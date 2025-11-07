Кино-Театр.Ру
Бог устал нас любить. «Царь ночи» — драма петербургских трущоб в преддверии революции

7 ноября 2025
С 6 ноября онлайн-кинотеатры PREMIER и Иви начинают показ «Царя ночи» — исторической драмы Дмитрия Месхиева о блеске и нищете российского общества, замершего в ожидании революции. Начинаясь как байопик Иоанна Кронштадтского, сериал со временем (при непосредственном участии сценариста Андрея Золотарева) преобразовался в собирательный портрет Петербурга начала прошлого столетия. По его истошно грязным улицам неприкаянно бродят разлученные брат и сестра, которым предстоит стать винтиками большого механизма, тащащего страну в пропасть. И хотя о социополитических струнах сюжета «Царя ночи» говорить пока что рано, первые эпизоды уже дают понять, что Месхиев остается верен своему кредо — немногие режиссеры умеют так стильно показать коллективную агонию.

Фото со съемок сериала Царь ночи
фото: Фото со съемок сериала "Царь ночи" / PREMIER, ИВИ

То ли мука, то ли экстаз — кино Дмитрия Месхиева свойственно тянуться к этим двум в сущности похожим состояниям. Татуированная грязью мелодрама «Циники» (экранизация одноименного романа Анатолия Мариенгофа) кричала о том, что футуристы тоже умеют любить, но любовь их неотделима от клизмы. «Хорошие девочки попадают в рай» (тоже экранизация — на этот раз рассказов Кирилла Рябова) заливал жизнерадостным светом убитые питерские квартиры. Конечно же, «Батальонъ» — в меру брутальный боевик, загнавший женскую красоту в окопы Первой мировой войны. «Царь ночи», даром что сериал, тоже несет на себе отпечаток этой любви к противоестественным союзам. На улицах Петербурга начала XX века сирость «Оливера Твиста» и мода «Острых козырьков», зато в кабинетах господ управляющих — имперский блеск и опасные заговоры. По последним передвигается злодей с говорящей фамилией Раздорский (Максим Митяшин), задумавший избавить страну разом и от революции, и от царя. По словам Митяшина, его Раздорский — продолжение угрюмых Свидригайлова, Ивана Карамазова и Ставрогина. Хотя по деятельности он скорее напоминает не страдающих интеллигентов Достоевского, а современных комиксовых вигилантов, идущих за целью по головам.

Ради достижения своего плана спасения России Раздорский готов интриговать и убивать. Пока что его главная цель — умаслить своего непосредственного начальника Еремеева (Владимир Вдовиченков), чтобы потом использовать его положение для организации государственного переворота. С этой целью он вызывает из-за кордона известную в Петербурге аферистку Адель (Елизавета Боярская), которая собирает весь столичный бомонд на спиритические сеансы. Очень модное в то время занятие, при котором ни один бесплотный дух, конечно же, не пострадал — ничего сверхъестественного, только актерское мастерство и правильно настроенная атмосфера. В помощницы госпоже Адель Раздорский протежирует девушку Софью (Алиса Рейфер), которой предстоит научиться обманывать скучающих мистиков. Дело нечестное, но девице выбирать не из чего: недавно в петербургских трущобах убили ее отца, и любая работа за счастье. Тем более, что у Адель девушке обеспечены не только стол и кровь, но и безопасность — до того Софье и ее брату Якову (Алексей Ярмущик) приходилось жить в борделе, где случалось всякое, преимущественно неприятное.

Фото со съемок сериала Царь ночи
фото: Фото со съемок сериала "Царь ночи" / PREMIER, ИВИ

Собственно, из-за затеянной в борделе бузы Яков и Софья были разделены и оказались в разных мирах. Пока сестра покорно изображает сверхъестественный транс, ее братец с дворовым прозвищем Лекарь мыкается по трущобам в поисках пропитания и хорошей компании. Собирался было пойти по совету отца Иоанна (Александр Галибин) в церковную артель, но нашелся вариант получше — «пришиться» к банде питерских апашей, подворовывающих кошельки на базаре. Других социальных лифтов в империи не замечено: на честной работе платят унижениями, а восстание пусть даже и маячит где-то на горизонте, но пока что представляется маловероятным. Большевики, например, тщетно пытаются завлечь народ призывами вступать в свою партию, за что получают по морде от рыночников-старообрядцев. Кроме пацанских банд и спиритических коучей никому подающая надежды молодежь неинтересна, а значит Якову и Софье в поисках друг друга придется пройти огонь и воду со дна российской столицы: от домов терпимости до революционного подполья. На этом пути где-то прячется и убийца отца, заколовший честного моряка из-за пропавшего с его шхуны ценного груза.

Изначальная идея сериала была разработана протоиереем Дмитрием Рощиным; планировалось, что проект построят на житии Иоанна Кронштадского. Почитаемый в народе, но раздражающий элиты священник неоднократно предупреждал об угрозах, нависших над Россией. В первую очередь, оттого, что народ ее, от мала до велика, отворачивается от Бога. На «Царя ночи» благая, но чересчур прямолинейная проповедь походит уже слабо — идеи Рощина пропущены через экспертизу сценариста Андрея Золотарева и продюсера Георгия Лордкипанидзе, создавших на предложенном базисе другую, определенно более фактурную историю.

Фото со съемок сериала Царь ночи
фото: Фото со съемок сериала "Царь ночи" / PREMIER, ИВИ

Тут Месхиеву есть где развернуться: миф о «России, которую мы потеряли» рвется по швам в первые же минуты, когда несчастный Яков, до того целый день ковырявшийся в рыбьих потрохах, получает за свою работу тушку карпа — да и ту шпана мгновенно отберет вместе с сапогами. Уж чего, а христианской любви в этом мире категорически не хватает, и этот взгляд на эпоху страшного отечественного декаданса пророчествам святого праведного Иоанна вполне соответствует.

В том, что «Царь ночи» — сериал религиозно заряженный, создатели напоминают не единожды. Не только в интервью, где рассуждают об истоках революции через проблему дефицита веры, а оттого и морали, но и в сюжете, где порою случаются маленькие чудеса. Не в господских покоях, разумеется (эти прохвосты должны стоять первыми в очереди на покаяние), а в тех самых художественно замызганных кварталах, где Яков умудряется силой молитвы излечивать нуждающихся от болезней. За его бессмертную душу Месхиев и Золотарев, похоже, болеют сильнее всего — возможно, последний в нашей истории чудотворец. И попал в такую нехорошую компанию…

Сериал «Царь ночи» с 6 ноября в онлайн-кинотеатрах PREMIER и Иви.

«Царь ночи»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
