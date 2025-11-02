Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Тяжела ты, шапка Мономаха: пять причин посмотреть сериал «Эна, королева Испании»

2 ноября 2025
С 1 ноября эксклюзивно на стриминге кино viju стартовал сериал «Эна, королева Испании», который с 17 ноября также выйдет на телеканале viju+ Serial. Эпичная историческая драма рассказывает о трудной судьбе британской принцессы Эны, ставшей испанской королевой Викторией Евгенией. Ради любви к молодому королю Альфонсо XIII девушка отказалась от семьи, друзей, покинула родину и приняла католическую веру, но ни знатное имя, ни королевский статус, ни богатство не подарили ей покоя и счастья на чужбине. Вот пять причин, по которым Кино-Театр.Ру рекомендует сериал к просмотру.

Эна, королева Испании (2024-2025)
фото: пресс-служба viju

Невероятная история «несчастливой королевы»

Главная героиня сериала Королева Виктория Евгения – человек с невероятной трагичной судьбой. Испытания начались в день её свадьбы, когда взрыв бомбы, брошенной анархистом, унес десятки жизней и стал зловещим предзнаменованием всего её дальнейшего пути в Испании. Внучка британской королевы Виктории, столкнувшись с холодной враждебностью двора, интригами свекрови и отчуждением мужа, Альфонсо XIII, боролась за право считаться значимой в чужой стране, не зная языка и обычаев. Ее главной надеждой было рождение наследника, но и это обернулось проклятием: она передала сыну гемофилию, «царскую болезнь», что окончательно разрушило ее брак и сделало ее объектом молчаливого упрека в глазах мужа, королевы-матери и всей Испании.

Лишенная семейного счастья, она нашла утешение в масштабной благотворительной работе, реорганизовав Испанский Красный Крест, однако даже это не помогло завоевать ей народную любовь. Кульминацией ее жизненной драмы стало изгнание: в 1931 году она навсегда покинула Испанию, чтобы провести остаток дней в одиночестве и скитаниях по Европе, в разлуке с мужем, так и не дождавшись признания при жизни. Ее посмертное возвращение в Эскориал в 1985 году стало горькой иронией – символическим примирением с нацией, которое состоялось лишь десятилетия спустя после ее кончины, подчеркнувшим, что ее истинная трагедия заключалась в том, чтобы быть вечно чужой, непринятой и непонятой ни в роли королевы, ни в роли женщины.

Эна, королева Испании (2024-2025)
фото: пресс-служба viju

Великолепный роман Пилар Эйр, легший в основу сценария

В основу сценария легла книга известной испанской журналистки и писательницы Пилар Эйр «Эна: Роман», выпущенная в 2009 издательством La Esfera de los Libros и распроданная тиражом более 50 тысяч экземпляров. Душераздирающая история Виктории Евгении Баттенбергской, королевы, которую никто не любил, подробно исследует жизнь своей героини. Это произведение является заметным явлением в испанской литературе, поскольку предлагает глубокий и переосмысленный портрет ключевой исторической фигуры, чье правление было несправедливо недооценено и неправильно понято.

Эйр балансирует между художественным вымыслом и исторической достоверностью, не ограничиваясь описанием событий. Книга погружает во внутренний мир легендарной королевы, исследуя её личную борьбу, влияние на важные политические решения и желание выйти за рамки второстепенной роли, отведенной ей при дворе. Писательница не жалеет подробностей об интимной жизни Виктории Евгении. Ее чрезмерная любовь к драгоценностям и роскоши, ее сексуальная неудовлетворенность и страстная, слепая любовь к мужу, который никогда не был верен, раскрыты в романе с шокирующей откровенностью.

Эна, королева Испании (2024-2025)
фото: пресс-служба viju

Глубокое погружение в историческую эпоху

Сериал «Эна, королева Испании» отличается высокой степенью достоверности с исторической точки зрения. Сложная эпоха правления Альфонсо XIII показана через личную драму королевы, которая становится отражением великих потрясений. В первом же эпизоде «Кровавая свадьба» точной реконструкцией террористического акта 1906 года подчеркивается атмосфера хрупкости монархического устройства и нарастающей социальной напряженности в стране. Далее сквозь сложные отношения Виктории Евгении с королём и его матерью, королевой-регентом Марией Кристиной, сериал мастерски показывает внутренние дворцовые интриги и раскол в правящей семье, усугубленный международным контекстом: нейтралитетом Испании в Первой мировой войне.

