Где снимали? Выпуск «Якутия»
17 октября 2025
В онлайн-кинотеатре Wink наконец подошел к концу сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается / МСНВ (2025)» Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской, который с четвертой серии «креативно» пытались переименовать в «Слёзы в большом городе» с понятной отсылкой к другому, тоже во многом классическому, но американскому хиту, про почти 40-летних подруг, ищущих любовь в Нью-Йорке. Но российская столица по-прежнему не свободный Манхэттен, а удушающая по степени мизогинии территория смыслов, в любой эпохе поддерживающая традиционные семейные ценности, где с милым рай и в шалаше. В данном случае практически в буквальном смысле.

Гоша, он же Жора: к финалу новой «Москвы слезам не верит»
фото: «Водород», «НМГ Студия»

Итак, в начале все-таки были «нулевые» – с немного обшарпанной «панелькой» напротив будущей «Москвы-сити», где поселились три новоиспеченные подруги. Изначально в комнате жила одна Оля (Анастасия Талызина), которая училась на хирурга и подрабатывала в «Макдональдсе», где однажды и встретила бойкую Машу (Мария Камова) в джинсах на бедрах и способностью прорываться хоть в «Останкино», хоть в модные ночные клубы, и ничем не примечательную провинциалку Ксюшу (Тина Стойилкович), сбежавшую от мужа-абьюзера (Александр Метелкин) из Самары в Москву с ножевым ранением и малолетним сыном Матвеем (Михаил Шиманский). История начинается с того, что Ксюша не поступает в университет, в котором уже, вроде как, не слишком успешно учится Маша. Но что это за учебное заведение и какую профессию хотели получить девчонки, так и остается загадкой.

Смотреть онлайн Сериал «Москва слезам не верит: все только начинается»
Наличие сына у героини Стойилкович в первой половине сериала тоже выглядит как откровенный сценарный костыль. О мальчике забывают постоянно, поэтому он от случая к случаю и для заполнения хронометража кочует в спящем режиме из комнаты Оли в комнату многодетной соседки, которая, впрочем, тоже появляется в паре эпизодов разве что для атмосферы условной коммуналки, хотя это обычная трешка, сдающаяся по комнатам. В одной из них живет будущий юрист и толкиенист-задрот Артем (Андрей Максимов), влюбляющийся в энергичную Машу, мечтающую – по крайней мере на словах – выйти замуж на иностранца, но по факту просто своим бунтом переживающую материнскую недолюбленность. Маша вообще из столицы, а ее мать (Марина Зудина), тоже всю жизнь опирающаяся на мужчин, хочет и сама успеть в последний вагон с молодым любовником (Владислав Ценёв), и чтобы у дочки было все хорошо. Объяснить это, правда, нормально не может, только вымученными слезами под бокал вина.

Гоша, он же Жора: к финалу новой «Москвы слезам не верит»
фото: «Водород», «НМГ Студия»

С общением в этой новой «Москве» вообще все не очень – даже хуже, чем в классической, меньшовской. Но тут еще предполагается и мюзикл, то есть кино с песнями, которые как бы могут расширить внутренний мир, характер персонажей, поспособствовать их диалогу. Однако дальше не самых виртуозно исполненных клипов, сделанных порой хуже, чем на телевидении 2000-х, с раскрывающими рот артистами, дело не пошло. С другой стороны, возможно, именно песни хоть как-то сплотили девчонок, чья дружба, будто бы, прошла через время и через расстоянья – даже немного жаль, что эта композиция не вошла в плейлист новой «Москвы».

Смена в кадре будильника – на этот раз на новом айфоне – снова роднит сериал Крыжовникова и Долматовской с фильмом Меньшова. И снова минуло 20 лет. Там – от «оттепели» к «перестройке», здесь – от начала тучных «нулевых» к кризисным «двадцатым». Общественно-политический контекст, впрочем, роли не играет. Как, кажется, и смысловые арки главных героинь. Маша (Валерия Астапова) вышла замуж на иностранца (Дэниэл Барнс), который ее бросил, пока она совершала трансатлантический перелет в Москву, чтобы похоронить мать. Оля (Юлия Топольницкая) живет со своим любимым профессором Борисом Алексеевичем (Андрей Бурковский) и его уже седовласыми детьми и внуками, которые и саму Олю называют бабушкой. Ксюша (Марина Александрова) стала успешной бизнес-леди, хотя ничего не предвещало. В первой части «Москвы» она торговала джинсами и была беременна от студента МГИМО и начинающего телепродюсера Влада (Иван Янковский), которому Маша представила провинциалку как дочку Сергея Лаврова.

Гоша, он же Жора: к финалу новой «Москвы слезам не верит»
фото: «Водород», «НМГ Студия»

«Я тебе еще 20 лет назад говорил, что врать плохо», – в одной сцен произносит герой Янковского, обращаясь к Ксюше. «А говном быть еще хуже», – отмечает их общая дочь Александра (Полина Гухман). «Москва слезам не верит» Крыжовникова-Долматовской, а также квартета сценаристок, от серии к серии, будто бы, устраивают соревнование по пинг-понгу между двумя этими фразами. Сотканная из лжи, допущений и гиперболизации мечта о новой, лучшей жизни здесь соревнуется с на удивление несимпатичными героями, большинство из которых даже не претендуют на эмпатию или хотя бы логическое понимание их поступков.

Для многих и меньшовская «Москва слезам не верит» сейчас тоже выглядит несуразно, вопреки новой этике и смыслам, но авторы нынешней «Москвы» абсолютно осознанно утрируют каждый из характеров и поступков героев того кино, показывая, что уже даже чуть больше, чем через сорок лет с выхода фильма Меньшова жизнь тех персонажей вовсе не начинается и не заканчивается, а выглядит как мертворожденный элемент ради хайпа и кринжа. Не пост-иронии и не тем более осмысления, в общем-то, вечного драматургического сюжета про «в Москву, в Москву», а практически кукольного спектакля, где актрис для возраста заменяют на условно сходный типаж (хотя вообще нет), а мужчин старят дешевым гримом. Сами артисты из-за такой манипуляции тоже кажутся растерянными. Бурковскому, которому дали пару минут поиграть в «Осенний марафон», то и дело приходится симулировать болезни, чтобы оставить возле себя удобную Олю в исполнении Юлии Топольницкой. Александровой – щурить глаза, чтобы по возможности не слишком сфокусированно смотреть на своего партнера Антона Васильева (он же Гоша), с которым они прекрасно сыгрались в, например, «Открытом браке», но здесь в их чувства поверить крайне сложно. Какая-то химия на экране рождается разве что благодаря актеру Андрею Максимову и его партнершам – Марии Камовой и Валерии Астаповой, которые, имея большой блогерский опыт, видимо, и погрузились в эту историю как в безумный интернет-челлендж на тему «матриархат, феминистка, селфмейд-хринейт» (это цитата Гоши, он же Жора).

Гоша, он же Жора: к финалу новой «Москвы слезам не верит»
фото: «Водород», «НМГ Студия»

Отдельным цинизмом здесь отдают и авторские «кольцевые» находки. И дело даже не в свадьбе на фоне ковров, которая уготовлена несчастной героине Топольницкой. Ее Оля в первой серии работает в «Макдональдсе», а в последней приходит к влюбленному в нее сыну Ксюши, тому самому Матвею, которого в современной части играет Рузиль Минекаев, заедающему горе бургерами из «Вкусно и точка». Маша и Артем в «нулевых» на крыше расходятся под газировку «Байкал», видимо, ставшую триггерной точкой на пути отправления героя Максимова в тяжелый мир алкоголизма, который не помешал ему стать успешным, а спустя 20 лет сходятся в рехабе под водку «Пять озер» и шутки в духе «Губин-Пригубин». Ну и игра с названием для главного банковского спонсора сериала тоже удобно интегрирована. «Москва слезам не верит. Все только начинается»: нет, я не плАчу, а плачУ улыбкой – за домик «мужчины мечты», который наконец съехал от бывшей жены, и позвал всех отмечать Новый год. Даже странно, что выход сериала не приурочили к главному семейному празднику. Но наверняка – повторят, как и «Москву слезам не верит» на 8 марта.

«Москва слезам не верит. Все только начинается»

winkМария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Марина АлександроваВалерия АстаповаДэниел БарнсАндрей БурковскийАнтон ВасильевПолина ГухманОльга ДолматовскаяМарина ЗудинаМария КамоваЖора КрыжовниковАндрей Максимов (III)Александр Метёлкин (II)Рузиль МинекаевТина СтойилковичАнастасия ТалызинаЮлия ТопольницкаяВладислав ЦенёвМихаил ШиманскийИван Янковский
фильмы
Москва слезам не веритМосква слезам не верит. Все только начинаетсяОсенний марафонОткрытый брак

что почитать?