«Зверобой. Северный след»: Павел Чинарёв отправляется из тайги в тундру

В онлайн-кинотеатре PREMIER выходит «Зверобой. Северный след» – продолжение тягучего атмосферного детектива, показанного на стриминге три года назад. За это время зрителей стало уже сложно удивить историями о загадочных убийствах, однако «Северный след», как и в случае с оригинальным сериалом, делает ставку не только на запутанное расследование, но и на таинственную природу, на фоне которой творятся страшные и странные дела.
фото: Team Films, PREMIER
В первом сезоне майор столичного следственного управления Олег Хлебников (Павел Чинарёв) оказался в сибирском городе Вахта, окруженном тайгой. Ссылка успешного следователя, за которым не числится ни одного висяка, конечно же, была не случайной. Он раскопал преступления известного депутата, связанные с педофилией, только вот нужных для суда доказательств не было, поэтому в попытках добиться признания Хлебников его застрелил. Впрочем, превышение должностных полномочий никак не было зафиксировано в документах, чтобы дело депутата не получило общественный резонанс, а на газетных полосах сообщили, что народный избранник трагически погиб во время охоты. Только Хлебников уверен, что были и другие участники мерзких преступлений, однако найти их в таежной провинции не представлялось возможным. Они сами вышли на него в финале первого сезона, так что простому сибирскому сыскарю пришлось разыграть собственную смерть и схорониться в глуши – теперь подальше от тайги, в тундре.
Раскрывший серию убийств в Вахте, где жертвами становились имеющие приводы в полицию неблагонадежные элементы, в том числе подростки, а маньяк всегда оставлял рядом с телами веточку зверобоя, Хлебников живет как обычный метеоролог в северном портовом городке Обручеве. После покушения на его жизнь, ставшего основой для документальной смерти майора (в Вахте есть даже его могила, а о том, что он в итоге не погиб, знает лишь один человек – сослуживец Бутак в исполнении Александра Голубкова), Хлебников прихрамывает и ведет ничем не примечательное существование. Пока случайно не видит наряд полиции, прибывающий в порт, где нашли неопознанное тело мужчины. В убийстве обвиняют местного блаженного Демида (Денис Моисеев) – чуть ли не единственного в городе человека, с которым Хлебникову за полгода жизни в Обручеве удалось найти общий язык. Но бывший сыщик уверен, что Демид этого не совершал. В этом он пытается убедить местного полицейского Щергу (Яков Шамшин), который в курсе прошлого Хлебникова и советует ему не высовываться и продолжать тихо работать на метеостанции. Но герой Павла Чинарёва не успокаивается и начинает собственное расследование.
фото: Team Films, PREMIER
Жертв, абсолютно не связанных между собой, в городке становится все больше, а тела с непонятными ритуальными знаками находят на объектах, так или иначе контролируемых бизнесменом, а в прошлом бандитом Ясановым (Рамиль Сабитов). Последний тоже не доволен смертями, ниточки от которых ведут к нему, поэтому поручает начальнику своей охраны Астахову (Антон Момот) понять, что происходит в городе и разобраться, кто же такой на самом деле любопытный Хлебников. Кроме того, Ясанов принадлежит коренному народу «унча», представителей которого в Обручеве много, но с каждым годом численность его падает – в том числе по причине болезней, так как иммунитет их, как заверяет местный доктор, ниже, чем у приезжих. Из унчи же и неожиданно вернувшаяся в Обручев загадочная красавица Сонголик (Елена Ербакова), недавно потерявшая отца-капитана. Он был русским, за что ее мать возненавидели представители ее народа, и, возможно, проклятье отчасти передалось и Сонголик.
«Северный след» столь же тягуч и густонаселен, несмотря на то, что действие происходит в маленьком городке, как и в предыдущем сезоне «Зверобоя». Фабула с убийствами, на первый взгляд, абсолютно не связанными друг с другом, кроме знака нового «зверя», тоже отчасти повторяется. Как и ход с единственной женщиной, затесавшейся в это царство мертвых и живых мужчин. В первом «Зверобое» такой была героиня Марины Ворожищевой – сотрудник соцопеки Анна, в финале возглавившая интернат для подростков в городе Вахта. В нынешнем – очевидно, Сонголик, связывающая мир следователей и бандитов с мифами и легендами коренного племени тундры.
фото: Team Films, PREMIER
Новый «Зверобой» вновь представляет мрачную картинку околомистических убийств, происходящих хоть и в условной глубинке с выдуманными городами и – на этот раз даже народностями, – но во вполне конкретном сеттинге, задающем атмосферу повествования. Непроходимая таежная темнота накрывала собой самые страшные детские травмы и тайны прошлого. Снег, зарядивший в первых заявочных планах Обручева, в тундре знаменует собой долгую, почти вечную зиму, морось и холод, с которым здесь относятся к любым чужакам – и приезжим, и своим, отбившимся от веками устоявшихся нравов. И в этом противостоянии особенно сложно отыскать нужный след, чтобы предотвратить новые жертвы.
