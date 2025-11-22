«Метод 3»: Прихожу красиво

Первый «Метод» вышел десять лет назад, задав по большому счету моду на сериалы про маньяков (если оставить за скобками цикл ретродетективов «МосГаз»). Вдобавок за провокационный проект с Константином Хабенским в роли майора Меглина отвечал режиссер Юрий Быков, остро чувствующий народные чаяния. Третий сезон является к годовщине — и в реинкарнации популярного детектива вновь участвуют как Быков (постановщик + камео), так и Хабенский, чей герой теперь наставляет на метод истинный новый отряд «неправильных ментов».
Действие третьего «Метода» начинается в своеобразной киностолице России – городе Выборг, где уже больше 30 лет проходит фестиваль «Окно в Европу». С «Методом» и маньяками он никак не связан, но туристический потенциал небольшого города Ленинградской области играет довольно важную роль в сюжете шоу, которое шумно возвращается благодаря Никите Кологривому. Актер, в последний год получивший скандальную славу, наслаждается ролью «неправильного» сотрудника СК в цветастой рубахе и с обязательной бутылкой алкоголя, а еще посещением местного стриптиз-клуба. Дела, очевидно, подождут. Уж кто-кто, а Зверь, которого он играет, усвоил все уроки Меглина, тоже в свое время не расстававшегося с фляжкой и не спешащего наладить общий язык с местными полицейскими ради расследования.
Как и Меглину, Зверю всё дается легко – еще и с экспрессией. Как тут не вспомнить Есеню (Паулина Андреева) — тоже напористую, но чаще осторожничающую и с начальником, и с подозреваемыми. Впрочем, она тоже не знала, что главный метод Меглина – не расследовать, а убивать. Маньяков – таких же, как и он. И если девушка только училась быть такой, то Зверь, а за ним и другие новые члены специальной группы, изначально были собраны Меглиным именно по этой ключевой для преступника «хромосоме». Такой клуб не то чтобы анонимных маньяков в форме.
«Метод» был выпущен кинокомпанией «Среда», возглавляемой Александром Цекало и Иваном Самохваловым, в 2015-м. За год до этого вышел «Мажор» с Павлом Прилучным в роли сынка олигарха, которого отправили на перевоспитание в полицию, а в 2018-м те же продюсеры запустили «Триггер», где герой Максима Матвеева практически шоковой терапией помогал людям бороться с психологическими трудностями. Получается, что все три успешных сериала продолжаются до сих пор, хотя и приходят в итоге, как говорят в нынешнем «Методе», к девизу «Палец в чужую рану засунуть и поковырять». Разумеется, к сугубо санитарной обработке это никакого отношения не имеет, как, впрочем, и к психологическому (само)копанию. Процесс тут — ради процесса, что делает только больнее и его участникам, и зачем-то наблюдающим за этим действом.
Третий сезон с Хабенским в открывающих кадрах наконец-то честно заявляет об уникальном методе Меглина. Связанным не с поимкой преступников, как когда-то думала Есеня, а вслед за ней и зрители, но с расправой. «Зверь убивает, потому что должен, а человек, потому что может, и в этом его величайший грех», – говорит нам, словно в «Ёлках», голос Хабенского. Следом в кадре и появляется тот самый Зверь-Кологривый из экспериментального отдела Меглина — на пару со Связистом (Егор Кенжаметов), очевидно, прошедшим «горячие точки» бойцом с тяжелым посттравматическим расстройством. Пока за кадром – другие члены команды. Сталкер (Эльдар Калимулин) – хакер-задрот, способный взломать телефоны и компьютеры онлайн; зависимый тусовщик Кода (Лев Зулькарнаев); сбежавшая из обеспеченной семьи к искусству бунтарка Фрида (Снежана Самохина); медсестра Ангел (Анна Банщикова); психотерапевт Джин (Денис Бургазалиев); и любимец детей Бобёр (Игорь Черневич). Очевидно, что каждому предназначен бенефис в последующих серия, хотя число число «апостолов» не доведено до 12, несмотря на все отсылки (опять же закадровый голос Хабенского и слайды, которыми Меглин анонсирует новые преступления. Или даже 13-ти? Всё-таки и от Есени, возможно, предавшей Меглина, то и дело поступают звонки новобранцам. Впрочем, создатели нового «Метода» заранее вбивают колышки за её упокой тем самым делом Зверя.
Первый сезон «Метода» начинался с убийства подруги Есени на выпускном из юридической академии. Именно тогда она узнает про Меглина, который взял её под крыло, а потом и про маньяка с неудобопроизносимым именем «Ты меня не поймаешь» (или ТМНП). Второй, где на авансцену должна была выйти как раз героиня Андреевой, начался с дела «молодой вдовы» и убийства женихов на свадьбах. Первая серия нового «Метода» в этом плане пытается угодить всем: в Выборге тоже действует необычный маньяк, чьими жертвами становятся исключительно мужчины, а детективная интрига сродни первому «Методу», где все подозреваемые были, как говорится, на поверхности.
Однако из первого дела отряд Меглина берет в разработку дочь главы выборгского СК Леру (Анна Савранская). Она, как маньяк, бегает по ночам и слишком хорошо учится, а еще помогает приюту для животных. Аддикции как минимум для Зверя очевидны, нужно лишь установить их природу. В этом однако и кроется слабость не только нового, но и старого «Методов», который всегда оставался маскулинным детективом, исследующим вовсе не преступления и поиски жертв, а возможность убить или умереть красиво. Особенно под закадровый голос Хабенского.
