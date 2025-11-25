Кино-Театр.Ру
«Смерть бабника»: Инфантильное путешествие

25 ноября 2025
В 2009 году музыкант Ник Кейв выпустил роман «Смерть Банни Манро» — философское, абсурдистское и наполненное черным юмором повествование, действие которого разворачивается в городке Брайтон, где много лет обитает Кейв, и его окрестностях. История не автобиографичная, но личная и атмосферная – будто бы музыка Ника Кейва воплотилась в слова. В этом году роман получил одноименную экранизацию, в русской версии чаще всего встречающуюся под заголовком «Смерть бабника» — автор книги выступил продюсером и вместе с коллегой по группе Уорреном Эллисом написал к сериалу саундтрек. Получилось роуд-муви на 6 эпизодов, сентиментальное, экзистенциальное и инфантильное, благодаря безрассудству главного героя, путешествие по английскому побережью. Даже если рядом горит порт и бродит маньяк, у Банни всегда есть дела поважнее.

Смерть бабника (2025)
фото: фото: кадр из сериала "Смерть бабника" / Sky Atlantic

Финал вынесен в название, так что в целом никакой интриги – история закончится гибелью главного героя, однако сперва придется прожить с ним несколько последних дней. Отправной точкой также становится смерть: коммивояжер Банни Манро (Мэтт Смит) продает косметику домохозяйкам и соблазняет каждую из своих клиенток, отчего считает себя первым парнем на деревне – и кичится именем, в переводе означающим «кролик». Дома его ждут сын и жена, которая во время его очередного «рабочего» загула вешается на шторе. Банни снимает с себя всю ответственность – дескать, она годами страдала от депрессии, не пила таблетки, и он уже ничем не мог бы ей помочь. После похорон, которые заканчиваются перерастающими в безудержную вечеринку поминками, в квартиру Манро заявляется опека, и мужчина, вдруг вспомнив, что он еще и отец, хватает Банни-младшего, прыгает в свой кабриолет и отправляется колесить по Брайтону – или, как они с сыном называют это путешествие, «трясти денежное дерево». От дома к дому, от одной женщины средних лет к другой – оставляя мальчика караулить машину или отправляя его одного в аптеку за мазью для больных глаз, старший Банни «впаривает» товар, хвастаясь своими недюжинными талантами в постели. Чаще всего – срабатывает, однако система начинает давать сбой. Да и вся жизнь, до этого столь понятная и беззаботная, идет под откос – отвергая горе и собственные переживания, Банни на всех порах несется к трагическому финалу своей жизни.

Деструктивное роуд-муви сопровождается новостями об убийце в красном костюме черта, который, в свою очередь, также совершает вояж по югу Англии – неуловимый маньяк обязательно сыграет свою роль в истории главного героя, однако и без него хватает экранного безумия. Все происходящее – одновременно и реалистично, и утрированно, начиная с образа самого Банни, в многом существующего исключительно в его голове. Решив, что он лучший торговец и лучший любовник, Манро победоносно шествует по квартирам, пока не натыкается на даму, сообщающую ему правду – реакция напоминает подростковый, мальчишеский гнев, и тогда становится очевидна инфантильность персонажа, умеющего лишь убегать от любых, даже самых малейших, проблем и неудобств.

Смерть бабника (2025)
фото: фото: кадр из сериала "Смерть бабника" / Sky Atlantic

За всеми бесчинствами отца наблюдает в прямом смысле воспаленным взглядом Банни-младший. Не приспособленный к жизни ребенок с энциклопедическими знаниями, он по-своему переживает утрату – беседует с призраком мамы, являющимся ему то тут, то там. Она подбадривает сына, в то время как его живой отец разрушает все то, что еще цело. Доходит до вандализма, кражи, смерти друга – Мэтт Смит жутковато убедителен в роли неприятного типа, труса, умеющего разве что беспорядочно сношаться и заученно «впаривать» кремы. Главного героя не жалко, несмотря на то что сам он, в том числе через воспоминания о погибшей жене, идет-таки к осознанию своей никчемности и того факта, что миру, как и сыну, без него будет лучше. И сама судьба в очертаниях дьявольского убийцы идет за ним по пятам.

Музыка, как и город становятся полноценными действующими лицами. В которых и можно разглядеть лучше всего самого Ника Кейва, безусловно, вложившего в сюжет и в большей степени в антураж множество личных переживаний. Пасмурное небо, вязкий воздух, холодное море, символично сгоревший еще вначале пирс (к слову, это событие имело место и в реальности), узкие улочки с пабами, люди, живущие свои жизни, не подозревая о маленьких трагедиях вокруг. Лаконичная зарисовка ни о чем и обо всем, к финалу все больше обретающая чисто британские черты фантасмагории и черной комедии.

«Смерть бабника». Тизер на английском языке

Наталия Григорьева
Ник КейвМэтт Смит
Смерть бабника

