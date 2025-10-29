«Чудо»: Сапогом по алкоголизму

В онлайн-кинотеатре Premier выходит «Чудо» — сериальный дебют режиссера Антона Богданова, который впервые показали на фестивале «Пилот» летом 2025 года. Главный герой, непутевый полицейский, внедряется в группу анонимных алкоголиков, которой руководит бывший криминальный авторитет. Многообещающую комедийно-криминальную завязку подкрепляет солидный актерский состав во главе с Филиппом Янковским, Данилой Стекловым, Юлией Хлыниной и Степаном Девониным. Помимо очевидно развлекательной функции у сериала, кажется, есть и весьма осязаемый социальный потенциал, ведь каждый эпизод символизирует один из шагов программы реабилитации зависимых и наглядно, хоть зачастую и в абсурдном ключе, демонстрирует, как работает подобная схема. Даже на тех, кто и не знал, что у него есть проблемы.
В городе Электроспас намечается событие федерального масштаба – выставка в местном музее, главным экспонатом которой должен стать драгоценный кубок Василия Шуйского. Ожидаются важные гости и предельное внимание «сверху», но есть проблема – еще в 90-х ценный артефакт был похищен бандой Василия Сапогова по кличке Сапог. Операция по спасению экспоната завершилась возращением подделки, которая долгие годы выставлялась под видом оригинала – но теперь этот фокус не пройдет. И местной полиции нужно в кратчайшие сроки вернуть настоящий кубок. Для этого решено внедрить оперативника в клуб анонимных алкоголиков «Чудо», организованный ушедшим на покой от криминала Сапогом.
Первый блин выходит комом — мало того, что полицейский под прикрытием слишком сильно вживается в роль, так еще и попадает в больницу после того, как его сбивает на машине лейтенант, по совместительству без пяти минут зять начальника отделения, Денис Орлов (Данил Стеклов). Впрочем, это всем, кроме него, на руку – парень совсем отбился от рук и погряз в коррупции, что раздражает даже его далеко не безгрешного руководителя. Обманутый известием о том, что тот, кого он сбил, якобы погиб, Орлов вынужден занять его место. Группа «Чудо» достаточно разношерстная – тут и солидный бизнесмен, и молодая девушка-аниматор Катя (Юлия Хлынина), и скромная библиотекарша (Алина Ходжеванова), и подельник Сапога, мордоворот с парадоксальным прозвищем Снежок (Антон Ескин), и розовощекий активист Игорь (Степан Девонин), и даже скучающая пенсионерка в поисках общения – так что появление дерзкого новичка никого не удивляет. Но не выдать себя и не провалить задание оказывается не так уж и просто, ведь Сапог не растерял былой хватки, а выздоравливающие алкоголики теперь не дают прохода.
Каждая из серий озаглавлена как один из 12 шагов программы выздоровления, которую практикуют анонимные алкоголики – и это станет для Дена дорогой не только к заветному кубку, но и к исцелению, пусть не от той зависимости, которой страдают остальные члены группы, но от не менее деструктивных проблем, отравляющих жизнь и ему, и окружающим. Впрочем, до этого еще дожить нужно, что само по себе непросто. Несмотря на умиротворяющую атмосферу собраний, которые регулярно проводит просветленный Сапог, их участники сражаются с личными демонами на регулярной основе. Приглянувшаяся Дену Катя не может вернуться на работу, откуда ее выгнали с волчьим билетом за пьянку, и не может поставить точку в отношениях с мужем-собутыльником. Библиотекарша Лида не может купить свежий лаваш у положившего на нее глаз галантного ухажера-армянина, так как путь к его булочной лежит через вино-водочный отдел, где девушка наизусть знает расположение всех товаров на полках – гуманитариями живется непросто. Чересчур динамичный Игорь не дает Орлову прохода, требуя выбрать его в качестве наставника и хвастаясь своими успехами в исцелении – навязчивость, конечно, не порок, а вот с чрезмерным употреблением алкоголя Игорь не факт, что справился, и в какой-то момент окажется на грани срыва. Еще и Сапогов – кремень, к которому так просто не подберешься. Выяснив, что злополучный кубок может быть закопан на даче у молодой незнакомки, к которой бандит периодически наведывается, Орлов с коллегами ходят вокруг нее кругами – так Ден попадает не только в алкогольный и криминальный, но еще и в любовный водоворот. Количество зазноб растет в геометрической прогрессии.
Остроумная комедия положений развивает бешеную скорость и рассыпается перед зрителем чередой комичных ситуаций, сериями сюрреалистичных диалогов и целым ворохом колоритных персонажей – есть второстепенные, создающие забавную массовку, есть костяк, и в этом случае у каждого вырисовывается собственная линия. Не забывают авторы и про выбывшего из игры предшественника Орлова, который из травматологии перебирается прямиком в психушку, пребывая в алкогольном делирии. К слову, ситуативных шуток и сценок в избытки – конечно, все утрированно, но в целом отражает, думается, реальное положение дел зависимых. Страх сорваться соседствует с неудержимым желанием выпить, на пути к трезвости встают препятствия в виде церковного кагора, армянского застолья и гигантской бутылки виски на «качелях» — попытки не сорваться приводят к хаосу и постоянно угрожают полицейской операции, но контролировать процесс Орлову удается с трудом.
За всем этим аттракционом юмора скрывается и серьезная, мелодраматичная нота – смех становится не просто способом защиты от слишком уж серьезного разговора, способного утомить и отпугнуть зрителя, но и несет терапевтическую функцию. Как будто бы проще и веселее ассоциировать себя с непутевыми персонажами «Чуда», трогательными, надоедливыми, нелепыми, слабыми, но в то же время невероятно сильными людьми, уже точно сделавшими один из главных шагов – «признать проблему».
Самым неоднозначными героем остается Василий Сапогов с его внешностью интеллигента и замашками вора в законе, ведь с алкоголем-то он, может, и завязал, а вот завязал ли с криминальными делами – вопрос. Филипп Янковский играет жесткого, резкого, не лишенного весьма изощренного чувства юмора и не чурающегося никаких методов работы почти гуру, в чьем поджаром теле бьется горячее и любящее сердце. И у таких бывают слабости, что уж говорить про остальных. Впрочем, слабости ли? Всю дорогу равнодушный к чужим переживаниям, закаленный, а скорее зачерствевший еще в детстве благодаря «стараниям» холодного отца-милиционера, по стопам которого он пошел, но так и не дождался похвалы и одобрения, Орлов делает шаги не только в сторону выполнения задания, но и незаметно в направлении собственного исцеления — чудо же.
