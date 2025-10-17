Гоша, он же Жора: к финалу новой «Москвы слезам не верит»

В онлайн-кинотеатре Wink наконец подошел к концу сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается / МСНВ (2025)»Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской, который с четвертой серии «креативно» пытались переименовать в «Слёзы в большом городе» с понятной отсылкой к другому, тоже во многом классическому, но американскому хиту, про почти 40-летних подруг, ищущих любовь в Нью-Йорке. Но российская столица по-прежнему не свободный Манхэттен, а удушающая по степени мизогинии территория смыслов, в любой эпохе поддерживающая традиционные семейные ценности, где с милым рай и в шалаше. В данном случае практически в буквальном смысле.
фото: «Водород», «НМГ Студия»
Итак, в начале все-таки были «нулевые» – с немного обшарпанной «панелькой» напротив будущей «Москвы-сити», где поселились три новоиспеченные подруги. Изначально в комнате жила одна Оля (Анастасия Талызина), которая училась на хирурга и подрабатывала в «Макдональдсе», где однажды и встретила бойкую Машу (Мария Камова) в джинсах на бедрах и способностью прорываться хоть в «Останкино», хоть в модные ночные клубы, и ничем не примечательную провинциалку Ксюшу (Тина Стойилкович), сбежавшую от мужа-абьюзера (Александр Метелкин) из Самары в Москву с ножевым ранением и малолетним сыном Матвеем (Михаил Шиманский). История начинается с того, что Ксюша не поступает в университет, в котором уже, вроде как, не слишком успешно учится Маша. Но что это за учебное заведение и какую профессию хотели получить девчонки, так и остается загадкой.
Наличие сына у героини Стойилкович в первой половине сериала тоже выглядит как откровенный сценарный костыль. О мальчике забывают постоянно, поэтому он от случая к случаю и для заполнения хронометража кочует в спящем режиме из комнаты Оли в комнату многодетной соседки, которая, впрочем, тоже появляется в паре эпизодов разве что для атмосферы условной коммуналки, хотя это обычная трешка, сдающаяся по комнатам. В одной из них живет будущий юрист и толкиенист-задрот Артем (Андрей Максимов), влюбляющийся в энергичную Машу, мечтающую – по крайней мере на словах – выйти замуж на иностранца, но по факту просто своим бунтом переживающую материнскую недолюбленность. Маша вообще из столицы, а ее мать (Марина Зудина), тоже всю жизнь опирающаяся на мужчин, хочет и сама успеть в последний вагон с молодым любовником (Владислав Ценёв), и чтобы у дочки было все хорошо. Объяснить это, правда, нормально не может, только вымученными слезами под бокал вина.
фото: «Водород», «НМГ Студия»
С общением в этой новой «Москве» вообще все не очень – даже хуже, чем в классической, меньшовской. Но тут еще предполагается и мюзикл, то есть кино с песнями, которые как бы могут расширить внутренний мир, характер персонажей, поспособствовать их диалогу. Однако дальше не самых виртуозно исполненных клипов, сделанных порой хуже, чем на телевидении 2000-х, с раскрывающими рот артистами, дело не пошло. С другой стороны, возможно, именно песни хоть как-то сплотили девчонок, чья дружба, будто бы, прошла через время и через расстоянья – даже немного жаль, что эта композиция не вошла в плейлист новой «Москвы».
Смена в кадре будильника – на этот раз на новом айфоне – снова роднит сериал Крыжовникова и Долматовской с фильмом Меньшова. И снова минуло 20 лет. Там – от «оттепели» к «перестройке», здесь – от начала тучных «нулевых» к кризисным «двадцатым». Общественно-политический контекст, впрочем, роли не играет. Как, кажется, и смысловые арки главных героинь. Маша (Валерия Астапова) вышла замуж на иностранца (Дэниэл Барнс), который ее бросил, пока она совершала трансатлантический перелет в Москву, чтобы похоронить мать. Оля (Юлия Топольницкая) живет со своим любимым профессором Борисом Алексеевичем (Андрей Бурковский) и его уже седовласыми детьми и внуками, которые и саму Олю называют бабушкой. Ксюша (Марина Александрова) стала успешной бизнес-леди, хотя ничего не предвещало. В первой части «Москвы» она торговала джинсами и была беременна от студента МГИМО и начинающего телепродюсера Влада (Иван Янковский), которому Маша представила провинциалку как дочку Сергея Лаврова.
фото: «Водород», «НМГ Студия»
«Я тебе еще 20 лет назад говорил, что врать плохо», – в одной сцен произносит герой Янковского, обращаясь к Ксюше. «А говном быть еще хуже», – отмечает их общая дочь Александра (Полина Гухман). «Москва слезам не верит» Крыжовникова-Долматовской, а также квартета сценаристок, от серии к серии, будто бы, устраивают соревнование по пинг-понгу между двумя этими фразами. Сотканная из лжи, допущений и гиперболизации мечта о новой, лучшей жизни здесь соревнуется с на удивление несимпатичными героями, большинство из которых даже не претендуют на эмпатию или хотя бы логическое понимание их поступков.
Для многих и меньшовская «Москва слезам не верит» сейчас тоже выглядит несуразно, вопреки новой этике и смыслам, но авторы нынешней «Москвы» абсолютно осознанно утрируют каждый из характеров и поступков героев того кино, показывая, что уже даже чуть больше, чем через сорок лет с выхода фильма Меньшова жизнь тех персонажей вовсе не начинается и не заканчивается, а выглядит как мертворожденный элемент ради хайпа и кринжа. Не пост-иронии и не тем более осмысления, в общем-то, вечного драматургического сюжета про «в Москву, в Москву», а практически кукольного спектакля, где актрис для возраста заменяют на условно сходный типаж (хотя вообще нет), а мужчин старят дешевым гримом. Сами артисты из-за такой манипуляции тоже кажутся растерянными. Бурковскому, которому дали пару минут поиграть в «Осенний марафон», то и дело приходится симулировать болезни, чтобы оставить возле себя удобную Олю в исполнении Юлии Топольницкой. Александровой – щурить глаза, чтобы по возможности не слишком сфокусированно смотреть на своего партнера Антона Васильева (он же Гоша), с которым они прекрасно сыгрались в, например, «Открытом браке», но здесь в их чувства поверить крайне сложно. Какая-то химия на экране рождается разве что благодаря актеру Андрею Максимову и его партнершам – Марии Камовой и Валерии Астаповой, которые, имея большой блогерский опыт, видимо, и погрузились в эту историю как в безумный интернет-челлендж на тему «матриархат, феминистка, селфмейд-хринейт» (это цитата Гоши, он же Жора).
фото: «Водород», «НМГ Студия»
Отдельным цинизмом здесь отдают и авторские «кольцевые» находки. И дело даже не в свадьбе на фоне ковров, которая уготовлена несчастной героине Топольницкой. Ее Оля в первой серии работает в «Макдональдсе», а в последней приходит к влюбленному в нее сыну Ксюши, тому самому Матвею, которого в современной части играет Рузиль Минекаев, заедающему горе бургерами из «Вкусно и точка». Маша и Артем в «нулевых» на крыше расходятся под газировку «Байкал», видимо, ставшую триггерной точкой на пути отправления героя Максимова в тяжелый мир алкоголизма, который не помешал ему стать успешным, а спустя 20 лет сходятся в рехабе под водку «Пять озер» и шутки в духе «Губин-Пригубин». Ну и игра с названием для главного банковского спонсора сериала тоже удобно интегрирована. «Москва слезам не верит. Все только начинается»: нет, я не плАчу, а плачУ улыбкой – за домик «мужчины мечты», который наконец съехал от бывшей жены, и позвал всех отмечать Новый год. Даже странно, что выход сериала не приурочили к главному семейному празднику. Но наверняка – повторят, как и «Москву слезам не верит» на 8 марта.
