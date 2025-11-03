Кино-Театр.Ру
«Близкое счастье»: Был бы шоппинг рядом

3 ноября 2025
В онлайн-кинотеатрах KION и Иви вышел сериал «Близкое счастье» — копродукция России и Турции, снятая режиссером Павлом Дроздовым в лучших традициях как турдизи, так и отечественных мелодрам. Действие разворачивает в Стамбуле, однако главные герои – обитающие в турецкой столице русские и русскоговорящие турки. Судьбы и тех, и других переплетены семейными, рабочими и, конечно, романтическими узами, а фоном служит производственная драма про работников торговли и тяготы, с которыми сталкивает малый бизнес в вечном противостоянии частных лавочек с товарами ручной работы и огромных моллов, продающих брендовые вещи. Именно в торговом центре «Близкое счастье» прекрасный принц Руслан (Михаил Кремер) встречает «золушку» Нину (Алина Воскресенская), и, так и не отходя далеко от магазина, им придется преодолевать все трудности и побеждать всех завистников, которые мешают жить долго и счастливо.

«Близкое счастье»: Был бы шоппинг рядом
фото: кадр из сериала "Близкое счастье" / Lookfilm, KION, Иви

В ночном пожаре сгорает дом семьи честных трудяг, отец, мать и их двое взрослых детей – сын Дэнис и дочь Нина (Воскресенская) – остаются на улице. Из накоплений – пара тысяч долларов, уцелевших в «кубышке» в подвале, так что Нина, к слову приемный ребенок, еще в детстве потерявшая биологических родителей в России и выросшая в Турции, забывает о планах на учебу и начинает поиск работы, чтобы помочь родне встать на ноги. Ее дядя – конечно, самых честных правил – держит магазинчик тканей и живет в нем же со своей супругой, сыном и невесткой, и выделяет племяннице диван в подсобке. Из окна комнатушки открывается живописный вид на огромный торговый центр «Близкое счастье», который не только обещает стать раем для женщин, но и угрожает существованию всех торговых точек – в том числе и той, где ютится Нина - по соседству.

Владелец бизнеса — Руслан Адамов (Кремер), вдовец, потерявший жену в аварии и воспитывающий сына при активной, в том числе финансовой, помощи тещи (Анна Ардова) и тестя-архитектора (Вадим Андреев) – хочет прибрать к рукам всю улицу и превратить ее в люксовый торговый ряд. Нина, хоть и понимает, что тем самым предаст доверие дяди и прочих мелких торговцев, но все же грезит о работе в «Близком счастье». И в конце концов устраивается продавщицей в отдел с одеждой. Появление деятельной девушки, у которой, помимо привлекательной внешности, есть явная бизнес-жилка и миллион идей по улучшению ТЦ, не ускользает от внимания Адамова – и симпатия эта взаимна.

Близкое счастье (2025)
фото: кадр из сериала "Близкое счастье" / Lookfilm, KION, Иви

Вялотекущая линия героев Воскресенской и Кремера, как и все остальные свободно и экзотично болтающих то на русском, то на турецком, – далеко не единственная и порой кажется, что вовсе и не главная. На пятачке у шоппинг-молла – а действие здесь редко выходит за пределы одной улицы — кипят нешуточные страсти с участием непутевых родственников Нины, ушлых бизнес-партнеров Руслана, тетушек, дядюшек, соседей и коллег по работе. Бойкий дедуля, продающий зонты со времен основания мира, начинает одиночную войну против поглощающего его торгового гиганта, охранники не справляются с уличными воришками, из магазина исчезает дорогое платье, отцы семейств болеют и умирают, брат Дэнис томится в любовном треугольнике и утопает в долгах, пропадает и находится сын Руслана, его тесть ударяется в нумерологию и прочую эзотерику, а сотрудники тем временем жалуются на отвратительную еду для персонала.

Смотреть онлайн Сериал «Близкое счастье»
Нину то увольняют, то снова берут на работу, ее коллега то становится ее лучшей подругой, то в следующую минуту превращается в ее заклятого врага, количество жгучих красавцев-поклонников растет в геометрической прогрессии – все, конечно, влюблены в нее одну, и только тот самый, кто нравится ей, занят деловым соблазнением богатой и влиятельной дамы.

Близкое счастье (2025)
фото: кадр из сериала "Близкое счастье" / Lookfilm, KION, Иви

Концентрация драмы на квадратный метр «Близкого счастья» и минуту экранного времени зашкаливает, при том, что во всем остальном – от декораций до нарядов – сериал выглядит очень камерным и лаконичным. Огромный мегаполис сжимается до пары-тройки локаций, все знакомы друг с другом, ходят в один бар, в одно кафе, в один ТЦ, в одно подпольное казино – в какой-то момент сюжет ответвляется в сторону чуть ли не криминального триллера про нелегальный бизнес, которым управляют власть имущие и жертвами которого становятся роковая красотка и ее ухажер-неудачник. Степень утрированности всего происходящего соотвествует канонам турецких мыльных опер, то есть высока – никто особо не вдается в детали, так что нищие бездомные герои тратят куда больше времени на заламывание рук и диванную критику, чем на поиски работы или же на выполнение уже существующих служебных обязанностей.

С другой стороны – и правда, не до этого. Надо отдать должное – зачастую нагромождая абсурд и превращая происходящее на экране чуть ли не в сюрреалистическую комедию положений, авторы тем самым умело удерживают зрительское внимание. Когда нет рамок и все что угодно может стать поводом для очередной маленькой трагедии, то и ожидание неизбежного хэппи-энда получает с привкусом хичкоковского саспенса.

Смотрите сериал «Близкое счастье» в онлайн-кинотеатрах KION и Иви.

«Близкое счастье»

"Близкое счастье" (2025)
"Близкое счастье" (2025)
"Близкое счастье" (2025)
"Близкое счастье" (2025)
