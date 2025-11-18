Кино-Театр.Ру
Breaking Good: первое правило сериала «Из многих» — ничего не говорить про сериал «Из многих»

18 ноября 2025
На Apple TV состоялась одна из самых ожидаемых премьер года: Винс Гиллиган, создатель культового сериала «Во все тяжкие» (он же Breaking Bad), вернулся в эфир с проектом «Из многих». Действие научно-фантастической драмой, уже продленной на второй сезон, разворачивается в том же городе, где когда-то жили и творили разные нехорошие дела Уолтер Уайт и Джесси Пинкман. На этот раз главная героиня – женщина, а Альбукерке, штат Нью-Мексико, где она живет, переживает очень своеобразный апокалипсис. Как и весь остальной мир.

Одна из многих (2025)

Писательница Кэрол Стурка (Рэй Сихорн) возвращается домой из турне, посвященного новому роману о героических и эротических приключениях вымышленных пиратов в альтернативной вселенной. Собственное творчество её давно не вдохновляет, но что поделать: если книги приносят неплохие деньги – приходится продолжать. Сопровождает и подбадривает цинично настроенную Кэрол её верная спутница, партнерша и агент Хэлен (Мариам Шор). Перед тем как отправиться в особняк на окраине Альбукерке, девушки заглядывают в бар пропустить по стаканчику. И тут случается что-то странное: и Хелен, и все вокруг, кроме Кэрол, начинают сотрясаться в непонятном припадке, теряют сознание и отключаются. Городок погружается в хаос, всё буквально полыхает, а героиня с трудом добирается до дома. Забаррикадировавшись, она узнает о случившемся всю правду, которую ей рекомендуют принять. Не тут-то было: Стурка решает, что её проявившийся на фоне конца света, назовем его, дар - не проклятие, а едва ли не единственная надежда на спасение человечества. Ведь таких, как она, во всем мире теперь наберется едва ли больше десятка.

Бесспорно пространное описание завязки, но в этот раз и правда не хочется спойлерить, оставив даже меньше подсказок, чем авторы доверяют синопсису (впрочем, и он ведет по отчасти ложному следу). Космического масштаба эпилог, предшествующий появлению Кэрол, не сулит ничего хорошего: в нем будто бы собраны вечные страхи землян и полученный Винсом Гиллиганом еще на «Секретных материалах» опыт паранормального, сверхъестественного, внеземного повествования. Неизбежная катастрофа, впрочем, окажется такого странного свойства, что вызывает больше смятения, чем привычные фантастические сценарии: мы готовимся к схватке, а что, если никто не будет нападать, сражаться, ненавидеть, угрожать? Что делать в случае мира? Оказывается, что в этом состоянии людям может быть куда труднее, чем в привычном режиме выживания. Может, мы и вовсе не приспособлены для покоя — ну или забыли, что умеем жить без войны.

Одна из многих (2025)

И по композиции, и по сюжету «Из многих» оказывается причудливым чуть ли не моноспектаклем, где Рэй Сихорн берет на себя самую сложную и в каком-то смысле единственную роль. Конечно, она персонаж, мягко говоря, проблемный – с зависимостями, демонами, фрустрацией и склонностью впадать «во все тяжкие». В общем — стандартный набор современного человека средних лет. Все личностные качества, вовсе не криминальные, служат Кэрол арсеналом, который она направляет во вне. За привычки и черты характера она цепляется в отчаянии, но они в итоге стреляют и в нее саму – ничто человеческое, вроде эмпатии и проявлений сострадания, ей, конечно, тоже не чуждо. Зато её оппоненты – куда чувствительнее: буквально начинают трястись от малейшего повышения голоса, не говоря уж о физических проявлениях силы.

«Из многих» и визуально смотрится весьма эпично: экранный Альбукерке продолжает завораживать пейзажами, будто созданными, чтобы встретить тут конец света. Вибрирует подернутый желтоватым отражением песка воздух, подступающего к городу со всех сторон. Он и удивительно плотный, и прозрачный — идеальный проводник для тревожных сигналов извне. Тем парадоксальнее выглядит всё происходящее: ведь предчувствие угрозы вроде как оборачивается чем-то обратным. Осознать это, а тем более стать частью непостижимой силы, интуитивно практически невозможно. Конечно, это в большей степени философская притча, которая сразу же вызывает и множество ассоциаций, и размышления морального толка. Кажется, что всё слишком неспешно и затянуто, но при этом концентрация событий невиданная: за считанные часы планета оказывается захвачена, но Земля не погружается во мрак, а оказывается на территорию умиротворяющего света. А к такому нас жизнь не готовила.

«Из многих». Тизер №6 на английском языке

