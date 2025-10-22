«Мердо: Смерть в семье»: Папа может все, что угодно

На Hulu начал выходить новый сериал в жанре тру-крайм — «Мердо: Смерть в семье» основан на событиях, случившихся не так давно, но уже ставших предметом изучения как журналистов и блогеров, так и документалистов. Свои мини-сериалы выпустили платформы HBO и Netflix, а теперь пришел черед художественного проекта. Рассказывающего — конечно, с долей вымысла, о чем предупреждают начальные титры — о могущественном клане из Южной Каролины, о вседозволенности, злоупотреблении алкоголем, чужими деньгами, запрещенными веществами и властью. И о цепочке смертей, которые с легкостью могли бы остаться нераскрытыми.
Алекс Мердо (Джейсон Кларк
) — преуспевающий юрист, сын прокурора и выходец из целой адвокатской династии, начало которой положил еще его дед, политик из Южной Каролины, в начале века XX века служивший прокурором четырнадцатого округа. Спустя десятилетия действие происходит все там же, а потомки идут по стопам прославленного родоначальника. В наши дни семья обитает в просторном загородном доме, трудовые будни Алекса в адвокатской конторе, которую он надеется возглавить после ухода на пенсию отца (Джералд МакРейни
), перемежаются охотой с друзьями, рыбалкой, игрой на бильярде в подвале и прочими богатыми причудами. Прислуга готовиться к приему по случаю награждения деда Мердо очередной почетной грамотой, а старший сын Алекса, Бастер (Уилл Харрисон
), сообщает, что поступил на юрфак престижного вуза. На первый взгляд, веет тотальным благополучием и беспечностью, однако, чем больше вглядываешься, тем больше трещин замечаешь на этом безупречном полотне.
Жена Алекса, Мэгги (Патрисия Аркетт
), переживает, что муж вновь злоупотребляет таблетками, которые несколько лет назад привели к интрижке не стороне и чуть не стоили ему брака — и оказывается права, найдя в укромном месте большой пакет лекарств. Младший сын Пол (Джон Берхтольд
) не расстается с бутылкой и в очередной раз попадает в автомобильную аварию, впрочем, не отделавшись даже штрафом. А якобы самостоятельное поступление Бастера омрачено всем известной информацией о том, что на том же факультете учился его отец — никто не говорит открыто, но все понимают, что фамилия и связи и тут сыграли свою роль. Всюду видны следы безграничного влияния Мердо, и даже самые принципиальные копы или сотрудники других государственных служб в итоге сдаются, соблазненные взятками и перспективой карьерного роста.
Окончательно идиллию разрушает чудовищная морская авария: Пол и его друзья берут лодку Мердо, отправляются на прогулку и в ночной темноте врезаются в мост — в результате все получают относительно легкие травмы, однако одна из девушек бесследно исчезает, видимо, выпав за борт. Поиски длятся не одну неделю, в результате обнаружено тело, а свидетельские показания указывают на то, что за рулем, возможно, был Пол в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Алекс уверен, что дело, как всегда, удастся замять, потому беседует с семьями участников аварии, убеждая их придерживаться одной версии. Родители погибшей, впрочем, после обнаружения трупа дочери, не готовы так просто мириться со случившимся. Очень кстати в местной газете появляется новая молодая и амбициозная сотрудница (Бриттани Сноу
), не местная, а потому ничего не знающая о Мердо — степень влияния семьи и связанные с ней многочисленные вроде бы несчастные случаи шокируют журналистку. И вскоре на первой полосе появляется статья о семье и возможной причастности Пола к гибели девушки.
Чем все закончится, не секрет — всего пару лет назад Алекса, наконец, осудили по обвинению в двойном убийстве, которое станет одним из трагических финалов истории и которое в сериале служит прологом, предваряющим первый эпизод. Впрочем, кровь на руках Мердо появляется задолго до этого. В кадре мелькает самодельная табличка на обочине дороги, сообщающая о гибели здесь юноши по имени Стивен Смит. Его тело, якобы после автомобильной аварии, в 2015 году было обнаружено недалеко от дома Мердо, а его мать всю дорогу придерживалась версии о причастности Бастера, с которым Стивен учился в одной школе, к его смерти, хоть официально та и была признана несчастным случаем. Катастрофа с лодкой в сериале показана несколькими сумбурными флэшбеками, из которых ясно одно — Пол и впрямь был пьян и требовал прибавить скорость, несмотря на опасения остальных. Вскоре после этого нелепо — но опять же, не так уж и случайно — погибает домработница Мердо, Глория (Кэтлин Вилхойт
). Падает с лестницы и разбивает голову о каменные ступени — ей пришлось тащить тяжелые чемоданы вернувшейся с отдыха на Багамах, в самый разгар скандала и после выхода статьи в газете, семьи. Никто из Мердо не удосуживается помочь женщине, долгие годы ухаживающей за домом и его обитателями. И такое пренебрежение и высокомерие сквозит во всем — и приводит к чудовищным перекосам. Улыбающийся, розовощекий, рыжеволосый добряк Алекс убеждает клиентов пойти на соглашение и получить выплаты вместо приговора их обидчиками — а потом присваивает деньги. Эти финансовые схемы, которых всплывет сотня, также станут частью предъявленного ему однажды обвинения.
Нужны хоть сколько-нибудь положительные персонажи, которым можно сочувствовать, и авторы «Смерти в семье» неслучайно делают акцент на Мэгги и Поле — в каком-то смысле заложниках обстоятельств. Младший сын, на которого давно махнули рукой, списали со счетов, занимается активным самоуничтожением в тени старшего брата и всей династии. Терпит постоянные подколы отца, находя единственное утешение в алкоголе и агрессивных загулах — Джон Берхтольд похож в этом образе на загнанного зверька, с нездоровым румянцем, бегающими глазами, не переросший подростковый нигилизм и творящий бесчинства в неумелой попытке обратить на себя внимание и выместить хоть куда-то накопленную годами фрустрацию.
Мэгги в исполнении Патрисии Аркетт — бесконечно грустная женщина, маскирующая боль подыгрыванием супругу. В одной из сцен она знакомится в баре с незнакомкой своего возраста и напропалую врет той о своей жизни, выдавая желаемое и нереализованное за действительность. Конечно, все это нисколько не оправдывает молчаливое согласие всех членов семьи с беспределом, который творят некоторые ее члены — и даже незнание не освобождает от ответственности. Впрочем, Мэгги и Пол — все же жертвы, если говорить о том, как закончится их путь и как бесчеловечно и жестоко отплатит им муж и отец за верность клану.
