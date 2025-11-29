Кино-Театр.Ру
«Черное облако 2»: Я задыхаюсь от нежности

29 ноября 2025
Онлайн-кинотеатр Okko снова накрыло «Черное облако» — провокационный сериал о проговоренных страхах, но так и не озвученной боли, удушающей темным дымом. Над продолжением вновь работали шоураннер и сценаристка Дарья Грацевич и режиссер Карен Оганесян. Только если первый сезон начинался с ненадежной рассказчицы в исполнении Марии Мацель, то второе «Черное облако» нависает над её матерью — бывшим следователем, сыгранной Марьяной Спивак. Хотя стоит ли доверять её истории?

Чёрное облако-2 (2025)
фото: «Чёрное облако 2» (2025) / Okko

Грацевич, автор «Измен», «Триады» и «Холопа», написала редкий в последнее время образец истории-перевертыша. Она заигрывает со зрителем новыми красками в зависимости от персонажа, от лица которого ведется повествование. Тут обязательно должно быть упоминание «Расёмона» Акиры Куросавы, основанного на рассказе «В чаще» Рюноскэ Акутагавы, но сценаристка еще в первом сезоне не убедила даже в одной-единственной интерпретации. С разных точек зрения показаны почти случайные убийства людей из окружения то ли фрустрированной студентки Оли (Мацель), запутавшейся в отношениях с отцом, матерью, преподавательницей, парнем и лучшей подругой, то ли почти не спящей следовательницы Оксаны (Спивак), занимавшейся этими странными делами.

В продолжении «Черного облака» как раз и происходит смена ракурса: Оля, то и дело поражающая психолога (Филипп Янковский) колготками в сеточку, превратилась в скромную дочку вечно занятой на работе Оксаны. В то время как «глубоко одинокая» следовательница, проводящая ночи напролет в отделении под чекушку коньяка, оказалась главой большой семьи. Куда, помимо дочки, входят сыночек (Павел Чернышев), муж-литератор (тоже Янковский), любовник (Юрий Колокольников), мать в деменции (Людмила Черкова) и молодая, почти ровесница Оли, сестра (Ангелина Пахомова).

«Черное облако 2»: Я задыхаюсь от нежности
фото: «Чёрное облако 2» (2025) / Okko

Однако второй сезон начинается совсем неожиданно – с третьей сущности героини Спивак, которая теперь оказывается верной почти женой бывшего одноклассника Александра (Кирилл Кяро). На пороге его загородного дома она и оказалась после трагического финала первого сезона. Не так давно потерявший жену (Анна Снаткина), мужчина принимает Оксану, которая по всем документам считается мертвой. Столь резкий и благообразный на первый взгляд союз абсолютно не устраивает падчерицу Александра (Дарья Коныжева). Та уверенна, что именно Оксана способствовала гибели мамы, и намерена с помощью как будто случайного мажора (Сергей Новосад) вывести героиню Спивак на чистую воду.

Параллельно личную жизнь пытается выстроить дочь Оля. Она живет с парнем (Кузьма Котрелев) на берегу Невы и очень хочет продать большую родительскую квартиру. Только ей, кажется, генетически передалась суперспособность матери: одним лишь безмолвным криком в пустоту доводить реальных людей до смерти. «Из всех женщин идет черный дым – это ваша природа», – в какой-то момент скажет напарник Оксаны, уютный дядя Юра (Алексей Розин), в первом сезоне всегда поддерживавший её на втором плане.

«Черное облако 2»: Я задыхаюсь от нежности
фото: «Чёрное облако 2» (2025) / Okko

Уникальный дуэт Спивак и Розина возник на «Нелюбви» Андрея Звягинцева, получившей приз жюри Каннского кинофестиваля. Там их герои по большому счету не могли поговорить друг с другом, чтобы вместе пережить боль от потери ребенка. В «Черном облаке», напротив, Юра то и дело выводит на диалог Оксану, а во втором сезоне – уже интровертную Олю. Только все эти разговоры ведут лишь в пустоту – черную, тягучую, ровно такую, как дым, которым иллюстрируется сила или же проклятие матери и дочери. Именно он, вероятно, и стал новым – не факт, что надежным – рассказчиком. Этому сериалу явно не хватало мужского голоса.

Смотрите новые эпизоды «Черного облака» в онлайн-кинотеатре Okko с 28 ноября.

«Чёрное облако-2»

№ 1
Ангелина_Сокол   29.11.2025 - 21:16
Спивак здесь какая-то чересчур старая и замученная. читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен