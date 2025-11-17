Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Когда титул становится испытанием: Женщины у власти

Обзор сериалов >>
17 ноября 2025
На стриминге кино viju эксклюзивно вышел сериал «Эна, королева Испании», а уже с 17 ноября его начинает показывать телеканал viju+ Serial. Эта масштабная историческая драма рассказывает о сложной судьбе Виктории Евгении Баттенбергской – британской принцессы, которая стала женой испанского короля Альфонсо XIII, приняла католичество и стала жить в незнакомой, как считали все ее родственники, варварской стране. В Испании ее не жаловали ни в народе, ни при дворе, но через одиночество и непонимание она всегда пыталась обрести свой голос и власть в мире, где ей отводилась лишь роль украшения трона. Если вас увлекла история сильной женщины у власти, вам наверняка понравятся и другие проекты, где судьбы великих правительниц показаны во всей их сложности и драматизме. Мы собрали для вас подборку из таких исторических сериалов. Все их также можно посмотреть на viju.

Сисси: Императрица Австрии (2021-2023)


Когда титул становится испытанием: Женщины у власти
фото: кадр из сериала "Сисси. Императрица Австрии"

«Сисси», как и «Эна», рассказывает о превращении юной Сиси в австрийскую императрицу Елизавету Баварскую. Это современный и смелый пересмотр легендарной истории, который расходится с трактовкой из культовой трилогии 1955-1957 годов с Роми Шнайдер в заглавной роли. Здесь Елизавета Баварская в исполнении Доминик Девенпорт – не романтичная мечтательница, а сложная, мятежная женщина, с самого начала стремящаяся жить по собственным правилам. Сериал без прикрас показывает всю тяжесть короны: политические интриги, войны, покушения на императора и постоянное давление габсбургского двора, превращающие брак с Францем Иосифом (Янник Шуманн) не в сказку, а в сложный политический союз. Никакого «брака по любви», вместо этого – мрачная, но более исторически достоверная картина, где страсть переплетается с расчетом, а личная свобода императрицы становится ценой, оставленной нетривиальной женщиной в истории.


Жанна Дюбари (2023)


Жанна Дюбарри (2023)
фото: кадр из фильма "Жанна Дюбари"

Фильм рассказывает о фаворитке короля Людовика XV, покорившей монарха не столько красотой, сколько своей простолюдинской непосредственностью. Жанна Дюбарри – женщина, сумевшая пройти из самых низов общества в сердце версальского двора. Главная героиня, блестяще сыгранная самой режиссером Майвенн, предстает не просто красоткой при короле, а сложной и сильной личностью. Рожденная в бедности, но наделенная острым умом и непокорным нравом, Жанна бросает вызов условностям своего времени. Ее непосредственность и отказ слепо следовать придворному этикету очаровывают уставшего от церемоний короля Людовика XV (Джонни Депп), и между ними рождается искреннее, глубокое чувство. Фильм, снятый в роскошных интерьерах Версаля, становится историей о любви, которая пытается сохраниться в паутине интриг, и о женщине, которая, даже оказавшись на вершине власти, до конца остается верной себе, предвосхищая своими поступками и стилем грядущую эпоху перемен.


Максима (2024)


Когда титул становится испытанием: Женщины у власти
фото: кадр из сериала "Максима"

Еще одна драма, исследующая цену, которую приходится платить за любовь и долг, когда твоя личность и прошлое становятся достоянием всей нации. Сериал рассказывает историю аргентинки Максимы Соррегьеты (Дельфина Чавес), чья судьба навсегда меняется после встречи с наследным принцем Нидерландов Виллемом-Александром (Мартейн Лакемейер). За фасадом прекрасной сказки о Золушке скрывается куда более сложная тревожная реальность. Главной драмой становится не давление королевского протокола, а мрачная тень отца Максимы, занимавшего высокий пост во времена кровавой диктатуры в Аргентине. Сериал мастерски показывает, как личное счастье и искренние чувства сталкиваются с холодным расчетом политики, вынуждая героиню разрываться между любовью к отцу и ответственностью перед своей новой страной. Это история не только о романтике, но и о мучительном взрослении женщины, которая должна принять свое наследие, чтобы обрести собственный голос.


Принцесса Монако (2014)


Когда титул становится испытанием: Женщины у власти
фото: кадр из фильма "Принцесса Монако"

Фильм Оливье Даана – кинематографическое исследование одного из самых напряженных периодов в жизни Грейс Келли (Николь Кидман) после того, как она оставила голливудскую карьеру, чтобы стать супругой правителя княжества Ренье III (Тим Рот). Действие фильма разворачивается в 1962 году, когда политический кризис между Монако и Францией, угрожающий суверенитету княжества, вынуждает принцессу столкнуться с непростыми вызовами. Перед ней встает сложный выбор между возвращением в кино по приглашению Альфреда Хичкока (Роджер Эштон-Гриффитс) и полноценным погружением в свою новую роль, требующую от нее дипломатической мудрости и политической воли. Картина детально воссоздает атмосферу эпохи через костюмы и интерьеры, фокусируясь на внутреннем конфликте женщины, стремящейся найти баланс между личными амбициями, долгом перед семьей и ответственностью перед целой страной.


Маргарита – королева севера (2021)


Маргарита — королева Севера (2021)
фото: кадр из сериала "Маргарита — королева Севера"

Перед сложным выбором стоит и героиня эпичной исторической драмы, действие которой происходит в начале XV века в Северной Европе. Одна из самых могущественных женщин своей эпохи королева Маргарита объединила под своим скипетром Данию, Норвегию и Швецию и создала мощный союз – Кальмарскую унию. Однако достигнутый ценой невероятных дипломатических усилий хрупкий мир оказывается под угрозой, когда появляется человек, выдающий себя за ее давно погибшего сына. Этот вызов ставит Маргариту перед мучительной дилеммой: признать возможного наследника и рискнуть всем, что она построила, или защитить дело всей своей жизни, даже ценой личной трагедии. Картина, визуальное решение которой сделано на уровне голливудских блокбастеров, предлагает не просто масштабные батальные сцены и роскошные костюмы, но и глубокий психологический портрет правительницы, вынужденной балансировать между материнскими чувствами, политическим долгом и железной волей, необходимой для сохранения единства целого региона.

Смотрите сериал «Эна, королева Испании» на телеканале viju+ Serial и на стриминге кино viju.

«Эна, королева Испании»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Эна, королева Испании»: История монарха, опередившего свое время
Наталия Орейро, «Зачарованные» из Химок и настольный теннис: главные трейлеры за неделю
Тяжела ты, шапка Мономаха: пять причин посмотреть сериал «Эна, королева Испании»
Смотреть онлайн: «Вампиры средней полосы», «Метод» и «Очень странные дела»
«Эна, королева Испании» с Кимберли Телл выйдет эксклюзивно на viju 1 ноября
Поиск по меткам
vijuЕкатерина ВизгаловаЖенщины / ФеминизмИсторический фильм/сериал
персоны
Оливье ДаанДоминик ДевенпортДжонни ДеппГрейс КеллиНиколь КидманМартейн ЛакемейерМайвеннТим РотАльфред ХичкокРоми ШнайдерРоджер Эштон-Гриффитс
фильмы
Жанна ДюбарриМаргарита — королева СевераПринцесса МонакоСиссиСисси: Императрица Австрии (1-3 сезоны)Эна, королева Испании

фотографии >>
"Жанна Дюбарри" (2023)
"Принцесса Монако" (2014)
"Эна, королева Испании" (2024-2025)
"Эна, королева Испании" (2024-2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Хачик Бадалян
16 ноября ушёл из жизни актёр Хачик Бадалян.
Пётр Вечерков
15 ноября ушёл из жизни актёр дубляжа Пётр Вечерков.
Гурам Абесадзе
15 ноября ушёл из жизни актёр, педагог Гурам Абесадзе.

День рождения >>

Дмитрий Брусникин
Артём Волобуев
Людмила Гаврилова
Николай Корноухов
Максим Митяшин
Руслана Писанка
Алексей Родионов (II)
Елена Саар
Виктор Семёнов
Лайош Башти
Карло Вердоне
Дэнни ДеВито
Рэйчел МакАдамс
Софи Марсо
Мартин Скорсезе
Рок Хадсон
все родившиеся 17 ноября >>

Афиша кино >>

Код неизвестен
драма
Австрия, Германия, Румыния, Франция, 2000
Волки
драма
Россия, 2025
Наследники Ван Хельсинга. Проклятие Дракулы
мистика, нуар (черный фильм), фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Первая ведьма. Долина дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Похищенная
боевик, драма, приключения, триллер
Италия, США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия, трагикомедия
Великобритания, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Стич-Хэд. Хранитель монстров
комедия, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Индия, Люксембург, Франция, 2025
Сущность
психологический триллер, хоррор, экранизация
Великобритания, Швеция, 2025
Я бы тебя пнула, если бы могла
драма, комедия, триллер
США, 2025
Авиатор
научная фантастика
Россия, 2025
Джекпот
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram