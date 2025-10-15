Плюс вайб: Новейшие сериалы на RUTUBE для молодежи и про молодежь

В сервисе RUTUBE постоянно пополняется библиотека сериалов, созданных при поддержке ИРИ для молодежной аудитории. Компактные по хронометражу истории различной тематики — о взаимоотношениях в семье, инновационных технологиях в бизнесе, социальных коммуникациях с органами местного самоуправления и так далее – упакованы в формат заразительных позитивных скетчей и познавательных шоу, рассказывающих о различных аспектах жизни в России. Представляем пять самых новых проектов, некоторые из которых запустились совсем недавно, а другие уже обещают скорое продолжение.
Лучший курсант академии МВД Александр Гарин (Саша Стоун
) – не только отличник, но еще выскочка и торопыга. Красный диплом дает ему шанс показать себя в самом крутом отделении правоохранительных органов – управлении «А», однако в первой же операции по обезвреживанию наркобанды Саша серьезно облажался, арестовав своих же агентов под прикрытием. «Поработай на земле, а потом – за большие дела
», — отчитывает его начальник и отправляет работать сельским участковым. Вот так Гарин оказался в селе Верхние Низовья, 20 км от ближайшей железнодорожной станции, где и преступлений-то никаких нет, кроме как хищение двух ведер навоза да незначительного пьянства. Но Саше не сидится без работы, и он, провозгласив в деревне верховенство правопорядка, сходу начинает третировать местных жителей: выпил глоток пива перед тем, как сесть за руль трактора, – арест за пьяное вождение, обматерил школьников, ворующих яблоки, – за мелкое хулиганство, шлепнул жену по мягкому месту – за харассмент. Так разошелся, что народ взбунтовался.
Новый проект Ильи Фарфеля
(«Бедные Абрамовичи
», «Отчаянные дольщики
», «Война семей
») – классическая народная комедия о городском идеалисте, попавшем в реальную и непривычную атмосферу русской деревни с ее расслабленными жителями, уличными туалетами, мытьем в бане два раза в месяц. Раскрывать бытовые загадки и маленькие преступления, по большей части не страшные, но все-таки случающиеся в Верхних Низовьях, герою помогает помощник Гриша (Савелий Наумов
), хоть и увалень, да в местных нравах разбирающийся немного больше новичка-участкового. За восемь коротких серий Гарину предстоит искренне привязаться к новым соседям и даже найти себе в деревне зазнобу Надю (Ольга Гадомская
).
Начинающие стартаперы Макс Кукушкин (Егор Сазыкин
) и его друг Пашка (Денис Шац
) попали под обаяние пройдохи Феликса (Иван Кокорин
), представившегося им инвестором, и сами не заметили, как купили у него загибающуюся куриную ферму, заплатив за нее 1,5 млн рублей. Самое ужасное, что деньги принадлежали колбасному королю Борисычу (Михаил Богдасаров
) и предназначались в качестве первого взноса за новую квартиру его дочери Насти (Ирина Уханова
), девушки Макса. Быстро продать сарай с милыми цыплятами и вернуть деньги у ребят не получается, и они принимают решение заняться инновационным развитием фермы, применяя знания, которыми владеют. Настя, молодой маркетолог на процветающем мясокомбинате отца, сперва рассержена таким неожиданным вложением средств, но постепенно принимает сторону Макса и даже переходит работать к нему, потому что отец ее современных и ярких маркетинговых решений не приемлет. Грядет агровыставка, на которой Борисыч традиционно собирается получить первое место, но куриная ферма будущего зятя неожиданно становится конкурентом за 5 млн рублей в конкурсе экспериментальных научных разработок в агропромышленном секторе.
История начинающих молодых фермеров рассказана от первого лица в формате псевдодокументального репортажа «Как я заработал миллионы». Обстоятельные рассказы Макса оживляют и дополняют стильные анимированные стикеры с курами и коровами, показывающие реакции на слова и события в привычном формате социальных сетей, отсылки к культовым фильмам и злободневные шутки («Макс завис»). Герой рассказывает как о проблемах и подводных камнях нового бизнеса — в лице кредиторов бывшего хозяина Феликса и скептического отношения настиного отца к начинанию молодежи. Так и об успехах и инновационных решениях, которые друзья разработали и начали применять в курятнике – удаленном управлении температурно-световым режимом, высокотехнологичном инкубаторе с монитором, показывающим время до вылупления каждого яйца, и так далее. А теперь угадайте, кто победит в борьбе между старыми и новыми технологиями, между косным мышлением и бесстрашным решением рисковать, между коровами и курицами.
Павел Валерьевич Олтышин (Антон Богданов
) – скромный чиновник в администрации небольшого поселка городского типа Дидюшкино, отвечающий за прием жалоб от населения и привыкший жить по принципу «Сиди и не дергайся». Возможно, поэтому скуф не женат и деток нет, за что постоянно попрекаем маменькой (Евдокия Германова
), понимающей как никто, что «бездетных сейчас не уважают». Но вот приходит распоряжение сверху, и все меняется: Павел начинает вести видеоблог о деятельности местных органов власти. Ребята наснимали, а Олтышин смонтировал, добавил кринжовеньких спецэффектов, каких сумел. Ролик неожиданно завирусился, и Павел Валерьевич стал популярным. Хотя о чем снимать, он все еще не знает, к тому же люди от камеры шарахаются, а невоспитанные подростки, которым нечем заняться, придумали ему обидную кличку «Усы» и периодически норовят побить.
Псевдодокументальный ситком жанрово наследует «Реальным пацанам
»: живая камера оператора-самоучки следует за героем, куда бы он не направился, наблюдая за его попытками отследить чистоту подъездов, поговорить с возлюбленной – учительницей Еленой (Алиса Сапегина
) – и наладить жизнь в поселке силами его жителей. Простые ситуации – спасение кошки с дерева, субботник и даже укус клеща – он документирует, творчески переосмыслив, и выкладывает в интернет на зависть конкурентам из администрации соседнего ПГТ «Старый Ухват». Простым проблемам находятся простые решения, потому что и Павел тоже – простой мужик, каких мало осталось и на доброте которых держится белый свет. Не удивительно, что его блог быстро сплачивает жителей района, а его неравнодушное отношение к людям и малой родине приносит пользу всем дидюшкинцам.
Илья и Лиза (Алексей Рогов
и Елизавета Кузнецова
) давно живут вместе, но парень не готов серьезно думать о будущем, как бы девушка ему ни намекала. Когда Лиза укатила на несколько дней на девичник по случаю свадьбы одной из подруг, Илья, оставшийся в квартире с кошкой, начинает задумываться о том, что Лиза, кажется, к нему охладела. Есть объективные причины так думать: уехала и оставила без еды, посуду не помыла, одежду не погладила. Что есть и в чем ходить? Базовые потребности Илья решает при помощи интернет-технологий: искусственный интеллект рассказывает, как приготовить его первую в жизни яичницу. Насытившись, он не оставляет раздумий, вспоминает, как родители Лизы (Никита Тарасов
и Анастасия Имамова
) намекали, что дочь достойна большего, потом вскрывает коробку, где хранится дневник Лизы, обшаривает комнату в поисках «улик» и наконец находит в урне тест на беременность – с двумя полосками. Неожиданное открытие поражает его основательно: к такому повороту он точно не готов. Вызывается друг Паша (Никита Плахотнюк
), начинаются пять стадий принятия неизбежного.
Драмеди Кирилла Шулежко
устроена довольно виртуозно. С одной стороны, соблюдается принцип прохождения уровней компьютерной игры, с другой напоминает комикс, вроде «Скотт Пилигрим против всех
», — много надписей на экранах и стоп-кадров. В первой серии, названной «10 признаков, что девушка хочет вас бросить», каждое убеждение подкрепляется флешбеком воспоминаний, а обращение героя к поисковым сервисам, ИИ или социальным сетям сразу отображается на дополнительном внутреннем экранчике. В общем, не соскучишься, тем более, что Илья рассказывает свою историю, прямо обращаясь в камеру, апеллируя непосредственно к зрителям сериала. Посыл истории очевиден – каждый молодой человек, посмотревший сериал волей-неволей задумается и о своем будущем тоже.
Русский Милан
5-серийный документальный сериал, рассказывающий о российских модных брендах одежды, построен как фэшн-экспедиция по пяти городам России. Ведущая Валерия Дергилёва
, актриса и фанатка моды, отправляется в первых двух эпизодах в Екатеринбург и Нижний Новгород, далее по плану Красноярск, Санкт-Петербург, Архангельск. Ее цель – в каждой из локаций собрать зимний образ местной красавицы, рассказать о локальных брендах и разобраться, как климат, история края и культурные коды влияют на вдохновение создателей одежды.
Сериал, снятый режиссером и оператором Ксенией Казазаевой
, интересен в первую очередь тем, что открывает широкому зрителю малоизвестный мир отечественных брендов, особенно, региональных. Знаете ли вы, что Екатеринбург – новая фэшн-столица России, и многие бренды отсюда смогли масштабироваться на всю страну? Во второй серии в Нижегородской области Валерия встречается с основателями брендов, которые показывают свои коллекции, производство, рассказывают не только об уникальности своих разработок, но и о коммерческой стороне вопроса, об экономике создания такого товара. Интересно, что для сериала отобраны только те бренды, в которых можно найти культурные коды, обращенные к национальной идентичности покупателя. В сериале можно увидеть такие бренды как куртки «Город Горький», обувь RRCollection, толстовки Taboo, кички фирмы Kichka и прочие предметы гардероба – фартуки, платья с национальными элементами, даже кокошники - от Ирины Матюшенко, дизайнера, придумавшего свой стиль, будучи в Милане. В «Русском Милане» помимо интересного содержания, есть и красота внешняя, гармонично показывающая, как городские ландшафты и природные особенности того или иного края вдохновляют людей разных занятий к творчеству.
