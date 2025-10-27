Из смутного времени в страну любви: захватывающие дорамы о Древнем Китае

«Орден цветов» — эксклюзив стриминга кино viju, где история Золушки разворачивается на фоне Великой империи Мин (Китай в XVII веке). Отношения принца Пань Юэ (Лю Сюэи) и простолюдинки Янь Цайвэй (Чжэн Хэхуэйцзы) переживают множества испытаний: вместе они расследуют убийства и сражаются с недоброжелателями, а героиня даже оказывается в чужом теле… Особую красоту сюжету добавляют, конечно, исторические декорации, в которых находят отражение богатая культура Китая давних времен. Мы решили вспомнить еще несколько сериальных хитов из Поднебесной, где события разворачиваются задолго до XXI века.
XVIII век, Империя Цин. Во дворец императора Цяньлуна
устраивается служанкой молодая Вэй Инло (У Цзиньянь
из «Двойника
»). Благодаря острому уму и хорошо подвешенному языку она начинает быстро подниматься в иерархии Запретного города
, однако не титулы и ранги интересуют девушку. Она готова трудиться в императорском гареме, чтобы расследовать смерть сестры и, возможно, отомстить за её убийство. Изящество китайской дорамы зиждется на контрастах: невероятная красота дворца и его обитателей против безжалостных придворных интриг, стремление Вэй Инло к справедливости против компромиссов с совестью, на которые ей приходится идти. «Покорение дворца Яньси» вписывается в корпус новейших хитов из Восточной Азии, вроде «Красной манжеты
» или «Монолога фармацевта
», где императорская резиденция напоминает целое государство и полнится захватывающими сюжетами.
Фан Сянь (Чжан Жоюнь
из «Эвакуации из XXI века
») — незаконнорожденный сын аристократа, которого скрывают в южной части империи Цин. Его воспитанием занимаются бабушка и телохранитель покойной матери-изобретательницы, поэтому юноша блестяще осваивает владение мечом и изготовление ядов. Правда, в этом ему помогают еще и воспоминания из другой эпохи — кажется, будущего. Ведь на самом деле Фан Сянь переродился в этом теле после смерти в XXI веке. Молодой человек отправляется в странствие, чтобы узнать правду о своем происхождении — и как связаны его жизни в империи Цин и современном Китае. Сериал Ван Цзюаня
, сценариста «Боевого континента
» и «Пути меча среди снегов
», основан на популярном веб-романе Мао Ни
и снискал большой успех как на родине (два приза Шанхайского телевизионного фестиваля), так и за её пределами (права на трансляцию купили в США, Японии и других странах). Захватывающий сюжет, где сталкиваются знания и ритуалы двух эпох, может заинтриговать поклонников не только костюмных дорам, но и историй о перерождениях, вроде японского хита «Реинкарнация безработного
».
Ван Сюань (Чжан Цзыи
из «Мемуаров гейши
») — своенравная наследница рода Чэн, живущих в городе Шанъян
. С детства она готовится к браку с возлюбленным принцем Ма Цзытанем (Тони Ян
из «Переправы
»), однако интересы клана вынуждают её стать женой генерала из крестьянского сословия Сяо Ци (Чжоу Ювэй
из «Легенды о героях
»). Поначалу девушка возмущена, но, наблюдая, как супруг заботиться об интересах народа, проникается к нему симпатией и начинает поддерживать в стремлении к переменам. Красочная и драматичная история о поисках баланса в политике и семейной жизни стала сериальным дебютом для суперзвезды Цзыи.
Конец IX века, поздний период империи Тан
. Ли Ни (Сюй Кай
из «Киберкраша
») — внук императора, который из-за напряженных отношений с отцом чувствует себя комфортнее с мечом в руках. Когда границам фамильных земель угрожает восстание, он возглавляет оборону в качестве генерала. В этом поединке его соперницей выступает отважная Цуй Линь (Цзин Тянь
из «Великой стены
»), дочь генерала Цуй И, сражающаяся за свободу инкогнито. Их поединки на поле брани и во время переговоров становятся началом противоречивого, но крепнущего чувства. Динамичную историю любви в исторических декорациях снял гонконгский умелец Стив Чэн
(«Неукротимый: Повелитель Чэньцин
», «Легенды
»). Через эффектные сражения, хлесткие диалоги и преодоление смуты в государстве они по-своему готовы проложить маршрут к счастливому будущему, где смогут быть вместе.
XI-XII века, великое царство Цзин
. С восхождением на престол юного императора Чжэнь Чжуна в стране начинается смута и борьба вельмож за власть. В этих непростых обстоятельствах растет сирота Мо Си (Чжан Нань
из «Моей любви и звезд
»), которую приютил дядя — чиновник шестого ранга. Другие родственники жестоки к сообразительной и независимой девушке, теплоту к ней проявляет лишь сестрица Бай Фэн Яо (Ван Юйвэнь
из фестивального хита «Слон сидит спокойно
»). Вместе им предстоит не только избежать нежеланного для девушки брака с полководцем Чэнь Вэньдэ (Сунь Ичжоу
из «Поразительного на каждом шагу
»), но и помочь молодому императору. Сериал режиссера Ван Вэя («Императорская кухня
», «Долгая песнь
») отличается не только редким сеттингом, но и акцентом на женской дружбе, благодаря чему сюжет звучит вдвойне актуально. Даже в самые смутные времена гармония начинается с взаимопонимания хотя бы нескольких человек.
«Орден цветов», как и другие дорамы из подборки, доступны для просмотра на стриминге кино viju
.
«Орден цветов»
обсуждение >>