет маньяка-насильника, можно оценить в полной мере. Мы посмотрели четыре стартовых эпизода и рассказываем, чего ожидать от этой фактурной истории, снятой в Новосибирске и его окрестностях.
Александр Миронов (Кяро) — потомственный специалист по одомашниванию лис, который теперь зовется зоопсихологом. Живет он в частном доме под Новосибирском, работает с местным питомником и иногда пристраивает рыжих хищниц тем, кто ищет необычного друга. Как-то по дороге в бассейн, где сын Артем (Фёдор Федосеев
) сдает КМС по плаванию, он встречает Дину (Таисья Калинина
). Израненная девушка-подросток выбегает из леса и едва не бросается под колеса машины. Друг лисиц оперативно вкалывает ей обезболивающее и отвозит в ближайшую больницу, из-за чего становится главным подозреваемым в похищении и причинении физического вреда. Неподалеку от места, где Миронов подобрал Дину, находят труп девушки, завернутой в шубу. Следователь Тамалин (Максим Стоянов
) поначалу стремится повесить всё на зоопсихолога, но вскоре недоразумения окажутся позади, а двое мужчин начнут сотрудничать.
У служителя закона тоже есть дочь и жена-журналистка Катя (Марина Петренко
), требующая развода. Тамалин безвылазно пропадает на работе, даже не может отвести чадо на мультики в кинотеатр, потому что торопится на задержание маньяка. В семье Мироновых похожий расклад, но иная драма. Жена Александра три года назад умерла в автокатастрофе, сын пустился во все тяжкие, а отец продолжил возиться с лисами. Именно дуэту горе-отцов, которые порой беспокоятся больше о справедливости и всеобщем благополучии, чем о собственных детях, предстоит выяснить, от кого сбежала Дина. Картина вырисовывается нерадостная: мама девочки пропала 17 лет назад, но на ней вереница жертв не заканчивается.
«Как приручить лису
» написала и сняла Юлиана Закревская
, в чьем послужном списке есть «Душегубы
» и «Алекс Лютый
», а роль постановщицы стала дебютом. Пилот сериала победил
в соответствующем конкурсе Okko, где соревновался с четырьмя другими историями, и это неудивительно. Каждый эпизод новосибирского триллера обрывается на самом интересном месте, оставляя зрителей наедине с клиффхэнгером — шокирующей новой информацией. Параллельно основной линии с расследованием и адаптацией Дины к неведомой ранее современности развиваются семейные драмы, затрагивающие Миронова и Тамалова. Оба, несмотря на житейскую мудрость, иллюстрируют классическую проблему недосмотра: родителям либо некогда общаться с детьми по душам, либо строгое воспитание отпугивает молодежь от честного разговора.
Герой Кяро очень хорошо понимает опасливый и хищнический характер лис, но наладить с сыном такой же контакт, как с домашней любимицей Раисой, у него не получается. Следователь и вовсе в любой непонятной ситуации начинает давить на ключевую свидетельницу, из-за чего она замыкается или начинает огрызаться. Дело продвигается медленнее, чем хотелось, а все участники процесса тянут сюжет в разные стороны. Дина требует разыскать маму, Тамалову нужно оперативно закрыть отчетный год, Миронов хочет, чтобы девочка адаптировалась и раскрылась без нажима, что проблематично, когда в округе орудует маньяк.
Интригующий и актуальный сюжет, в котором можно узнать отголоски громких криминальных хроник, выглядит вполне конкурентноспособным в нише «российской истории преступлений». Если же вспоминать лучшие образчики психологических триллеров последних лет, вроде «Убийства
», «Вершины озера
» или «Охотников за разумом
», то «Как приручить лису» требуется определенная шлифовка. Многообразие ситуаций и персонажей (в какой-то момент появляется бабушку Дины в исполнении Ксении Кутеповой
) не образует цельной картины времени и места, а большинство подсказок зоопсихолог и следователь получают почти случайно, удачно поговорив на нужную тему с каким-нибудь одним человеком (в этой роли уже побывали теща и бариста). Это несколько разгоняет мрачную атмосферу и не позволяет зрителям соучаствовать в расследовании.
Тем не менее повествование сериала держит лисьей хваткой — в том числе за счет харизмы рыжехвостых исполнительниц. Чуткое отношение Миронова к подопечным заставляет переживать за «сбежавшую» Раису не меньше, чем за девушек, подвергшихся нападению серийного убийцы. Правда, судя по взрывной концовке одного из эпизодов, счастливый финал Закревская и её команда приготовили не для всех людей.
«Как приручить лису»
