Золотое сердце, железный кулак, ядовитая ладонь: китайское фэнтези «Легенда о героях»

20 ноября 2025
На стриминге кино viju выходят новые эпизоды китайского хита «Легенды о героях» — популярного сериала по мотивам романов Цзинь Юна. Писатель, который вдохновил целую плеяду режиссеров боевого фэнтези, до сих пор крайне востребован на родине и вызывает всё больший интерес за пределами КНР. Неудивительно, ведь захватывающему зрелищу в декорациях Древнего Китая, есть что предложить как фанатам «Игры престолов», так и тем, кого заинтересовала китайская мифология после феноменального успеха дилогии «Нэчжа».

XII век, разгар Сунско-цзиньских войн. Го Цзин (Цы Ша) — молодой воин, выросший в Монголии, но принадлежащий уважаемому роду из империи Сун. Юноша не знал отца и с детства тренировался под руководством семи великих наставников, оценивших его боевой дух. Правда, трудолюбие и самоотдача юноши не давали должного результата. Даже дополнительные занятия с представителем школы Цюаньчжэнь, которые Цзин получал тайком, лишь незначительно улучшили его навыки. К счастью, наследник клана Го не опустил руки и не очерствел сердцем, что позволило ему в итоге стать одним из легендарных героев Древнего Китая.

Одиссея Го начинается с визита в один из городов империи Цзинь — государства кочевого народа чжурчжэни, воюющего с Сун. Там он знакомится с будущей соратницей Хуан Жун (Бао Шангень), которая сперва предстает перед ним в облике нищего мальчишки. Тот ворует булочки на рынке, а затем помогает молодому воину в передряге. Здесь же Цзин встречает названного брата Ян Кана (Ван Хунъи), воспитанного как чжурчжэнский дворянин. В отличие от Го, его сердце поддалось тьме, а среди техник молодого господина есть убийственный «Белый костяной коготь девяти инь».

Легенда о героях (2024-2025)

Мир «Легенды о героях» так густо населен, что на пороге знакомства с сагой немудрено слегка растеряться. У всех восьмерых наставников Го Цзина есть имена и предыстории, а его родословная на самом деле закручена и трагична. Их с Ян Каном отцы познакомились почти за 20 лет до событий шоу и заключили договор, что их дети породнятся: станут братьями, сестрами или супругами. Однако судьба распорядилась иначе. Впереди их ждет множество испытаний и очных поединков, но это лишь начало славного пути Цзина, описанного в масштабной трилогии гонконгского писателя Цзинь Юна. Книги выходили с 1957-го по 1961-й, а затем он их дважды дорабатывал: в 1970-е и нулевые.

К счастью, запутаться в происходящем на экране довольно сложно: персонажи регулярно представляются и напоминают, кому они родня, друзья или враги, а в некоторых случаях на подмогу уместно приходят флешбэки. Наконец, ключевых персонажей не так много: для начала можно сфокусироваться на прекраснодушном Го Цзине и находчивой Хуан Жун, которая за словом в карман не лезет и умеет за себя постоять. Сперва она куда опытнее спутника в бытовых и боевых вопросах, но и он обретает новые навыки — в том числе магическим путем (например, случайно выпив кровь особой змеи).

Легенда о героях (2024-2025)

Каждый из эпизодов «Легенды о героях» заканчивается клиффхэнгером — сюжетным откровением, после которого хочется включить следующий. Возникают новые подробности известных событий или появляются неожиданные персонажи, а внутри серии находится место дворцовым интригам, комедии положений, аппетитным застольям и, конечно же, эффектным боям. Романы Цзинь Юна, вдохновленные духом «Трех мушкетеров» Дюма, относятся с традиционному китайскому жанру уся — приключенческой фантастике с применением боевых искусств.

Среди западной аудитории до сих наиболее известным представителем жанра, пожалуй, остается «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли, удостоенный «Оскара» в 2001 году. Впрочем, нередко вспоминают и таких мастеров, как Чжан ИмоуГерой», «Тень»), снимающий в материковом Китае, или тайваньский постановщик Хоу СяосяньУбийца»). Последний, к слову, продюсировал «Прах времен» Вонга Карвая, чей сюжет также разворачивается в мире «Легенд…». Рядом с ними следует упомянуть и вьетнамско-гонконгского режиссера Цуй Харка — большого фаната Юна, снявшего по другим его книгам «Виртуоза» и «Мастера», а недавно экранизировавшего несколько глав из знаменитого цикла с подзаголовком «Величайшие герои».

Легенда о героях (2024-2025)

Однако на фоне других версий — даже самых эстетских и поражающих экшн-сценами — новейшее шоу выделяется размахом, соответствующим авторскому замыслу. «Легенды о героях» нередко сравнивают с «Песней льда и пламени» — другим выдающимся фэнтези-циклом, который Джордж Мартин начал писать только в 90-е. Юн, получается, уже раз отредактировал трилогию и готовился ко второму раунду улучшений. В сериальном эквиваленте уместно провести параллели с «Игрой престолов», где мир, вдохновленный историческими событиями и мифами, населен множеством харизматичных персонажей. Друзей и врагов Го Цзина смерть тоже подстерегает на каждом шагу, семейные отношения — запутаны и трагичны, а будущее, может быть, и определено (учебниками истории), но дойти к нему можно разными путями.

Вдобавок сейчас вселенную Мартина расширяет «Дом дракона», чьи события разворачиваются за 200 лет до основного сюжета. В «Легенде о героях», что интересно, приквелы и спин-оффы растут прямо внутри основного повествования: например, один из циклов посвящен уже Мэй Чаофэн (Цзыи Мэн) — наставнице антагониста Ян Кана, которая обучила его «Белому костяному когтю девяти инь», а ранее убила одного из учителей Го Цзина. Начинала она тоже как вполне себе добросердечная воительница, напросившаяся в обучение к легендарному Хуану Яоши (Чжоу Ювэй), отцу знакомой нам «воришки» Жун. Кстати, у Карвая именно его играет Тони Люн. Увы, строгость Хуана, ставшая причиной бунта дочери, невольно толкнула и Мэй Чаофэн на темную тропу, когда речь пошла о запретной любви к другому ученику мастера.

Легенда о героях (2024-2025)

На самом деле пересказывать все хитросплетения «Легенды о героях» — дело неблагодарное, поскольку судьбы персонажей туго сплетены, а за каждым роковым поворотом стоит долгая работа: будь то тренировки, разговоры, противостояние или совместное употребление еды (пища играет в саге особую роль). Лучше один раз увидеть и погрузиться в захватывающий и полный будоражащих драм мир Цзинь Юна, чем разбираться в родственных связях, не зная персонажей в лицо. В конце концов, все они оказываются сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Смотрите сериал «Легенда о героях» на стриминге кино viju.

«Легенда о героях»

