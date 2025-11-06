Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Волшебный участок 2»: Не время усугублять

Обзор сериалов >>
6 ноября 2025
В онлайн-кинотеатр Okko со вторым сезоном возвращается самый хулиганский сериал последнего времени «Волшебный участок», смело покушающийся на отечественные сказочные скрепы. На этот раз незадачливые сотрудники столичного Отдела по борьбе со сказочными преступлениями (ОБСП) отправляются в Санкт-Петербург, где встречаются не только с исконной, но и с иностранной нечистью, оставшейся в городе еще со времен петровского «окна в Европу». И это противостояние, что для российских проектов удивительно, оказывается еще ярче и смешнее, чем было в первом «Волшебном участке».

Волшебный участок 2
фото: Кадр из сериала "Волшебный участок 2" / Okko

Оригинальный проект, выходивший в 2023 году, когда кинопрокат еще только начинал свой путь по неведомым дорожкам среди неведомых зверей, запомнился безумным количеством юмора и сатиры, но при этом и любовью к мифам и легендам, заложенным в культурном коде каждого человека. Среди второстепенных персонажей, конечно, особенно выделялся Гном-матершинник в исполнении комика Ильи Соболева, однако и сотрудники ОБСП по степени харизмы от волшебных героев отличались не сильно. Особенно залетный Леха Попов (Николай Наумов), на судьбе которого строилась горизонтальная линия сериала, к финалу первого сезона, завершившаяся трагически. Несмотря на попытки спасти смертельно больную сестру (Мария Ахметзянова) и вверенную Лехе под опеку племянницу Василису (Ева Смирнова), Попов потерял обеих, но неожиданно обрел бессмертие, которое еще пригодится для новой схватки с Кощеем, как раз поработившим Василису.

Читать Кто есть кто в мире «Волшебного участка»
В начале второго сезона Леха от своего горемычного житья-бытья снова запил: на работе в ОБСП еще держится, но то и дело не только нечисть, но и обычных москвичей пугает своими суицидальными наклонностями. Лена (Дарья Мельникова) и Заяц (Алексей Золотовицкий) пытаются строить отношения, но отличница службы Федотова не может принять даже не стремящегося стать капитаном Зайца. Потерявшая мать-Бабу Ягу и обнаружившая в себе дар Валентина Краснова (Мария Смольникова) химичит в сказмедлаборатории и подращивает Гнома-матершинника, который теперь тоже сотрудник ОБСП. Опыт, кстати, оказывается удачным. Гном наконец приобретает реальные размеры Ильи Соболева, но то ли в силу неопытности Вали, то ли в силу воздействия реального и далеко несказочного времени лишается возможности материться, что крайне фраппирует Гнома, теперь вынужденного отправлять всех в Пизу, вспоминать хурму, а в минуты отчаянных ситуаций просить их не усугублять. Тем более когда в напарники ему выдают жабу, в которую в финале первого сезона превратился лучший сотрудник ОБСП начала нулевых Егор (Алексей Кирсанов). А расколдовать лягушку, как известно, можно только поцелуем…

Волшебный участок 2
фото: Кадр из сериала "Волшебный участок 2" / Okko

Майор Боков, он же Михалыч (Андрей Добровольский) в целом работой коллектива доволен и уже хочет на пенсию, но генерал Роза Хайруллина строго говорит, что не время отдыхать, и отправляет его отдел «с суицидником, недоумком-полуросликом и жабой-стратегом» в Санкт-Петербург, где полностью уничтожен местный ОБСП. И, очевидно, это дело рук Кощея. Так герои и оказываются в мистической северной столице, где среди прочих живут иностранные волшебники, согласно пакту Пушкина-Андерсена не вмешивающиеся в отечественную жизнь, в том числе криминальную. Но наверняка и среди них найдутся агенты потерявшего из-за Лехи бессмертия Кощея (Евгений Ткачук) и его служителя Ворона (Филипп Янковский), которые устроили себе офис в не слишком любимом петербуржцами Лахта-центре.

Читать Каким был первый сезон «Волшебного участка»
Смена локации идет на пользу «Волшебному участку» и, конечно, провоцирует на еще большее, чем в первом сезоне, количество острых, порой на грани, шуток и создание новых во всех смыслах безумных персонажей. Чего стоит только гигантский чайный гриб, точнее комбуча Сережа, вырвавшийся из банки волшебника Мерлина (Виктор Бычков), или не самый удачный эксперимент советского НИИ и зарубежного ученого Линдеграна Карл с пропеллером под банку варенья загоняющий детишек во взрослую депрессуху. Культ литературной столицы отыгрывается проклятьем Пушкина, бандитский Петербург – залетной баженовской бандой, а пополнение сотрудников ОБСП – трогательным псом Палычем (Антон Лапенко), в котором видит конкурента лишившийся дара обесценной лексики Гном.

Волшебный участок 2
фото: Кадр из сериала "Волшебный участок 2" / Okko

Создатели «Волшебного участка» – сценарист Александр Носков и режиссер Степан Гордеев, как и в первом сезоне, виртуозно ходят по острию сатиры в отношении не только повального увлечения кинематографистами сказаниями, легендами и былинами, но и эзопова языка, без которого рефлексировать события вполне реальные уже решительно невозможно. Миксуя фэнтези, детектив, боевик, комедию и драму, «Волшебный участок» рассказывает о нас самих и сегодняшнем дне, где всегда не время усугублять, больше, а главное – свободнее, чем некоторые высоколобые артхаусные фильмы или высокобюджетные кинотеатральные проекты. Такая вот «хурмоверть».

Смотрите второй сезон «Волшебного участка» в онлайн-кинотеатре Okko с 6 ноября.

«Волшебный участок-2». Трейлер №3

