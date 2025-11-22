Замечательный сосед: убил или не убил – главная загадка сериала «Чудовище внутри меня»

На Netflix вышел восьмисерийный детективный триллер «Чудовище внутри меня» - проект сценариста Говарда Гордона («Родина», «24 часа»), снятый режиссерами Тайн Рафаэли и Антонио Кампосом. Последний несколько лет назад ставил «Лестницу» — художественный тру-крайм про писателя, которого подозревают в убийстве жены. Новая история, хоть и вымышленная, удивительным образом перекликается и с основанной на реальных событиях «Лестницей», и с еще одним громким делом о богаче и серийном убийце (речь о Роберте Дерсте и документальном фильме «Тайны миллиардера», в финале которого он невольно признался в совершенных преступлениях). В «Чудовище» есть и писательница, и состоятельный подозреваемый – и до последнего не будет очевидно, где правда.
Агата Уиггс (Клэр Дэйнс
), талантливая и популярная романистка, уже несколько лет почти не выходит из особняка в пригороде Нью-Йорка. Он был куплен на деньги от последней книги, в нем Агги, как сокращенно зовут писательницу друзья, планировала жить долго и счастливо с женой Шелли (Натали Моралес
) и сыном. Однако мальчик погиб в автомобильной аварии, брак распался, дом начал рассыпаться, Уиггс погрузилась в затяжной экзистенциальный и творческий кризис. Она врет редактору, что работает над новым шедевром, а на деле изо дня в день смотрит в пустой лист. И тут в соседний дом заезжает Найл Джарвис (Мэттью Риз
) – строительный магнат во главе успешной семейной империи, но с дурной славой. Его подозревают в убийстве жены, которая бесследно исчезла несколько лет назад. Правда, нет тела — нет дела, так что по официальной версии женщина, много лет страдавшая от депрессии, ушла из дома и покончила с собой. Только публика по большей части не верит Джарвису и продолжает смаковать тему. Он же и дальше строит жилые комплексы, сражаясь с городской администрацией и собственной репутацией. Их знакомство с Агги начинается с конфликта: Найл хочет «облагородить» лес, окружающий поселок, при помощи бетонной беговой дорожки. Уиггс ни в какую не готова подписать разрешение, да и вовсе хочет жаловаться на новых соседей за шум и бегающих без контроля собак. Чтобы расположить писательницу к себе, Найл приглашает её на обед, где неожиданно, в обмен на заветную подпись, предлагает написать книгу про него. Потенциально это, конечно, бестселлер: столь одиозного главного героя нарочно не придумаешь, и Агги соглашается, понимая, что ей выпал небывалый шанс. В том числе — самой разобраться, убил Джарвис жену или все-таки нет.
«Чудовище внутри меня
» - тот случай, когда истории нужно дать время настояться, разогнаться и набрать силу, так что поначалу сериал может отпугнуть некоторой размазанностью и неторопливостью повествования. Да и главная героиня вряд ли вызовет мгновенную симпатию – со временем всё это заработает во благо, но преодолеть раздражение от первых эпизодов непросто. Криминальная и детективная составляющая проявлены сразу, но Гордон
сперва поглубже закапывается в характеры персонажей, постепенно раскрывая не столь однозначную подноготную каждого. Психологическая дуэль Найла и Агги – вершина айсберга, у основания которого «болтаются» семейный тайны и второстепенные персонажи — на самом деле ключевые для дальнейшего развития событий. Будь то новая жена Джарвиса, блондинка с широко открытыми (или закрытыми?) напуганными глазами Нина (Бриттани Сноу
), некогда лучшая подруга его исчезнувшей первой супруги, отчего-то перенявшая сомнительную эстафету. Или же властный отец Найла (Джонатан Бэнкс
), выстроивший в семье и бизнесе жесткую и бескомпромиссную иерархию, построенную на огромных деньгах и не менее больших страхах. А еще есть нездорово зацикленный на деле Джарвиса агент ФБР Брайан Эббот (Дэвид Лайонс
) и его вынужденно коррумпированная коллега Эрика (Эттьена Парк
). Все они становятся героями книги Агги, а также участниками её доморощенного расследования, за которым слишком пристально следит главный герой и главный подозреваемый.
Паранойя – главное ощущение «Чудовища», преследующее как персонажей, так и зрителей, которых авторы держат в неведении, по крупицам выдавая информацию и подсказки. Некоторые твисты заставляют сомневаться в надежности источников и свидетельств – всё может перевернуться с ног на голову. В итоге сериал оказывается не выдающимся, но местами весьма крепким и захватывающим детективным триллером, снятым по канонам модного нынче жанра тру-крайм. Каст подобран безупречно: на своих местах и Клэр Дэйнс, и Мэттью Риз. Агги в исполнении первой — тонкая, почти прозрачная, измотанная старой и новой тревогами, собственными демонами и непреходящим чувством вины. Магнат второго — вызывающий смешанные чувства и производящий немного устрашающее впечатление то ли талантливый манипулятор, то ли настоящий психопат.
Их дуэт, из которого исключена сексуальная и романтическая составляющая – это было бы слишком очевидно, легко и банально, – катает публику на эмоциональных качелях. Она копается в биографии соседа, превращаясь из писательницы в расследовательницу, но и он не уступает, нащупывая самые болезненные и уязвимые точки, чтобы использовать прошлое писательницы против нее самой. Всё это – в идиллических загородных пейзажах, с разнообразными, но одинаково роскошными интерьерами: богатые, как известно, тоже плачут, а еще могут быть виновны — умышленно или нет, тут уж как повезет. Безгрешных нет, и эта реалистичность, пусть и в нереальных декорациях, утешает зрителя не меньше, чем торжество справедливости.
