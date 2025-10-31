«Убийство в одном здании-5»: Казино «Аркония»

На зарубежном стриминге Hulu завершился пятый сезон ироничного детектива «Убийства в одном здании», в котором троица соседей в исполнении Стива Мартина, Селены Гомес и Мартина Шорта расследует преступления, происходящие в их нью-йоркском ЖК «Аркония», и записывает об этом популярный подкаст. В вымышленной звуковой версии «Убийства в одном здании» – захватывающий и вполне серьезный тру-крайм, в реальном же сериале каждый сезон представляет собой пародию на тот или иной жанр кинематографа или даже шире – аудиовизуального искусства. И в пятом сезоне, увы, заигрывание с криминальной сагой, будь то Коппола, Скорсезе или братья Коэн, абсолютно не удалось.
«Убийства в одном здании» начинались с классического, почти пенсионерского, детектива, когда случайные соседи – редко снимающийся актер Чарльз-Хейден Сэвидж (Мартин, выступающий еще и одним из шоураннеров проекта), отлученный от Бродвея режиссер Оливер Патнэм (Шорт) и так и не нашедшая свое призвание Мейбл (Гомес) – вдруг сошлись характерами на почве смерти, произошедшей в их престижном многоэтажном комплексе. Первый сезон даже сохранял все задатки герметичного детектива про убийство в одном здании, где подозреваемыми являются примерно все, кто находился в этом ЖК в момент смерти жертвы. Художественное решение первого сезона тоже было под стать жанру: никто даже не пытался играть в концептуальный триллер, а с намеренно удивленной манерой реагировал на каждую новую улику и обязательный крючок, оставляемый в финале очередной серии.
Сюжетные крючки от сезона к сезону сохранялись, однако после успеха первых «Убийств» создатели сериала стали еще и экспериментировать с забытыми во времена хай-концепта чистыми жанрами всех видов изобразительного искусства. Вслед за классическим детективом в духе Агаты Кристи во втором сезоне жители «Арконии» погружаются в расследование почти искусствоведческое, сродни романам Дэна Брауна, в третьем оказываются в мюзикле и бродвейских хитросплетениях судеб, а в четвертом уже на Голливудских холмах, где собираются снимать сериал по мотивам популярного подкаста «Убийства в одном здании». Постмодернизм и метаирония отягощаются даже киношными воплощениями соседей в лице Зака Галифианакиса (Оливер), Юджина Леви (Чарльз) и Евы Лонгории (Мэйбл), сцены напоминают вестерны Серджио Леоне, а жертвой становится многолетняя дублерша Чарльза – Сааз (Эми Райан). Казалось бы, кино как искусство наконец закольцевалось в сериале «Убийства в одном здании», но хорошие рейтинги снова и снова заставляют продлевать симпатичный проект на все новые и новые сезоны: после завершившегося пятого уже подтвержден шестой, действие которого будет происходит в Лондоне.
Для пятого сезона был придуман парафраз криминальной саги, пытающейся балансировать между киноклассикой Фрэнсиса Форда Копполы с Мартином Скорсезе и уже разлучившимися братьями Коэн с их фирменной иронией. Последнюю новый сезон «Убийств» заменяет лишь неловкими шутками про тестостерон, который начал принимать герой Стива Мартина, и кланом великовозрастных детин, которых после смерти мужа-авторитета (Бобби Каннавале из «Винила» и «Подпольной империи») продолжает воспитывать мать семейства в исполнении Теи Леони. Случившаяся в прошлом сезоне актерская битва «три на три» здесь тоже продолжается. Только вместо голливудских звезд, которые должны сыграть в кино следователей «Арконии», главные герои встречаются со злодеями, мечтающими превратить ЖК на Манхэттене в казино. И эта битва по всем фронтам сулит проигрыш.
В новом деле Сэвидж, Патнэм и Мейбл расследуют то ли несчастный случай, то ли убийство консьержа «Арконии» Лестера (Тедди Колука), в конце прошлого сезона обнаруженного в крови в фонтане на придомовой территории. Расследование его смерти приводит создателей подкаста не только к собственным травмам, но и к богатейшим людям Нью-Йорка, которых в сериале играют Кристоф Вальц, Рене Зеллвегер и Лога Лерман. Все они по-разному строят свой бизнес: один отдает дань биохакингу, другая – быстрому уютному дизайну, а третий – новым технологиям связи. И если в четвертом сезоне «Убийств» тройка следователей во всех смыслах протестовала против их экранных воплощений, то здесь искусство кино оказалось неумолимо, и Рене Зеллвегер с Кристофом Вальцем уже при первом появлении переигрывают Мартина Шорта со Стивом Мартином. И дело даже не в актерском мастерстве – серии с приглашенными актерами выглядят как отдельный фильм, который оказывается намного лучше всего сезона.
«Убийства в одном здании» для многих зрителей закрывали лакуну простого, но небанального детектива с учетом всевозможных – смешных, а порой и нелепых – отсылок к другим видам визуального искусства. Возможно, именно поэтому ориентированный именно на криминальную сагу сезон абсолютно не удался. Тем не менее проект продолжится, и местом действия шестого сезона будет Лондон, где нельзя обойтись без пародии на Джеймса Бонда. Не зря же в «Арконии» появилось казино.
