«Метод 3»: Прихожу красиво

22 ноября 2025
Первый «Метод» вышел десять лет назад, задав по большому счету моду на сериалы про маньяков (если оставить за скобками цикл ретродетективов «МосГаз»). Вдобавок за провокационный проект с Константином Хабенским в роли майора Меглина отвечал режиссер Юрий Быков, остро чувствующий народные чаяния. Третий сезон является к годовщине — и в реинкарнации популярного детектива вновь участвуют как Быков (постановщик + камео), так и Хабенский, чей герой теперь наставляет на метод истинный новый отряд «неправильных ментов».

Метод-3 (2025)
фото: кадр из сериала «Метод-3» (2025)/ «Плюс Студия»

Действие третьего «Метода» начинается в своеобразной киностолице России – городе Выборг, где уже больше 30 лет проходит фестиваль «Окно в Европу». С «Методом» и маньяками он никак не связан, но туристический потенциал небольшого города Ленинградской области играет довольно важную роль в сюжете шоу, которое шумно возвращается благодаря Никите Кологривому. Актер, в последний год получивший скандальную славу, наслаждается ролью «неправильного» сотрудника СК в цветастой рубахе и с обязательной бутылкой алкоголя, а еще посещением местного стриптиз-клуба. Дела, очевидно, подождут. Уж кто-кто, а Зверь, которого он играет, усвоил все уроки Меглина, тоже в свое время не расстававшегося с фляжкой и не спешащего наладить общий язык с местными полицейскими ради расследования.

Как и Меглину, Зверю всё дается легко – еще и с экспрессией. Как тут не вспомнить Есеню (Паулина Андреева) — тоже напористую, но чаще осторожничающую и с начальником, и с подозреваемыми. Впрочем, она тоже не знала, что главный метод Меглина – не расследовать, а убивать. Маньяков – таких же, как и он. И если девушка только училась быть такой, то Зверь, а за ним и другие новые члены специальной группы, изначально были собраны Меглиным именно по этой ключевой для преступника «хромосоме». Такой клуб не то чтобы анонимных маньяков в форме.

Метод-3 (2025)
фото: кадр из сериала «Метод-3» (2025)/ «Плюс Студия»

«Метод» был выпущен кинокомпанией «Среда», возглавляемой Александром Цекало и Иваном Самохваловым, в 2015-м. За год до этого вышел «Мажор» с Павлом Прилучным в роли сынка олигарха, которого отправили на перевоспитание в полицию, а в 2018-м те же продюсеры запустили «Триггер», где герой Максима Матвеева практически шоковой терапией помогал людям бороться с психологическими трудностями. Получается, что все три успешных сериала продолжаются до сих пор, хотя и приходят в итоге, как говорят в нынешнем «Методе», к девизу «Палец в чужую рану засунуть и поковырять». Разумеется, к сугубо санитарной обработке это никакого отношения не имеет, как, впрочем, и к психологическому (само)копанию. Процесс тут — ради процесса, что делает только больнее и его участникам, и зачем-то наблюдающим за этим действом.

Третий сезон с Хабенским в открывающих кадрах наконец-то честно заявляет об уникальном методе Меглина. Связанным не с поимкой преступников, как когда-то думала Есеня, а вслед за ней и зрители, но с расправой. «Зверь убивает, потому что должен, а человек, потому что может, и в этом его величайший грех», – говорит нам, словно в «Ёлках», голос Хабенского. Следом в кадре и появляется тот самый Зверь-Кологривый из экспериментального отдела Меглина — на пару со Связистом (Егор Кенжаметов), очевидно, прошедшим «горячие точки» бойцом с тяжелым посттравматическим расстройством. Пока за кадром – другие члены команды. Сталкер (Эльдар Калимулин) – хакер-задрот, способный взломать телефоны и компьютеры онлайн; зависимый тусовщик Кода (Лев Зулькарнаев); сбежавшая из обеспеченной семьи к искусству бунтарка Фрида (Снежана Самохина); медсестра Ангел (Анна Банщикова); психотерапевт Джин (Денис Бургазалиев); и любимец детей Бобёр (Игорь Черневич). Очевидно, что каждому предназначен бенефис в последующих серия, хотя число число «апостолов» не доведено до 12, несмотря на все отсылки (опять же закадровый голос Хабенского и слайды, которыми Меглин анонсирует новые преступления. Или даже 13-ти? Всё-таки и от Есени, возможно, предавшей Меглина, то и дело поступают звонки новобранцам. Впрочем, создатели нового «Метода» заранее вбивают колышки за её упокой тем самым делом Зверя.

«Метод 3»: Прихожу красиво
фото: кадр из сериала «Метод-3» (2025)/ «Плюс Студия»

Первый сезон «Метода» начинался с убийства подруги Есени на выпускном из юридической академии. Именно тогда она узнает про Меглина, который взял её под крыло, а потом и про маньяка с неудобопроизносимым именем «Ты меня не поймаешь» (или ТМНП). Второй, где на авансцену должна была выйти как раз героиня Андреевой, начался с дела «молодой вдовы» и убийства женихов на свадьбах. Первая серия нового «Метода» в этом плане пытается угодить всем: в Выборге тоже действует необычный маньяк, чьими жертвами становятся исключительно мужчины, а детективная интрига сродни первому «Методу», где все подозреваемые были, как говорится, на поверхности.

Однако из первого дела отряд Меглина берет в разработку дочь главы выборгского СК Леру (Анна Савранская). Она, как маньяк, бегает по ночам и слишком хорошо учится, а еще помогает приюту для животных. Аддикции как минимум для Зверя очевидны, нужно лишь установить их природу. В этом однако и кроется слабость не только нового, но и старого «Методов», который всегда оставался маскулинным детективом, исследующим вовсе не преступления и поиски жертв, а возможность убить или умереть красиво. Особенно под закадровый голос Хабенского.

Смотрите сериал «Метод 3» на Кинопоиске с 20 ноября

«Метод-3»

