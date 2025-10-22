Кино-Театр.Ру
День семьи: Букины, Сергеевы, Пыжовы и другие родители со взрослыми детьми

22 октября 2025
На этой неделе на канале ТНТ завершается показ сериала «Олдскул», ставшего одним из главных и популярных комедийных проектов этого года. Кроме того, в четверг в прокат выходит музыкальная сказка «Алиса в стране чудес», которую также поддерживает телеканал. Оба этих проекта, как и готовящийся к премьере 27 октября сериал «День семьи», затрагивают важные темы отношений между родителями и детьми. Поэтому мы решили вспомнить и другие по-настоящему семейные проекты телеканала.

СашаТаня


СашаТаня (2013-2025)

Самый продолжительный спин-офф за всю историю российского телевидения – такое звание официально закреплено в Книге Рекордов России за сериалом «СашаТаня», который в 2013 году вышел из «Универа», но уже больше десяти лет живет своей успешной жизнью. После окончания учебы Саша (Андрей Гайдулян) и Таня (Валентина Рубцова) вместе с сыном Алешей начали строить собственную семью, хотя без поддержки и внимания отца Саши, олигарха Сильвестра Андреевича (Алексей Климушкин), не оставались, несмотря на то, что и он, и молодая ячейка общества за девять сезонов переживали абсолютно разные времена. Помимо главных и постоянных второстепенных героев бытом и нравами семейства Сергеевых в разное время проникались и звездные гости – от Павла Воли и Тимура Батрутдинова до Ольги Бузовой и Дениса Дорохова.


Букины


Букины-2 (2025)

Сиквел одного из первых и самых успешных ситкомов ТНТ «Счастливы вместе» вышел спустя десять лет после оригинального проекта и получил название по фамилии заглавных персонажей – семьи продавца обуви из Екатеринбурга, Гены Букина в исполнении Виктора Логинова. Первый сезон «Букиных» закончился на трагикомической ноте: так и не сумев раздобыть деньги для оплаты недостроенного дома в элитном поселке – на это ушли все 10 серий – Гена вынужден распрощаться со всем имуществом, зато смог сохранить семью. Во втором сезоне в кресло режиссера вернулся постановщик «Счастливы вместе» Шабан Муслимов, а вместе с ним и атмосфера культового ситкома. Во-первых, квартира – декорации вернулись в своем первозданном виде, со всеми мельчайшими деталями обстановки, начиная с цвета стен и заканчивая мебелью. По центру – культовый диван, который сразу же становится камнем преткновения и источником одного из конфликтов. Слева – кухня, где Даша (Наталья Бочкарёва) все также тщетно проявляет кулинарные «таланты». Дерматиновая дверь, лестница на второй этаж, шкафчики, тумбочки, постеры, все на своих местах. Во-вторых, закадровый смех, визитная карточка «Счастливы вместе», который был сделанным по всем законам американских ситкомов ремейком сериала «Женаты и с детьми». В-третьих, само изображение, вдруг ставшее не привычным для современных проектов глянцевым (таким, как в первых «Букиных»), а теплым, ламповым, в точности как в середине 2000-х, когда семья Букиных впервые захватила эфир. Невероятно, но факт – такого ностальгического эффекта не удалось достигнуть еще не одному из восставших из пепла и небытия на волне тренда продолжений хитов «нулевых».

Читать: Интервью с Виктором Логиновым

Ткачевы на связи


Ткачевы на связи (2024)

Еще одна дисфункциональная семья родом из Екатеринбурга – это Ткачевы, старшее поколение которых так и не может отпустить детей в свободное плавание. Наташа (Марина Васильева) семь лет назад уехала из родного Екатеринбурга, чтобы стать архитектором в Москве. Сейчас она курирует ремонт типовых квартир в новостройках и уже почти год живет с 53-летним Михаилом (Максим Лагашкин), которого не спешит знакомить с родственниками. Последние, кстати, крайне навязчивы и то и дело звонят Наташе по видеосвязи. Мама (Инга Оболдина) хвастается свежевысаженными на балконе петуниями, но больше ругается на отца (Андрей Федорцов), с которым прожила 30 лет, но тот, не выдержав постоянных упреков, не так давно ушел к романтичной соседке, самой молчаливой и невольной участнице распрей в доме Ткачевых. Сестра Наташи Надя (Дарья Руденок) – тоже переживает не лучшие времена в браке с дальнобойщиком Димой (Никита Павленко), который пока лишь теоретически заряжен на успех, что раздражает Надю, мечтающую о финансовом и семейном благополучии, но прозябающую в маленьком уральском городке Ирбите. И, как и мама, выплескивающую все свои жизненные проблемы по видеозвонкам Наташе. Сама Наташа вроде бы не напрягается ни из-за гиперобщительности членов своей семьи, ни из-за разницы в возрасте с Михаилом, который уже начинает переживать, что такой неравный брак не оценят консервативные уральские Ткачевы, и как минимум внешне остается самым адекватным представителем своего родового гнезда. К концу каждой серии она за кадром делает выводы о том, как возлюбить ближнего своего, даже если он или она постоянно грузят своими проблемами и не отпускают, несмотря на расстояния.


