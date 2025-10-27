Из смутного времени в страну любви: захватывающие дорамы о Древнем Китае

что почитать?

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Актер больше не снимается в кино

«Я много работал, больше полувека»: Михаил Боярский объявил о завершении карьеры

Друзья по переписке: Сергей Маковецкий, Екатерина Федулова и Вильма Кутавичюте

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

Тренд на вышиванки и кокошники набирает обороты

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами