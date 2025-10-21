Вышел лицом: Как выглядят новый сезон и новый герой сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Кино-Театр.Ру
21 октября 2025
В онлайн-кинотеатре Okko начался показ второго сезона российской адаптации турецкого хита — «Постучись в мою дверь в Москве». Интрига присутствовала еще до премьеры, ведь главную роль, владельца архитектурного бюро Сергея Градского, теперь предстоит играть Кириллу Дыцевичу, который сменил в этом образе покинувшего проект после первого сезона Никиту Волкова. Роль его возлюбленной, Саши Гордеевой, вновь досталась Лиане Грибе, которой, как и всем остальным персонажам, приходится реагировать на изменившийся облик молодого человека — и, как выясняется, авторы решили не заострять на этом внимание, а обыграть случившееся с юмором.

Постучись в мою дверь в Москве-2 (2025)

Сюжет российской адаптации в целом совпадает с турецкой версией — с поправкой на место действия. В первом сезоне Саша Гордеева случайно встречается с Сергеем Градским, из-за которого ей пришлось бросить учебу. Дело в том, что девушка осваивала профессию ландшафтного дизайнера, но фирма Градского лишила ее именной стипендии. Героиня, конечно, хочет добиться справедливости и отомстить, но месть уступает любви с первого взгляда — и вот Градский и Гордеева уже работают вместе, бесконечно выясняя отношения. В конце первого сезона из-за семейной тайны пара расстается, оставляя зрителей в недоумении и предвкушении.

Турецкий оригинал завоевал популярность во всем мире во много благодаря харизматичному актеру Керему Бюрсину, сыгравшему «робота» Серкана Болата с присущей ему иронией. В такого персонажа женская аудитория влюбляется сразу: эффектная внешность, внешняя холодность и насмешка в глазах — формула успеха, которая автоматически обеспечивает проекту и его адаптациям рейтинги и фанбазу. Многое, конечно, зависит от выбора актера, так что удастся ли новичку Дыцевичу то, что не получилось у предшественника, — повторить в российской версии успех Бюрсина — еще предстоит узнать.

Постучись в мою дверь в Москве-2 (2025)

«Роль Сергея Градского — это именно та роль, в которой я чувствую себя уверенно. Даже несмотря на то, что актерский коллектив уже сформировался к моменту запуска второго сезона, я рад, что меня тепло приняли и атмосфера на съемках была невероятно приятной и комфортной для нас всех. Некоторые сцены даже для меня стали сюрпризом, поэтому многие сюжетные повороты станут неожиданностью для всех», — рассказал в процессе сьемок Дыцевич.

«Ты что, постригся?», — именно так встречают «обновленного» Сергея Градского его друзья и коллеги, когда он возвращается в офис спустя месяц после драматичного расставания с Сашей в финале первого сезона. Еще пару замечаний о внешности, чтобы закрыть тему, — и все возвращается на круги своя. Что ж, неплохой и остроумный ход, вполне работающий в мире условностей и преувеличений, унаследованных от турецкого оригинала. Саша также появляется на работе, но она холодна — и предлагает Градскому теперь общаться по договору. Он завороженно глядит на девушку и подписывает, не глядя, так что условия контракта еще какое-то время останутся загадкой и для героя, и для зрителя. Сергей, у Дыцевича с еще более непроницаемым лицом, чем у Волкова, надеется вернуть отношения, а потому то и дело томно припадает к Саше в рапиде, приближает к ней лицо под романтичную музыку, ищет встреч и прикосновений. Она внешне непреклонна, грозит договором, за нарушения которого предполагаются какие-то наказания, и не подпускает Градского слишком близко — хотя, очевидно, что хочет.

Постучись в мою дверь в Москве-2 (2025)

Рядом со своими проблемами по-прежнему снуют подружки Саши в исполнении Александры Тулиновой, Юлии Сериной и Екатерины Шумаковой, а также команда Градского — его приятелей и коллег играют Влад Соколовский, Константин Белошапка, Илья Антоненко. Не обходится без откровенной комедии, за нее отвечают помощник Эдик (Эльдар Трамов), плетущий доморощенные интриги и уморительно переоценивающий свою значимость. Центральным событием первых эпизодов становится благотворительный вечер, организованный мамой Градского, Жанной (Екатерина Волкова), на котором девушки во главе с Сашей выступают моделями для дизайнерских нарядов, а друзья Сергея становятся лотами аукциона, в котором можно будет купить свидание с любым из них. Тут разыгрывается не одна драма: Сергей пытается «вырвать» у Саши свидание, пусть и своего рода шантажом и обманом, а она становится жертвой козней соперницы — некогда также состоявшая в отношениях с Градским пиарщица его фирмы Алина (Антонина Паперная) все еще надеется вернуть молодого человека, а потому готова пойти на любые хитрости, чтобы помешать Саше. Впрочем, все это скорее милые шалости, обязательная часть любого турдизи, а, следовательно, и его адаптации — настоящая драма разворачивается на фоне и пока только набирает обороты. Саша уже знает, кто виновен в смерти ее родителей, — и ей предстоит сообщить об этом тете Нине (Алика Смехова). Виновник же пока не подозревает, что его ждет — впрочем, ему хватает анекдотических проблем с женой и любовницей под кроватью. Еще более загадочным выглядят встречи Руслана, героя Константина Белошапки, с кем-то неизвестным — и зловещим.

Постучись в мою дверь в Москве-2 (2025)

Сменился у сериала и режиссерский состав — один из постановщиков, Павел Мак, старался, по его словам, работать по принципу «не испорти», взяв за основу стилистику и атмосферу первого сезона. «А дальше я уже точечно добавлял своих артистов и свои идеи. Актерский состав проекта просто роскошный! Конечно, они не сразу меня приняли: присматривались, пытались понять. Впрочем, это не заняло много времени, мы нашли общий язык и вместе активно включались в процесс. Наша самая главная задача решена: будет много любовных переживаний и перипетий, но Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба создали настоящую сказку на экране, у них получилось показать любовь», — рассказал Мак. Остается надеяться, что зритель, с нетерпением ожидавший продолжения истории, в эту сказку поверит, растворившись в пусть чужой, но любви.

Смотрите второй сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве» в онлайн-кинотеатре Okko с 20 октября.

«Постучись в мою дверь в Москве-2»

обсуждение >>
№ 7
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 21:55
Пожмякать Грибу приятно, но нужно и роль играть. читать далее>>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   22.10.2025 - 14:42
Однозначно вызывает интерес, как минимум из-за желания сравнить с оригинальной турецкой версией. Актеры неплохо подобраны, думаю, хотя бы раз стоит посмотреть. читать далее>>
№ 5
Мишель Ангельская (Омск)   22.10.2025 - 12:02
Никогда не любила турецкие сериалы. Но вот нашу русскую версию "Постучись в мою дверь" я, наверно, гляну... Вполне уверена, что будет не хуже. читать далее>>
№ 4
MJ2002 (Пермь)   22.10.2025 - 08:22
Я прям одним местом чувствовала, что выйдет у нас адаптация!)) Не, ну это правда круто! Такой крутой сериал адаптировать, снять с нашими актерами - ну супер, супер. Я буду смотреть 100%! читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   22.10.2025 - 04:15
Ну вот, теперь интересно, как Дыцевич справится с ролью - сможет ли затмить Волкова и Бюрсина? Сюжетные повороты обещают быть неожиданными, надо будет обязательно глянуть. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
ОККОремейкРоссийские сериалыТурецкое кино
персоны
Илья АнтоненкоКонстантин БелошапкаКерем БюрсинНикита ВолковЕкатерина ВолковаЛиана ГрибаКирилл ДыцевичПавел МакАнтонина ПапернаяЮлия СеринаАлика СмеховаВлад СоколовскийЭльдар ТрамовАлександра ТулиноваЕкатерина Шумакова
фильмы
Постучись в мою дверьПостучись в мою дверь в МосквеПостучись в мою дверь в Москве-2

"Постучись в мою дверь в Москве-2" (2025)
"Постучись в мою дверь в Москве-2" (2025)
"Постучись в мою дверь в Москве-2" (2025)
"Постучись в мою дверь в Москве-2" (2025)
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram