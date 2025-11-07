Кино-Театр.Ру
«Эна, королева Испании»: История монарха, опередившего свое время

7 ноября 2025
Новый исторический сериал «Эна, королева Испании», эксклюзивно стартовавший на стриминге кино viju, предлагает зрителю не просто костюмированную драму, а глубокое и эмоциональное погружение в жизнь одной из самых трагических фигур европейской монархии XX века. Это история о женщине, которая ради любви отказалась от всего, но обрела на чужбине лишь одиночество, непонимание и ярлык «несчастливой королевы». Проект балансирует на стыке масштабной исторической хроники и камерной психологической драмы, где судьба целой страны неразрывно связана с личной трагедией королевы. С 17 ноября сериал также можно будет увидеть на телеканале viju+ Serial.

«Эна, королева Испании»: История монарха, опередившего свое время
фото: фото: пресс-служба viju

Зачин сериала – блестящий и кровавый. Действие начинается со свадьбы британской принцессы Виктории Евгении Баттенбергской (Кимберли Телл) и испанского короля Альфонсо XIII (Хоан Амаргос) в 1906 году. «Улыбайся, а то тебя не будут любить», — говорит король молодой невесте. Однако улыбка не помогла, и день, который должен был стать самым счастливым в ее жизни, обернулся кошмаром: при выходе из церкви на кортеж совершено покушение. Взрыв бомбы, устроенный анархистом Матео Морралом (Хауме Мадаула), унес десятки жизней, став зловещим прологом ко всему дальнейшему правлению Эны. С этого момента ее жизнь в Испании превращается в непрерывную борьбу. Молодая королева, не знающая языка и обычаев, сталкивается с холодной враждебностью двора, интригами властной свекрови, Марии Кристины (Эльвира Мингес), и постепенным отчуждением мужа. Кульминацией ее личной драмы становится рождение наследника, которое оборачивается проклятием: сыну передается гемофилия – «царская болезнь», носительницей которой была Эна. Это окончательно отдаляет ее от королевской семьи и делает объектом молчаливого упрека.

В основу сценария легла книга «Эна: Роман» известной испанской журналистки и писательницы Пилар Эйре. Это произведение стало значительным явлением в испанской литературе, предложившим переосмысленный и глубоко психологичный портрет королевы, чье правление было несправедливо недооценено. Эйре виртуозно балансирует между исторической достоверностью и художественным вымыслом, погружая читателя в интимный мир своей героини, ее страхов, надежд, страсти и разочарований.

«Эна, королева Испании»: История монарха, опередившего свое время
фото: фото: пресс-служба viju

Превращением успешного романа в зрелищный сериал занялась команда профессионалов, знакомых зрителю по культовому «Министерству времени». Шоураннером выступил Хавьер Оливарес, а режиссерами – Анаис Парето Онгена и Эстель Диас. Именно их работа обеспечила сериалу тот самый баланс между увлекательным историческим экшеном и тонкой личной драмой. Операторская работа Карлоса де Мигеля, неоднократного лауреата кинофестивалей, добавляет визуальной глубины и атмосферности каждой сцене.

Одной из сильнейших сторон «Эны» является ее безупречное визуальное решение. Сериал — это настоящее пиршество для глаз. Богатые костюмы и аксессуары не просто передают дух эпохи, но и становятся инструментом характеристики героев: от роскошных, но чопорных нарядов испанского двора до элегантных, но чуть более свободных туалетов самой Эны, что подчеркивает ее инаковость. Не менее важную роль играют и локации. Съемки в подлинных интерьерах Королевского дворца в Мадриде, во дворцах Ла-Гранха и Сантонья, в старинных кварталах Мадрида создают эффект полного погружения и дарят ощущение аутентичности.

«Эна, королева Испании»: История монарха, опередившего свое время
фото: фото: пресс-служба viju

Главное достоинство сериала – сложный, многогранный образ самой Виктории Евгении, которую блестяще сыграла Кимберли Телл. Создатели показывают ее не как пассивную жертву обстоятельств, а как сильную женщину, чьи взгляды на семью, власть и гендерные роли сильно опережали свое время. Вопреки консервативным обычаям испанского двора, она стремилась быть не просто украшением трона, а активной и влиятельной фигурой. Ее милосердие и благотворительность были искренними: Эна от чистого сердца занималась реформированием системы здравоохранения и реорганизацией Испанского Красного Креста, пытаясь принести реальную пользу стране, которая так и не приняла ее.

Сериал «Эна, королева Испании» – это горькая и прекрасная история о том, как трудно быть чужой, и как тяжело нести бремя короны, под которой бьется живое, ранимое сердце. Это напоминание о том, что признание и любовь подданных часто приходят с большим запозданием, уже после того, как история вынесет свой окончательный, не всегда справедливый приговор. Пронзительная игра актеров, внимательность к историческим деталям и мощная человеческая драма делают этот сериал одним из самых заметных событий последних лет в жанре исторического кино.

Смотрите сериал «Эна, королева Испании» на стриминге кино viju с 1 ноября и на телеканале viju+ Serial с 17 ноября.

«Эна, королева Испании»

