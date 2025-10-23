«Дорогой Вилли»: Социализм с человеческим лицом

что почитать?

Телеканал подвел итоги года и анонсировал премьеры

«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках

Друзья по переписке: Сергей Маковецкий, Екатерина Федулова и Вильма Кутавичюте

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

Актриса рассказала о родственниках по материнской линии

Анна Пересильд наняла своего дедушку в качестве водителя

Сергей Градский и Саша Гордеева продолжают строить турецкую любовь в российской столице

Вышел лицом: Как выглядят новый сезон и новый герой сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами