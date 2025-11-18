«Гостья»: Встретились два одиночества

В онлайн-кинотеатре Иви вышли все серии фантастического детектива «Гостья» – про девушку в исполнении Даши Верещагиной, которая не сто лет тому вперед, а в обычное и совершенно реальное наше время оказывается вдруг на пороге квартиры одинокой «разведенки» Зои (Ирина Пегова). Странный союз двух одиночеств способен привести одновременно и к трагедии, и к принятию самих себя.
Зоя живет одна в оставшейся еще со времен брака с Павлом (Алексей Розин
) квартире на улице Летчика Бабушкина в московском Свиблово. Жизнь эта абсолютно ничем не примечательна: она встает рано утром и едет до подмосковного поселка, где работает няней в обеспеченном семействе Петра (Сергей Гилев
). Правда, его жена спустя две недели обвиняет Зою в краже драгоценностей — и её увольняют. Тогда-то одинокая и вновь не трудоустроенная женщина видит в подъезде странноватую девочку. Та представляется Мариной и говорит, что тоже одинока: ни родственников, ни друзей, приехала из Калуги покорять Москву, но как очутилась именно в этом подъезде объяснить не может. Да и нужны ли Зое эти объяснения? Под коробку дешевого вина она находит в таинственной Марине то ли подругу, то ли так и не случившуюся много лет назад дочь — не «жиличку», но «гостью», — а Марина и рада служить новой «хозяйке», которую тем более все постоянно обижают.
Первым врагом оказывается бывший муж, решивший отсудить у Зои квартиру на фоне личных проблем в браке с новой женой, профессором Бауманки Тамарой (Александра Ребенок
). Потом идет, естественно, фигляр Петр, притворяющийся примерным семьянином. Далее по списку – успешный врач Китаев (Александр Ревенко
), из-за которого женщина много лет назад не стала матерью. Она осталась в одиночестве, а акушер-убийца – в окружении любящей семьи и с сетью успешных клиник. Месть Марины будет страшна. По паспорту она Ульяна, но встречным-поперечным будет представляться совсем другими именами.
Каждая серия «Гостьи
» открывается допросом «жертв», которые описывают девушку совершенно по-разному. Дело не в поддельных именах, но поведении. Единственной общей чертой в показаниях свидетелей и пострадавших оказывается взгляд – глубинный, острый, заглядывающий прямо в душу. От этой приметы и графических портретов незнакомки отталкивается простой калужский следователь Андрей (Денис Прытков
), которого вызвали на типичную, совершенно не интересную местному СК, бытовуху: со стремянки упал астрофизик Никольский (Алексей Агранович
). Тоже ничем не примечательный мужик, писавший в дневниках про научные открытия, но по факту уволенный с должности младшего лаборанта института астрофизики в далеком 2005-м. Как раз в этот год родилась Марина, она же Ульяна – то ли девочка, а то ли видение (для) когорты по-своему несчастных людей. Никольского, отправившегося на место падения метеорита вопреки приказам, Андрея, затюканного женой-коллегой (Софья Райзман
) и тестем (Владимир Стеклов
), возглавляющим следственный комитет Калуги, и, конечно, Зои, разгоняющей одиночество под «Ясный мой свет».
«Гостью» снял Иван Петухов
, автор неожиданного для России хоррора «Сестры
», а сочинила Настя Кузнецова
, для которой это первый большой проект в качестве шоураннера. Раньше она участвовала в написании сценариев «Чик
» и «Иванько
», где предложила отечественному многосерийному кинематографу совершенно иной формат героинь. Главных, остроумных, не выплескивающих свои проблемы в разговорах с условными подругами, а, как до этого было в отечественных сериалах с мужчинами, удерживающих наболевшие вопросы, скорее, в себе, лишь изредка демонстрируя их на публику. В «Гостье» женская закрытость — тоже своего рода кризис среднего возраста и глубинное отражение одиночества — доведены до абсолюта. Причем инопланетного — когда ключевой героиней становится реально пришелица из космоса.
Звездная галактика – и в сюжете, и в актерском составе – играет, впрочем, не самую хорошую шутку с создателями шоу, начинающегося как увлекательный детектив, пусть и с элементами «Секретных материалов
». Завершается-то всё снова «бытовухой» и мелодрамой о том, как встретились два одиночества. Причем неважно, с каких планет. Космос, в первых сериях таинственно нагнетающий предчувствия, увы, становится обыденностью. Несмотря на Дашу Верещагину в кадре, чьим кинофлером «Гостья» тоже отчасти пользуется.
«Гостья»
