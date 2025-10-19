Кино-Театр.Ру
«Здесь все свои»: Вместе по трассе

19 октября 2025
На телеканале «Россия» 20 октября начинается показ детективного сериала «Здесь все свои», в котором героиня Карины Разумовской – вновь после «Трассы» – сталкивается с соседскими ужасами маленького городка. Только на этот раз речь идет не о курортах Кавминвод, а о дальневосточной тайге. Вместе с ней в хитросплетениях давних тайн участвуют Ирина Пегова, Максим Дрозд, Александр Бухаров и Павел Трубинер.

Здесь все свои (2024)

В дальневосточном селе Черновка, затерянном где-то под Хабаровском, сгорает лесопилка, чья хозяйка — рыжеволосая одинокая красавица Елена (Лаура Кеосаян), сестра местной «следачки» Нины Строевой (Пегова). Последнюю можно назвать едва ли не самой успешной женщиной Черновки. Вдобавок её муж — главы администрации Григория (Трубинер). Он хоть и посещает работу, где даже пробует проникнуться жалобами скромного населения, но по большей части симулирует аналитические думы о судьбах малой родины, наслаждаясь дома бокалом местного приморского вина или более крепкими напитками. Жену это не сильно волнует: у нее есть своя отрада в виде начальника Игоря Жухлова (Бухарин), готового всегда прийти на помощь — и профессиональную, и личную. Белым вороном в этом уютном и почти семейном гнезде оказывается разве что отец Лены и Нины – глава краеведческого музея, ловелас и внезапно единственный местный блогер Альберт Пастухов (Юрий Ицков). Во время пожара на лесопилке он сразу же записывает видео с мрачным выводом в духе «Всё не то, чем кажется». Черновка, очевидно, скрывает не один зловещий секрет: во время ликвидации последствий ЧП находят обгоревший труп.

Кому он принадлежит – одна из первых загадок сериала, где и дело нагнетают детективный саспенс с примесью таежного тумана. Вокруг пепелища снует Света Величкина (Екатерина Вуличенко), у которой намедни пропала дочь, но полиция не спешит заниматься поисками. Тут еще в Черновку командируют начинающую сотрудницу областного Следственного комитета Евгению Ракитину (Разумовская), работающую над диссертацией «Внутренние связи ограниченного социума как препятствие проведения следственных мероприятий». По-простому: когда все друг друга знают и друг другу родственники, то боятся сказать лишнее, что характерно для села. Особенно, естественно, для Черновки.

Здесь все свои (2024)

С первой загадкой, впрочем, даже «свои» разбираются довольно быстро: жертвой пожара становится местный учитель, не так давно приехавший в село, но уже успевший выстроить отношения с хозяйкой лесопилки Еленой и, не исключено, с пропавшей школьницей. Однако романтические мотивы – лишь часть сложной истории теперь уже мертвого педагога, который, предположительно, в Черновке выдавал себя вообще за другого человека. Ради того, чтобы раскрыть секреты многолетней давности, которые ведущие сельские жители, разумеется, хранят как зеницу ока.

Читать «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале
«Здесь все свои» стал первым отчасти камерным или даже классическим детективом режиссера Елены Николаевой. Ранее она всё-таки тяготела или к мелодрамам вроде успешной «Попсы», с которой она начинала карьеру, или к ретро, как в «Комиссарше» и «Цыпленке жареном», или к разного рода процедуралам: будь то «Ланцет» или тем более долгоиграющая «Анна-Медиум», четвертый сезон которой тоже совсем недавно прошел в телеэфире. Для восьмисерийного детектива, сделанного в абсолютных традициях жанра, Николаева тоже собирает по большей части своих актеров – во главе с Ириной Пеговой и Павлом Трубинером, — к которым отправляет залетевшую с мрачной чужеродной «Трассы» Карину Разумовскую. В отличие от сериала Душана Глигорова, где её героиня намеренно едет в родные места на поиски дочери и истины, здесь Ракитина поначалу выступает хладнокровным следователем, технически пытающимся разобраться в причинах пожара и историях жертв. Однако даже в этом противостоянии «чужих» со «своими» то и дело находится место семейным травмам да секретам, которые хранит тот самый «ограниченный социум».

«Здесь все свои» на канале «Россия» с 20 октября.
«Здесь все свои». ТВ-ролик

№ 3
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 21:58
Похоже на стандартный детектив с секретами в маленьком городке. Видели и не раз. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   21.10.2025 - 22:00
Хороший подбор актеров. Обожаю такие детективы с атмосферой! Обязательно посмотрю. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   19.10.2025 - 20:33
Теперь Разумовская поедет разгадывать тайны небольшой таёжной деревни. В принципе глянуть можно. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

