Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония»

Обзор сериалов >>
31 октября 2025
На зарубежном стриминге Hulu завершился пятый сезон ироничного детектива «Убийства в одном здании», в котором троица соседей в исполнении Стива Мартина, Селены Гомес и Мартина Шорта расследует преступления, происходящие в их нью-йоркском ЖК «Аркония», и записывает об этом популярный подкаст. В вымышленной звуковой версии «Убийства в одном здании» – захватывающий и вполне серьезный тру-крайм, в реальном же сериале каждый сезон представляет собой пародию на тот или иной жанр кинематографа или даже шире – аудиовизуального искусства. И в пятом сезоне, увы, заигрывание с криминальной сагой, будь то Коппола, Скорсезе или братья Коэн, абсолютно не удалось.

«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония»
фото: 20th Century Fox Television, 20th Television, Rhode Island Ave. Productions

«Убийства в одном здании» начинались с классического, почти пенсионерского, детектива, когда случайные соседи – редко снимающийся актер Чарльз-Хейден Сэвидж (Мартин, выступающий еще и одним из шоураннеров проекта), отлученный от Бродвея режиссер Оливер Патнэм (Шорт) и так и не нашедшая свое призвание Мейбл (Гомес) – вдруг сошлись характерами на почве смерти, произошедшей в их престижном многоэтажном комплексе. Первый сезон даже сохранял все задатки герметичного детектива про убийство в одном здании, где подозреваемыми являются примерно все, кто находился в этом ЖК в момент смерти жертвы. Художественное решение первого сезона тоже было под стать жанру: никто даже не пытался играть в концептуальный триллер, а с намеренно удивленной манерой реагировал на каждую новую улику и обязательный крючок, оставляемый в финале очередной серии.

Читать также Рецензия на четвертый сезон сериала «Убийства в одном здании»
Сюжетные крючки от сезона к сезону сохранялись, однако после успеха первых «Убийств» создатели сериала стали еще и экспериментировать с забытыми во времена хай-концепта чистыми жанрами всех видов изобразительного искусства. Вслед за классическим детективом в духе Агаты Кристи во втором сезоне жители «Арконии» погружаются в расследование почти искусствоведческое, сродни романам Дэна Брауна, в третьем оказываются в мюзикле и бродвейских хитросплетениях судеб, а в четвертом уже на Голливудских холмах, где собираются снимать сериал по мотивам популярного подкаста «Убийства в одном здании». Постмодернизм и метаирония отягощаются даже киношными воплощениями соседей в лице Зака Галифианакиса (Оливер), Юджина Леви (Чарльз) и Евы Лонгории (Мэйбл), сцены напоминают вестерны Серджио Леоне, а жертвой становится многолетняя дублерша Чарльза – Сааз (Эми Райан). Казалось бы, кино как искусство наконец закольцевалось в сериале «Убийства в одном здании», но хорошие рейтинги снова и снова заставляют продлевать симпатичный проект на все новые и новые сезоны: после завершившегося пятого уже подтвержден шестой, действие которого будет происходит в Лондоне.

«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония»
фото: 20th Century Fox Television, 20th Television, Rhode Island Ave. Productions

Для пятого сезона был придуман парафраз криминальной саги, пытающейся балансировать между киноклассикой Фрэнсиса Форда Копполы с Мартином Скорсезе и уже разлучившимися братьями Коэн с их фирменной иронией. Последнюю новый сезон «Убийств» заменяет лишь неловкими шутками про тестостерон, который начал принимать герой Стива Мартина, и кланом великовозрастных детин, которых после смерти мужа-авторитета (Бобби Каннавале из «Винила» и «Подпольной империи») продолжает воспитывать мать семейства в исполнении Теи Леони. Случившаяся в прошлом сезоне актерская битва «три на три» здесь тоже продолжается. Только вместо голливудских звезд, которые должны сыграть в кино следователей «Арконии», главные герои встречаются со злодеями, мечтающими превратить ЖК на Манхэттене в казино. И эта битва по всем фронтам сулит проигрыш.

В новом деле Сэвидж, Патнэм и Мейбл расследуют то ли несчастный случай, то ли убийство консьержа «Арконии» Лестера (Тедди Колука), в конце прошлого сезона обнаруженного в крови в фонтане на придомовой территории. Расследование его смерти приводит создателей подкаста не только к собственным травмам, но и к богатейшим людям Нью-Йорка, которых в сериале играют Кристоф Вальц, Рене Зеллвегер и Лога Лерман. Все они по-разному строят свой бизнес: один отдает дань биохакингу, другая – быстрому уютному дизайну, а третий – новым технологиям связи. И если в четвертом сезоне «Убийств» тройка следователей во всех смыслах протестовала против их экранных воплощений, то здесь искусство кино оказалось неумолимо, и Рене Зеллвегер с Кристофом Вальцем уже при первом появлении переигрывают Мартина Шорта со Стивом Мартином. И дело даже не в актерском мастерстве – серии с приглашенными актерами выглядят как отдельный фильм, который оказывается намного лучше всего сезона.

«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония»
фото: 20th Century Fox Television, 20th Television, Rhode Island Ave. Productions

«Убийства в одном здании» для многих зрителей закрывали лакуну простого, но небанального детектива с учетом всевозможных – смешных, а порой и нелепых – отсылок к другим видам визуального искусства. Возможно, именно поэтому ориентированный именно на криминальную сагу сезон абсолютно не удался. Тем не менее проект продолжится, и местом действия шестого сезона будет Лондон, где нельзя обойтись без пародии на Джеймса Бонда. Не зря же в «Арконии» появилось казино.

«Убийства в одном здании». 4 сезон. Трейлер на английском языке

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Убийство на вечеринке напротив: 5 лучших комедийных детективов
Смотреть онлайн: «Олдскул», «Лихие» и «Медленные лошади»
Зарубежные сериалы осени 2025: финал «Очень странных дел», вселенная Стивена Кинга и сатира автора «Во все тяжкие»
«Андор», «Одни из нас» и «Киностудия» номинированы на 77-ю премию «Эмми»
Мэрил Стрип и Мартин Шорт планируют свадьбу
Кристоф Вальц появится в пятом сезоне сериала «Убийства в одном здании»
Истинная красота дорам: что посмотреть из свежайших новинок и проверенной классики
Деми Мур, Тимоти Шаламе и Колин Фаррелл удостоены премий Гильдии киноактеров
Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе
«Анора», «Бруталист» и «Субстанция» номинированы на премию Гильдии продюсеров Америки
Юра Борисов получил номинацию на премию Гильдии актеров США
Юра Борисов номинирован на «Золотой глобус»
«Убийства в одном здании-4»: каким получился самый кинематографичный сезон популярного детектива
Селена Гомес стала миллиардером
Смотреть онлайн: «Игры», «Взрослые» и «Она такая классная»
Ева Лонгория станет свидетелем «Убийств в одном здании»
Мерил Стрип продолжит «Убийства в одном здании»
«Оппенгеймер» стал триумфатором премии Critics Choice Awards
«Анатомия падения», «Барби» и «Оппенгеймер» номинированы на премию Гильдии продюсеров США
«Барби», «Оппенгеймер» и «Наследники» лидируют по числу номинаций на премию Гильдии киноактеров США
Поиск по меткам
HuluДетективЗарубежные сериалы
персоны
Кристоф ВальцЗак ГалифианакисСелена ГомесРене ЗеллвегерБобби КаннавалеТедди КолукаФрэнсис Форд КопполаДжоэл КоэнАгата КристиЮджин ЛевиСерджо ЛеонеТеа ЛеониЛоган ЛерманЕва ЛонгорияСтив МартинЭми РайанМартин СкорсезеМартин Шорт
фильмы
ВинилПодпольная империяУбийства в одном здании

фотографии >>
«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония» фотографии
«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония» фотографии
«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Геральд Бежанов
31 октября ушёл из жизни режиссёр Геральд Бежанов.
Игорь Есипович
31 октября ушёл из жизни композитор Игорь Есипович.
Валентин Куйк
30 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Валентин Куйк.
Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Андрей Демьянов
27 октября ушёл из жизни Андрей Иванович Демьянов.

День рождения >>

Анатолий Азо
Александр Арсентьев
Инна Капинос
Кира Кауфман
Сергей Краснов
Анатолий Папанов
Раиса Рязанова
Анастасия Сметанина
Артём Фадеев
Самира Армстронг
Джон Кэнди
Дермот Малруни
Ким Росси Стюарт
Бад Спенсер
Эдди Кэй Томас
Роб Шнайдер
все родившиеся 31 октября >>

Афиша кино >>

Ado Special Live «Shinzou» in Cinema
фильм-концерт, музыкальный
Япония, 2024
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
мистика, триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Патруль Дино: Приключения в мире динозавров
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?