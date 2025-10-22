День семьи: Букины, Сергеевы, Пыжовы и другие родители со взрослыми детьми

На этой неделе на канале ТНТ завершается показ сериала «Олдскул», ставшего одним из главных и популярных комедийных проектов этого года. Кроме того, в четверг в прокат выходит музыкальная сказка «Алиса в стране чудес», которую также поддерживает телеканал. Оба этих проекта, как и готовящийся к премьере 27 октября сериал «День семьи», затрагивают важные темы отношений между родителями и детьми. Поэтому мы решили вспомнить и другие по-настоящему семейные проекты телеканала.
Самый продолжительный спин-офф за всю историю российского телевидения – такое звание официально закреплено в Книге Рекордов России за сериалом «СашаТаня», который в 2013 году вышел из «Универа
», но уже больше десяти лет живет своей успешной жизнью. После окончания учебы Саша (Андрей Гайдулян
) и Таня (Валентина Рубцова
) вместе с сыном Алешей начали строить собственную семью, хотя без поддержки и внимания отца Саши, олигарха Сильвестра Андреевича (Алексей Климушкин
), не оставались, несмотря на то, что и он, и молодая ячейка общества за девять сезонов переживали абсолютно разные времена. Помимо главных и постоянных второстепенных героев бытом и нравами семейства Сергеевых в разное время проникались и звездные гости – от Павла Воли
и Тимура Батрутдинова
до Ольги Бузовой
и Дениса Дорохова
.
Сиквел одного из первых и самых успешных ситкомов ТНТ «Счастливы вместе
» вышел спустя десять лет после оригинального проекта и получил название по фамилии заглавных персонажей – семьи продавца обуви из Екатеринбурга, Гены Букина в исполнении Виктора Логинова
. Первый сезон «Букиных» закончился на трагикомической ноте: так и не сумев раздобыть деньги для оплаты недостроенного дома в элитном поселке – на это ушли все 10 серий – Гена вынужден распрощаться со всем имуществом, зато смог сохранить семью. Во втором сезоне
в кресло режиссера вернулся постановщик «Счастливы вместе» Шабан Муслимов
, а вместе с ним и атмосфера культового ситкома. Во-первых, квартира – декорации вернулись в своем первозданном виде, со всеми мельчайшими деталями обстановки, начиная с цвета стен и заканчивая мебелью. По центру – культовый диван, который сразу же становится камнем преткновения и источником одного из конфликтов. Слева – кухня, где Даша (Наталья Бочкарёва
) все также тщетно проявляет кулинарные «таланты». Дерматиновая дверь, лестница на второй этаж, шкафчики, тумбочки, постеры, все на своих местах. Во-вторых, закадровый смех, визитная карточка «Счастливы вместе», который был сделанным по всем законам американских ситкомов ремейком сериала «Женаты и с детьми
». В-третьих, само изображение, вдруг ставшее не привычным для современных проектов глянцевым (таким, как в первых «Букиных»), а теплым, ламповым, в точности как в середине 2000-х, когда семья Букиных впервые захватила эфир. Невероятно, но факт – такого ностальгического эффекта не удалось достигнуть еще не одному из восставших из пепла и небытия на волне тренда продолжений хитов «нулевых».
Еще одна дисфункциональная семья родом из Екатеринбурга – это Ткачевы, старшее поколение которых так и не может отпустить детей в свободное плавание. Наташа (Марина Васильева
) семь лет назад уехала из родного Екатеринбурга, чтобы стать архитектором в Москве. Сейчас она курирует ремонт типовых квартир в новостройках и уже почти год живет с 53-летним Михаилом (Максим Лагашкин
), которого не спешит знакомить с родственниками. Последние, кстати, крайне навязчивы и то и дело звонят Наташе по видеосвязи. Мама (Инга Оболдина
) хвастается свежевысаженными на балконе петуниями, но больше ругается на отца (Андрей Федорцов
), с которым прожила 30 лет, но тот, не выдержав постоянных упреков, не так давно ушел к романтичной соседке, самой молчаливой и невольной участнице распрей в доме Ткачевых. Сестра Наташи Надя (Дарья Руденок
) – тоже переживает не лучшие времена в браке с дальнобойщиком Димой (Никита Павленко
), который пока лишь теоретически заряжен на успех, что раздражает Надю, мечтающую о финансовом и семейном благополучии, но прозябающую в маленьком уральском городке Ирбите. И, как и мама, выплескивающую все свои жизненные проблемы по видеозвонкам Наташе. Сама Наташа вроде бы не напрягается ни из-за гиперобщительности членов своей семьи, ни из-за разницы в возрасте с Михаилом, который уже начинает переживать, что такой неравный брак не оценят консервативные уральские Ткачевы, и как минимум внешне остается самым адекватным представителем своего родового гнезда. К концу каждой серии она за кадром делает выводы о том, как возлюбить ближнего своего, даже если он или она постоянно грузят своими проблемами и не отпускают, несмотря на расстояния.