Праздники


Праздники-2 (2024)

В отличие от Ткачевых, семья Пыжовых, несмотря ни на что, старается встречаться не онлайн, а оффлайн каждые праздники, которыми богат календарь. Наталья Николаевна (Мария Аронова) и Виктор Васильевич (Виталий Хаев) – счастливы вместе уже 30 лет, за которые они успели воспитать двух дочек. Старшая Лена (Анастасия Калашникова) – умница, которая всего добилась сама, но особо не счастлива в любви. Младшая Юля (Яна Енжаева) – разбитная красотка, которая привыкла, что всё ей достается само собой, так что даже на работу не спешит устраиваться, как и вступать в серьезные отношения, хотя влюбленный в нее еще с института Вова (Никита Павленко) своим упрямством все-таки добивается расположения красотки. «Праздники» не просто гиперболизированная комедия, а почти русская народная сказка с жирным намеком на то, что красных дней в отечественном календаре больше, чем рабочих. Именно тогда, а не во время будничной рутины семьи и проходят проверку счастьем да любовью, от которой, как известно, до ненависти один шаг. Большой режиссерский дебют актера Бориса Дергачева, еще до сериала получивший полнометражный фильм. На данный момент вышло уже два сезона (финальные серии, кстати, тоже показывают на ТНТ на этой неделе), а сейчас полным ходом идут съемки третьего.

Читать: Интервью с Борисом Дергачевым

Полярный


Полярный-2 (2021)

Еще один проект, переживший уже несколько сезонов, на первый взгляд, не выглядит поистине семейным сериалом, однако с каждой новой серией и зрители, и главный герой постепенно погружаются в тяготы ограниченного социума. По сюжету бывший бандит Витя Громов по прозвищу Мясник (Михаил Пореченков), давно завязавший с криминалом, бежит от проблем на случайном поезде, который привозит его в небольшой северный городок, где все друг друга знают. Жители Полярного, будто бы, и есть одна большая семья, которую Громов сначала не слишком приветствует, но от сезона к сезона проникается к ней, как к родной. Особенно с учетом того, что его любимой женщиной становится скромная Полина (Катерина Шпица), мать-одиночка, воспитывающая сына-подростка Костю (Алексей Онежен). С новой любовью связан один из самых комичных эпизодов «Полярного»: когда Костя взламывает электронный журнал, его маму и отчима Громова вызывают на школьное собрание, перед которым героиня Шпицы – так некстати – решила примерить латексный эротический костюм, где замкнуло молнию, так что пришлось идти в школу в нем и в шубе. Но обогревательные приборы в интерьерах северного города работают слишком хорошо, так что Полина не нашла ничего лучше, как уединиться в соседнем кабинете – вместе с Виктором, который и пытается снять с нее злосчастный костюм. Кто бы знал, что школа Полярного не только с успехом внедрила систему электронных журналов и дневников, распознающую малейшие хакерские атаки, но и оборудовала все кабинеты камерами видеонаблюдения, следящими даже за будущими семьями.

Читать: История «Полярного»

Бедные смеются, богатые плачут


Бедные смеются, богатые плачут-2 (2025)

Один из самых свежих проектов ТНТ, который уже успешно отработал два сезона и заполнил долгое время пустующую на отечественном телевидении нишу современной мелодрамы, интересной разным поколениям зрителей. Многие увидят в ней отсылки к «Дикому ангелу» и другим – теперь уже классическим – латиноамериканским сериалам, где не обходится не только без семейных тайн, но и без социальной борьбы и любви между представителями разных экономических классов. Олигарх Сергей Воронцов (Александр Самойленко) в особняке на Рублевке собирает всю свою семью – нынешнюю молодую жену (Серафима Соловьева) и их совместных детей, а также двух бывших жен (Алёна Хмельницкая и Анна Снаткина) и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и «жить осталось недолго». Часть потенциальных наследников уже делит активы Воронцова, а другая – искренне пытается вернуть отца семейства к жизни, впрочем, не забывая и про свою. Действие сериала развивается по большей части в рублевском особняке, где удивительным образом страсти связаны даже не с деньгами, а с чувствами. Неудивительно, что помимо семьи Воронцовых главной героиней «Бедные смеются, богатые плачут» становится горничная Катя в исполнении Полины Денисовой, в которую влюблен не только Миша Воронцов (Михаил Сотников), но и его друг Даня (Андрей Гальченко). Но Катя руководствуется не только чувствами, но и разумом, причем не только в делах сердечных. Во втором сезоне она пытается доказать старшему Воронцову, что не собирается вечно работать горничной, а вполне сможет стать профессиональным юристом, который однажды поможет семейному бизнесу.

Читать: Интервью с креативным продюсером Мариной Никольской

День семьи


День семьи (2025)

Новый сериал ТНТ рассказывает про Владимира (Александр Робак) и Марину (Юлия Яблонская), которые уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак) и сына Колю (Арсений Робак) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина узнает о своей беременности. И это в 55 лет! Ира же воспитывает двух дочерей (Полина Савичева и Марта Евстигнеева) от первого брака вместе с новым мужем Семёном (Сергей Епишев). Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра, но окажется, что быть индивидуальными предпринимателями – дело не из простых. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех – парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова).

Сериал «День семьи» с 27 октября в 20:00 на ТНТ.

«День семьи». ТВ-ролик

№ 4
Матвей Брикун   23.10.2025 - 20:34
... Сашу и Таню можно выбросить, да и Букины хороши, только старые. читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   23.10.2025 - 11:58
... Солидарна! То же самое хочу сказать и про сериал "Реальные пацаны". читать далее>>
№ 2
vikapikaa (Самара)   22.10.2025 - 15:18
"СашаТаня" и "Букины" - это самое лучшее, что может быть)) Такие сериалы вообще не должны прекращаться, ведь они дарят смех и радость. А хорошее настроение - это еще и залог хорошего... читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   22.10.2025 - 14:39
Это хорошая тенденция, снимать фильмы и сериалы о семейных ценностях, о детско-родительских отношениях. Все эти проекты пользуются популярностью у зрителей, потому что отражают реальные жизненные ситуации... читать далее>>
