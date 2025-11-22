Кино-Театр.Ру
Замечательный сосед: убил или не убил – главная загадка сериала «Чудовище внутри меня»

22 ноября 2025
На Netflix вышел восьмисерийный детективный триллер «Чудовище внутри меня» - проект сценариста Говарда ГордонаРодина», «24 часа»), снятый режиссерами Тайн Рафаэли и Антонио Кампосом. Последний несколько лет назад ставил «Лестницу» — художественный тру-крайм про писателя, которого подозревают в убийстве жены. Новая история, хоть и вымышленная, удивительным образом перекликается и с основанной на реальных событиях «Лестницей», и с еще одним громким делом о богаче и серийном убийце (речь о Роберте Дерсте и документальном фильме «Тайны миллиардера», в финале которого он невольно признался в совершенных преступлениях). В «Чудовище» есть и писательница, и состоятельный подозреваемый – и до последнего не будет очевидно, где правда.

Чудовище внутри меня (2025)

Агата Уиггс (Клэр Дэйнс), талантливая и популярная романистка, уже несколько лет почти не выходит из особняка в пригороде Нью-Йорка. Он был куплен на деньги от последней книги, в нем Агги, как сокращенно зовут писательницу друзья, планировала жить долго и счастливо с женой Шелли (Натали Моралес) и сыном. Однако мальчик погиб в автомобильной аварии, брак распался, дом начал рассыпаться, Уиггс погрузилась в затяжной экзистенциальный и творческий кризис. Она врет редактору, что работает над новым шедевром, а на деле изо дня в день смотрит в пустой лист. И тут в соседний дом заезжает Найл Джарвис (Мэттью Риз) – строительный магнат во главе успешной семейной империи, но с дурной славой. Его подозревают в убийстве жены, которая бесследно исчезла несколько лет назад. Правда, нет тела — нет дела, так что по официальной версии женщина, много лет страдавшая от депрессии, ушла из дома и покончила с собой. Только публика по большей части не верит Джарвису и продолжает смаковать тему. Он же и дальше строит жилые комплексы, сражаясь с городской администрацией и собственной репутацией. Их знакомство с Агги начинается с конфликта: Найл хочет «облагородить» лес, окружающий поселок, при помощи бетонной беговой дорожки. Уиггс ни в какую не готова подписать разрешение, да и вовсе хочет жаловаться на новых соседей за шум и бегающих без контроля собак. Чтобы расположить писательницу к себе, Найл приглашает её на обед, где неожиданно, в обмен на заветную подпись, предлагает написать книгу про него. Потенциально это, конечно, бестселлер: столь одиозного главного героя нарочно не придумаешь, и Агги соглашается, понимая, что ей выпал небывалый шанс. В том числе — самой разобраться, убил Джарвис жену или все-таки нет.

«Чудовище внутри меня» - тот случай, когда истории нужно дать время настояться, разогнаться и набрать силу, так что поначалу сериал может отпугнуть некоторой размазанностью и неторопливостью повествования. Да и главная героиня вряд ли вызовет мгновенную симпатию – со временем всё это заработает во благо, но преодолеть раздражение от первых эпизодов непросто. Криминальная и детективная составляющая проявлены сразу, но Гордон сперва поглубже закапывается в характеры персонажей, постепенно раскрывая не столь однозначную подноготную каждого. Психологическая дуэль Найла и Агги – вершина айсберга, у основания которого «болтаются» семейный тайны и второстепенные персонажи — на самом деле ключевые для дальнейшего развития событий. Будь то новая жена Джарвиса, блондинка с широко открытыми (или закрытыми?) напуганными глазами Нина (Бриттани Сноу), некогда лучшая подруга его исчезнувшей первой супруги, отчего-то перенявшая сомнительную эстафету. Или же властный отец Найла (Джонатан Бэнкс), выстроивший в семье и бизнесе жесткую и бескомпромиссную иерархию, построенную на огромных деньгах и не менее больших страхах. А еще есть нездорово зацикленный на деле Джарвиса агент ФБР Брайан Эббот (Дэвид Лайонс) и его вынужденно коррумпированная коллега Эрика (Эттьена Парк). Все они становятся героями книги Агги, а также участниками её доморощенного расследования, за которым слишком пристально следит главный герой и главный подозреваемый.

Чудовище внутри меня (2025)

Паранойя – главное ощущение «Чудовища», преследующее как персонажей, так и зрителей, которых авторы держат в неведении, по крупицам выдавая информацию и подсказки. Некоторые твисты заставляют сомневаться в надежности источников и свидетельств – всё может перевернуться с ног на голову. В итоге сериал оказывается не выдающимся, но местами весьма крепким и захватывающим детективным триллером, снятым по канонам модного нынче жанра тру-крайм. Каст подобран безупречно: на своих местах и Клэр Дэйнс, и Мэттью Риз. Агги в исполнении первой — тонкая, почти прозрачная, измотанная старой и новой тревогами, собственными демонами и непреходящим чувством вины. Магнат второго — вызывающий смешанные чувства и производящий немного устрашающее впечатление то ли талантливый манипулятор, то ли настоящий психопат.

Их дуэт, из которого исключена сексуальная и романтическая составляющая – это было бы слишком очевидно, легко и банально, – катает публику на эмоциональных качелях. Она копается в биографии соседа, превращаясь из писательницы в расследовательницу, но и он не уступает, нащупывая самые болезненные и уязвимые точки, чтобы использовать прошлое писательницы против нее самой. Всё это – в идиллических загородных пейзажах, с разнообразными, но одинаково роскошными интерьерами: богатые, как известно, тоже плачут, а еще могут быть виновны — умышленно или нет, тут уж как повезет. Безгрешных нет, и эта реалистичность, пусть и в нереальных декорациях, утешает зрителя не меньше, чем торжество справедливости.

«Чудовище внутри меня». Тизер на английском языке

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
"Чудовище внутри меня" (2025)
"Чудовище внутри меня" (2025)
"Чудовище внутри меня" (2025)
"Чудовище внутри меня" (2025)
