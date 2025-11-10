«Во всем виновата она»: Сделал дело — ври смело

В сети вышел мини-сериал «Во всем виновата она», снятый по одноименному роману-бестселлеру ирландской писательницы Андреа Мара. Режиссерами проекта стали Кейт Дэннис и Минки Спиро, а героями – родители, которые ищут похищенного ребенка и в процессе узнают страшные семейные тайны. Помимо того, что «Во всем виновата она» — напряженный детективный триллер, это еще и своего рода манифест, суть которого отражает и ироничное в данном случае название, которое можно трактовать как то, что презумпция невиновности в этом мире на женщин не распространяется.
фото: Carnival Film & Television, Universal International Studios
Марисса Ирвайн (Сара Снук) приезжает за сыном, который после школы отправился в гости к однокласснику. Дверь по указанному в сообщении мамой школьного приятеля адресу открывает приветливая немолодая женщина, которая, к удивлению Мариссы, ничего не знает ни о ее 5-летнем Майло, ни о тех, кто якобы пригласил его к себе домой. Мама в панике начинает звонить той самой Дженни, отправившей ей смс – номер недоступен. Не отвечает и няня Майло, в этот день взявшая отгул и отправившаяся на отдых со своим парнем. Муж Питер (Джейк Лэси) уверяет, что не забирал ребенка, как и все остальные родственники. Становится понятно, что мальчика похитили. С помощью прибывшей полиции и назначенного на дело детектива МакКонвила (Майкл Пенья) родители выясняют, что Майло скорее всего забрала няня ребенка Дженни (Дакота Фаннинг), отправив сообщение от ее имени и подстроив все так, чтобы все не сразу спохватились – ее зовут Кэри (София Лиллис), у нее были хорошие рекомендации, она всегда была добра к сыну Дженни, не вызывала никаких подозрений. И вроде бы не имела никакого отношения к Майло, однако няня Ирвайнов не сразу, но признается, что они с Кэри были знакомы, и та действительно подозрительно много интересовалась семьей пропавшего мальчика.
К делу подключается пресса, и исчезновение ребенка тут же становится национальной сенсацией. Тем временем детектив постепенно тянет за ниточки, способные привести расследование к загадочной Кэри, да и в целом докопаться до правды и мотивов преступления – выкуп никто не просит, и пока большинство считает, что Майло украли ради наживы, так как Ирвайны работают в сфере финансов и имеют доступ к большим денежным активам, МакКонвил подозревает, что в деле замешан кто-то из семьи. О ней стоит сказать отдельно, ведь в большом доме Ирвайнов собираются самые близкие: сестра Питера, непутевая бывшая наркоманка Лиа (Эбби Эллиот), его брат-инвалид Брайан (Дэниэл Монкс), получивший травму в детстве якобы по вине Лиа, а также лучший друг и коллега Мариссы, Колин (Джей Эллис), судя по всему, человек также с богатым и непростым прошлым. Все они очень близки и поддерживают друг друга, однако, чем дальше, тем больше соглашаешься с детективом МакКонвилом – что-то тут не чисто, и кто-то из них знает больше, чем говорит. Тайные звонки и переписки, флэшбеки, оставляющие больше вопросов, чем ответов, недомолвки и скелеты в шкафах, секреты, о которых предпочитают не говорить, отголоски прошлого, что эхом отдаются в трагическом моменте настоящего.
фото: Carnival Film & Television, Universal International Studios
Параллельно разворачивается история невольной «соучастницы» Дженни, матери и талантливой издательницы, которая разрывается между домом и работой, постоянно выслушивая упреки мужа в том, что она плохая мать и проводит мало времени с сыном. А также его бесконечные жалобы на усталость и потребность в личном времени и пространстве. На этой почве они сближаются с Мариссой еще до похищения Майло, случайно познакомившись в туалете на родительском приеме в честь их детей-первоклассников. А после исчезновения младшего Ирвайна, Дженни мучается чувством вины – ведь это она наняла на работу Кэри – и пытается помочь Мариссе в меру своих сил. Они становятся друг для друга едва ли не единственной опорой, сражаясь не только с невидимым врагом, забравшим Майло, но и с собственными супругами.
Начавшийся как плотный детективный триллер сериал по ходу действия все больше превращается в семейную даже не драму, а трагедию. Плотное повествование, перемещающееся из одной локации в другую, из настоящего в прошлое, держит зрителя на шаг впереди героев, но все карты будут открыты лишь в самом финале, который перевернет историю с ног на голову. Догадки рассыпаются и подменяются новыми, дело обрастает все новыми и новыми и персонажами, и подозреваемыми. При этом эмоциональная часть остается основной – и, по сути, ключом ко всему.
«Во всем виновата она» звучит как приговор без суда и следствия, мужья винят жен в том, что те слишком много работают, уделяют слишком мало внимания детям, ставят карьеру на первое место, не замечая, что те выполняют двойные обязанности, пренебрегая сном и в целом личным временем и пространством во благо прежде всего семьи. Позволять мужчинам уделять внимание не только детям, но и своим делам и увлечениям – вот это в порядке вещей, тогда как женщина на подобное будто и не имеет права. Видимое равноправие – как шаткие глиняные ноги, которые рассыпаются и под обломками которых однажды, когда у жены кончится терпение, окажется хрупкое семейное благополучие. Печально и жизненно – патриархальный перекос, который не может пока победить ни одно самое продвинутое общество. Сериал, конечно, для пущей убедительности доводит эти социальные аксиомы до абсолюта, зато наглядно демонстрирует, как не работает гендерная презумпция невиновности. И как неактуально выражение «ищите женщину», которым так удобно объяснить любое преступление мужчины.
«Во всём виновата она». Трейлер на английском языке
обсуждение >>