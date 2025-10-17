Музыка в сериале «День семьи»: Леонид Агутин, Анна Асти и новые имена

На музыкальных платформах сегодня состоялся релиз новой песни Минаевой «День семьи», написанной специально для одноименного сериала ТНТ, премьера которого состоится 27 октября. В проекте музыка играет очень важную роль – она сопровождает картину, создавая настроение, передает атмосферу и помогает лучше понять героев. Обычно о музыкальном оформлении фильмов и сериалов рассказывают редко, но для «Дня семьи» это отдельная глава.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
В центре сюжета «Дня семьи» – Владимир (Александр Робак) и Марина (Юлия Яблонская), которые вырастили двоих детей, наладили жизнь и готовились к спокойной пенсии, когда в 55 лет Марина неожиданно узнает о новой беременности. Старшая дочь Ира (Марьяна Спивак) пытается справиться с бизнесом и личной жизнью, сын Коля (Арсений Робак) влюбляется в домработницу из Средней Азии Аиду (Ойдин Юсупова), а вместе с ними на семью обрушивается лавина событий, полных и драмы, и комедии.
Режиссером проекта выступил известный сценарист Сергей Нотариус, работавший над всеми частями народного хита «Жуки». Сериал «День семьи» стал для него дебютом в качестве постановщика. По словам Нотариуса, «музыка смягчает углы и возвращает зрителя в теплое ощущение семьи, даже если серия была конфликтной».
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Музыкальный продюсер проекта Ольга Куликова подчеркивает, что музыка в сериале стала главным эмоциональным проводником: «На одну и ту же сцену можно поставить два разных трека и поменять смысл происходящего: из комичного сделать драму и наоборот. Музыкой можно влюбить зрителя в продукт – или, наоборот, вызвать отторжение. Поэтому она так важна».
В «Дне семьи» композиции подобраны так, чтобы отразить разные поколения большой семьи и разные грани их жизни. Здесь звучат суперпопулярные имена – от Леонида Агутина с «Летним дождем» и Анны Асти с «Царицей» до Григория Лепса с классической «Рюмкой водки». Однако такие уже ставшие народными композиции в плейлисте «Дня семьи» сочетаются с новыми артистами: Тима ищет свет, Chebanov, Beautiful Boys, Женя Трофимов и «Комната культуры».
«Я люблю брать молодых исполнителей. В них есть свежесть, жизнь, харизма. Это важно: сериал должен быть новым продуктом не только по сюжету и картинке, но и по музыке. Поэтому я всегда стараюсь миксовать – большие хиты и неизвестные имена», – объясняет Ольга Куликова.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Она отмечает, что подбирала светлые, добрые и яркие треки – такие, как сам сериал: «Особенно это видно в конце каждой серии: там есть нарезка под песню, которая подводит итог истории. Получается мини-клип про героев, и именно музыка делает его цельным и эмоциональным».
Ключевую композицию «Дня семьи» исполняет певица Ксения Минаева, которая в прошлом году покорила отечественные музыкальные и стриминговые чарты своим хитом «Шоколадка».
«Я старалась уловить настроение сериала и выразить его в музыке. Песня вместе с аранжировкой родилась у меня за одну ночь. Оказалось, что она идеально передает атмосферу истории, рассказанной в сериале. Но, что очень приятно, как мой сольный трек его тоже можно и нужно слушать – он живет своей жизнью», – говорит Минаева.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Песня Минаевой подчеркивает важность семейных отношений теплыми строчками: «потому что дома любят, а не просто живут» и «какой бы ни случился день, это будет наш день семьи».
«Ксюша идеально подходила к проекту. Мы даже не сомневались, что ее трек станет заглавным. Он передает атмосферу легкости и тепла. Работа с Ксюшей принесла нам огромное удовольствие. В итоге у нас получился саундтрек, который захочется переслушивать отдельно от сериала», – заключает музыкальный продюсер.
«День семьи» — это история про современные российские семьи, где есть и проблемы, и смех, и поддержка. И музыка в этом сериале играет такую же роль, как герои: помогает рассказать историю, зафиксировать дух времени и подарить зрителю эмоцию.
