Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Один из многих: «Дандадан» сдает во втором сезоне?

Обзор сериалов >>
26 ноября 2025
Подростки с необычными способностями борются против японской и инопланетной нечисти — так в кратком пересказе звучит один из главных хитов последних лет. Рецепт успеха — самобытная манга Юкинобу Тацу в исполнении мастеров Science SARUРуки прочь от кинокружка!», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»). Пока аудитория не успела очухаться от драйвового старта, подоспел второй сезон, где фантастических тварей и навыков стало кратно больше. Сериал легально доступен в российских онлайн-кинотеатрах, а продолжение уже официально заявлено. Насколько «Дандадан» сохраняет первозданный блеск, разбирается Максим Бугулов.

кадр второго сезона
фото: «Дандадан». Второй сезон (2025) / Амедиатека

Бедствиям Момо Аясэ и Кэна Такакуры нет конца! Теперь им противостоят могущественное проклятие по имени Злой Глаз, захватившее тело и разум Дзина Эндзёдзи, кровожадное семейство Кито и гигантский ядовитый червь Олгой-хорхой. И это — лишь начало!

Смотреть онлайн Оба сезона аниме «Дандадан»
Первый сезон «Дандадана» сбивал с ног продуманным аудиовизуальным блицкригом. Убийственный опенинг Creepy Nuts с психоделическим видеорядом (от танца Момо каждый раз слезятся глаза), фирменный стиль Science SARUЧеловек-дьявол: Плакса»), усиленный слегка ядовитыми цветами, выверенные музыкальные аранжировки и саунд-дизайн, хлесткие диалоги, гротескные оммажи и драматургический хаос, от которого захватывало дух. Казалось, местные события невозможно предугадать — остается лишь расслабиться и наслаждаться художественным оргазмом.

кадр второго сезона
фото: «Дандадан». Второй сезон (2025) / Амедиатека

К продолжению волна восторга несколько схлынула, обнажая технический каркас, ответственный за сюжетные приливы и отливы. Визуальная составляющая по-прежнему впечатляет: даже без художественного контроля Масааки Юасы Science SARU выдает яркий, детальный и узнаваемый видеоряд — что заставляет задуматься, насколько важную роль во внутренних процессах играет соосновательница студии Чхве Ын Ён.

Читать Босоногий Кэн: обзор первого сезона «Дандадан»
Первый тревожный звоночек проявляется в сюжетных швах: на протяжении 12 эпизодов хорошо видно, где заканчивается одна арка и начинается следующая. Активная цитатность, в первом сезоне аккуратно манифестировавшаяся точечными культурными хуками, не всегда понятными гайдзинам, теперь уходит в режим фанбойства: например, почти весь шестой эпизод — один большой церемониальный поклон X Japan. Спору нет: коллектив сыграл огромную роль для вижуал-кэя и всей японской гитарной музыки, но отсылка затягивается (хотя Kurenai всегда приятно послушать). К слову, Ёсики Хаяси из X Japan жест тоже не оценил: сначала ударник посмеялся, а затем скомандовал отряду юристов «ату». В результате трек Hunting Soul, подозрительно похожий на бэнгер группы, доступен лишь на YouTube: послушать его на Apple Music, Spotify, Amazon Music или Mora в Японии до сих пор нельзя.

кадр второго сезона
фото: «Дандадан». Второй сезон (2025) / Амедиатека

Всё это пустяки, верхушка айсберга. Масштабная особенность «Дандадана» заключается в том, что отсылки становятся основой драматургии. После второго сезона очевидно, что весь проект — винегрет из жанровых столпов и поп-культурных колоссов: пришельцы, ёкаи, другие пришельцы (несносные?), кайдзю, форсированный гаремник, гандамоподобные меха… Глобально особой проблемы нет: Синъитиро Ватанабэ тоже строил «Ковбоя Бибопа» на бесконечных оммажах — и до сих пор ему шлют письма с благодарностями. Лишь на контрасте с первыми 12 эпизодами внезапное откровение может слегка заземлить впечатление от проекта в целом.

Читать Парадокс общаги в «Блюзе машины времени о четырех с половиной татами»
Стоит уточнить, что «проблема» и другие слова с негативной коннотацией возникают лишь на фоне первого сезона, установившего высокую планку: в конце концов, On The Way Айны Иитани банально не дотягивает до Otonoke (при всем уважении). Постановщики Фуга Ямасиро и Абель Гонгора всё еще удачно справляются с сюжетными афтершоками и наполнением кадра: тут особое почтение испанцу, приумножившему гамму нетипичных для японской мультипликации цветов. Боевые сцены цепляют вдохновенной хореографией и синергией с музыкальным сопровождением. Конфликт тоже остается умеренно занимательным, а если Science SARU еще и откажутся от повтора одних и тех же сцен — станет совсем хорошо. Наконец, анимешная команда до сих пор не нашла вторую тестикулу Окаруна!

Просто «Дандадан» вместо «одного из главных аниме года» стал «одним из многих» — и к этому нужно быть готовым так же, как к появлению разрушительного нечто прямо в школе средь бела дня.

Смотрите все серии аниме «Дандадан» в онлайн-кинотеатре Амедиатека.

«Дандадан». 2 сезон. Тизер №4 на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о самых странных японских мультсериалах, а также интервью с режиссером «Дандадана» или редкий разговор с автором манги-первоисточника.

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мечта о жевательной резинке   26.11.2025 - 17:33
Так и первый сезон ни о чем... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гормоны против монстров: лучшие мистические фильмы и сериалы о подростках и взрослении
Обнаженные телеса и психодел: «Человек-дьявол: Плакса» — больше, чем экранизация культовой манги
Последнее лето детства: пять с половиной фильмов о взрослении, которые пугают, удивляют и смешат
Космическая гонка: феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема с экранизациями аниме
Как понимать и снимать анимацию
Поиск по меткам
Science SaruАнимацияанимеМаксим БугуловЭкранизация
персоны
Синъитиро ВатанабэАбель ГонгораМасааки ЮасаФуга Ямасиро
фильмы
Блюз машины времени о четырёх с половиной татамиДандаданКовбой БибопРуки прочь от кинокружка!Человек-дьявол: Плакса

фотографии >>
кадр второго сезона
кадр второго сезона
кадр второго сезона
кадр второго сезона
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Максим Аверин
Мария Иванова
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Инна Хотеенкова
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Кшиштоф Кершновский
Сирил Кьюсак
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Казимеж Юноша-Стемповский
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Интервью
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram