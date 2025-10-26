«Splinter Cell: Караул смерти»: Другой Фишер — старый, но не бесполезный

На Netflix десантировался «Splinter Cell: Караул смерти» — экранизация культовой франшизы стелс-игр в анимационном формате. Показать новые приключения Сэма Фишера, агента секретной американской организации «Четвертый эшелон», взялся Дерек Колстад, создатель серии «Джон Уик», который и тут прибегает к ряду проверенных приемов. Как чувствует себя постаревший спецагент в новом мире, разбирался Сергей Сергиенко.
Агентесса «Четвертого эшелона» Зинния МакКена (Кирби Хауэлл-Батист
) провалила задание в Литве: увидев коллегу и возлюбленного мертвым, она потеряла контроль и скомпрометировала себя вместе со всей операцией. Начальство в лице Анны Гримсдоттир (Джанет Варни
) отправила МакКену к оперативнику в отставке Сэму Фишеру (Лив Шрайбер
), который может поделиться многолетним опытом и помочь выбраться из непростой ситуации. Сэму не с руки возвращаться с пенсии, однако его убеждает тот факт, что за новенькой охотятся бойцы ЧВК Displace International. Её основал Дугласом Шетландом (Кифф ВанденХойвел
) — в прошлом другом Фишера, а позднее — врагом, погибшим от его рук. Серьезный заговор, ставящий на кон тысячи жизней, ведет к дочери заклятого товарища и крестнице Сэма — Диане Шетланд. Тут уж не до отдыха.
Читать
Как видеоигры повлияли на кино
Создатели игровых адаптаций чаще всего двигаются по простому пути: переиначивают самые известные и популярные моменты, чтобы они смотрелись уместно без интерактивного элемента. «Караул» устроен иначе, вдобавок это прямой сиквел третьей части приключений Фишера, Splinter Cell: Chaos Theory. Знать детали стелс-экшена, вышедшего 20 лет назад, совершенно не обязательно: в сериале с помощью череды флешбэков расскажут все ключевые моменты, ведущие к событиям «Караула». Шаг тем не менее интересный и довольно свежий: редко кто из авторов пытается вплести собственную историю в общий канон.
Очевидным следствием подхода оказывается откровенно преклонный возраст Сэма: ему под 70, в отросших бороде и волосах куда больше соли, чем перца, однако двигаться, как в молодости, всё это не мешает. Порой он даже более резвый: в играх Фишер всё чаще прибегал к скрытым действиям и старался обезвреживать неприятелей без летального исхода, а вот в «Карауле» совершенно не чурается кровавой расправы. Уже в первом эпизоде хватает брутальных экшн-сцен, в которых не только умирают бойцы недружественной ЧВК, но и получают ранения сами агенты — как Сэм, так и Зинния, явно отвечающая в сериале за привлечение более молодых зрителей, не знакомых с первоисточником.
Читать
Лисы не то, чем кажутся: шесть ключей к пониманию Silent Hill f
Для тех, кто знаком с франшизой, боевые эпизоды в сериале будут смотреться несколько неожиданно: Splinter Cell традиционно ассоциируется с секретными операциями и «взрослым» шпионажем. Лишь в последних — не очень-то тепло принятых — частях создатели отошли от концепции в сторону более привычных перестрелок и грубого насилия. Тем интереснее, что «Караул» разворачивается именно в этой парадигме. Видимо, сказалось то, что шоураннером выступил Дерек Колстад
: местами бои напоминают о «Джоне Уике
» с поправкой на анимационную природу новинки. Доходит до смешного: например, Сэм обзавелся милым псом с кличкой Кайдзю (мстить за него не придется — четвероногий жив-здоров).
Пополнение в лице МакКены вышло удачным: девушка отличается взрывным характером и готова идти наперекор приказам, что роднит её с Сэмом, который тоже славился нетерпением и отсутствием субординации. В сериале даже подсвечивают, что Фишер неоднократно уходил в «самоволку», чтобы спасти Дугласа Шетланда из передряг, часто — с риском для жизни и статуса операции. Зинния действует аналогичным образом, что помогает агентам быстро найти общий язык, а в ключевые моменты — действовать как одно целое. Причем оба движимы в том числе травмами, играющими важную роль в повествовании.
Читать
«Возвращение в Сайлент Хилл» и другие игровые экранизации 2025 года
«Караул» начинается на мрачной ноте — со смерти возлюбленного МакКены — и почти не выныривает из ощущения сплина. И Сэм, и Зинния то и дело рефлексируют произошедшее, стараясь при этом не терять из виду актуальные цели. Выходит с переменным успехом: агентесса, к примеру, легко теряет голову при виде убийц бойфренда, а ветеран не без труда примиряется с мыслью, что Диана может быть злодейкой. Общее настроение крайне удручающее, что отлично работает на атмосферу давящего и немного параноидального шпионского триллера. Авторы то и дело скармливают зрителю всё новые сюжетные крючки, половина которых ведут к тупикам и неверным выводам.
Даже удивительно, что с таким багажом «Караул» умудряется предложить безликий по меркам франшизы дуэт злодеев: кроме Дианы, важную роль играет её сводный брат, также скрывающий пару тузов в рукаве. Родственники преимущественно пассивны и мало участвуют в сюжете: экранное время занимают их подчиненные, то и дело втыкающие палки в колеса «Четвертому эшелону», пока Шетланды ходят по тусовкам и спокойно ведут телефонные переговоры.
Читать
«Выход 8» — японский триллер-головоломка по мотивам игрового хита
Экшн хотелось бы похвалить, но есть серьезное «но»: анимация шоу. «Караул» выделяется на фоне большинства проектов Netflix, поскольку авторы не прибегли к помощи корейских мультипликаторов и смогли предложить «западный» стиль, однако качество местами откровенно хромает. Видно, что команда шла на многочисленные ухищрения — от ротоскопирования до банальной перекладки, — чтобы срезать углы и то ли уложиться в дедлайны, то ли сэкономить на производстве. Не помогает и определенная безликость: «Караул» выглядит… стандартно, что на фоне необычного контрастного визуала в играх кажется большим шагом назад.
Однако анимация не сильно мешает просмотру, как и выбранный Колстадом более «драйвовый» тон. «Караул» вышел довольно увлекательным и свежим зрелищем: да, у него хватает недостатков как технического, так и сценарного характера, но в целом он скорее впечатляет. Еще и умудряясь удивить в самом финале по-настоящему неожиданным поворотом. На этом фоне нельзя не порадоваться новости о продлении на второй сезон: после череды провальных и спорных анимационных шоу Netflix наконец-то берется за ум. Глядишь, и игры подтянутся: Сэм не брался за миссии больше десяти лет. Как будто пора бы.
«Splinter Cell: Караул смерти». Трейлер на английском языке
обсуждение >>