«По кладбищенской дороге»: А была ли девочка?

9 ноября 2025
На Apple TV стартовал новый британский сериал «По кладбищенской дороге». Он снят по одноименному роману Мика Херрона, который также является автором литературной серии, послужившей основой для сценарий «Медленных лошадей», пятый сезон которых сейчас идет на той же платформе. Оба проекта объединяет атмосфера заговора, в который оказываются втянутыми маленькие люди — в этот раз и вовсе обитательницы провинциального Оксфорда, нервная галеристка и циничная частная сыщица. Объединившись, женщины разыскивают пропавшую девочку и выясняют, что за ее исчезновением стоят могущественные люди, охраняющие тайны государственной важности.

Кадр из сериала «По кладбищенской дороге» / Apple TV
фото: Кадр из сериала «По кладбищенской дороге» / Apple TV

В полузаброшенном, почти расселенном и облюбованном сквоттерами многоквартирном доме поздним вечером раздается взрыв. Соседи — семья Такеров — в этот момент ужинают в компании друзей и коллег мужа Марка (Том Райли), и, когда стекла гостиной разлетаются вдребезги от взрывной волны, выбегают на улицу. Сара Такер (Рут Уилсон) подмечает, что пожарные выносят из разрушенного подъезда завернутую в покрывало маленькую девочку — ее зовут Дайан, и Сара за несколько часов до трагедии встретила ее на улице, катающейся на велосипеде. Беспокоясь о судьбе ребенка, в одночасье ставшего сиротой — и мать, и отец не пережили взрыв — соседка отправляется в больницу проведать девочку. Но врачи ведут себя подозрительно, увиливают от ответов и буквально выпроваживают Сару на улицу. Чуть позже она замечает, что с фотографий с места события пропало изображение маленькой Дайан, будто ее и не было вовсе.

По кладбищенской дороге (2025)
фото: Кадр из сериала «По кладбищенской дороге» / Apple TV

Гуляя по улице и погрузившись в тягостные размышления, Такер набредает на неприметную вывеску оксфордского частного сыскного агентства. Внутри ее встречает колоритная пара: щуплый добряк Джо Сильверман (Адам Годли) работает детективом и занимается в основном слежкой за неверными мужьями, а его супруга Зом Бем (Эмма Томпсон) в последнее время появляется в конторе, чтобы напомнить мужу о долгах, в которых они погрязли, и пригрозить разводом. Поглядев на эту не вызывающую доверия сцену из семейной жизни, Сара уже собирается уйти восвояси, однако все-таки рассказывает Джо о пропаже девочки и своих подозрениях — к этому моменту она уже уверена, что ее похитили. Детектив, хоть и сомневается в своих силах, но обещает поискать информацию, а на следующий день Сара находит его на рабочем месте с перерезанными венами. Все указывает на самоубийство, но в эту версию не верит ни Такер, ни вскоре присоединившаяся к поискам истины овдовевшая Зои — для нее это теперь личная история. Тем временем в высоких кабинетах мужчины в пиджаках, связанные с министерством обороны, обсуждают тот же взрыв в доме — и думают, что им делать дальше с выжившей девочкой и сующими нос не в свои дела дамочками.

Кадр из сериала «По кладбищенской дороге» / Apple TV
фото: Кадр из сериала «По кладбищенской дороге» / Apple TV

Авторам весьма изящно удается совместить, казалось бы, несовместимое: сельский детектив про то, как парочка неудачниц то ли от скуки, то ли по причине нахлынувшего возрастного экзистенциального кризиса ищет якобы исчезнувшего ребенка, и шпионский триллер про правительственный заговор, военные преступления и секретные спецоперации. Любопытство самой обычной жительницы пригорода угрожает национальной безопасности, и вместе с тем очевидно, что в этой самой безопасности не просто есть бреши, но и обеспечивают ее сомнительные люди, преследующие свои цели и способные на все — и заставить человека исчезнуть, и замаскировать убийство под самоубийство. Приветливый знакомый может оказаться наемным убийцей, верный муж — изменщиком со стажем, и тогда самым близким человеком и единственной, кому можно доверять, станет язвительная, грубая и отпускающая ядовитые шутки сотрудница местечкового детективного агентства.

Бедной Саре и до взрыва жилось не просто — когда-то она чуть не прыгнула с крыши университета, а с тех пор ставит под сомнения все свои мысли и действия. Особенно те, что касаются Дайан, ведь никто, кроме нее, не верит в теорию похищения, и сама Такер все больше склоняется к мысли, что она просто ненадежный свидетель. И стоит ей подумать о том, чтобы оставить доморощенное расследование и не поддаваться на уговоры Зои, которая подхватила детективную лихорадку после смерти Джо, как события приобретают откровенно криминальный характер и не оставляют сомнений в том, что Сара была с самого начала права.

По кладбищенской дороге (2025)
фото: Кадр из сериала «По кладбищенской дороге» / Apple TV

Сердце сериала — героиня Эммы Томсон, великой комедиантки, грустной клоунессы, здесь облаченной в черную кожу с дерзкой сединой на голове. Саркастичные замечания льются из ее рта как из рога изобилия, разряжая обстановку и не давая истории скатиться в неуместную серьезность — сюжет все-таки балансирует на грани полярных жанров, и соблюдение гармонии важно как никогда, иначе будет или слишком примитивно, или невыносимо скучно. Чисто английские пейзажи, чисто английские диалоги и чисто английские расследования преступлений международного масштаба. Мику Херрону, как уже давно понятно по «Лошадям», не откажешь в чувстве юмора и в умении закрутить сюжет и наполнить его изящными твистами — даже отъявленные негодяи здесь не откажутся от светской беседы и вина, прежде чем начать душить жертву зубной нитью.

«Вниз по дороге к кладбищу». Трейлер на английском языке

обсуждение
"По кладбищенской дороге" (2025)
"По кладбищенской дороге" (2025)
"По кладбищенской дороге" (2025)
