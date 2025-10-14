Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Подрастешь — спасешь: «Кайдзю №8» вернулся с подмогой драмы и саспенса

Обзор сериалов >>
14 октября 2025
На Crunchyroll закончился второй сезон «Кайдзю №8» — шумного хита по манге Наои Мацумото, который делает прославленная студия Production I.G («Триплексоголик», «Небесные скитальцы»). Мы рассказывали, как всё начиналось, но теперь 35-летнего экс-уборщика со способностями монстра ждут испытания большего масштаба. Подробности — в обзоре Максима Бугулова.

Кайдзю №8 (2024-2025)

Кафка Хибино никогда не внимал поговорке «бойтесь своих желаний». Наоборот: даже когда казалось, что великовозрастному синему воротничку не суждено уже служить в элитных Силах Обороны, он продолжал шагать навстречу мечте. Желание исполнилось: теперь Кафка официально прикомандирован к Первому Дивизиону — одному из самых престижных формирований, когда-либо воевавших с гигантскими монстрами. Только вот сам Хибино стал наполовину кайдзю, и с каждым превращением в нем всё меньше человеческого. И это не единственная напасть: у Кафки появились проблемы с трансформацией в ходячее оружие, а Японию как раз ждет новый этап борьбы с фантастическими тварями. Впервые исполинские чудища угрожают непосредственно существованию государства.


Читать Каким был первый сезон «Кайдзю №8»
Первый сезон «Кайдзю №8» удачно помещал в необычный ареал все лучшие чешуйки батл-сёнэна: стильные экшн-секвенции, надрывные мотивы следования за мечтой, эстетические находки, троп «враг внутри». Дело вовсе не в гигантских монстрах: Япония навидалась их во всех мыслимых количествах, качествах и форм-факторах. Привнести изюминку в привычную формулу помог протагонист Кафка Хибино: в 35 лет он уже не просто не сёнэн, а скорее лицо пожилого возраста. Во всяком случае, по методичкам анимешных эйчаров. Вместо истории о юноше или деве, которым через превозмогания, взросление, травмы и прочие тернии открыта дорога ко всем мыслимым свершениям, зрители получили не самого удачливого мужчину, вынужденного наблюдать, как все мечты реализует новое поколение — помоложе, покрепче и несоизмеримо талантливее. Вместо подростковой алиенации — дежурный каннибализм поколений, и пример героического уборщика красноречиво демонстрирует, что угроза, исходящая от старших, — уже фольклорный атавизм. В «реальной» жизни молодежь с удовольствием пожирает тех, в ком видит хотя бы намек на усталость материала.

Кайдзю №8 (2024-2025)

Во втором сезоне заметна чуть большая свобода в выборе инструментов для развития истории. Уже не требуется с силой вдавливать экспозицию, хотя сериалу порой удавались на редкость изящные нюансы: скажем, местные светофоры, помимо привычных красного, желтого и зеленого сигналов, имеют еще один — маркер нападения кайдзю. Торопливое знакомство с многочисленными персонажами тоже осталось в прошлом: наконец-то можно сосредоточиться на дополнительных оттенках и неизвестных ранее гранях характеров. Вместе с нарративными костылями исчезли и слайс-оф-лайф зарисовки: раньше они выступали естественным задником для грядущего экшна или вкидывали информацию о героях. Даже по-прежнему обильные боевые сцены уже не столь важны в рамках сражений с исполинскими чудовищами.


Читать Проблемы подростков и другие чудища в «Евангелионе»
Ядром новых 11 эпизодов становятся драма и саспенс. Благодаря первой всесторонне раскрывается то самое юношество, непохожее на полумонструозного Хибино. За гением одних стоит череда трагедий, за способностями других — желание не просто выделиться, а стать частью чего-то большего. Третьи же заклеймены ярмом «посредственность», но в тандеме способны преподносить сюрпризы: как для противника, так и для начальства. В этом аспекте команда постановщика Сигэюки Мии работает максимально аккуратно: флешбэки не сжирают львиную долю эпизодов (привет, «Наруто»!), отдельные события образуют повторяющиеся меланхоличные арки или, наоборот, уравновешиваются противопоставлениями. Мелкие детали вместе с разрозненностью персонажей формируют не только местный лор (если верить сериалу, японцы воевали с разрушительными колоссами с эпохи Эдо), но и облик альтернативной Японии. Немного экзотичной с этими светофорами, гигантскими пушками в каждом районе и коллекционными карточками лучших истребителей монстров. И в то же время такой знакомой: стихийные бедствия давно стали привычной частью жизни, как и интегрированные во все смартфоны приложения, сигнализирующие о цунами, землетрясениях и извержениях вулканов. Роль катаклизмов в аниме исполняют кайдзю, которых, в отличие от стихии, можно победить.

Кайдзю №8 (2024-2025)

Саспенс же помогает методично повышать ставки. Каждая новая стычка необходима не для развлечения как такового, а для установления еще одной драматургической кости домино. В конце концов, когда зрительский интерес достигает кульминации, все кости упадут, освобождая место для масштабной и, как водится, безвыходной на первый взгляд конфронтации. К сожалению, финальный эпизод заканчивается клиффхэнгером, поэтому разрешения ситуации предстоит ждать, по меньшей мере, год. Впрочем, это обстоятельство никак не умаляет заслуг сезона.


Читать «Дороро» и взгляд на монстров через мифологию
«Кайдзю №8» не предлагает ничего радикально нового. Кафка Хибино — даром, что 35-летний, — верно следует заветам Наруто Удзумаки и Юдзи Итадори, используя внутреннего демона как источник силы. Роскошная драма в медиуме существовала еще во времена Осаму Тэдзуки, как бы ни пытались её затмить «Инцидент в Сибуе» или, скажем, недавняя атака других исполинских тварей, но уже со средневековым колоритом. Одна из редких прелестей истории Наои Мацумото — в её логичности: мангака и сценаристы не слишком полагаются на искажение правил собственной вселенной или deus ex machina, как некоторые более популярные коллеги по жанру. Что до жонглирования привычными темами, мотивами, тропами и клише — все японские мультипликационные сериалы так делают. Что неизменно заставляют всё новых и новых зрителей прилипать к экранам. Магия аниме.

«Кайдзю №8». 2 сезон. Трейлер с русскими субтитрами

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или большое интервью с редактором и автором «Кайдзю №8».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Максим Бугулов
фильмы
Атака титановКайдзю №8Магическая битваНарутоНебесные тихоходыТриплексоголик

фотографии >>
"Кайдзю №8" (2024-2025)
"Кайдзю №8" (2024-2025)
"Кайдзю №8" (2024-2025)
"Кайдзю №8" (2024-2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.
Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Мариэтта Цигаль-Полищук
Камерон Арнетт
Миа Васиковска
Пётр Журавский
Стив Куган
Роджер Мур
Джон Седа
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен