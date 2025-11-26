Один из многих: «Дандадан» сдает во втором сезоне?

что почитать?

Елена Валюшкина и Алена Коломина возьмутся за новые «Загадки»

ТВЦ покажет мелодрамы с Марией Астаховой, Александром Половцевым и Анастасией Мельниковой

Интервью

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях