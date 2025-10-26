Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Splinter Cell: Караул смерти»: Другой Фишер — старый, но не бесполезный

Обзор сериалов >>
26 октября 2025
На Netflix десантировался «Splinter Cell: Караул смерти» — экранизация культовой франшизы стелс-игр в анимационном формате. Показать новые приключения Сэма Фишера, агента секретной американской организации «Четвертый эшелон», взялся Дерек Колстад, создатель серии «Джон Уик», который и тут прибегает к ряду проверенных приемов. Как чувствует себя постаревший спецагент в новом мире, разбирался Сергей Сергиенко.

Splinter Cell: Караул смерти (2025)

Агентесса «Четвертого эшелона» Зинния МакКена (Кирби Хауэлл-Батист) провалила задание в Литве: увидев коллегу и возлюбленного мертвым, она потеряла контроль и скомпрометировала себя вместе со всей операцией. Начальство в лице Анны Гримсдоттир (Джанет Варни) отправила МакКену к оперативнику в отставке Сэму Фишеру (Лив Шрайбер), который может поделиться многолетним опытом и помочь выбраться из непростой ситуации. Сэму не с руки возвращаться с пенсии, однако его убеждает тот факт, что за новенькой охотятся бойцы ЧВК Displace International. Её основал Дугласом Шетландом (Кифф ВанденХойвел) — в прошлом другом Фишера, а позднее — врагом, погибшим от его рук. Серьезный заговор, ставящий на кон тысячи жизней, ведет к дочери заклятого товарища и крестнице Сэма — Диане Шетланд. Тут уж не до отдыха.

Читать Как видеоигры повлияли на кино
Создатели игровых адаптаций чаще всего двигаются по простому пути: переиначивают самые известные и популярные моменты, чтобы они смотрелись уместно без интерактивного элемента. «Караул» устроен иначе, вдобавок это прямой сиквел третьей части приключений Фишера, Splinter Cell: Chaos Theory. Знать детали стелс-экшена, вышедшего 20 лет назад, совершенно не обязательно: в сериале с помощью череды флешбэков расскажут все ключевые моменты, ведущие к событиям «Караула». Шаг тем не менее интересный и довольно свежий: редко кто из авторов пытается вплести собственную историю в общий канон.

Splinter Cell: Караул смерти (2025)

Очевидным следствием подхода оказывается откровенно преклонный возраст Сэма: ему под 70, в отросших бороде и волосах куда больше соли, чем перца, однако двигаться, как в молодости, всё это не мешает. Порой он даже более резвый: в играх Фишер всё чаще прибегал к скрытым действиям и старался обезвреживать неприятелей без летального исхода, а вот в «Карауле» совершенно не чурается кровавой расправы. Уже в первом эпизоде хватает брутальных экшн-сцен, в которых не только умирают бойцы недружественной ЧВК, но и получают ранения сами агенты — как Сэм, так и Зинния, явно отвечающая в сериале за привлечение более молодых зрителей, не знакомых с первоисточником.

Читать Лисы не то, чем кажутся: шесть ключей к пониманию Silent Hill f
Для тех, кто знаком с франшизой, боевые эпизоды в сериале будут смотреться несколько неожиданно: Splinter Cell традиционно ассоциируется с секретными операциями и «взрослым» шпионажем. Лишь в последних — не очень-то тепло принятых — частях создатели отошли от концепции в сторону более привычных перестрелок и грубого насилия. Тем интереснее, что «Караул» разворачивается именно в этой парадигме. Видимо, сказалось то, что шоураннером выступил Дерек Колстад: местами бои напоминают о «Джоне Уике» с поправкой на анимационную природу новинки. Доходит до смешного: например, Сэм обзавелся милым псом с кличкой Кайдзю (мстить за него не придется — четвероногий жив-здоров).

