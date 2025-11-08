«Все честно»: Защита Кардашьян

На Hulu — к слову, кажется, сейчас вышедшей в топ по резонансным премьерам стриминговой платформе – состоялась премьера нового сериала Райана Мерфи «Все честно». Создатель американских историй ужасов и преступлений, а такжеантологии «Монстры» взялся за новый юридический процедурал. Главные герои — женщины-адвокаты, защищающие женщин. Впрочем, тех, кто ожидает глубокой социальной драмы о борьбе за справедливость для самых беззащитных слоев населения, ждет разочарование — тут сплошь гламур, богатство, скандальные разводы и дележка совместно нажитого имущества. По крайней мере, в трех первых вышедших эпизодах, которые критики тут же разнесли в пух и прах. И справедливо, но, думается, не совсем дальновидно и глубоко — Райан Мерфи не так прост, и, снимая в главной роли эпатажную светскую диву Ким Кардашьян, не упускает возможности тонко поиронизировать над феноменом ее бешеной и не совсем объяснимой популярности и поразмышлять о том, чего стоит такая жизнь.
фото: Кадр из сериала «Все честно» / Hulu
Две амбициозные юристки Аллура (Кардашьян) и Либерти (Наоми Уоттс), а также талантливая бухгалтерша-расследовательница Эмеральд (Ниси Нэш) – не имена, а песня: привлекательная, свободная, изумрудная! – с помпой покидают крупную адвокатскую контору, где женщин откровенно задвигают на второй план, нанимая лишь ради видимости равноправия, и договариваются основать собственную фирму, чтобы защищать женщин от такой вот несправедливости патриархального мира. Их непосредственная начальница Дина (Гленн Клоуз), хоть и находится формально в числе партнеров, полностью поддерживает инициативу, так как и сама чувствует, что ее голос тонет в грохоте сексистских мужских голосов. А вот замухрышку и зубрилу Кар (Сара Полсон) с собой не берут, хоть она и очень хочет, — это начало смертельной обиды и вражды, которая обязательно аукнется героиням. Впрочем, месть подается в холодном виде, так что можно расслабиться — спустя десять лет Аллура, Либерти и Эмеральд, как и загадывали, управляют собственной престижной юридической фирмой и берутся за заковыристые бракоразводные дела богатых дам. Успех гарантирован каждой, ведь защитницы просчитывают все ходы, находят лазейки и бьют в самые уязвимые места. Мужья, желающие оставить бывшую без гроша в кармане, отстегивают крупные суммы, лишь бы не доводить до суда, где на кону окажется не только их состояние, но и репутация. Щелкая разводы как орешки, героини и не подозревают, что вскоре одна из них окажется в шатком положении: Аллура узнает, что ее молодой муж-футболист изменяет ей, и теперь нужно во что бы то ни стало обыграть его на юридическом поле, чтобы не потерять самое ценное — и речь не только о материальном.
Первые же кадры могут шокировать: искушенный и избалованный хорошими сценариями с мудреными диалогами, закрученными сюжетами и блистательной актерской игрой зритель, наверное, не готов к люксовому любительскому спектаклю с репликами, будто бы написанными драматургом-пятиклассником, пафосными мизансценами из рекламы парфюма и завязкой уровня дешевой мыльной оперы. Производственная ценность, если говорить об интерьерах, костюмах, прическах, макияже и прочих атрибутах роскошного образа жизни, которыми сочится каждый кадр, стремится в стратосферу. Тогда как смысловой нагрузки у истории, на первый взгляд, не больше, чем у табуретки. Поймут те, кто смотрел сериал «С большой буквы» про редакцию глянцевого журнала — к реальной работе журналистов он имеет столько же отношения, сколько «Все честно» к труду адвокатов и прочих юристов.
Кейсы похожи один на другой — жены хотят свободы, мужья не хотят расставаться со своими миллионами — и выстраиваются в плотную шеренгу из типажей. Магнаты, рок-звезды, альфонсы садятся напротив некогда обожаемых спутниц жизни, а нынче заклятых врагов, коими являются без пяти минут бывшие жены. Мерфи, как известно, чужда скромность, так что скелеты в шкафах представляют из себя выставку достижений в области адюльтера. Технологии и деньги решают все, и тайное в два счета становится явным для защитниц клиенток, не желающих остаться у разбитого корыта. Градус потихоньку все-таки нарастает, и от истории об узнице золотой клетки авторы доходят до нелегкой судьбы блондинки в исполнении Джессики Симпсон, чья настрадавшаяся героиня обвиняет мужа-музыканта в пластическом абьюзе – он заставлял ее перекраивать себя у хирурга-мясника. Певице и правда сделали довольно впечатляющий грим, исказивший ее лицо и подогнавший его под сомнительные стандарты красоты (все утрированно - и накаченные губы, и «лисьи» глазки, и прочие тренды).
Эта история со звездой поп-сцены 2000-х Джессикой Симпсон и ее изуродованной героиней уже заставляет задуматься о том, что сериал не такой уж плоский и глупый, каким выглядит. Точнее, выглядит таким намеренно, ведь за пошлой вычурностью и недалекостью персонажей и сюжета скрывается второй слой, ироничный, даже саркастичный, подсказка к расшифровке которого лежит на поверхности, но умело замаскирована режущим глаз видеорядом. Приглашение на главную роль Ким Кардашьян — ставка «all in», где медийный багаж новоиспеченной актрисы несет в себе дополнительную нагрузку как по форме, так и по содержанию. Не покидает ощущение, что все мы, глядя на экран, погружаемся в полувымышленный мир семейки Кардашьян, изобилующий брендами, ослепительный и лоснящийся, где каждый кадр отобран с той же тщательностью, с которой отбираются фото и видео для соцсетей дивы и продумываются все ее светские выходы. В числе продюсеров — всемогущая мать семейства Крис Дженнер, менеджер и не такой уж серый кардинал империи. И Райан Мерфи, как и Hulu, не побрезговав деньгами, выдает клиенткам то, что они наверняка хотели — парадное игровое шоу, где Ким чувствует себя как рыба в воде, так как перемещается на дорогих авто, носит тяжелый люкс и разгуливает по особняку, напоминающему ее собственный, а у нее в свите, на минуточку, Наоми Уоттс и Гленн Клоуз.
В то же время во всем этом есть невероятный второй слой — почти трагический и с приставкой мета-, так как при желании в нем нетрудно разглядеть отсылки на реальную жизнь Кардашьян, в которой, помимо срежиссированной драмы, наверняка присутствует настоящая и душераздирающая. Начиная с того, что ее отец Роберт Кардашьян был знаменитым юристом, защищавшим О Джея Симпсона (у Мерфи есть про это сериал), и заканчивая перманентной драмой с экс-супругом, одиозным рэпером Канье Уэстом. Конечно, «Все честно» насмехается над селебрити, чья публичная жизнь и впрямь напоминает работу экранных адвокатесс — все легко, непринужденно, а еще дорого-богато. В то же время он заставляет задуматься — причем через самые абсурдные ситуации, будь то 10-минутный разговор об уколах для вагинальной молодости или сцена секретного оплодотворения — об оборотной стороне любой медали. И о том, что те, кто раздражают, возможно, больше всего заслуживают сочувствия — не унизительной жалости, а эмпатичного сопереживания. А то, что кажется бездарным и глупым, просто написано каким-то другим языком.
