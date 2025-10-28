Кино-Театр.Ру
«Оно» самое: С чего начинается новый сериал по роману Стивена Кинга о клоуне из городка Дерри

28 октября 2025
На канале HBO и стриминге HBO Max вышел первый эпизод сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» — приквела экранизаций романа Стивена Кинга «Оно», снятого и написанного режиссером обоих фильмов Андресом Мускетти. Действие сериала происходит в 1962 году, почти за три десятилетия до событий первой части хоррор-дилогии — клоун Пэннивайз, которого и здесь сыграл Билл Скарсгард, не спешит появляться на экране, однако кровавых ужасов, к приятному удивлению весьма старомодных, хватает и без него.

Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025)

Кого только нет в темном зале кинотеатра: целующиеся парочки, сурово взирающие на них добропорядочные матроны, семьи с детьми — и безбилетник Мэтти, нервно вперившийся в экран и, несмотря на подростковый возраст, держащий во рту соску. Внезапно луч фонарика освещает его лицо, мальчик бежит прочь, в очередной раз спасаясь от контролера. В фойе ему удается улизнуть благодаря ровеснице Ронни, работающей в буфете — вместе с папой-охранником Хэнком они пускают контролера по ложному следу. Выбравшись, Мэтти ловит попутку, внутри машины — приветливая семья, которая обещает отвезти его подальше от Дерри, куда парень явно не хочет возвращаться.

По пути, однако, начинает твориться нечто невообразимое: милые мама, папа, дочка и сын ведут себя странно, отчего-то вновь въезжая в город, откуда Мэтти так мечтает сбежать, у беременной, как оказывается, женщины начинаются роды, и на свет появляется крылатый зубастый младенец. С тех пор мальчика никто не видел — спустя пять месяцев его знакомые вспоминают, как несправедливо порой вели себя с Мэтти. И стоит им заговорить об исчезнувшем приятеле, как один из сверсников, Тедди, слышит его голос откуда-то из канализации и видит жуткие образы, которые то ли реальны, то ли чудятся. И не он один — голос пропавшего зовет из ванной и девочку Лилли, и ту самую Ронни, спасшую его в кинотеатре в роковую ночь. Собравшись вместе и поделившись страхами и мыслями, ребята отправляются на поиски Мэтти.

Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025)

Авторы, конечно, нагнетают: пока зрители нервно кусают локти в предвкушении появления Билла Скарсгарда в образе одного из самых пугающих клоунов в истории кино и литературы, «Оно» не торопится раскрывать все карты, демонстрируя, что и без Пэннивайза в штате Мэн хватает чудовищ. И не всегда сверхъестественных. Кинговская атмосфера хоррора на грани мистики и реализма обрастает плотью с помощью не только истории о мальчике, взывающем из канализации и тянущим к друзьям кровавые пальцы из сливного отверстия, но и вполне понятных и осязаемых страхов, еще и маркирующих эпоху (и не одну) — в данном случае речь о холодной войне и расизме.

Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025)

Закадычный друг Тэдди, Фил, одержим теориями заговора и неизбежным скорым апокалипсисом, в школьном коридоре раздают листовки-памятки о действиях в случае ядерного удара, на окраине Дерри располагает военная база — на нее-то и прибывает служить чернокожий майор Лерой Хэнлон (Джован Адепо), сразу же подмечающий весьма холодный прием со стороны новых подчиненных, связанный, очевидно, с его цветом кожи. С подобными же проблемами сталкиваются и Ронни с отцом, хотя никто и не говорит прямо — сегрегация де-юре не существует, но де-факто все по-прежнему определяется цветом кожи. Дерри бурлит изнутри, внешняя угроза и внутренние конфликты подпитывают благодатную провинциальную почву. В этом месте ретро-истории не нужны дополнительные детали, чтобы стать актуальной — все повторяется или вовсе не прекращалось, что весьма символично для романа «Оно».

Оно: Добро пожаловать в Дерри (2025)

Не менее интересно и то, как Мускетти обращается с жанром и с формой — в этот раз «Оно» выглядит по-хорошему старомодным ужастиком, в котором сразу же начинается кровопролитие, появляются пугающие образы, вроде лампы из человеческой кожи и зубастого мутанта-младенца с перепончатыми крыльями. Социальный, поп-культурный, психологический подтекст не превалируют и не давят на зрителя, не превращают хоррор в модный интеллектуальный артхаус, а идут рука об руку с добротным визуальным террором, выглядящим при этом не искусственным и компьютерным, а стилизованным под нечто кукольное и архаичное, куда более осязаемое, а оттого и пугающее в разы сильнее.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри». Трейлер №3 на английском языке

Поиск по меткам
Зарубежные сериалыНаталия ГригорьеваприквелХоррор
персоны
Джован АдепоСтивен КингАндрес МускеттиБилл Скарсгард
фильмы
ОноОно 2Оно: Добро пожаловать в Дерри

фотографии >>
"Оно: Добро пожаловать в Дерри" (2025)
"Оно: Добро пожаловать в Дерри" (2025)
"Оно: Добро пожаловать в Дерри" (2025)
"Оно: Добро пожаловать в Дерри" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

