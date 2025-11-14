Кино-Театр.Ру
Осторожно, двери открываются: «Пингвины моей мамы» дерзко врываются в эфир со вторым сезоном

14 ноября 2025
14 ноября на платформе KION выходит долгожданный второй сезон сериала «Пингвины моей мамы» — продолжение истории о семье Нестеренко, показанной в прошлой жизни в 2021 году. Родительские тревоги в нем, как и прежде, не ограничиваются насморком домочадцев, подростковый возраст «дает стране угля», а дети, вылетевшие из гнезда навеки, пока не в состоянии самостоятельно встать на крыло (ну или «добывать себе рыбу», раз речь о пингвинах). Первый сезон был посвящен поиску своего голоса, а второй, похоже, расскажет о том, что делать, когда тебя наконец услышали, но ответственность за право считаться взрослым оказалась оглушительной.

Пингвины моей мамы-2 (2025)
фото: кадр из сериала "Пингвины моей мамы-2" / PR-служба KION

Киноиндустрия сегодня испытывает серьезное цензурное давление: в титрах режиссером указана Надежда Степанова – это реальный человек, даже некогда участница конкурсной программы «Кинотавра» («Я умею вязать»), хотя не очень понятна её истинная роль в проекте, да и разбираться, честно говоря, лень. Важно другое: почерк вымаранной из списка создателей Наталии Мещаниновой чувствуется в каждом кадре. Как и невероятное доверие к ней актеров, кои все без исключения вернулись к прежним ролям. Сезон снят по-мещаниновски бодро и жестко, а драматургическая пружина, знакомая не только по первому сезону «Пингвинов», но и по другим работам постановщицы и сценаристки («Обычная женщина», «Снегирь» и так далее), закручивается с первых минут.

Сериал начинается без долгих экспозиций, с ходу погружая в водоворот проблем. Стендапер Гоша (Макар Хлебников), чей финальный монолог в первом сезоне был манифестом о низвержении родительских авторитетов, на собственном опыте узнает, что независимость – товар дорогой. Он пытается снять комнату с девушкой Светой (Анна Осипова), но деньги задерживают, а занимать не у кого. Света собирает вещи и уходит. Взрослая жизнь отдельно от родителей оказывается не такой уж и простой.

Пингвины моей мамы-2 (2025)
фото: кадр из сериала "Пингвины моей мамы-2" / PR-служба KION

Семейное гнездо Нестеренко и без Гоши трещит по швам. Ремонт нового дома тянется мучительно долго, так что родители Павел (Алексей Агранович) и Лена (Александра Урсуляк) пока что ютятся с четырьмя приемными детьми в будущей бане. При этом Лена беременна и на взводе: материнский инстинкт, прежде направленный на спасение всех обездоленных, сменяется паранойей. Она боится отпускать дочь Соню (Ирина Бакина) на анимационный фестиваль в Турцию с «мутным» учителем (Денис Кузнецов), подозрительно сблизившимся с девочкой, и подозревает, что особенный ребенок Виталик (Платон Саввин), делающий успехи в терапии, снова представляет угрозу. Весь её вид категорически требует отдыха.

Идея Павла отправить старших сыновей – Амира и Игоря – сопровождать Соню в поездке к морю, чтобы дать жене передышку, оборачивается новым витком хаоса. Амир (Заур Гюльахмедов), мечтающий найти биологического отца, тайком саботирует поездку ради тайной встречи в Минводах. До Сочи он долетает, но оттуда по зову сердца отправляется на юбилей родителя, который его, как он уверен, не помнит. На подмену срочно является Гоша, доселе не желавший участвовать в жизни семьи, но теперь вынужденный занять место старшего: от малолетнего Игорька (Александр Присмотров-Белов) никакого толку. А на фестивале появляется новый персонаж – беззаботная и раскованная Вика (Лиза Ищенко), которая учит Соню «правильно» жить, вкушая все удовольствия свободы.

Пингвины моей мамы-2 (2025)
фото: кадр из сериала "Пингвины моей мамы-2" / PR-служба KION

Приятный нюанс: на фестивале в Турции участвуют настоящие работы российских аниматоров. Сонин фильм «Осторожно, двери открываются», поданный в конкурс анонимно, — это чудесный мультфильм Анастасии Журавлевой из школы-студии «Шар» про то, как пуговицы едут в метро (его можно посмотреть в сети). Реальный контент делает историю особенно достоверной, а также дает право предположить очередной сюжетный ход. Вероятно, работа Сони получит Гран-при, а Вика, ожидающая главную награду, проиграет и устроит скандал. Пока же она напаивает подругу шампанским, украденным из палатки жюри, а также охмуряет обоих братьев – Гошу и Игоря, запуская ревность и конфликт между ними. Тем временем у оставшихся в Москве взрослых продолжается морока с Виталиком, который сгоряча покалечил сверстника: на семью обрушиваются гневные родители пострадавшего и социальные службы, готовые лишить Нестеренко родительских прав, узнав, что ребенок спит в бане.

Второй сезон «Пингвинов» виртуозно нагнетает напряжение. С каждой серией трудностей становится всё больше, и к концу третьего эпизода уже немножко хочется орать от безысходности. Многодетность, так активно насаждаемая государственной политикой, показана без прикрас: тут это довольно тяжелое бремя, а тревога – практически универсальный спутник и детей, и взрослых, приспосабливающихся к жизни в семейном общежитии не без последствий. При всем желании в большой семье непросто быть хорошим сыном, дочерью, отцом, потому что помимо чужих проблем есть еще собственные, требующие усилий воли и разных ресурсов. Бросаться участвовать в делах пусть даже и близких людей – порой непосильная задача.

Пингвины моей мамы-2 (2025)
фото: кадр из сериала "Пингвины моей мамы-2" / PR-служба KION

И всё же, судя даже по первым эпизодам, специфический гуманизм автора не позволит нам пропасть в унынии. Сможет ли Гоша наладить отношения со Светой и вернуться в стендап? Удастся ли Амиру найти общий язык с родным отцом? Раскроет ли Соня инкогнито после победы на фестивале и как на это отреагирует Вика? И, главное, найдут ли родители силы избежать семейного краха? Посмотрим. Спасательным кругом для героев, как и прежде, служат: во-первых, юмор (даже Игорек начал пробовать себя в стендапе), во-вторых любовь, благотворное чувство, помогающее всё преодолеть, а в третьих, самая убедительная сила — уважение к себе. Так что у нас снова есть кино, после которого идешь как из душа, очищенным, помудревшим, отбросившим шелуху человеком... или пингвином, какая разница.

«Пингвины моей мамы-2»