Хронологическая структура позволяет проследить, как частная жизнь монархов неразрывно связана с общественными процессами: экономическим кризисом 1929 года, диктатурой Примо де Риверы и приближающейся Гражданской войной. Производство не ограничивается лишь костюмами, сшитыми с ювелирной точностью и передающими дух времени, но и разворачивает действие в подлинных исторических локациях – Королевском дворце Мадрида, дворцах Ла-Гранха и Сантонья, – что придает повествованию эффект полного погружения.

Эна, королева Испании (2024-2025)
фото: пресс-служба viju

Профессиональная команда и актриса Кимберли Телл

Расскажем подробнее, кто же эти люди, предложившие зрителю не просто иллюстрированный учебник по истории, а живое, многослойное и атмосферное полотно ушедшей эпохи. Костяк команды прежде работал над культовым испанским «Министерством времени», в первую очередь это шоураннер Хавьер Оливарес, занимавшийся превращением книги Пилай Эйр в сценарий. За ним подтянулась одна из двух режиссеров – Анаис Парето Онгена. Помимо «Министерства» она поставила в 2022 году драматический фильм «Санта-Барбара», претендовавший на премию Международного кинофестиваля в Морелии. Еще два эпизода поставила молодая режиссер Эстель Диас. Из прежней команды перешел и оператор Карлос де Мигель, неоднократный лауреат и номинант множества европейских кинофестивалей.

В актерском ансамбле ведущая роль принадлежит испанской актрисе и певице Кимберли Телл, сыгравшей Викторию Евгению. Примечательно, как актриса, имеющая датско-британское происхождение и выросшая в мультикультурной среде, органично воплощает на экране образ королевы-чужестранки. Ей удается передать не только внешнее сходство, но и глубинное ощущение одиночества, отчужденности и внутренней борьбы Виктории Евгении, оказавшейся при враждебном дворе в чужой стране. Этот личный опыт культурного пересечения, несомненно, помог Телл создать сложный и психологически достоверный портрет своей героини.

Эна, королева Испании (2024-2025)
фото: пресс-служба viju

Яркие второстепенные герои

Удачный баланс между масштабной исторической хроникой и камерной драмой позволяют держать параллельные сюжетные линии и раскрытие характеров второстепенных персонажей. В первую очередь это Альфонсо XIII и его мать, Мария Кристина, показанные как сложные фигуры, создающие напряженную атмосферу при дворе. Альфонсо в исполнении Хоана Амаргоса предстает не как сильный монарх, а как человек, разрывающийся между долгом, личными амбициями и влиянием властной матери. Его характер раскрывается через постепенное отчуждение от жены, увлечение романами на стороне и политическую нерешительность, которая часто маскируется показной бравадой. Мария Кристина в блестящем исполнении Эльвиры Мингес – это не просто злодейка-свекровь, а умная и расчётливая вдовствующая королева, которая стремится сохранить контроль над сыном и власть в условиях меняющегося мира.

Еще одним заметным антагонистом и противоречивым героем показан анархист Матео Моррал (Хауме Мадаула), красивый молодой человек, воспитанный жестокой матерью – религиозной фанатичкой – и отцом, который также не проявлял к сыну любви. Рано столкнувшийся с социальной несправедливостью, Матео пытался изменить мир словами, подбивая на бунт рабочих на фамильном заводе, но ничего не добился и встал на путь терроризма. Как и все прочие герои, бомбист показан в сериале с сочувствием, что говорит о вдумчивом подходе авторов сериала к проработке характеров, где нет просто «злодеев» или «героев», а есть личности, чьи поступки имеют сложные мотивы.

Смотрите сериал «Эна, королева Испании» на стриминге кино viju с 1 ноября и на телеканале viju+ Serial с 17 ноября.

«Эна, королева Испании»

"Эна, королева Испании" (2024-2025)
"Эна, королева Испании" (2024-2025)
"Эна, королева Испании" (2024-2025)
"Эна, королева Испании" (2024-2025)
что почитать?