Splinter Cell: Караул смерти (2025)

Пополнение в лице МакКены вышло удачным: девушка отличается взрывным характером и готова идти наперекор приказам, что роднит её с Сэмом, который тоже славился нетерпением и отсутствием субординации. В сериале даже подсвечивают, что Фишер неоднократно уходил в «самоволку», чтобы спасти Дугласа Шетланда из передряг, часто — с риском для жизни и статуса операции. Зинния действует аналогичным образом, что помогает агентам быстро найти общий язык, а в ключевые моменты — действовать как одно целое. Причем оба движимы в том числе травмами, играющими важную роль в повествовании.

Читать «Возвращение в Сайлент Хилл» и другие игровые экранизации 2025 года
«Караул» начинается на мрачной ноте — со смерти возлюбленного МакКены — и почти не выныривает из ощущения сплина. И Сэм, и Зинния то и дело рефлексируют произошедшее, стараясь при этом не терять из виду актуальные цели. Выходит с переменным успехом: агентесса, к примеру, легко теряет голову при виде убийц бойфренда, а ветеран не без труда примиряется с мыслью, что Диана может быть злодейкой. Общее настроение крайне удручающее, что отлично работает на атмосферу давящего и немного параноидального шпионского триллера. Авторы то и дело скармливают зрителю всё новые сюжетные крючки, половина которых ведут к тупикам и неверным выводам.

Splinter Cell: Караул смерти (2025)

Даже удивительно, что с таким багажом «Караул» умудряется предложить безликий по меркам франшизы дуэт злодеев: кроме Дианы, важную роль играет её сводный брат, также скрывающий пару тузов в рукаве. Родственники преимущественно пассивны и мало участвуют в сюжете: экранное время занимают их подчиненные, то и дело втыкающие палки в колеса «Четвертому эшелону», пока Шетланды ходят по тусовкам и спокойно ведут телефонные переговоры.

Читать «Выход 8» — японский триллер-головоломка по мотивам игрового хита
Экшн хотелось бы похвалить, но есть серьезное «но»: анимация шоу. «Караул» выделяется на фоне большинства проектов Netflix, поскольку авторы не прибегли к помощи корейских мультипликаторов и смогли предложить «западный» стиль, однако качество местами откровенно хромает. Видно, что команда шла на многочисленные ухищрения — от ротоскопирования до банальной перекладки, — чтобы срезать углы и то ли уложиться в дедлайны, то ли сэкономить на производстве. Не помогает и определенная безликость: «Караул» выглядит… стандартно, что на фоне необычного контрастного визуала в играх кажется большим шагом назад.

Splinter Cell: Караул смерти (2025)

Однако анимация не сильно мешает просмотру, как и выбранный Колстадом более «драйвовый» тон. «Караул» вышел довольно увлекательным и свежим зрелищем: да, у него хватает недостатков как технического, так и сценарного характера, но в целом он скорее впечатляет. Еще и умудряясь удивить в самом финале по-настоящему неожиданным поворотом. На этом фоне нельзя не порадоваться новости о продлении на второй сезон: после череды провальных и спорных анимационных шоу Netflix наконец-то берется за ум. Глядишь, и игры подтянутся: Сэм не брался за миссии больше десяти лет. Как будто пора бы.

«Splinter Cell: Караул смерти». Трейлер на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сэм Фишер из игровой серии Splinter Cell заговорит голосом Лева Шрайбера
«Джон Уик 4»: Сизифов труп
«Джон Уик»: Не грусти — пристрели
Дерек Колстад превратит Dungeons & Dragons в сериал
Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал
Поиск по меткам
NetflixАнимацияЗарубежные сериалыигрыСергей СергиенкоЭкранизация
персоны
Дерек КолстадКирби Хауэлл-БатистЛев Шрайбер
фильмы
Splinter Cell: Караул смертиДжон Уик

фотографии >>
"Splinter Cell: Караул смерти" (2025)
"Splinter Cell: Караул смерти" (2025)
"Splinter Cell: Караул смерти" (2025)
"Splinter Cell: Караул смерти" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.
Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.
Феликс Дадаев
23 октября ушёл из жизни актёр Феликс Дадаев.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Келли Роуэн
Жаклин Смит
Павел Травничек
Эйч Би Уорнер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен