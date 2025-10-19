Кино-Театр.Ру
Что ж ты, робот, сдал назад? Как изменилась «Кибердеревня» во втором сезоне

19 октября 2025
На Кинопоиске стартовал второй сезон «Кибердеревни» — народного сай-фая о высоких технологиях, которые мы заслужили. Алексей Филиппов посмотрел два эпизода и делится соображениями, как изменились киберпанк (и Москва) в продолжении комедийного хита.

Кибердеревня-2 (2025)

2102 год. Космическая одиссея гениального фермера Николая Кулибина (Сергей Чихачев) и олигарха в механическом теле Робогозина (голос Сергея Бурунова) началась каких-то пару лет назад. Именно тогда межзвездный фатум заново свел заклятых друзей, рассорившихся на заре корпоративного могущества «Ижевск Дайнемикс», поставляющих андроидов в каждый дом. Константин Барагозин (Григорий Скряпкин) поддался власти денег, изобретатель же, чьи идеи дали старт всему предприятию, оказался с семьей на Марсе, где строил сельскохозяйственную утопию. Массивная лапища рынка достала Кулибиных и там: «ИД» потребовался редкий минерал — недоступний, но инженер-новатор отказался «съезжать». Так, слово за слово, разум жадного магната оказался в корпусе допотопного робота, а его человеческая ипостась откатилась к заводским настройкам, то есть – сознанию младенца. Главой корпорации временно оказался совестливый зам Павел (Артем Семакин), довольно быстро уступивший бразды правления амбициозной супруге-голограмме Галине (Елена Махова).

Попытка всё отыграть назад обернулась крахом: теперь голова Робогозина украшает кабинет новой руководительницы, носящей его туловище на собрание директоров, Павел уволился и торгует пирожками в спальном районе, а Николай мотает срок в Венеринском централе имени Михаила Куба — самой неприступной и благоустроенной тюрьме вселенной. Здесь сидят лучшие, по мнению заведующего Анатолия Анатольевича Толина (Сергей Степин), люди: «мыслители, депутаты, знаменитые деятели искусств». Для досуга — тюремный хор и, например, студия тату (в 4К!), на закуску — международная кухня: от паэльи с гречкой и роллов-голубцов до болоньезе по-флотски. Разумеется, и циничный роболигарх, и благонамеренный изобретатель стремятся на волю, чтобы сказать громко и четко: «Галя, у нас отмена!»

Кибердеревня-2 (2025)

Второй сезон «Кибердеревни» стартует с рекапа, стилизованного под обращение к начальнику тюрьмы, которое в очередной раз пишет Люда (Маргарита Силаева) — младшая дочь Николая. Вместе с мамой Надеждой (Ольга Жевакина) и сестрой Мариной (Влада Лукина), мечтающей об имени Лукерья, они трудятся в хай-тек-столовой неподалеку от Венеринского централа, куда захаживает тюремная охрана. Когда до них добирается Робогозин, доставший новое механическое тело «сравнительно честным способом», все оказываются в сборе, чтобы начать операцию «Побег». Дело, разумеется, не только в свободолюбии Кулибиных и морально ржавого (не)друга семьи, но в опасной перспективе вселенского господства «Ижевск Дайнемикс», где Галина развернула отнюдь не пиксельную активность. В квартальном плане — выкупить Ивановскую компанию по созданию голограмм и поставить на поток гаджеты для обмена сознанием (потенциал вечной молодости для пожилых диктаторов акционеров). В общем, жуть.

Глобально же в первых двух эпизодах детище Сергея Васильева претерпело лишь косметический апгрейд. Движущей силой остается межпланетное странствие парочки антиподов, которые снова летят на Землю, но уже посещая другие локации торжествующего отечественного киберпанка. Вслед за планетой-зоной их ждет визит на затерянную Москву, буквально оторвавшуюся от России и мира, где одичавшие завсегдатаи Патриков откатились в пафосный каменный век. Притчу о последствиях столичной гордыни рассказывает в видеопослании беспринципный вождь племени (Павел Деревянко). Так создатели «Кибердеревни» развивают формат влога из первого сезона, который вел Кулибин. Теперь по каждой планете есть «смотрящий», который докладывает об успехах на местах и стремится пропиарить доверенную локацию (на Венеринском централе — это, соответственно, Толин). Другое ноу-хау — хлесткие частушечные анонсы в конце серии, написанные Лилианой Буш и Антонием Копенкиным, где ключевые события, характеры и конфликты формулируются с народной ёмкостью и выразительностью.

Кибердеревня-2 (2025)

В остальном пока ничего радикально не поменялось: шоу сохранило основные козыри, вроде находчивого дизайна (Деревянко носит «эйрподс» в носу), аккуратных комментариев на злобу дня («У меня не было выбора», — оправдывается робожулик Робогозин), словесных и визуальных каламбуров (например, появляется «космический мусор» — слишком честный гаишник Денис Яковлев), а также легко считываемых цитат (от мизансцены «Бурлаков на Волге» до портрета HAL 9000 в кабинете Толина, где раньше висел бы условный Дзержинский). Поможет ли еще дюжина серий превратить олигарха в человека — и раскрыть характеры персонажей за пределами амплуа — покажет время. И, конечно, расстояние.

Смотрите второй сезон «Кибердеревни» на Кинопоиске с 18 октября.

«Кибердеревня-2». Трейлер №2

№ 2
Матвей Брикун   23.10.2025 - 20:54
Краснокнижный случай, когда второй сериал лучше первого. Губу раскатывать было поспешно. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   19.10.2025 - 21:19
Получается второй сезон похуже будет. Совсем не удивительно. Посмотрю все равно. читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен