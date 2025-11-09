«Вампиры средней полосы-3»: В поисках не крови, а души

В онлайн-кинотеатре START продолжается показ заключительного сезона сериала «Вампиры средней полосы», одного из первых проектов отечественных онлайн-сервисов, сконцентрировавшихся именно на собственной культуре. Да, «Вампиры» отчасти подпитались кровью зарубежных «Реальных упырей», но смогли найти родную и душевную нишу, близкую не только критикам, но и зрителям, не обязательно проживающим в Смоленске. Тем более, что в финальном сезоне, поставленном шоураннером Алексеем Акимовым, география расширяется до Уральских гор.
«Вампиры средней полосы» начинались со Смоленска, исторически оказывавшегося в центре непростой геополитики. Именно там живет настоящая вампирская семья. Святослав Вернидубович, или попросту дед Слава (Юрий Стоянов
), который с шутками-прибаутками прошел путь от неугодного старика из союза кривичей до патриарха созданного буквально собственной кровью клана. Первым – еще в войну 1812-го – Святослав Вернидубович обратил в вампира врача-француза Жана (Артем Ткаченко
), затем, уже на исходе Великой Отечественной, – следователя Аннушку (в первом сезоне – Екатерина Кузнецова
, в последующих – Анастасия Стежко
), а самым свежим приобретением стал хипстер-стример Женек (в первых двух сезонах – Глеб Калюжный
, в третьем – Тимофей Кочнев
). Семья еще разрослась за счет бывшей жены Жана – графини Ольги Анваровны (Ольга Медынич
), которая променяла врача на рок-звезду Сергея Барановского (Дмитрий Чеботарев
), к финалу второго сезона тоже превращенного стараниями семьи в вампира. Ольга Анваровна еще и вынашивает зачатого с Барановским-человеком ребенка, который, очевидно, еще сыграет в финальном сезоне свою демоническую роль.
«Вампиры средней полосы-3»
В общем, смоленских вурдалаков с годами становится больше, но стараниями Святослава Вернидубовича конфликт с хранителями баланса между вампирами и людьми во главе с Ириной Витальевной (Татьяна Догилева
) даже удалось сгладить. Только кто после нее и теперь отстраненного от городских тайн ее сына Костика (Дмитрий Лысенков
) сможет стать верховным хранителем – пока непонятно. Есть и еще юная дочь Костика Настя (Вита Корниенко
), и его биологический отец – московской следователь Андрей Усачев (Андрей Соколов
), который, как выясняется, в молодости чуть ли не одновременно встречался и с Ириной, и с Аннушкой. Но личные переживания смоленских кровососущих уходят на второй план, когда на город снова надвигается существенно подпортивший и человеческую, и вампирскую жизнь во втором сезоне уральский упырь Борис Ефимович (Егор Дружинин
).
Финальный сезон, как когда-то и первый, начинается с погружения в быт и нравы кровопийц. Только теперь не смоленских, которые уже как родные, а новых – с Уральских гор, откуда и вышел одиозный герой Дружинина. Там община, а вовсе не семья живет по совсем иным законам на уединенной ферме, точнее, скотобойне, где вместо животных туш висят вполне себе человеческие. Община периодически устраивает состязания, победитель которых получает возможность стать вампиром – именно так и случилось с Владом (Павел Харланчук
), который во втором сезоне отправился в Смоленск на поиски беглянки именно с этой фермы Милы (Ева Смирнова
). Несмотря на довольно-таки кровожадные нравы, в уральской общине тем не менее господствует чуть ли не демократия. По крайней мере когда Борис Ефимович предлагает путешествие в Смоленск с целью отомстить странноватой семейке, община под руководством Госпожи (Евгения Дмитриева
) голосует, и такой акт волеизъявления оказывается вовсе не на стороне выделяющегося на фоне почти готического зала яркого упыря, что, впрочем, не мешает ему все же отправиться истреблять мирное семейство средней полосы.
В своем коротком – пять серий вместо прежних восьми – заключительном аккорде «Вампиры средней полосы» неизбежно констатируют, что «качество людей сильно ухудшилось», да и сами кровопийцы, пусть и воспитанные по одним принципам, не могут найти общий язык. Уральские отшельники – персонажи, кстати, тоже довольно увлекательные, каждый со своей личной историей, которой, очевидно, не хватит места в хронометраже, – если не поедают, то уж точно перемалывают друг друга, а харизматичный, одетый в солнечно-оранжевые цвета Борис Ефимович злодейски идет по пятам народной смоленской семьи. Внутри которой тоже всё не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Тем более когда за пределами сложившегося быта у вечного Святослава Вернидубовича маячит новая, еще не изведанная сущность, таящаяся во чреве Ольги Анваровны. И спасет ли созданный вампиром и человеком малыш вековые семейные скрепы или навсегда нарушит и без того хрупкий, истончающийся от столкновения с врагами баланс сил плоти и крови – главный вопрос финальных «Вампиров средней полосы». Сериала, которому когда-то в не слишком свойственном для российских сериалов материале наконец-то удалось найти простую человеческую душу.
«Вампиры средней полосы-3»
