«Дорогой Вилли»: Социализм с человеческим лицом

С 23 октября в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION «Дорогой Вилли» — шпионский детектив, основанный на реальном эпизоде холодной войны. В конце 1960-х Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий) решает наладить контакт с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро), чтобы совместными усилиями снизить градус напряженности между соцблоком и капстранами. Прямому диалогу с идеологическим противником стремятся помешать не только американские партнеры, но и товарищи из Политбюро, считающие бряцанье оружием единственным достойным способом коммуникации. Автор идеи и сценарист Игорь Прокопенко (бессменный ведущий меметичной телепередачи «Военная тайна») более 20 лет собирал информацию о тайных переговорах «заклятых друзей» по обе стороны Берлинской стены. Удивительно, что при очевидном нажиме на документально подтвержденный героизм, ключевые герои сериала — неформальные «гонцы» Леонида Ильича к визави — избежали превращения в стойких Штирлицев, оставшись на экране обаятельными и умеренно противоречивыми раздолбаями.
Имена их неизвестны (точнее, засекречены), а подвиг бессмертен. В конце 1960-х советская резидентура получила информацию о подготовке масштабного нападения со стороны США: под видом обеспечения американские военных баз на территорию ФРГ собираются тайно завезти новейшие ракеты с ядерными боеголовками. Размещение такого оружия в подбрюшье отечества меняет расстановку сил на корню: подлетное время до Москвы сокращается до 15 минут, что драматически урезает возможности СССР на встречный удар. Политбюро ЦК КПСС почти единогласно решается на симметричный ответ: к побережью Флориды рвутся советские подлодки, уже вот-вот напишут и обнародуют ультиматум Вашингтону. Мир на пороге новой эскалации, в сравнении с которой Карибский кризис покажется сущим недоразумением. А у Леонида Ильича (Маковецкий) внука только что приняли в пионеры — ему надо учиться, смотреть кино про разведчиков и радоваться детству, а не прятаться в бомбоубежище от немирного атома. Еще вполне бодрый генсек решается на опасную для карьеры авантюру: секретные планы американских ястребов необходимо донести до канцлера ФРГ Вилли Брандта (Кяро). Он хоть и лидер недружественной страны, но человек порядочный: от имени немцев покаялся за преступления нацистов в Варшавском гетто (за что его многие ругают), неустанно рубится с оппозицией в парламенте (сплошь гитлеровскими недобитками) и с явным неудовольствием терпит попытки заокеанского союзника превратить ФРГ в военный лагерь.
Поговорить по телефону Брежнев и Брандт просто так не могут: за такой демарш им обоим светит политическая анафема. К счастью, у Леонида Ильича всё-таки находится один могущественный союзник, готовый поспособствовать наведению мостов с Западным Берлином. Глава КГБ Юрий Андропов (Игорь Черневич
) сводит генсека с переводчиком Славой Вардановым (Сергей Марин
). Прилежного чекиста из него не получилось — изгнали из комитета за связь с иностранной гражданкой, — но мастерство разведчика, несмотря на все прилагаемые усилия, не пропьешь. Тыла у внесистемного агента не будет: действовать придется под пристальным надзором не только ЦРУ, но и ни о чем не подозревающих бывших коллеги с Лубянки. Да и Штази (тайная полиция союзнической ГДР) тоже наверняка будет встревожена появлением в Берлине подозрительного русского. У оставшегося за скобками этой дипломатической игры Эриха Хонеккера тоже ведь есть свои интересы.
Недовольный гражданской жизнью Варданов соглашается на предложение и разрабатывает до святости простой план: его давний приятель, журналист Валерий Плетнев (Алексей Розин
), когда-то сидел в одном концлагере с влиятельным немецким газетным магнатом. Через это знакомство можно пробить аудиенцию у советника канцлера Эгона Бара (Мартин Джон Кук
), а уж он, если будет в хорошем настроении, передаст Брандту послание из Кремля. Зарядившись азербайджанским коньяком, Слава и Валера вылетают в Берлин спасать мир от ядерной войны. Наказ генсека превыше всего, но, садясь в самолет, суперагенты предвкушают не погони и перестрелки, а типичные интуристские радости: сувениры, дегустацию шнапса и познание запретных удовольствий загнивающего Запада. Речь, разумеется, о «Кока-Коле» и стриптизе — во всем остальном руссо туристо почти облико морале.
Заявленная в «Дорогом Вилли
» тема дипломатических интриг вроде бы серьезная, но подается с изрядной долей озорства: таких вольных героев не было ни в недавнем «ГДР
», ни в дидактическом «С чего начинается Родина
». Возгонкой державного пафоса в мини-сериале по сценарию Игоря Прокопенко (он же готовит на этом материале документальную книгу) и Дмитрия Новоселова
, что удивительно, не страдают. Напротив, в руках Владимира Щеголькова
оказался материал будто бы чуть-чуть фрондерский. Балагур Брежнев в исполнении Маковецкого объят сигаретным дымом, травит анекдоты о себе и вовсю иронизирует над советской геронтократией: «Не пугай! Тут все немолодые!»
Направленные им в Западный Берлин Джеймсы Бонды — ну чисто Лёлек и Болек
, воспринявшие внезапную командировку как праведный повод ненадолго слинять от жен и привезти из волшебного закордонья дефицитную санкционку (Звезду Героя тоже неплохо заиметь, но это необязательно). От вражеской разведки они предпочитают с комфортом прятаться в полуподвальных кабачках, отпугивая врагов перегаром и песнями советских композиторов. Если и дерутся, то с явной неохотой: они всё-таки не супермены, простые ребята в пальто на рыбьем меху. Утром после геройств их гарантированно разобьет мрачное похмелье.
Прототипы двух возрастных недорослей наверняка бы добро посмеялись над тем, как «Дорогой Вилли» задорно подтрунивает над их работой, — не со зла, конечно, а с целью раскрасить душный жанр шпионского детектива. За фигурой Варданова, жалостливо выпрашивающего у коллег деньги «до получки», прячется контрразведчик Вячеслав Кеворков. С него Юлиан Семенов
списал главного героя «ТАСС уполномочен заявить...
». Добродушный здоровяк Плетнев, бедовый и влюбчивый, отчего ходит на цыпочках вокруг супруги — уже третьей, — немудрено зашифрованный журналист, редактор «Известий» и «Советской культуры» Валерий Леднев. Оба и правда в конце 1960-х устанавливали неформальный канал связи между недружественными государствами, заложив основу для дальнейшей реализации «политики мирного сосуществования» (экранный Брежнев хвастается, что эта восхитительная формулировка пришла ему во время ночных раздумий). Хочется верить, что они при выполнении миссии вели себя чуточку сдержаннее: как минимум не лупили пьяных немцев в темных подворотнях и дворах.
Однако в качестве киногероев такие разведчики явно выигрывают у типично непроницаемых бойцов невидимого фронта, какими их обычно рисуют на телеэкране. Они могут себе позволить с открытым ртом глазеть на полураздетых девиц, объедаться берлинскими сосисками и даже всерьез раздумывать о побеге из социалистического рая — Варданов скомпрометировавшую его немку (Вильма Кутавичюте
) не забыл… «Дорогой Вилли» разрешает горемыке немного здорового диссидентства, потому что сразу дает понять: парень он всё-таки положительный. Как и его давний товарищ-журналист, как и сам генеральный секретарь, поставивший безопасность страны выше слепой гордости окружающих аппаратчиков. В сериале всё дышит наивом надвигающейся Разрядки, которую миру обеспечат не ядерная гонка и безликий политический истеблишмент, а такие вот смешноватые люди. С причудами (а у кого их нет?), но, несомненно, хорошие. А хорошие люди, как известно, всегда смогут договориться — и никакие заокеанские злюки не смогут этому помешать.
