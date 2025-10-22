Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мердо: Смерть в семье»: Папа может все, что угодно

Обзор сериалов >>
22 октября 2025
На Hulu начал выходить новый сериал в жанре тру-крайм — «Мердо: Смерть в семье» основан на событиях, случившихся не так давно, но уже ставших предметом изучения как журналистов и блогеров, так и документалистов. Свои мини-сериалы выпустили платформы HBO и Netflix, а теперь пришел черед художественного проекта. Рассказывающего — конечно, с долей вымысла, о чем предупреждают начальные титры — о могущественном клане из Южной Каролины, о вседозволенности, злоупотреблении алкоголем, чужими деньгами, запрещенными веществами и властью. И о цепочке смертей, которые с легкостью могли бы остаться нераскрытыми.

Мёрдо: Смерть в семье (2025)

Алекс Мердо (Джейсон Кларк) — преуспевающий юрист, сын прокурора и выходец из целой адвокатской династии, начало которой положил еще его дед, политик из Южной Каролины, в начале века XX века служивший прокурором четырнадцатого округа. Спустя десятилетия действие происходит все там же, а потомки идут по стопам прославленного родоначальника. В наши дни семья обитает в просторном загородном доме, трудовые будни Алекса в адвокатской конторе, которую он надеется возглавить после ухода на пенсию отца (Джералд МакРейни), перемежаются охотой с друзьями, рыбалкой, игрой на бильярде в подвале и прочими богатыми причудами. Прислуга готовиться к приему по случаю награждения деда Мердо очередной почетной грамотой, а старший сын Алекса, Бастер (Уилл Харрисон), сообщает, что поступил на юрфак престижного вуза. На первый взгляд, веет тотальным благополучием и беспечностью, однако, чем больше вглядываешься, тем больше трещин замечаешь на этом безупречном полотне.

Жена Алекса, Мэгги (Патрисия Аркетт), переживает, что муж вновь злоупотребляет таблетками, которые несколько лет назад привели к интрижке не стороне и чуть не стоили ему брака — и оказывается права, найдя в укромном месте большой пакет лекарств. Младший сын Пол (Джон Берхтольд) не расстается с бутылкой и в очередной раз попадает в автомобильную аварию, впрочем, не отделавшись даже штрафом. А якобы самостоятельное поступление Бастера омрачено всем известной информацией о том, что на том же факультете учился его отец — никто не говорит открыто, но все понимают, что фамилия и связи и тут сыграли свою роль. Всюду видны следы безграничного влияния Мердо, и даже самые принципиальные копы или сотрудники других государственных служб в итоге сдаются, соблазненные взятками и перспективой карьерного роста.

Мёрдо: Смерть в семье (2025)

Окончательно идиллию разрушает чудовищная морская авария: Пол и его друзья берут лодку Мердо, отправляются на прогулку и в ночной темноте врезаются в мост — в результате все получают относительно легкие травмы, однако одна из девушек бесследно исчезает, видимо, выпав за борт. Поиски длятся не одну неделю, в результате обнаружено тело, а свидетельские показания указывают на то, что за рулем, возможно, был Пол в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Алекс уверен, что дело, как всегда, удастся замять, потому беседует с семьями участников аварии, убеждая их придерживаться одной версии. Родители погибшей, впрочем, после обнаружения трупа дочери, не готовы так просто мириться со случившимся. Очень кстати в местной газете появляется новая молодая и амбициозная сотрудница (Бриттани Сноу), не местная, а потому ничего не знающая о Мердо — степень влияния семьи и связанные с ней многочисленные вроде бы несчастные случаи шокируют журналистку. И вскоре на первой полосе появляется статья о семье и возможной причастности Пола к гибели девушки.

Мёрдо: Смерть в семье (2025)

Чем все закончится, не секрет — всего пару лет назад Алекса, наконец, осудили по обвинению в двойном убийстве, которое станет одним из трагических финалов истории и которое в сериале служит прологом, предваряющим первый эпизод. Впрочем, кровь на руках Мердо появляется задолго до этого. В кадре мелькает самодельная табличка на обочине дороги, сообщающая о гибели здесь юноши по имени Стивен Смит. Его тело, якобы после автомобильной аварии, в 2015 году было обнаружено недалеко от дома Мердо, а его мать всю дорогу придерживалась версии о причастности Бастера, с которым Стивен учился в одной школе, к его смерти, хоть официально та и была признана несчастным случаем. Катастрофа с лодкой в сериале показана несколькими сумбурными флэшбеками, из которых ясно одно — Пол и впрямь был пьян и требовал прибавить скорость, несмотря на опасения остальных. Вскоре после этого нелепо — но опять же, не так уж и случайно — погибает домработница Мердо, Глория (Кэтлин Вилхойт). Падает с лестницы и разбивает голову о каменные ступени — ей пришлось тащить тяжелые чемоданы вернувшейся с отдыха на Багамах, в самый разгар скандала и после выхода статьи в газете, семьи. Никто из Мердо не удосуживается помочь женщине, долгие годы ухаживающей за домом и его обитателями. И такое пренебрежение и высокомерие сквозит во всем — и приводит к чудовищным перекосам. Улыбающийся, розовощекий, рыжеволосый добряк Алекс убеждает клиентов пойти на соглашение и получить выплаты вместо приговора их обидчиками — а потом присваивает деньги. Эти финансовые схемы, которых всплывет сотня, также станут частью предъявленного ему однажды обвинения.

Мёрдо: Смерть в семье (2025)

Нужны хоть сколько-нибудь положительные персонажи, которым можно сочувствовать, и авторы «Смерти в семье» неслучайно делают акцент на Мэгги и Поле — в каком-то смысле заложниках обстоятельств. Младший сын, на которого давно махнули рукой, списали со счетов, занимается активным самоуничтожением в тени старшего брата и всей династии. Терпит постоянные подколы отца, находя единственное утешение в алкоголе и агрессивных загулах — Джон Берхтольд похож в этом образе на загнанного зверька, с нездоровым румянцем, бегающими глазами, не переросший подростковый нигилизм и творящий бесчинства в неумелой попытке обратить на себя внимание и выместить хоть куда-то накопленную годами фрустрацию.

Мэгги в исполнении Патрисии Аркетт — бесконечно грустная женщина, маскирующая боль подыгрыванием супругу. В одной из сцен она знакомится в баре с незнакомкой своего возраста и напропалую врет той о своей жизни, выдавая желаемое и нереализованное за действительность. Конечно, все это нисколько не оправдывает молчаливое согласие всех членов семьи с беспределом, который творят некоторые ее члены — и даже незнание не освобождает от ответственности. Впрочем, Мэгги и Пол — все же жертвы, если говорить о том, как закончится их путь и как бесчеловечно и жестоко отплатит им муж и отец за верность клану.

«Мёрдо: Смерть в семье». Трейлер на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Киноман1985   25.10.2025 - 23:07
Нужно пометить на будущее. читать далее>>
№ 2
Лидия Мартин   23.10.2025 - 11:56
Ого! Я фанатка тру-крайма! Трейлер к сериалу уже посмотрела и... ну мне прям не терпится теперь заценить сам серик! Что-то мне подсказывает, что это офигенно. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 21:52
После трейлера решил, что буду смотреть. Актеры нравятся. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Книга рекордов Гина: Новый сезон «Монстра» — о самом кинематографичном маньяке
Смотреть онлайн: «Камбэк», «Дорогой Вилли» и продолжение «Ведьмака»
«Две могилы»: Бабушка нелегкого поведения
Зарубежные сериалы осени 2025: финал «Очень странных дел», вселенная Стивена Кинга и сатира автора «Во все тяжкие»
Увидимся позже: Как чистосердечное признание стало опровержимой уликой в «Запутанной истории Аманды Нокс»
Грибы и Альпы: кто есть кто во втором сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей»
«Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка
Поиск по меткам
HuluЗарубежные сериалыНаталия Григорьевапо реальным событиям
персоны
Патрисия АркеттДжон БерхтольдКэтлин ВилхойтДжейсон КларкДжералд МакРейниБриттани СноуУилл Харрисон
фильмы
Лоукантри: Династия МёрдоМёрдо: Смерть в семьеУбийства Мёрдо: Скандал в Южной Каролине

фотографии >>
"Мёрдо: Смерть в семье" (2025)
"Мёрдо: Смерть в семье" (2025)
"Мёрдо: Смерть в семье" (2025)
«Мердо: Смерть в семье»: Папа может все, что угодно фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.
Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Келли Роуэн
Жаклин Смит
Павел Травничек
Эйч Би Уорнер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен