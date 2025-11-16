Пришельцы, вампиры, первая любовь: «Тацуки Фудзимото: С 17 до 26» — непредсказуемый альманах с ДНК «Человека-бензопилы»

На стриминге Prime Video вышла антология «Тацуки Фудзимото: С 17 до 26» — экранизация ранних историй автора «Человека-бензопилы». Фудзимото — один из самых ярких молодых голосов в современной манга-индустрии, так что интерес зрителей и аниматоров неудивителен — его вообще очень быстро экранизируют: в прошлом году настоящим хитом среди любителей анимации стал фильм «Оглянись», а в этом отличные сборы показывает «История Резе». Осталось, чтобы кто-то взялся за «Огненный удар» и «Прощай, Эри» — первую большую мангу автора и синефильский ваншот (законченная история, как правило умещающаяся в один том). Восемь новелл, которые вошли в сборник, Тацуки Фудзимото сочинил до признания, с 17 до 26 лет (отсюда название), а адаптацией занимались шесть разных студий студии и семь режиссеров. В материале ниже мы рассказываем о каждой подробнее, отмечая сходства с поздними работами мангаки и сортируя их от худшей к лучшей. Последнее, разумеется, субъективно — в комментариях делитесь, какие сюжеты вам приглянулись больше всего.
8. «Сасаки поймал пулю» (2)
Режиссер
: Нобукагэ Кимура
(«Кибер-виток
»).
Студия
: Lapin Track
(«Фарс убитой нежити
»).
Неожиданно жизнеутверждающий анекдот об одиноком ученике Сасаки, боготворящем учительницу Тиэко Кавагути. На урок врывается её бывший одноклассник, чья жизнь пошла под откос, и, угрожая пистолетом, требует секса. Влюбленный подросток, разумеется, не может этого допустить — и внезапно совершает чудо из заголовка. Так циник и пересмешник Фудзимото внезапно сообщает, что даже в самой мрачной ситуации рано на себе ставить крест. Если очень захотеть — можно в космос полететь (буквально). Адаптация не предлагает визуальных изысков, а кое-где цветопередача эмоций даже смазывает впечатление.
7. «Квалификация» (4)
Режиссер
: Наоя Андо
(«Айкацу!
»).
Студия
: Graph77
(промежуточная анимация в фильме «Человек-бензопила: История Резе
»).
Рыжеволосая Сикаку — прославленная юная киллерша, лишенная эмпатии. В детстве она ловила пауков, отрывала им все лапы и не понимала, почему мама в ярости. Чуть повзрослев, девушка нашла профессию по душе и преуспела. Очередной заказ ставит её в тупик: седовласый поджарый мужчина просит убить его за 100 миллионов. Разумеется, есть нюанс: Югэру — бессмертный вампир, проживший уже 3500 лет. В этом мире ему всё опостылело, но непосредственная садистка находит ключик к его сердцу. Ромком о знакомстве маниакальной девушки-мечты
и байронического нетакуси звучит куда веселее, чем представлено в новелле: Фудзимото не придумал, куда разогнать историю дальше концепта, хотя в адаптации расстарались выжать максимум из каждой сцены. Возможно, так выглядели «Нежить и Неудача
», если бы неубиваемого красавца встретила местная мини-Макима.
6. «Рапсодия русалки» (5)
Режиссер
: Тэцуаки Ватанабэ
(«Блю Лок
»).
Студия
: 100Studio
(«Моменты оваций
»).
Еще одна романтическая история, чьи фобии и контрасты, возможно, расплескаются в «Человеке-бензопиле
» (и «Истории Резе» в частности). Юный Тосихидэ растет без мамы, чья смерть выбила из колеи отца. Пока родитель не слишком участвует в его жизни, паренек сбегает с уроков, чтобы поиграть на затонувшем пианино. Однажды его мелодия привлекает русалку Сидзю, чей подводный народ пугает окрестный люд гастрономическими предпочтениями. Аккуратная мелодия о симпатии, пугающей юные сердца (и помнящих давние обиды старожилов). Может вызвать ассоциации с «Лу за стеной
» и «Песней моря
».
5. «Любовь слепа» (3)
Режиссер
: Нобуюки Такэути
(«Как смотреть фейерверк
»).
Студия
: Lapin Track.
Президент студсовета Ибуки решает признаться в чувствах заместительнице Юри, потому что дальше откладывать уже некуда: они в выпускном классе, и скоро их дороги разойдутся навсегда. Только мир вокруг, кажется, против: робкому юноше будут мешать погода, учителя и даже пришельцы. Скоростная гэг-комедия, где тайминг, композиция и твисты во многом нивеллируют формат почти анимированной манги. На голову остроумнее «Сасаки» по сюжету и исполнению.
4. «Пророчество о Наюте» (7)
Режиссер
: Тэцуаки Ватанабэ.
Студия
: 100Studio.
Еще один привет «Человеку-бензопиле» (теперь — второй части манги, где появляется одноименная героиня). Кэндзи — старший брат необычной девочки с рогами, в которой «все маги на планете» опознали дитя-антихриста. После гибели родителей он воспитывает Наюту в одиночку и гонит страшные мысли о предназначении сестренки, которая убивает мелких животных и говорит бессвязными угрозами («Мрачная тьма буря бойня
»). Новелла, где отчетливо видны фирменные черты фудзимотовского стиля: персонажи в экстремальных обстоятельствах всё равно не отказываются от человеческого тепла. В отличие от романтики, братско-сестринские отношения мангака изображает куда убедительнее (нечто подобное у него возникает и в дебютной серии «Огненный удар»), а знакомую реальность эффектно раскрашивают фантастическое допущения (кроме магии — животные-гибриды вроде китовых коров). Тут умельцы 100Studio не поскупились на анимацию, а сцену космического «мечного пути» (sic!) лучше один раз увидеть.
3. «Два цыпленка во дворе» (1)
Режиссер
: Сэйсиро Нагая
(«Руки прочь от кинокружка!
»).
Студия
: Zexcs
(«Цветы зла
»).
Первая глава альманаха — едва ли не самая наваристая с точки зрения странностей и твистов. После 2019 года людей практически истребили инопланетяне, которым приглянулось человеческое мясо (настоящий деликатес). Земная культура многим тоже показалась интересной, поэтому немало пришельцем остались на планете и теперь ведут образ жизни, привычный нам. Рептилоид Ёхэй — педантичный сын таких переселенцев, чье хобби — подкармливать курочек в школьном дворе. Мясом птицы инопланетяне брезгуют, считая, что его могут есть только дикари. Впрочем, питомцы Ёхэя на самом деле подростки Юто и Ами, которые скрываются при помощи масок — пришельцы не различают лиц. Под этой личиной им ничего не грозит, но скоро в класс Ёхэя переведется житель планеты, где курицу вполне себе едят. В истории про цыплят сразу несколько персонажей — не те, кем кажутся, но главный козырь Фудзимото даже не внезапность, а хитро выдуманное исследование эмпатии. Ключевые герои буквально пробуют жить в чужой шкуре. Монструозные школьники в знакомых декорациях и одеждах ведомы совсем другой моралью, а поедание людей недвусмысленно сравнивается с любовью к курице и мясу других животных. Аниматоры Zexcs изображают мир отложенного апокалипсиса с особым смаком — и размахом первого сезона «Ванпанчмена
» (хотя спасителя уровня Сайтамы Земле в итоге и не хватает).
2. «Болезнь «Я проснулся девушкой» (6)
Режиссер
: Кадзуаки Тэрасава
(«Зимний подарок
»).
Студия
: Kafka
(вторая «Невеста чародея
»).
Еще один пубертатный анекдот, но уже снабженный небанальной моралью и еще более смелым визуалом. Старшеклассник Тосихидэ (да, снова) уже десять месяцев встречается со сверстницей Риэ, но отпраздновать «круглую дату» они не успевают: юноша просыпается в девичьем теле. Превращение необратимое и не такое уж редкое: врачи лишь разводят руками — даже если сделать операцию, всё повторится. Одноклассники тут же начинают подкатывать к «новенькой», а чувствительный Тосихидэ, которого с детства за частый плач дразнят девчонкой, погружается в размышления, кто же он на самом деле. Тэрасава нашел для скабрезно-деликатного сюжета мощное визуальное решение: свет и тень разделены цветными границами, отчего любая эмоция и каждый ракурс становятся ярче и весомее. Вдобавок изменчивость палитры и даже эстетики (некоторые моменты стилизованы, например, под видеоигру) раскрашивают мысль, что самоидентификация — штука многослойная, подобная спектру. Уж точно не слезы и чужие взгляды определяют, кто ты есть.
1. «Старшая сестра младшей сестрички» (8)
Режиссер
: Сю Хомма
(«Тусовщик Кунмин
»).
Студия
: P.A. Works
(«Долой безделье!
»).
Самая откровенная и зрелая новелла, где прослеживаются характеры, ракурсы и мотивы, которые Фудзимото разовьет в ваншоте «Оглянись
». Мицуко Эхара учится в художественной школе — и в начале учебного года обнаруживает прямо на входе в учебное заведение свой обнаженный портрет. Такова давняя традиция: картина, победившая на конкурсе студенческих работ, висит на всеобщем обозрении в течение года. Эту, кстати, нарисовала её младшая сестра Кёко. Раньше Эхара были не разлей вода, но последние годы их связь истончилась, так что казус с портретом оказывается достойным поводом снова заговорить. Как и в Look back, Фудзимото сталкивает контрастные характеры и творческие стратегии: Кёко с детства смотрела в рот старшей и всё повторяла за ней, что устраивало Мицуко, пока она была впереди. Однако у сестры оказался талант к рисованию, и то, что многим дается годами упорного труда, она схватывает буквально на лету. Кажется, что выверенную драматургию новеллы Хомма и P.A. Works адаптируют «на классе», используя преимущество в мощностях над другими студиями, однако это не умаляет мастерство исполнения.