В отличие от Ткачевых, семья Пыжовых, несмотря ни на что, старается встречаться не онлайн, а оффлайн каждые праздники, которыми богат календарь. Наталья Николаевна (Мария Аронова
) и Виктор Васильевич (Виталий Хаев
) – счастливы вместе уже 30 лет, за которые они успели воспитать двух дочек. Старшая Лена (Анастасия Калашникова
) – умница, которая всего добилась сама, но особо не счастлива в любви. Младшая Юля (Яна Енжаева
) – разбитная красотка, которая привыкла, что всё ей достается само собой, так что даже на работу не спешит устраиваться, как и вступать в серьезные отношения, хотя влюбленный в нее еще с института Вова (Никита Павленко) своим упрямством все-таки добивается расположения красотки. «Праздники» не просто гиперболизированная комедия, а почти русская народная сказка с жирным намеком на то, что красных дней в отечественном календаре больше, чем рабочих. Именно тогда, а не во время будничной рутины семьи и проходят проверку счастьем да любовью, от которой, как известно, до ненависти один шаг. Большой режиссерский дебют актера Бориса Дергачева
, еще до сериала получивший полнометражный фильм
. На данный момент вышло уже два
сезона (финальные серии, кстати, тоже показывают на ТНТ на этой неделе), а сейчас полным ходом идут съемки третьего
.
Еще один проект, переживший уже несколько сезонов, на первый взгляд, не выглядит поистине семейным сериалом, однако с каждой новой серией и зрители, и главный герой постепенно погружаются в тяготы ограниченного социума. По сюжету бывший бандит Витя Громов по прозвищу Мясник (Михаил Пореченков
), давно завязавший с криминалом, бежит от проблем на случайном поезде, который привозит его в небольшой северный городок, где все друг друга знают. Жители Полярного, будто бы, и есть одна большая семья, которую Громов сначала не слишком приветствует, но от сезона к сезона проникается к ней, как к родной. Особенно с учетом того, что его любимой женщиной становится скромная Полина (Катерина Шпица
), мать-одиночка, воспитывающая сына-подростка Костю (Алексей Онежен
). С новой любовью связан один из самых комичных эпизодов «Полярного»: когда Костя взламывает электронный журнал, его маму и отчима Громова вызывают на школьное собрание, перед которым героиня Шпицы – так некстати – решила примерить латексный эротический костюм, где замкнуло молнию, так что пришлось идти в школу в нем и в шубе. Но обогревательные приборы в интерьерах северного города работают слишком хорошо, так что Полина не нашла ничего лучше, как уединиться в соседнем кабинете – вместе с Виктором, который и пытается снять с нее злосчастный костюм. Кто бы знал, что школа Полярного не только с успехом внедрила систему электронных журналов и дневников, распознающую малейшие хакерские атаки, но и оборудовала все кабинеты камерами видеонаблюдения, следящими даже за будущими семьями.
Один из самых свежих проектов ТНТ, который уже успешно отработал два
сезона и заполнил долгое время пустующую на отечественном телевидении нишу современной мелодрамы, интересной разным поколениям зрителей. Многие увидят в ней отсылки к «Дикому ангелу
» и другим – теперь уже классическим – латиноамериканским сериалам, где не обходится не только без семейных тайн, но и без социальной борьбы и любви между представителями разных экономических классов. Олигарх Сергей Воронцов (Александр Самойленко
) в особняке на Рублевке собирает всю свою семью – нынешнюю молодую жену (Серафима Соловьева
) и их совместных детей, а также двух бывших жен (Алёна Хмельницкая
и Анна Снаткина
) и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и «жить осталось недолго». Часть потенциальных наследников уже делит активы Воронцова, а другая – искренне пытается вернуть отца семейства к жизни, впрочем, не забывая и про свою. Действие сериала развивается по большей части в рублевском особняке, где удивительным образом страсти связаны даже не с деньгами, а с чувствами. Неудивительно, что помимо семьи Воронцовых главной героиней «Бедные смеются, богатые плачут» становится горничная Катя в исполнении Полины Денисовой
, в которую влюблен не только Миша Воронцов (Михаил Сотников
), но и его друг Даня (Андрей Гальченко
). Но Катя руководствуется не только чувствами, но и разумом, причем не только в делах сердечных. Во втором сезоне она пытается доказать старшему Воронцову, что не собирается вечно работать горничной, а вполне сможет стать профессиональным юристом, который однажды поможет семейному бизнесу.
День семьи
Новый сериал ТНТ рассказывает про Владимира (Александр Робак
) и Марину (Юлия Яблонская
), которые уже давно выполнили свой родительский долг и отправили дочь Иру (Марьяна Спивак
) и сына Колю (Арсений Робак
) во взрослую жизнь. Наконец-то пара может пожить для себя, но не тут-то было: Марина узнает о своей беременности. И это в 55 лет! Ира же воспитывает двух дочерей (Полина Савичева
и Марта Евстигнеева
) от первого брака вместе с новым мужем Семёном (Сергей Епишев
). Супруги решают заняться бизнесом и открыть собственный магазин сыра, но окажется, что быть индивидуальными предпринимателями – дело не из простых. А Коля только собирается жениться, но выбор невесты удивляет всех – парень делает предложение домработнице из средней Азии Аиде (Ойдин Юсупова
).
Сериал «День семьи» с 27 октября в 20:00 на ТНТ
.
«День семьи». ТВ-ролик
