Голова в коробке: Сергей Марин возвращается к поискам маньяка в сериале «Душегубы. 1989»

Онлайн-кинотеатр Amediateka начинает показ сериала «Душегубы. 1989» — продолжения криминального детектива про минского следователя, раскрывшего громкое дело «витебского душителя», которое легло в основу сюжета вышедшего в 2021 году первого сезона. Сергей Марин снова играет звезду сыска Леонида Ипатьева, а компанию его персонажу составит сыщик в исполнении Максима Стоянова — на этот раз герои окажутся в Москве, где им предстоит ловить еще одного серийного убийцу, образ которого также взят из хроники советских преступлений.
История начинается одновременно с событиями первых «Душегубов», в 1984 году — в Подмосковье совершено дерзкое преступление, не только убита, но и изуродована девушка, а преступник не просто не сбежал с места преступления, но и встретил прибывшую на задержание опергруппу, дерзко восседая за столом и поедая… свою жертву. Им оказался Николай Самойлов (Евгений Харитонов
), утверждающий, что слышит голоса, которые подсказали ему стать каннибалом, чтобы излечиться от физических недугов. Диагноз очевиден, так что Самойлов вместо тюрьмы отправляется на принудительное лечение, в руки к психиатру Баженову (Сергей Епишев
), который пробует на пациенте экспериментальные методы борьбы с шизофренией. Спустя пять лет Самойлову предстоит пройти экспертизу, так как доктор утверждает, что его метод сработал, маньяк осознал содеянное, раскаялся и больше не опасен, а, значит, заслуживает свободы. Коллега Баженова, доктор Лариса Корзун (Виктория Корлякова
), не согласна с такими выводами — уверена, что все это не более, чем попытка выслужиться, — и всячески пытается предотвратить освобождение преступника.
В это же время в столицу прибывает звезда минского сыска, следователь-важняк Леонид Ипатьев (Марин), известный на весь Союз, как человек, поймавший «витебского душителя», — заинтересовавшись личностью Самойлова, он проводит с ним беседу, в результате которой комиссия приходит к выводу, что выпускать убийцу рано. Его отправляют из института Сербского обратно в лечебницу, но в пути Самойлов совершает дерзкий побег, и найти его по горячим следам не удается. Тут же и в столице начинается серия зловещих убийств — заводчанину Федору Гаврилову (Филипп Азаров
) кто-то под дверь квартиры подкидывает финчеровский подарок, коробку с отрезанной женской головой внутри и угрожающей надписью, гласящей, что следующей может стать дочка-подросток Гаврилова. За дело берется Ипатьев, а его напарником назначают местного сыщика Максима Ковальского (Стоянов), балагура и ловеласа, — вместе они, как лед и пламя, но на разборки нет времени, на свободе бродит Самойлов. Хотя непонятно — он ли взялся за старое или появился еще один маньяк.
Формально в основе сюжета новых «Душегубов» еще одна реальная история – убийцы Николая Джумагалиева, маньяка-каннибала по прозвищу «Железный клык». Некоторые факты его преступной биографии, в том числе принудительное лечение и побег, совпадают с историей экранного Самойлова, однако большая часть сериала, как и в первом сезоне, художественно вымышлена. Авторы держат плотную интригу, заставляя зрителя вместе с героями сомневаться в том, что новые преступления совершает старый преступник. Это создает саспенс, достойный уже упомянутого Дэвида Финчера
, мысли о котором, а в частности о его фильме «Семь
», невольно приходят на ум с появлением в кадре коробки с женской головой внутри.
Надо сказать, что авторы «Душегубов» — у сериала сменились и режиссеры (Алексей Быстрицкий
, Максим Кубринский
), и сценаристы (компанию писавшей первую часть Юлианне Закревской
на этот раз составил Дмитрий Терехов
), и оператор (Сергей Павленко
) с художниками (Андрей Розин
, Сергей Гавриленков
) — заметно поработали над качеством как сюжета, так и картинки. Чувствуется накопившаяся за прошедшие с выхода предыдущего сезона насмотренность не только зарубежного тру-крайма, но и российского, который сейчас зачастую не уступает иностранному. Так что «Душегубы. 1989» выглядят куда привлекательнее по всем фронтам. Видеоряд стал по-настоящему мрачным и, если вообще уместно так сказать, стильным, что для этого жанра не менее важно, чем сюжет — в конце концов, смотреть на расчлененку и прочие ужасы, если они не «упакованы» в правильные декорации, цвета, мизансцены, костюмы, никто не будет, для этого есть док и новости.
Что касается сюжета, то и тут создатели не гнут одну линию, расширяя мир «Душегубов» мирными историями героев, бытовыми драмами и причудливыми переплетениями судеб, на первый взгляд, совершенно не связанных друг с другом персонажей. Важная роль достается героине Зои Бербер
, Ольге, теперь уже законной жене Ипатьева, которая пытается обустроить их с Леонидом московский быт и найти себе занятие по душе. Это на новом месте оказывается не так уж просто. Ольгу тут же втягивают в околокриминальные дела с участием девочки-соседки (Диана Гиль
), живущей с пьющим отцом, почти беспризорницы, а потом и в более серьезные и опасные схемы психиатра Баженова, чья жена Галина (Анна Соколович
) — дочка начальника Ипатьева и Ковальского, – а сам он все еще одержим делом Самойлова, с помощью которого надеется уехать за рубеж, а потому готов на все. И это Ольга еще не знает, что Леонид видится с бывшей женой Аллой (Дарья Урсуляк
), и она, кажется, всерьез подумывает вернуть мужчину, который хоть и вежлив, но не отвечает ей взаимоностью, по крайней мере, пока.
Дуэт Ипатьева и Ковальского — центральный в сериале и наиболее интересный с точки зрения характеров. Первый — холоден, неэмоционален, второй — душа компании, дамский угодник, весельчак. Его зачастую комичные поиски новой пассии мешают работе, но упрекнуть героя Стоянова в непрофессионализме нельзя. Их отношения с Ипатьевым проходят путь от настороженного недоверия — ведь минский следователь, по сути, отбирает дело у московского, так как начальство не может не отдать знаменитости, поймавшему одного серийника, главное расследование, — до сотрудничества, все больше похожего на то, что может стать началом прекрасной дружбы. Тем более что внешних врагов с каждой серией становится все больше: под подозрением оказываются и работники завода, и сотрудники психиатрической больницы, и ее бывшие пациенты, и родственники, и знакомые погибших. Бродит в кадре и неуловимый Самойлов в блестящем исполнении Евгения Харитонова — его беглый маньяк наводит ужас одним своим видом вполне нормального и сливающегося с толпой мужчины средних лет. Ведь именно такие, как известно, способны на самое страшное.
