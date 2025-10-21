Вышел лицом: Как выглядят новый сезон и новый герой сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

В онлайн-кинотеатре Okko начался показ второго сезона российской адаптации турецкого хита — «Постучись в мою дверь в Москве». Интрига присутствовала еще до премьеры, ведь главную роль, владельца архитектурного бюро Сергея Градского, теперь предстоит играть Кириллу Дыцевичу, который сменил в этом образе покинувшего проект после первого сезона Никиту Волкова. Роль его возлюбленной, Саши Гордеевой, вновь досталась Лиане Грибе, которой, как и всем остальным персонажам, приходится реагировать на изменившийся облик молодого человека — и, как выясняется, авторы решили не заострять на этом внимание, а обыграть случившееся с юмором.
Сюжет российской адаптации в целом совпадает с турецкой версией — с поправкой на место действия. В первом сезоне Саша Гордеева случайно встречается с Сергеем Градским, из-за которого ей пришлось бросить учебу. Дело в том, что девушка осваивала профессию ландшафтного дизайнера, но фирма Градского лишила ее именной стипендии. Героиня, конечно, хочет добиться справедливости и отомстить, но месть уступает любви с первого взгляда — и вот Градский и Гордеева уже работают вместе, бесконечно выясняя отношения. В конце первого сезона из-за семейной тайны пара расстается, оставляя зрителей в недоумении и предвкушении.
Турецкий оригинал завоевал популярность во всем мире во много благодаря харизматичному актеру Керему Бюрсину
, сыгравшему «робота» Серкана Болата с присущей ему иронией. В такого персонажа женская аудитория влюбляется сразу: эффектная внешность, внешняя холодность и насмешка в глазах — формула успеха, которая автоматически обеспечивает проекту и его адаптациям рейтинги и фанбазу. Многое, конечно, зависит от выбора актера, так что удастся ли новичку Дыцевичу то, что не получилось у предшественника, — повторить в российской версии успех Бюрсина — еще предстоит узнать.
«Роль Сергея Градского — это именно та роль, в которой я чувствую себя уверенно. Даже несмотря на то, что актерский коллектив уже сформировался к моменту запуска второго сезона, я рад, что меня тепло приняли и атмосфера на съемках была невероятно приятной и комфортной для нас всех. Некоторые сцены даже для меня стали сюрпризом, поэтому многие сюжетные повороты станут неожиданностью для всех
», — рассказал в процессе сьемок Дыцевич.
«Ты что, постригся?», — именно так встречают «обновленного» Сергея Градского его друзья и коллеги, когда он возвращается в офис спустя месяц после драматичного расставания с Сашей в финале первого сезона. Еще пару замечаний о внешности, чтобы закрыть тему, — и все возвращается на круги своя. Что ж, неплохой и остроумный ход, вполне работающий в мире условностей и преувеличений, унаследованных от турецкого оригинала. Саша также появляется на работе, но она холодна — и предлагает Градскому теперь общаться по договору. Он завороженно глядит на девушку и подписывает, не глядя, так что условия контракта еще какое-то время останутся загадкой и для героя, и для зрителя. Сергей, у Дыцевича с еще более непроницаемым лицом, чем у Волкова, надеется вернуть отношения, а потому то и дело томно припадает к Саше в рапиде, приближает к ней лицо под романтичную музыку, ищет встреч и прикосновений. Она внешне непреклонна, грозит договором, за нарушения которого предполагаются какие-то наказания, и не подпускает Градского слишком близко — хотя, очевидно, что хочет.
Рядом со своими проблемами по-прежнему снуют подружки Саши в исполнении Александры Тулиновой
, Юлии Сериной
и Екатерины Шумаковой
, а также команда Градского — его приятелей и коллег играют Влад Соколовский
, Константин Белошапка
, Илья Антоненко
. Не обходится без откровенной комедии, за нее отвечают помощник Эдик (Эльдар Трамов
), плетущий доморощенные интриги и уморительно переоценивающий свою значимость. Центральным событием первых эпизодов становится благотворительный вечер, организованный мамой Градского, Жанной (Екатерина Волкова
), на котором девушки во главе с Сашей выступают моделями для дизайнерских нарядов, а друзья Сергея становятся лотами аукциона, в котором можно будет купить свидание с любым из них. Тут разыгрывается не одна драма: Сергей пытается «вырвать» у Саши свидание, пусть и своего рода шантажом и обманом, а она становится жертвой козней соперницы — некогда также состоявшая в отношениях с Градским пиарщица его фирмы Алина (Антонина Паперная
) все еще надеется вернуть молодого человека, а потому готова пойти на любые хитрости, чтобы помешать Саше. Впрочем, все это скорее милые шалости, обязательная часть любого турдизи, а, следовательно, и его адаптации — настоящая драма разворачивается на фоне и пока только набирает обороты. Саша уже знает, кто виновен в смерти ее родителей, — и ей предстоит сообщить об этом тете Нине (Алика Смехова
). Виновник же пока не подозревает, что его ждет — впрочем, ему хватает анекдотических проблем с женой и любовницей под кроватью. Еще более загадочным выглядят встречи Руслана, героя Константина Белошапки, с кем-то неизвестным — и зловещим.
Сменился у сериала и режиссерский состав — один из постановщиков, Павел Мак
, старался, по его словам, работать по принципу «не испорти», взяв за основу стилистику и атмосферу первого сезона. «А дальше я уже точечно добавлял своих артистов и свои идеи. Актерский состав проекта просто роскошный! Конечно, они не сразу меня приняли: присматривались, пытались понять. Впрочем, это не заняло много времени, мы нашли общий язык и вместе активно включались в процесс. Наша самая главная задача решена: будет много любовных переживаний и перипетий, но Кирилл Дыцевич и Лиана Гриба создали настоящую сказку на экране, у них получилось показать любовь
», — рассказал Мак. Остается надеяться, что зритель, с нетерпением ожидавший продолжения истории, в эту сказку поверит, растворившись в пусть чужой, но любви.
«Постучись в мою дверь в Москве-2»
