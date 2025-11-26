Один из многих: «Дандадан» сдает во втором сезоне?

фото: «Дандадан». Второй сезон (2025) / Амедиатека
Бедствиям Момо Аясэ и Кэна Такакуры нет конца! Теперь им противостоят могущественное проклятие по имени Злой Глаз, захватившее тело и разум Дзина Эндзёдзи, кровожадное семейство Кито и гигантский ядовитый червь Олгой-хорхой. И это — лишь начало!
Первый сезон «Дандадана» сбивал с ног продуманным аудиовизуальным блицкригом. Убийственный опенинг Creepy Nuts с психоделическим видеорядом (от танца Момо каждый раз слезятся глаза), фирменный стиль Science SARU («Человек-дьявол: Плакса»), усиленный слегка ядовитыми цветами, выверенные музыкальные аранжировки и саунд-дизайн, хлесткие диалоги, гротескные оммажи и драматургический хаос, от которого захватывало дух. Казалось, местные события невозможно предугадать — остается лишь расслабиться и наслаждаться художественным оргазмом.
К продолжению волна восторга несколько схлынула, обнажая технический каркас, ответственный за сюжетные приливы и отливы. Визуальная составляющая по-прежнему впечатляет: даже без художественного контроля Масааки Юасы Science SARU выдает яркий, детальный и узнаваемый видеоряд — что заставляет задуматься, насколько важную роль во внутренних процессах играет соосновательница студии Чхве Ын Ён.
Первый тревожный звоночек проявляется в сюжетных швах: на протяжении 12 эпизодов хорошо видно, где заканчивается одна арка и начинается следующая. Активная цитатность, в первом сезоне аккуратно манифестировавшаяся точечными культурными хуками, не всегда понятными гайдзинам, теперь уходит в режим фанбойства: например, почти весь шестой эпизод — один большой церемониальный поклон X Japan. Спору нет: коллектив сыграл огромную роль для вижуал-кэя и всей японской гитарной музыки, но отсылка затягивается (хотя Kurenai всегда приятно послушать). К слову, Ёсики Хаяси из X Japan жест тоже не оценил: сначала ударник посмеялся, а затем скомандовал отряду юристов «ату». В результате трек Hunting Soul, подозрительно похожий на бэнгер группы, доступен лишь на YouTube: послушать его на Apple Music, Spotify, Amazon Music или Mora в Японии до сих пор нельзя.
Всё это пустяки, верхушка айсберга. Масштабная особенность «Дандадана» заключается в том, что отсылки становятся основой драматургии. После второго сезона очевидно, что весь проект — винегрет из жанровых столпов и поп-культурных колоссов: пришельцы, ёкаи, другие пришельцы (несносные?), кайдзю, форсированный гаремник, гандамоподобные меха… Глобально особой проблемы нет: Синъитиро Ватанабэ тоже строил «Ковбоя Бибопа» на бесконечных оммажах — и до сих пор ему шлют письма с благодарностями. Лишь на контрасте с первыми 12 эпизодами внезапное откровение может слегка заземлить впечатление от проекта в целом.
Стоит уточнить, что «проблема» и другие слова с негативной коннотацией возникают лишь на фоне первого сезона, установившего высокую планку: в конце концов, On The Way Айны Иитани банально не дотягивает до Otonoke (при всем уважении). Постановщики Фуга Ямасиро и Абель Гонгора всё еще удачно справляются с сюжетными афтершоками и наполнением кадра: тут особое почтение испанцу, приумножившему гамму нетипичных для японской мультипликации цветов. Боевые сцены цепляют вдохновенной хореографией и синергией с музыкальным сопровождением. Конфликт тоже остается умеренно занимательным, а если Science SARU еще и откажутся от повтора одних и тех же сцен — станет совсем хорошо. Наконец, анимешная команда до сих пор не нашла вторую тестикулу Окаруна!
Просто «Дандадан» вместо «одного из главных аниме года» стал «одним из многих» — и к этому нужно быть готовым так же, как к появлению разрушительного нечто прямо в школе средь бела дня.
