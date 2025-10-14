Подрастешь — спасешь: «Кайдзю №8» вернулся с подмогой драмы и саспенса

На Crunchyroll закончился второй сезон «Кайдзю №8» — шумного хита по манге Наои Мацумото, который делает прославленная студия Production I.G («Триплексоголик», «Небесные скитальцы»). Мы рассказывали, как всё начиналось, но теперь 35-летнего экс-уборщика со способностями монстра ждут испытания большего масштаба. Подробности — в обзоре Максима Бугулова.
Кафка Хибино никогда не внимал поговорке «бойтесь своих желаний». Наоборот: даже когда казалось, что великовозрастному синему воротничку не суждено уже служить в элитных Силах Обороны, он продолжал шагать навстречу мечте. Желание исполнилось: теперь Кафка официально прикомандирован к Первому Дивизиону — одному из самых престижных формирований, когда-либо воевавших с гигантскими монстрами. Только вот сам Хибино стал наполовину кайдзю, и с каждым превращением в нем всё меньше человеческого. И это не единственная напасть: у Кафки появились проблемы с трансформацией в ходячее оружие, а Японию как раз ждет новый этап борьбы с фантастическими тварями. Впервые исполинские чудища угрожают непосредственно существованию государства.
Первый сезон «Кайдзю №8» удачно помещал в необычный ареал все лучшие чешуйки батл-сёнэна: стильные экшн-секвенции, надрывные мотивы следования за мечтой, эстетические находки, троп «враг внутри». Дело вовсе не в гигантских монстрах: Япония навидалась их во всех мыслимых количествах, качествах и форм-факторах. Привнести изюминку в привычную формулу помог протагонист Кафка Хибино: в 35 лет он уже не просто не сёнэн, а скорее лицо пожилого возраста. Во всяком случае, по методичкам анимешных эйчаров. Вместо истории о юноше или деве, которым через превозмогания, взросление, травмы и прочие тернии открыта дорога ко всем мыслимым свершениям, зрители получили не самого удачливого мужчину, вынужденного наблюдать, как все мечты реализует новое поколение — помоложе, покрепче и несоизмеримо талантливее. Вместо подростковой алиенации — дежурный каннибализм поколений, и пример героического уборщика красноречиво демонстрирует, что угроза, исходящая от старших, — уже фольклорный атавизм. В «реальной» жизни молодежь с удовольствием пожирает тех, в ком видит хотя бы намек на усталость материала.
Во втором сезоне заметна чуть большая свобода в выборе инструментов для развития истории. Уже не требуется с силой вдавливать экспозицию, хотя сериалу порой удавались на редкость изящные нюансы: скажем, местные светофоры, помимо привычных красного, желтого и зеленого сигналов, имеют еще один — маркер нападения кайдзю. Торопливое знакомство с многочисленными персонажами тоже осталось в прошлом: наконец-то можно сосредоточиться на дополнительных оттенках и неизвестных ранее гранях характеров. Вместе с нарративными костылями исчезли и слайс-оф-лайф зарисовки: раньше они выступали естественным задником для грядущего экшна или вкидывали информацию о героях. Даже по-прежнему обильные боевые сцены уже не столь важны в рамках сражений с исполинскими чудовищами.
Ядром новых 11 эпизодов становятся драма и саспенс. Благодаря первой всесторонне раскрывается то самое юношество, непохожее на полумонструозного Хибино. За гением одних стоит череда трагедий, за способностями других — желание не просто выделиться, а стать частью чего-то большего. Третьи же заклеймены ярмом «посредственность», но в тандеме способны преподносить сюрпризы: как для противника, так и для начальства. В этом аспекте команда постановщика Сигэюки Мии
работает максимально аккуратно: флешбэки не сжирают львиную долю эпизодов (привет, «Наруто
»!), отдельные события образуют повторяющиеся меланхоличные арки или, наоборот, уравновешиваются противопоставлениями. Мелкие детали вместе с разрозненностью персонажей формируют не только местный лор (если верить сериалу, японцы воевали с разрушительными колоссами с эпохи Эдо), но и облик альтернативной Японии. Немного экзотичной с этими светофорами, гигантскими пушками в каждом районе и коллекционными карточками лучших истребителей монстров. И в то же время такой знакомой: стихийные бедствия давно стали привычной частью жизни, как и интегрированные во все смартфоны приложения, сигнализирующие о цунами, землетрясениях и извержениях вулканов. Роль катаклизмов в аниме исполняют кайдзю, которых, в отличие от стихии, можно победить.
Саспенс же помогает методично повышать ставки. Каждая новая стычка необходима не для развлечения как такового, а для установления еще одной драматургической кости домино. В конце концов, когда зрительский интерес достигает кульминации, все кости упадут, освобождая место для масштабной и, как водится, безвыходной на первый взгляд конфронтации. К сожалению, финальный эпизод заканчивается клиффхэнгером, поэтому разрешения ситуации предстоит ждать, по меньшей мере, год. Впрочем, это обстоятельство никак не умаляет заслуг сезона.
«Кайдзю №8» не предлагает ничего радикально нового. Кафка Хибино — даром, что 35-летний, — верно следует заветам Наруто Удзумаки и Юдзи Итадори, используя внутреннего демона как источник силы. Роскошная драма в медиуме существовала еще во времена Осаму Тэдзуки
, как бы ни пытались её затмить «Инцидент в Сибуе
» или, скажем, недавняя атака других исполинских тварей
, но уже со средневековым колоритом. Одна из редких прелестей истории Наои Мацумото
— в её логичности: мангака и сценаристы не слишком полагаются на искажение правил собственной вселенной или deus ex machina, как некоторые более популярные коллеги по жанру. Что до жонглирования привычными темами, мотивами, тропами и клише — все японские мультипликационные сериалы так делают. Что неизменно заставляют всё новых и новых зрителей прилипать к экранам. Магия аниме.
